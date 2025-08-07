Chư Vị Lãnh Đạo Tôn Giáo:
● Linh Mục Rev. Ronald J. Gripshover, Jr., Chánh xứ Nhà thờ St. Lawrence The Martyr, Alexandria, Virginia
● Linh Mục Rev. Maurice Mei Akwa, Giáo xứ St. Lawrence The Martyr, Alexandria, Virginia
● Đức Ông Msgr. Patrick Dempsey, Giáo xứ St. Lawrence The Martyr, Alexandria, Virginia
● Linh Muc Rev. Sunny Joseph, Giáo xứ St. Timothy, Chantilly, Virginia
● Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, Auckland, Tân Tây Lan
Trong niềm tin vào Chúa Ky-tô Phục sinh, gia đình chúng tôi báo tin: Ông Giu-se Phạm Văn Đại (Nhà báo Phạm Trần) sinh ngày 13 tháng 1 năm 1940 tại làng Thủy Nhai, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, Việt Nam, đã yên nghỉ trong Chúa vào lúc 12:25 AM sáng ngày 21 tháng 3 năm 2025 tại Faifax Hospital, Virginia, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 85 tuổi.
Gia đình chúng tôi vô cùng đau buồn báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần, người thân của chúng tôi: Ông NGUYỄN HUY SỸ
Pháp danh Quảng Thanh; Cựu Sinh Viên Học Viện Quốc Gia Hành Chánh VNCH Ban Đốc Sự Khóa 12; Cựu Giám Đốc Nha Hành Chánh Bộ Dân Vận & Chiêu Hồi VNCH. Sinh ngày 24 tháng 9 năm 1941 tại Việt Nam. Mất ngày 30 tháng 1 năm 2025 tại California, USA. Hưởng thọ 84 tuổi.
Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin buồn đến thân bằng quyến thuộc, bằng hữu xa gần Em, Chị, Thân Mẫu, Bà Nội, Bà Ngoại, Cụ Cố của chúng tôi là
Bà Quả Phụ NGUYỄN VĂN TOÀN (Cựu Trung Tá Quân Nhu, QLVNCH); Nhũ Danh ĐẶNG THỊ PHƯỚC; Pháp Danh Diệu Nghĩa; Đã từ trần lúc 3:07 giờ chiều ngày 17 tháng 1 năm 2025 (nhằm ngày 10 tháng Chạp năm Giáp Thìn 2024) tại San Jose, California, USA, hưởng thọ 96 tuổi.
Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần:
CHỒNG, CHA, ANH, ÔNG NỘI, ÔNG NGOẠI, của chúng tôi là: Ông HUỲNH TẤN NHÂN Pháp danh QUẢNG TỪ, Cựu Sĩ Quan Hải Quân Khóa 12, sinh ngày 20 tháng 4 năm 1938 tại Phú Yên, Việt Nam, vãng sinh lúc 3 giờ 32 phút sáng thứ tư ngày 22 tháng 01 năm 2025 nhằm ngày 23 tháng chạp năm Giáp Thìn 2024 tại Orange County, California, Hoa kỳ. HƯỞNG THỌ 87 TUỔI.
Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc trân trọng báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và thân hữu Chồng, Cha, Ông của chúng tôi: ALEX NGUYỄN KHÁNH TRƯỜNG (Nguyên Họa Sĩ – Nhà Văn – Nhà Báo Khánh Trường); Pháp danh: TOÀN CHÂN TỊNH; Sinh ngày 8 tháng 4 năm 1948 tại Đà Nẵng, Việt Nam; Vãng sanh lúc 4 giờ 33 phút ngày 29 tháng 12 năm 2024 tại Fountain Valley, California; Hưởng thọ 77 tuổi. Linh cửu được quàn tại Peek Funeral Home 7801 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683.CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ Thứ Tư ngày 15 tháng 1 năm 2025; 10:00 AM – 11:00 AM: Lễ nhập quan, Phát tang, Cầu siêu; 11:00AM – 12:30 PM: Thăm viếng;
12:30 PM: Lễ di quan; 1:00 PM: Hỏa táng ; Sau thất tuần Hương Linh sẽ được an vị tại Peek Funeral Home số F218.
Tang Gia Đồng Kính Báo.