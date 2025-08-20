Nguyệt Cầm -- Tranh Đinh Trường Chinh.





DRAIN THE SWAMP*

(Tát cạn đầm lầy)



chúng ta là một nhóm người

cùng chung tay đóng góp

ai có ghế mang ghế

ai có giấy mang giấy

ai có bút mang bút

ai có tiền mang tiền

ai có quyền mang quyền

chúng ta không bình đẳng cũng chẳng bình quyền

nhưng chung một vòng thân thuộc



anh có cái tôi cần

tôi có cái anh cần

chúng ta đổi cho nhau

chẳng có gì không thể đổi trao

không cứ gì vương miện

xác nhận chứng nhận hay giải thưởng

kể cả tình thân tình yêu hay bồ nhí



chúng ta là thành phần tinh túy

chúng ta là elite

chúng ta là nhóm người có những đặc quyền

đổi trao và mua bán



chúng ta cũng có quyền mời bạn bè đến

ai có ghế mang thêm ghế

ai có bút mang thêm bút

ai có giấy mang thêm giấy

...

nơi chúng ta ở được gọi là đầm lầy

nhưng chúng ta tránh gọi mình

là cá sấu



cho đến khi có người đến

đòi tát cạn đầm lầy

và chúng ta gọi hắn là kẻ khùng

làm mồi cho cá sấu...



14.01.2025





TÌNH YÊU THỜI AI*



Hôm nay em buồn

Gọi ChatGPT lên làm tư vấn

Nói chuyện một hồi chắc mẩm em đúng chẳng sai



Anh sẽ trở lại ngày một ngày hai

Trong anh em là thiên thần chói sáng

Trí tuệ nhân tạo quá giỏi dramatize**

Làm em luôn tưởng mình là công chúa



Cái tôi được thổi phồng vĩ đại

Được ngợi khen giữa ngàn lời trau chuốt

AI - một bộ não siêu việt

Và khuôn miệng rất đỗi ngọt ngào



Sự thật là

Chúng ta đã chấm dứt tự khi nào

Và chẳng bao giờ có khả năng trở lại



Chiếc điện thoại ngủ quên trong lặng lẽ

Có khi nào giật mình tỉnh dậy

Vì một tin nhắn từ AI?





02.05.2025



* trí tuệ nhân tạo

** kịch hóa





NHƯ KHI HOÀNG HÔN MẶT TRỜI SẼ LẶN



Em tiếp tục nhắn tin

Anh có thể ngừng

Và chúng ta chấm dứt



Em không quan tâm ai người nhắn trước

Cũng không quan tâm ai kẻ nhắn sau cùng



Chuyện chúng ta

muốn dừng

là dừng

muốn tiếp tục

là tiếp tục



Anh phức tạp hơn ChatGPT có thể hiểu

Em phức tạp hơn ChatGPT có thể dự đoán



Chúng ta không chơi đánh đố

Em chỉ nói là

Em vẫn thích anh

Nhưng sẽ không làm điều anh muốn



Còn anh muốn làm gì sau đó

Em cũng sẽ không nhờ ChatGPT đoán

Mà để cho trời...



09.07.2025



– Trần Hạ Vi



