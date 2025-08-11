8. [ tháng. chữ. và lời ]

•
Tôi về đó chỉ cần em ôn lại
Chút mơi xưa xanh ngọn lá đương thì
Tim loạn nhịp cuồng yêu cơn vồ vập
Cả sa bàn trên gân mạch li ti
Xỏ tay áo rộng tuồng đi phơ phất
Tình một mối xưa mỗi một bệt nhòa
Nóng bỏng bất thần hàn
âm nguội lạnh
Phía dương trần vết dấu của phồn hoa
Đời ngưng đọng trơ xương cùng tháp bút
Em phù dung em dẫu hóa phù vân
Tôi vẫn tin rằng khi mây trắng nổi
Tóc và sương hoa thiêm thiếp mộ phần
Thì thọ tử hay là đương mê ngủ
Ngọn viết đâm sâu vào nỗi thơ vừa
Bỏng rát tinh khôi bước tình di trú
Ở hay về cũng thất lạc đường xưa
•
h o à n g x u â n s ơ n
2 aout.2025
