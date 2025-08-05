Hôm nay,  

Tổng sản lượng GDP của 39 tiểu bang giảm trong quý đầu năm 2025, thê thảm nhất là Nebraska và Iowa giảm 6,1%. Dân biểu Cộng Hòa Don Bacon nói thuế quan hại vô cùng. Trong khi đó... 2 cậu con của Trump được chia 50 triệu đô vì giúp công ty New America Acquisition 1 Corp hưởng ưu đãi liên bang.

05/08/202521:59:00(Xem: 1132)

blankHình trên: Dân biểu Cộng hòa Don Bacon (Nebraska) nói ông lo ngại về nền kinh tế Mỹ, lưu ý rằng tiểu bang của ông đã chứng kiến mức giảm 6% trong khi 39 tiểu bang đều giảm GDP trong quý đầu 2025, mà ông nói vì thuế quan hại kinh .


Tổng sản lượng GDP của 39 tiểu bang giảm trong quý đầu năm 2025, thê thảm nhất là Nebraska và Iowa giảm 6,1%. Dân biểu Cộng Hòa Don Bacon nói thuế quan hại vô cùng. Trong khi đó... 2 cậu con của Trump được chia 50 triệu đô vì giúp công ty New America Acquisition 1 Corp hưởng ưu đãi liên bang.

Dân biểu Don Bacon (Nebraska), một thành viên Đảng Cộng hòa ôn hòa, cho biết ông lo ngại về nền kinh tế Mỹ, lưu ý rằng tiểu bang của ông đã chứng kiến mức giảm 6% hàng năm về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế trong quý đầu năm 2025. Trong một cuộc phỏng vấn với Phil Mattingly của CNN, ông Bacon chỉ ra dữ liệu việc làm gần đây và vòng thuế quan mới nhất là lý do khiến ông bi quan về nền kinh tế.
 

“Từ góc nhìn của tôi ở Nebraska, chúng ta đang chứng kiến một mớ hỗn độn kinh tế — hoặc, hiện tại, là một thời điểm khó khăn,” ông Bacon nói.

Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại đã công bố một báo cáo vào cuối tháng 6 cho thấy GDP thực tế trong quý đầu năm 2025 giảm ở 39 tiểu bang, trong đó Nebraska và Iowa ghi nhận mức giảm lớn nhất, với tỷ lệ hàng năm là -6,1%. Sự suy giảm trong lĩnh vực nông nghiệp đóng góp phần lớn vào sự sụt giảm này.
 

Ông một lần nữa bày tỏ sự ủng hộ đối với thương mại tự do và công bằng, nói rằng, “Thương mại tự do cung cấp những sản phẩm tốt nhất với giá tốt nhất, theo cách hiệu quả nhất,” đồng thời thêm rằng, trong những trường hợp “không phải thương mại công bằng, tổng thống nên cố gắng sửa chữa điều đó.”
 

“Nhưng áp thuế quan đối với 80 quốc gia khác nhau, tôi rất khó chấp nhận đó là một chiến lược hợp lý,” ông Bacon tiếp tục. “Tôi nghĩ cuối cùng người tiêu dùng Mỹ sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho giá hàng hóa của họ. Và chúng ta đã bắt đầu thấy điều đó vì cuối cùng, thuế quan là một loại thuế đánh vào người tiêu dùng.”
 

Vị dân biểu, người sẽ nghỉ hưu vào cuối nhiệm kỳ, cho biết ông nhận được phản hồi từ các công ty Fortune 500 và các nhà sản xuất nông nghiệp rằng “chúng ta đang mất thị phần ngay lúc này,” điều mà ông nói sẽ ảnh hưởng đến số liệu việc làm và đã có tác động nhỏ đến lạm phát, mà ông Bacon dự đoán sẽ tăng lên.
 

“Nhưng nếu tổng thống tiếp tục giữ các mức thuế này, tôi nghĩ theo thời gian, mức thuế 25% này sẽ được phản ánh trong giá hàng hóa mà chúng ta mua từ các quốc gia đó. Vì vậy, tôi lo ngại về sức mạnh của nền kinh tế chúng ta,” ông nói.
 

Trong khi đó... 2 cậu con của Trump được chia 50 triệu đô vì giúp công ty New America Acquisition 1 Corp hưởng ưu đãi liên bang.

Một tài liệu công khai do một công ty vừa thuê hai con trai lớn nhất của Tổng thống Donald Trump làm cố vấn đã bao gồm một câu vào đầu ngày thứ Hai nói rằng công ty hy vọng sẽ được hưởng lợi từ các khoản trợ cấp và các ưu đãi khác từ chính phủ liên bang, mà người cha của họ đang lãnh đạo. Nhưng khi hãng Thông tấn Associated Press hỏi doanh nghiệp gia đình Trump về xung đột lợi ích rõ ràng này, tài liệu đã được chỉnh sửa và câu đó bị loại bỏ.
 

Eric Trump và Donald Trump Jr. đang nhận “cổ phần sáng lập” trị giá hàng triệu đô la trong New America Acquisition 1 Corp., một công ty không có hoạt động kinh doanh nào, hy vọng sẽ lấp đầy khoảng trống đó bằng cách mua lại một công ty Mỹ có thể đóng “vai trò quan trọng trong việc phục hồi sản xuất trong nước,” theo hồ sơ đăng ký. Tổng thống đã định hướng chính sách thương mại của mình nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước.
 

Phiên bản gốc của hồ sơ chứng khoán nói rằng công ty mục tiêu nên “được định vị tốt” để tận dụng các ưu đãi từ chính phủ liên bang hoặc tiểu bang. Tham chiếu đó đã bị loại bỏ trong phiên bản chỉnh sửa.
 

Tổ chức Trump không trả lời câu hỏi về việc liệu New America có còn dự định hưởng lợi từ các chương trình của chính phủ hay lý do tại sao câu đó bị cắt bỏ. Nhưng công ty luật bên ngoài Paul Hastings, người đã giúp chuẩn bị tài liệu, đã gửi email cho AP nói rằng đó là “một sai sót” do “người ghi chép,” một thuật ngữ cũ chỉ người sao chép các văn bản pháp lý.

Kathleen Clark, một chuyên gia về đạo đức chính phủ, cho biết bất kỳ lời bào chữa nào cũng đã quá muộn vì gia đình Trump đã lộ rõ ý định. “Họ chỉ xóa bỏ ngôn ngữ đó. Họ chưa cam kết không làm những gì họ đã nói hôm nay họ dự định làm,” giáo sư luật tại Đại học Washington và là người chỉ trích Trump nói. “Đó là một nỗ lực lợi dụng chức vụ công để trục lợi cá nhân.”
 

New America là một công ty mua lại mục đích đặc biệt, hay còn gọi là SPAC. Đây là một công ty giao dịch công khai tồn tại chỉ để sử dụng quỹ của mình để mua lại một công ty khác và đưa công ty mục tiêu lên sàn.
 

New America dự định huy động vốn bằng cách bán cổ phiếu mới trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York với giá 10 đô la một cổ phiếu. Điều đó sẽ trao cho hai con trai Trump tổng giá trị tài sản trên giấy tờ lên đến 50 triệu đô la ngay khi cổ phiếu bắt đầu giao dịch vào ngày đầu tiên. Công ty hy vọng bán đủ cổ phiếu để huy động 300 triệu đô la, số tiền này sau đó sẽ được dùng để mua một nhà sản xuất chưa được xác định.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

PHẢN CÔNG: Các tiểu bang xanh: New York phải sửa Hiến Pháp mới được vẽ lại; Maryland và Illinois khó vẽ; riêng California sẽ trưng cầu dân ý tháng 11/2025 để bầu cử 11/2026 theo bản đồ vẽ lại (Dân Chủ thêm 5 ghế).

Nguyên bản: Pali Anh dịch: Robert Chalmers và Ānandajoti Bhikkhu Việt dịch và rút ngắn: Nguyên Giác J41. Losaka Jātaka -- Chuyện về nhà sư trọn đời thiếu ăn, trừ ngày cuối đời. Tóm tắt: Trưởng lão Xá Lợi Phất gặp một cậu bé nghèo và truyền giới cho cậu. Bất chấp những bất hạnh trong cuộc sống tại gia và sự đấu tranh không ngừng để có đủ thức ăn, cuối cùng cậu đã đạt được quả vị A La Hán. Đức Phật kể lại một câu chuyện quá khứ, trong đó một người đàn ông đã ngăn cản một vị A La Hán nhận thức ăn. Kết quả là, trong mỗi kiếp sống tiếp theo, vị ấy đều gặp bất hạnh. Tuy nhiên, trong kiếp sống cuối cùng, nhờ thiền định về ba đặc tính, ngài đã đạt được sự giải thoát

- Chicago, New York Là Mục Tiêu Tiếp Quản Kế Tiếp Của Trump. - Thống Đốc Texas Ký Thành Luật Thông Qua Bản Đồ Địa Hạt Mới. - Chánh Án Liên Bang Cấm Chính Quyền Trump Hủy Tài Trợ Tiểu Bang Vì Chính Sách Nhập Cư. - Ghislaine Maxwell: ‘Trump Đàng Hoàng Và Không Có Danh Sách Epstein’. - DeSantis Xây Trại Trục Xuất Mới Khi Tòa Bắt Đóng Cửa “Alligator Alcatraz”. - Chuyên Gia: Bộ Nội An Vi Phạm Luật Liên Bang. - Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn tranh cử dân biểu liên bang Địa Hạt 45. - Trump Gây Sức Ép Lên Intel, Buộc Hoa Kỳ Phải Giữ 10% Cổ Phần. - Nổ nhà máy dầu ở Louisiana.

Nguyên bản: Pali Anh dịch: Robert Chalmers và Ānandajoti Bhikkhu Việt dịch và rút ngắn: Nguyên Giác J31. Kulavaka Jātaka -- Truyện về Lòng từ bi và năm giới Tóm tắt: Một vị sư, vì khát nước, đã giết hại chúng sinh bằng cách uống nước chưa lọc, điều này trái với quy định của giáo đoàn. Khi nghe chuyện này, Đức Phật kể một câu chuyện về việc Sakka, Vua của chư Thiên, đã tránh làm hại chúng sinh và nhờ đó đã chiến thắng cuộc chiến giữa chư Thiên và A-tu-la.

- FBI Đột Kích Nhà John Bolton – Cựu Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Của Trump. - Liên Hiệp Quốc Chính Thức Tuyên Bố Nạn Đói Ở Gaza. - Fed Có Thể Giảm Lãi Suất Khi Thị Trường Việc Làm Suy Yếu. - Ukraine tấn công trạm bơm dầu Nga, đường ống Druzhba tê liệt. - Ngoại Trưởng Nga: Không Có Hội Nghị Thượng Đỉnh Putin-Zelenskyy. - Chánh Án Liên Bang Ra Lệnh Ngừng Xây Dựng Alligator Alcatraz. - Trump ‘Thị Sát’ DC. - Hồ Sơ Epstein Được Gửi Lên Quốc Hội. - Sáu Thi Thể Trong Trại Bò Sữa Ở Colorado. - Việt Nam: Diễn Binh 2/9 Có Việt Kiều Yêu Nước Tham Dự.

Điều gì đang diễn ra trong suy nghĩ của những người da trắng ở miền Nam Hoa Kỳ, một khu vực vốn được xem là tâm điểm định hình nên bản sắc và đặc quyền của người da trắng trên toàn quốc? Một nghiên cứu đã đưa ra những góc nhìn đa chiều, vượt xa các khuôn mẫu thường thấy. Năm 2011, nhà sử học Nell Painter từng nhận xét rằng: “Ngày nay, làm người da trắng không còn như xưa nữa.”

Chính quyền TT Trump muốn có dữ liệu cá nhân của hàng triệu người tham gia Medicaid để Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) có thể xác định vị trí những người sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Thông tin cá nhân này bao gồm địa chỉ nhà, số an sinh xã hội và chủng tộc của 79 triệu người đăng ký Medicaid. Những dữ liệu này sẽ giúp ICE rất nhiều trong việc tìm kiếm người di dân bất hợp pháp.

Chiến dịch ICanGoToCollege.com của Văn Phòng Viện Trưởng Hệ Thống Các Trường Cao Đẳng Cộng Đồng California và Ủy Ban Hỗ Trợ Sinh Viên California (CSAC) đang hợp tác để khuyến khích sinh viên hiện tại và tương lai của các trường cao đẳng cộng đồng hoàn thành Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính Liên Bang (FAFSA) và Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính theo Đạo Luật Ước Mơ California (CADAA) trước hạn chót nhận Hỗ Trợ Tài Chính (Cal Grant) ngày 2 tháng 9. Việc bỏ lỡ hạn chót này có thể đồng nghĩa với việc bỏ lỡ các khoản hỗ trợ tài chính, học bổng của tiểu bang và các khoản tài trợ không hoàn lại khác giúp việc học đại học trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn.

Mùa tựu trường đã đến, và năm nay chúng ta sẽ thực hiện những thay đổi đơn giản để tiết kiệm tiền, và dạy cho con cái cách những hành động nhỏ bé có thể tạo nên tác động lớn. Dưới đây là ba mẹo hàng đầu mà phụ huynh có thể áp dụng để bắt đầu năm học mới không tạo ra rác thải

Tổng thống Donald Trump loan báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông sẽ “lãnh đạo một phong trào” loại bỏ cả hai hình thức bỏ phiếu qua thư và bỏ phiếu bằng máy, thay vào đó chỉ kiểm phiếu bỏ vào thùng tại chỗ, trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026, theo ký giả Ashley Lopez viết trên đài NPR ngày 18 tháng 8 năm 2025. Ông Trump cho hay Ông đang cho soạn thảo một sắc lệnh hành pháp cấm các tiểu bang dùng phiếu bầu qua thư và có thể cấm cả một số loại máy bỏ phiếu. Ông khẳng định – không đưa ra chứng cứ – rằng máy bỏ phiếu “rất thiếu chính xác, đắt đỏ và kém tin cậy hơn so với kiểm phiếu giấy.” Trong buổi họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Bạch Ốc hôm thứ hai, ông nói: “Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một sắc lệnh hành pháp để chấm dứt bỏ phiếu qua thư vì nó gian trá. Đã đến lúc Cộng Hòa phải cứng rắn và ngăn chặn, bởi Dân Chủ cần nó. Đó là cách duy nhất họ có thể thắng cử.”

Một câu hỏi lớn đang được đặt ra trên chính trường Hoa Kỳ: Liệu Tổng thống có toàn quyền điều động Vệ Binh Quốc Gia và kiểm soát lực lượng cảnh sát ở bất kỳ thành phố nào trên đất Mỹ không? Vấn đề này đã trở thành tâm điểm sau khi Tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp, chính thức nắm quyền chỉ huy Sở Cảnh Sát Washington, D.C., mở đầu cho chiến dịch trấn áp tội phạm quy mô lớn. Ngay lập tức, 800 lính Vệ Binh Quốc Gia cùng các viên chức liên bang đã được triển khai khắp thủ đô. Điều này khiến các nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ trên toàn quốc hoang mang, bất an: Liệu thành phố của họ có phải là nơi tiếp theo?

Một buổi sáng nọ tại văn phòng ở Đại học Harvard, Dylan Carlson Sirvent León nhận được hàng loạt tin nhắn hoảng hốt từ các đồng nghiệp: dữ liệu về môi trường trên các trang web của chính phủ liên bang đang dần “bốc hơi.” Thời điểm ấy là tháng Giêng, Tổng thống Trump vừa bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Giới khoa học ở Hoa Kỳ đã chuẩn bị sẵn tinh thần là một số thông tin có thể sẽ bị gỡ, giống như những gì từng diễn ra trong nhiệm kỳ đầu. Ngay sau kỳ bầu cử tháng 11, nhiều nhóm nghiên cứu ở Harvard đã cẩn trọng lưu lại dữ liệu về khí thải nhà kính và chất lượng không khí. Nhưng nay, tình hình ngày càng xấu đi.

Các nhà lập pháp thuộc đảng Dân Chủ tại Hội đồng Lập pháp California đã tạo thật sự “tháo găng tay” khi thực hiện những thay đổi trong dự luật ACA 8. Sự việc xảy ra vào sáng Thứ Năm 21/8, chỉ vài phút trước khi tranh luận và chọn biện pháp bỏ phiếu về bản đồ khu vực mới cho cử tri trong cuộc bầu cử đặc biệt toàn tiểu bang vào ngày 4/11.

Nguyên bản: Pali Anh dịch: Robert Chalmers và Ānandajoti Bhikkhu Việt dịch và rút ngắn: Nguyên Giác J21. Kurunga Jātaka -- Khi Devadatta là một thợ săn và Bodhisatta là một con linh dương. Tóm tắt: Các nhà sư nói chuyện về Đề Bà Đạt Đa và những cuộc tấn công của ông này nhắm vào Đức Phật. Đức Phật giải thích rằng Đề Bà Đạt Đa đã hành động tương tự trong những kiếp trước và kể một câu chuyện về một con linh dương khôn ngoan đã thoát khỏi sự hủy diệt của thợ săn nhờ đọc được những dấu hiệu.

Báo Business Insider: Thuế quan của Trump đã khiến một số công ty tuyên bố rằng họ có kế hoạch tăng giá. Ngay cả trước "Ngày Giải phóng" được gọi là của Trump, các công ty đã cảnh báo rằng họ sẽ chuyển chi phí cho người mua sắm. Giá cả dự kiến sẽ tăng trong năm nay khi nhiều công ty báo hiệu kế hoạch tăng giá để đối phó với hàng loạt thuế quan của Tổng thống Donald Trump.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.