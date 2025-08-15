Bản Tin Cà-Phê Sáng Thứ Sáu 15/8/2025

Nga đã tấn công Ukraine bằng hai hỏa tiễn đạn đạo và 97 máy bay không người lái vào sáng sớm thứ Sáu 15/8, trước khi Trump gặp Putin ở Alaska (Hình: Việt Báo)

.



- Nga Tấn Công Ukraine Rạng Sáng Ngày Trump Gặp Putin

- D.C. Kiện Trump Vượt Quá Thẩm Quyền Ở Thủ Đô

- Trump Bất Ngờ Gọi Bộ Trưởng Tài Chính Na Uy Đòi Nobel Hòa Bình

- Lồng Bát Giác Đô Vật Sẽ Dựng Lên Trong Tòa Bạch Ốc

- Chạy Trốn ICE, Một Người Thiệt Mạng

- JD Vance Lại Bị Xua Đuổi Ở Anh

- Tòa Chặn Chính Quyền Giao Thông Tin Người Nhận Medicaid Cho DHS

- Thỏa Thuận Thương Mại Của Trump Gây Nguy Hiểm Cho An Ninh Quốc Gia

- Tom Cruise Từ Chối Nhận Giải Thành Tựu Trọn Đời Từ Trump



---- Nga Tấn Công Ukraine Rạng Sáng Ngày Trump Gặp Putin





Lực lượng Không quân Ukraine cho biết Nga đã tấn công Ukraine bằng hai hỏa tiễn đạn đạo và 97 máy bay không người lái vào sáng sớm thứ Sáu 15/8, theo ABC News.





Tổng thống Donald Trump nói với Rachel Scott của ABC News rằng ông sẽ nói chuyện với Vladimir Putin về các cuộc không kích đêm qua của Nga trong cuộc gặp thượng đỉnh ngày thứ Sáu. Trump nói ông tin rằng các cuộc không kích đã gây tổn hại cho tổng thống Nga trước cuộc hội đàm của họ.

“Tôi nghĩ họ đang cố gắng đàm phán. Putin đang cố gắng tạo ra một sân chơi. Tôi muốn nói trong suy nghĩ của ông ta, điều đó giúp ông ấy đạt được một thỏa thuận tốt hơn. Thực ra, nó gây tổn hại cho ông ấy. Có lẽ đó là một phần của thế giới, có lẽ chỉ là bản chất, gen di truyền của ông ấy, nhưng ông ấy nghĩ rằng điều đó tạo nên ông ấy, cho ông ấy sức mạnh trong đàm phán. Tôi nghĩ điều đó gây tổn hại cho ông ấy, nhưng tôi sẽ nói chuyện với ông ấy về điều đó sau,” Trump phát biểu khi đang trên chuyên cơ Không Lực Một.





Theo AP, cuộc gặp song phương này mang đến cho Trump cơ hội chứng minh với thế giới rằng ông vừa là một bậc thầy đàm phán vừa là một nhà kiến tạo hòa bình toàn cầu. Trump và những đồng minh của Trump đã xem Trump là một nhà đàm phán thượng thặng, người có thể tìm ra cách chấm dứt cuộc tàn sát, điều mà ông từng tự hào rằng mình có thể làm được một cách nhanh chóng.





Ngược lại đối với Putin, một hội nghị thượng đỉnh với Trump mang đến cơ hội được mong đợi từ lâu để cố gắng đàm phán một thỏa thuận củng cố lợi ích cho Nga, ngăn chặn nỗ lực gia nhập liên minh quân sự NATO của Kyiv và cuối cùng là kéo Ukraine trở lại theo quỹ đạo của Moscow. Đó là tất cả những gì Putin muốn.





Truyền thông và các chuyên gia đã không tin sẽ có một thỏa thuận hòa bình sau cuộc gặp, đặc biệt là khi Nga và Ukraine chưa có bất kỳ thống nhất nào về các yêu cầu hòa bình. Putin từ lâu đã phản đối lệnh ngừng bắn tạm thời nào, yêu cầu đi cùng việc ngừng cung cấp vũ khí cho phương Tây và đóng băng các nỗ lực huy động quân sự của Ukraine, vốn là những điều kiện mà Kiev và các đồng minh phương Tây đã bác bỏ.





Một nhận định từ cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine, bà Bridget Brink, người đã sống dưới bầu trời đầy hỏa tiễn và máy bay không người lái của Putin trong ba năm: “Chính quyền Trump không có bất kỳ chiến lược nào cho cuộc gặp với Putin và giới chức Nga. Cách hành xử bộc phát, không cân nhắc sẽ không giúp Mỹ đạt được lợi ích gì. Chúng ta đã trao cho Putin một chiến thắng bằng cách gặp Tổng thống Hoa Kỳ trên đất Mỹ mà không đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào. Putin đã phát động cuộc chiến này, cuộc chiến đã giết chết hơn 10.000 thường dân, trong đó có 700 trẻ em, và gây ra sự tàn phá và tội ác khủng khiếp.”



---- D.C. Kiện Trump Vượt Quá Thẩm Quyền Ở Thủ Đô





Washington D.C. hôm thứ Sáu 15/8 đã đệ đơn kiện cáo buộc Tổng thống Donald Trump tiếp quản Sở Cảnh Sát Thủ Đô, vượt quá xa quyền hạn pháp lý của một tổng thống. Đơn kiện gửi ra vài giờ sau khi chính quyền của Trump tăng cường trấn áp hoạt động cảnh sát bằng cách bổ nhiệm một quan chức liên bang làm người đứng đầu khẩn cấp mới của sở, với tất cả quyền hạn của một cảnh sát trưởng.





Hôm tối thứ Năm 14/8, Bộ trưởng Tư pháp của Trump, Pam Bondi, cho biết giám đốc Cơ quan Phòng chống Ma túy Terry Cole sẽ đảm nhận “quyền hạn và nhiệm vụ của Cảnh sát trưởng Columbia District.” Theo đó, Sở Cảnh sát Thủ đô “phải được Ủy viên Cole chấp thuận” trước khi ban hành bất kỳ lệnh nào. Hiện chưa rõ đề nghị này sẽ ảnh hưởng thế nào đến cảnh sát trưởng hiện tại của thành phố, là bà Pamela Smith, người đang làm việc cho thị trưởng Washington D.C., bà Muriel Bowser.





Tổng Chưởng lý Columbia District, Brian Schwalb, cho biết Trump đang vượt quá quyền hạn của mình. Ông Schwalb đã yêu cầu chánh án phán quyết rằng quyền kiểm soát sở cảnh sát vẫn nằm trong tay quận và yêu cầu một lệnh cấm khẩn cấp.





“Những hành động bất hợp pháp của chính quyền là một sự xúc phạm đến phẩm giá và quyền tự chủ của 700.000 người Mỹ sinh sống tại D.C.. Đây là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với Quy chế Tự quản mà thành phố này từng phải đối mặt, và chúng tôi đang đấu tranh để ngăn chặn điều đó,” Schwalb nói. Ông nhấn mạnh chỉ thị của Pam Bondi đưa ra là không đúng luật, lực lượng cảnh sát của thành phố không thể tuân theo.





Tổng chưởng lý Schwalb đã viết trong một bản ghi nhớ cho cảnh sát trưởng Pamela Smith rằng “các thành viên của MPD phải tiếp tục tuân theo mệnh lệnh của bà chứ không phải mệnh lệnh của bất kỳ quan chức nào không được thị trưởng bổ nhiệm.” Theo AP đây là cuộc đụng độ pháp lý giữa một thành phố Dân Chủ và chính quyền Cộng Hòa.





Thị trưởng Muriel Bowser đã phản đối quyết định của Bộ trưởng Tư pháp, bà viết trên mạng xã hội, “không có luật nào chuyển giao quyền hạn nhân sự của quận hạt cho một quan chức liên bang.”





Người phát ngôn của Bộ Tư Pháp và Tòa Bạch Ốc chưa đưa ra bình luận về đơn kiện của D.C. Từ thứ Ba 12/8, Vệ Binh Quốc Gia đã xuất hiện ở Washington, DC, sau lệnh của Donald Trump với lý do giải quyết tình trạng mà ông ta khăng khăng cho là tội ác “vượt ra khỏi tầm kiểm soát” ở thủ đô nước Mỹ.

---- Trump Bất Ngờ Gọi Bộ Trưởng Tài Chính Na Uy Đòi Nobel Hòa Bình





Tổng thống Donald Trump đã gọi một cuộc điện thoại bất ngờ, không báo trước cho Bộ trưởng Tài chính Na Uy để hỏi về việc đề cử Trump giải Nobel Hòa bình. Báo chí Na Uy đưa tin hôm thứ Năm, The Guardian đã dẫn lại câu chuyện này.





Tờ báo Dagens Næringsliv của Na Uy, trích dẫn các nguồn tin giấu tên, đưa tin: “Bất thình lình, khi Bộ trưởng Tài chính Jens Stoltenberg đang đi bộ trên phố ở Oslo, Donald Trump đã gọi điện... Ông ấy muốn giải Nobel, và muốn thảo luận về thuế quan.”





Tờ báo này cho biết thêm rằng đây không phải là lần đầu tiên Trump đặt vấn đề với Stoltenberg về việc đề cử cho chính mình giải Nobel Hòa Bình.

Trong một tuyên bố với Reuters, Stoltenberg, cựu Tổng thư ký NATO, cho biết cuộc gọi tập trung vào thuế quan và hợp tác kinh tế trước cuộc gọi của Trump với Jonas Støre, Thủ tướng Na Uy. Vì lịch sự ngoại giao, ông không từ chối nói chi tiết. “Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết nội dung cuộc trò chuyện,” Stoltenberg nói, đồng thời cho biết thêm rằng một số quan chức Tòa Bạch Ốc, bao gồm Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer, cũng tham gia trong cuộc điện thoại của Trump.





Hàng năm, Ủy ban Nobel Na Uy gồm năm thành viên xem xét hàng trăm ứng cử viên trước khi chọn ra người đoạt giải. Danh sách người đoạt giải sẽ được công bố vào tháng Mười.





Từ khi bước vào nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, Donald Trump và các phụ tá, nhân sự của ông nỗ lực thúc đẩy chiến dịch đòi giải thưởng Nobel Hòa Bình cho Trump. NBC News nhắc lại vào cuối nhiệm kỳ thứ nhất, cố vấn an ninh quốc gia của Trump đã đến gặp ông ta tại Phòng Bầu Dục và nói Trump nên giành giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa Israel và một số quốc gia Ả Rập.





Một phụ tá khác cũng lên tiếng, nói rằng vị tổng thống tiền nhiệm, Barack Obama, đã giành được giải thưởng này “vô ích.” Thái độ của tổng thống lúc đó là, “Sao cũng được,” cố vấn Robert O'Brien nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn với NBC. “Ông ấy không quan tâm đến việc được công nhận.”





Nhưng thái độ đó giờ đã đổi ngược lại. Tổng thống Trump và các nhân viên chung quanh ông, cả những dân biểu, thượng nghị sĩ, và vài lãnh đạo quốc gia khác cũng đồng thanh công khai lên tiếng đòi giải thưởng cho Trump. Mọi người viện dẫn một loạt các thỏa thuận hòa bình, đồng thời lập luận rằng việc bỏ qua tên của Donald Trump một lần nữa sẽ rất bất công cho ông.





Trong bài đăng gần đây nhất Truth Social vào tháng Sáu, Trump viết: “Tôi sẽ không nhận được giải Nobel Hòa bình dù tôi có làm gì đi nữa, kể cả Nga/Ukraine, và Israel/Iran, bất kể kết quả ra sao, nhưng người dân biết, và đó là tất cả những gì quan trọng đối với tôi!”



---- Thỏa Thuận Thương Mại Của Trump Gây Nguy Hiểm Cho An Ninh Quốc Gia





LA Times dẫn trường hợp gần đây nhất là các thỏa thuận giữa nhà sản xuất chip Nvidia và AMD để bảo đảm giấy phép xuất cảng sản phẩm của họ sang Trung Quốc. Tòa Bạch Ốc đã đặt ra mức giá 15% doanh thu từ các giao dịch này và các công ty sẵn sàng đồng ý.





Thỏa thuận này bất kể là ban đầu chính quyền Biden và chính Trump đã cấm xuất cảng chip Nvidia và AMD vì những lo ngại về an ninh quốc gia. Hiến pháp Hoa Kỳ cũng đã rõ ràng cấm việc đánh thuế hoặc thuế quan đối với hàng xuất cảng. Bất chấp tất cả những điều đó, Trump vẫn coi các thỏa thuận này là một chiến thắng cho Hoa Kỳ. Giải thích về quan điểm của mình khi Nvidia yêu cầu được miễn trừ lệnh cấm xuất cảng, Trump nói: "Tôi đã nói, 'Nếu tôi làm điều đó, tôi muốn các ông trả cho chúng tôi một khoản tiền nào đó, vì tôi đang cho các ông một sự miễn trừ.'"

Các chuyên gia thương mại và nhà đầu tư nhận thấy có điều gì đó tham nhũng trong các thỏa thuận này, theo LA Times. Trong số đó có Christopher Padilla, một quan chức kiểm soát xuất cảng dưới thời Tổng thống George W. Bush, người đã nói với tờ Washington Post: "Các biện pháp kiểm soát xuất cảng được áp dụng để bảo vệ an ninh quốc gia, chứ không phải để tăng thu cho chính phủ. Thỏa thuận này có vẻ giống như hối lộ hoặc tống tiền, hoặc cả hai.”





Theo LA Times, Nvidia đã vận động hành lang mạnh mẽ để dỡ bỏ lệnh cấm xuất cảng. Công ty đã đóng góp $1 triệu đô la cho ủy ban nhậm chức của Trump. Giám đốc điều hành của công ty, Jensen Huang, đã gặp trực tiếp Trump để thảo luận về lệnh cấm; các báo cáo truyền thông cho biết ban đầu Trump yêu cầu mức phí 20%, nhưng Huang đã thương lượng giảm xuống còn 15%.





Cũng như các thỏa thuận thương mại khác do Trump đàm phán, chi tiết của thỏa thuận này rất mơ hồ và các điều khoản vẫn chưa được hoàn thiện. Phát ngôn viên Karoline Leavitt của Bạch Ốc cho biết hôm thứ Ba rằng “tính hợp pháp của thỏa thuận này vẫn đang được Bộ Thương Mại giải quyết.”



---- Tòa Chặn Chính Quyền Nộp Thông Tin Người Nhận Medicaid Cho DHS





Một Chánh án liên bang ở San Francisco, California ra lệnh chặn chính quyền tổng thống Trump cung cấp cho giới chức di trú thông tin cá nhân người hưởng Medicaid, trong đó gồm địa chỉ nhà. Phán quyết này sẽ có hiệu lực tới khi HHS nêu ra lý do hợp lý để giao dữ liệu cho DHS. Medicaid là chương trình trợ cấp bảo hiểm y tế gần 100% cho người nghèo ở Mỹ, gồm hàng triệu đứa trẻ. Chương trình này do tiểu bang và chính quyền liên bang cùng tài trợ.





Hồi tháng Sáu, Bộ Y Tế (HHS) bắt đầu giao dữ liệu cá nhân của hàng triệu người hưởng Medicaid ở một số tiểu bang cho Bộ Nội An (DHS). Sau khi bản tin AP tiết lộ chính sách mới này, 20 tiểu bang nộp đơn kiện để ngăn chặn. Đến tháng Bảy vừa qua, Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid (CMS) thuộc HHS ký thỏa thuận với DHS cho phép cơ quan này xem dữ liệu cá nhân của tất cả 79 triệu người hưởng Medicaid, gồm số An Sinh Xã Hội và địa chỉ nhà.

Ông Vince Chhabria, chánh án liên bang ở San Francisco do cựu Tổng Thống Barack Obama bổ nhiệm, ra phán quyết tạm thời cấm HHS giao dữ liệu cá nhân người hưởng Medicaid ở 20 tiểu bang nộp đơn kiện, trong đó có California, Arizona, Washington và New York. Chánh án Chhabria ghi trong phán quyết: “Dùng dữ liệu CMS để thi hành luật di trú sẽ đe dọa sự gián đoạn nghiêm trọng hoạt động của Medicaid – chương trình mà Quốc Hội cho là hệ trọng trong việc bảo hiểm sức khỏe cho cư dân khó khăn nhất đất nước.”





Phát ngôn viên HHS từ chối trả lời họ sẽ có thực hiện phán quyết của chánh án liên bang hay không. HHS từng khẳng định thỏa thuận giữa họ với DHS là hợp pháp.



---- Lồng Bát Giác Đô Vật Sẽ Dựng Lên Trong Tòa Bạch Ốc





Những khung thép, lưới thép sẽ được dựng lên thành lồng bát giác, cùng với những ánh đèn rực rỡ, các dàn âm thanh nổi đa chiều, bao quanh là khán đài khổng lồ hơn 20,000 người xem cho sự kiện giải UFC sẽ được dựng lên ngay tại Tòa Bạch Ốc. Giám đốc điều hành UFC Dana White đã xác nhận sự kiện võ thuật đô vật lớn nhất thế giới sẽ diễn ra ngay tại bãi cỏ phía Nam của Tòa Bạch Ốc vào ngày 4/7/2026, nhân dịp kỷ niệm 250 năm Lễ Độc Lập của Mỹ.

Theo CBS News, sự kiện trên đã được chào đón từ những tháng trước khi Donald Trump nói với BBC: “Chúng ta sẽ tổ chức một trận đấu thuộc giải UFC ngay trên khuôn viên Tòa Bạch Ốc.” Đến nay thì sự kiện trên đã chính thức và xác định cả thời gian qua lời khẳng định của giám đốc điều hành quyền lực Dana White.





White nói: “Khi ông Trump gọi cho tôi và yêu cầu tôi thực hiện, ông ấy nói ‘tôi muốn con gái tôi, Ivanka, tham gia trực tiếp vào chuyện này.’ Tôi tin sự kiện giải UFC tại Tòa Bạch Ốc năm 2026 chắc chắn sẽ rất hấp dẫn và ý nghĩa.” White cho biết thêm công ty mẹ của CBS là Paramount vừa ký hợp đồng phát sóng trực tuyến trị giá $7.7 tỷ với UFC.





Ý tưởng đưa sàn đấu giải UFC vào Tòa Bạch Ốc xuất phát từ việc Trump đam mê môn thể thao này và thường xuyên tham dự các trận đấu giải UFC. Theo CBS, Trump và Dana White là hai người bạn thân. Trước đó khi đề cập đến giải UFC tổ chức ở Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Trump còn cho biết ý định tổ chức trận đấu quy mô với số lượng người xem từ 20,000 đến 25,000 người.



---- Tom Cruise Từ Chối Nhận Giải Thành Tựu Trọn Đời Từ Trump





Nam tài tử Tom Cruise từ chối nhận Giải thưởng Kennedy Center danh giá từ Tổng thống Donald Trump, theo The Washington Post loan tin.

Hôm thứ Tư, Trump đã công bố danh sách những người được vinh danh tại Kennedy Center, đồng thời tiết lộ rằng ông sẽ là người dẫn chương trình này vào tháng Mười Hai. Tin cho biết Trump muốn trao giải thưởng cho Tom Cruise cùng với KISS, Michael Crawford, George Strait, Sylvester Stallone và ca sĩ Gloria Gaynor. Tờ WaPo trích dẫn xác nhận từ một số nhân viên giấu tên của Trung tâm Kennedy Center rằng, đại diện của Tom Cruise phản hồi cho biết ngôi sao này không thể tham dự buổi lễ do lịch làm việc cuối năm đã kín.





Đại diện của Tom Cruise không trả lời yêu cầu bình luận của báo chí.





Theo các nguồn dấu tên, Tom Cruise lẽ ra là người được vinh danh nổi bật nhất trong danh sách của Trump, mà Trump cho biết quyết định của ông chiếm 98% bản đề cử. Ngôi sao của Nhiệm Vụ Bất Khả Thi nổi tiếng là ít nói về các chủ đề chính trị. Thay vào đó, anh chọn cách đặt tầm ảnh hưởng của mình vào việc ủng hộ quân đội, cựu chiến binh, và dĩ nhiên là cả Scientology.





Một số người được vinh danh trong những năm trước đã từ chối giải thưởng hoặc tránh phát sóng để phản đối tổng thống đương nhiệm lúc đó. Mel Brooks đã từ chối giải thưởng dưới thời George W. Bush vào năm 2009. Norman Lear đã từ chối tham dự tiệc Gala của Tòa Bạch Ốc đi kèm với giải thưởng năm 2017 để phản đối các chính sách của Trump, nhưng đã tham dự chương trình phát sóng Kennedy Honors không có Trump.





“Tôi không bao giờ có thể quay lưng với Kennedy Center,” Lear viết trên X vào thời điểm đó. “Nó đại diện cho Nghệ thuật và Nhân văn, những điều có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tất nhiên, tôi sẽ nhận giải thưởng. Điều tôi không chấp nhận là buổi lễ tiếp tân @WhiteHouse với @realDonaldTrump.”

Theo WaPo, có thể tài tử Tom Cruise có một số dự án khiến ông không thể tham dự lễ trao giải. Một dự án mà nam diễn viên hạng A này bận rộn vào cuối năm nay là bộ phim rất được mong đợi, Top Gun 3. Paramount đã tuyên bố sẽ ưu tiên bộ phim này sau khi sáp nhập Skydance. Lễ trao giải Kennedy Center thường niên lần thứ 48 sẽ diễn ra vào ngày 7/12.



---- JD Vance Lại Bị Xua Đuổi Ở Anh





Phó Tổng thống JD Vance bị một quán rượu nổi tiếng ở Anh từ chối tiếp đón sau khi nhân viên đe dọa sẽ không đến làm việc nếu nhà hàng này nhận lời đặt chỗ cho ông ta.





Bản tin do tờ Denver Gazette đăng tải, cho biết một nhân viên tại The Bull ở Charlbury, Oxfordshire từ chối nói về vấn đề này khi được The Daily Beast liên hệ. Public House Group, tập đoàn nhà hàng điều hành quán rượu này cũng không trả lời yêu cầu bình luận của Daily News.





Một số cư dân của làng Oxfordshire đã tỏ ra khó chịu khi Vance chọn khu vực miền Nam Trung Bộ nước Anh của họ làm nơi nghỉ ngơi sau chuyến công du. Hãng truyền thông địa phương Oxford Clarion đã đăng ảnh các biểu ngữ trên bãi cỏ của người dân địa phương cho thấy họ phản đối phó tổng thống: “Chúng tôi không chào đón phát-xít”; “Vance cút về nhà đi.”





Người dân địa phương nói với BBC, chuyến thăm của JD Vance đã làm đảo lộn cuộc sống hàng ngày của họ. “Tôi không nghĩ người dân địa phương quá vui mừng về việc đường phố bị cản trở,” một cư dân trong khu vực nói.



---- Chạy Trốn ICE, Một Người Thiệt Mạng





Một người đàn ông đã thiệt mạng sau khi bị xe đụng vào trên xa lộ 210 tại thành phố Monrovia, khi đang chạy trốn khỏi một cuộc bố ráp của cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) tại cửa hàng Home Depot. Đài ABC7 của địa phương cho biết sự việc xảy ra khoảng 10 giờ sáng thứ Năm 14/8. Cái chết đau lòng của người di dân này làm cho cộng đồng địa phương càng lo ngại về mức độ gia tăng các hoạt động truy bắt người nhập cư.





Theo phát ngôn viên của thành phố Monrovia, người đàn ông đã bỏ chạy, băng qua đại lộ Evergreen và lao thẳng vào làn đường đông xe trên xa lộ 210 hướng Đông. Sau khi bị xe đụng vào, nạn nhân được đưa đến bệnh viện địa phương nhưng không qua khỏi.





Thành phố cho biết hiện không có thêm thông tin về cuộc bố ráp của ICE, và không nhận được bất kỳ liên lạc nào từ giới hữu trách liên bang liên quan đến hoạt động này. Vụ đụng xe đang được CHP điều tra như một tai nạn giao thông nghiêm trọng.





Các tổ chức bảo vệ quyền người nhập cư trong tuần qua đã lên tiếng cần có sự minh bạch trong các hoạt động của ICE, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực. Một số nhóm vận động đang ghi danh tổ chức buổi tưởng niệm người đàn ông xấu số và kêu gọi cải tổ chính sách di trú, đặc biệt là cách thức tiến hành các cuộc bố ráp tại nơi công cộng. Các nhà hoạt động cho rằng cần có giải pháp nhân đạo hơn để giải quyết vấn đề nhập cảnh, thay vì tạo ra những tình huống nguy hiểm dẫn đến thương vong.