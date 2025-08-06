Geoff Duncan (cựu Phó Thống đốc Cộng Hòa của Georgia) chính thức gia nhập Đảng Dân Chủ

Hình trên: Cựu Phó Thống đốc tiểu bang Georgia, Geoff Duncan, đã gia nhập Đảng Dân chủ sau khi bất đồng với Đảng Cộng hòa, cho biết sự thay đổi này đã diễn ra từ lâu.

Trong một bài bình luận được đăng trên tờ Atlanta Journal-Constitution hôm qua, thứ Ba, Duncan cho biết hành trình trở thành đảng viên Dân chủ của ông đã bắt đầu từ rất lâu trước khi Tổng thống Trump cố gắng "đánh cắp" cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, một nỗ lực mà Duncan, lúc đó giữ chức Phó Thống Đốc Georgia, đã lên án ông Trump vào thời điểm đó.



"Không có ngày nào trên lịch hay vạch trên cát chỉ ra chính xác thời điểm nào mà trái tim chính trị của tôi thay đổi, nhưng nó đã thay đổi", ông nói. "Quyết định của tôi xoay quanh cuộc đấu tranh hàng ngày của tôi để yêu thương những người hàng xóm láng giềng, với tư cách là một đảng viên Cộng hòa."



Duncan đã nêu ra nhiều vấn đề chính sách góp phần vào quyết định thay đổi của ông, công kích Đảng Cộng hòa về cách họ xử lý vấn đề chăm sóc sức khỏe, Medicaid, hỗ trợ người nghèo, kiểm soát súng đạn và nhập cư.

Cựu Phó Thống đốc cho biết thời gian phục vụ trong chính quyền dân cử đã dạy ông rằng cách tốt nhất để "yêu thương người hàng xóm láng giềng" là thông qua chính sách công.



Ông nói thêm rằng Đảng Cộng hòa đã tranh luận trong nhiều thập niên rằng giải pháp cho việc không có bảo hiểm y tế là kiếm việc làm, nhưng hầu hết người Georgia không có bảo hiểm đều sống trong các hộ gia đình lao động nhưng không có bảo hiểm do các vấn đề về khả năng chi trả hoặc điều kiện tham gia.

"Vậy nên, thực tế là họ có một công việc, chỉ là công việc không phù hợp", Duncan viết. "Một công việc không cung cấp bảo hiểm y tế hoặc không tạo ra đủ tiền tiết kiệm mỗi tháng để chi trả cho gói bảo hiểm y tế của riêng họ."



Ông nói rằng "dự luật bự và đẹp" của Trump sẽ khiến ngân sách Medicaid "bị xáo trộn" với hàng trăm tỷ đô la bị cắt giảm khỏi chương trình. Ông cũng chỉ trích việc luật này cắt giảm ngân sách cho Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung, thường được gọi là tem phiếu thực phẩm, và ảnh hưởng của nó đến việc ngăn ngừa trẻ em bị đói ở trường.



Duncan trích dẫn các cuộc thăm dò cho thấy sự ủng hộ rộng rãi đối với các biện pháp kiểm soát súng như kiểm tra lý lịch toàn dân và luật Cờ đỏ (red flag laws), đồng thời chỉ trích các chính sách nhập cư của chính quyền Trump mà ông cho là "đã biến thành một bài học về cách không yêu thương hàng xóm của mình". (GHI CHÚ: Luật cờ đỏ còn được gọi là luật Lệnh Bảo vệ Rủi ro Cực độ (ERPO: Extreme Risk Protection Order), cho phép tạm thời tước vũ khí của những cá nhân bị coi là nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác. Mục tiêu là ngăn chặn các tác hại liên quan đến vũ khí, bao gồm tự tử và xả súng hàng loạt.)



Ông cũng lập luận rằng chính sách nhập cư nên tập trung vào việc bảo vệ biên giới, trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp đã phạm trọng tội và tạo điều kiện nhập tịch cho những người còn lại.



Quyết định của Duncan được đưa ra vài tháng sau khi Đảng Cộng hòa Georgia khai trừ ông khỏi đảng sau khi ông ủng hộ cựu Phó Tổng thống Harris trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Ông cũng đã phát biểu tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân chủ vào tháng 8 để ủng hộ Harris.



Duncan đã chỉ trích gay gắt Trump và Đảng Cộng hòa nói chung, đặc biệt là kể từ sau những nỗ lực của tổng thống nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và vụ tấn công Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Ông đã quyết định không tái tranh cử chức phó thống đốc vào năm 2022.

"Danh sách những lý do khiến tôi trở thành đảng viên Dân chủ ngày càng dài ra", Duncan kết luận. "Quan trọng nhất, quyết định của tôi giúp tôi có được vị thế tốt nhất có thể mỗi ngày để yêu thương người lân cận của mình."



Ông chỉ là một trong số ít cựu quan chức đã chuyển từ Đảng Cộng hòa sang Đảng Dân chủ trong những tháng gần đây, bao gồm cựu Dân biểu Joe Walsh (Ill.) và David Jolly (Fla.).