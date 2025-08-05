Hình trên: Dân biểu Cộng hòa Don Bacon (Nebraska) nói ông lo ngại về nền kinh tế Mỹ, lưu ý rằng tiểu bang của ông đã chứng kiến mức giảm 6% trong khi 39 tiểu bang đều giảm GDP trong quý đầu 2025, mà ông nói vì thuế quan hại kinh .



Tổng sản lượng GDP của 39 tiểu bang giảm trong quý đầu năm 2025, thê thảm nhất là Nebraska và Iowa giảm 6,1%. Dân biểu Cộng Hòa Don Bacon nói thuế quan hại vô cùng. Trong khi đó... 2 cậu con của Trump được chia 50 triệu đô vì giúp công ty New America Acquisition 1 Corp hưởng ưu đãi liên bang.

Dân biểu Don Bacon (Nebraska), một thành viên Đảng Cộng hòa ôn hòa, cho biết ông lo ngại về nền kinh tế Mỹ, lưu ý rằng tiểu bang của ông đã chứng kiến mức giảm 6% hàng năm về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế trong quý đầu năm 2025. Trong một cuộc phỏng vấn với Phil Mattingly của CNN, ông Bacon chỉ ra dữ liệu việc làm gần đây và vòng thuế quan mới nhất là lý do khiến ông bi quan về nền kinh tế.



“Từ góc nhìn của tôi ở Nebraska, chúng ta đang chứng kiến một mớ hỗn độn kinh tế — hoặc, hiện tại, là một thời điểm khó khăn,” ông Bacon nói.

Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại đã công bố một báo cáo vào cuối tháng 6 cho thấy GDP thực tế trong quý đầu năm 2025 giảm ở 39 tiểu bang, trong đó Nebraska và Iowa ghi nhận mức giảm lớn nhất, với tỷ lệ hàng năm là -6,1%. Sự suy giảm trong lĩnh vực nông nghiệp đóng góp phần lớn vào sự sụt giảm này.



Ông một lần nữa bày tỏ sự ủng hộ đối với thương mại tự do và công bằng, nói rằng, “Thương mại tự do cung cấp những sản phẩm tốt nhất với giá tốt nhất, theo cách hiệu quả nhất,” đồng thời thêm rằng, trong những trường hợp “không phải thương mại công bằng, tổng thống nên cố gắng sửa chữa điều đó.”



“Nhưng áp thuế quan đối với 80 quốc gia khác nhau, tôi rất khó chấp nhận đó là một chiến lược hợp lý,” ông Bacon tiếp tục. “Tôi nghĩ cuối cùng người tiêu dùng Mỹ sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho giá hàng hóa của họ. Và chúng ta đã bắt đầu thấy điều đó vì cuối cùng, thuế quan là một loại thuế đánh vào người tiêu dùng.”



Vị dân biểu, người sẽ nghỉ hưu vào cuối nhiệm kỳ, cho biết ông nhận được phản hồi từ các công ty Fortune 500 và các nhà sản xuất nông nghiệp rằng “chúng ta đang mất thị phần ngay lúc này,” điều mà ông nói sẽ ảnh hưởng đến số liệu việc làm và đã có tác động nhỏ đến lạm phát, mà ông Bacon dự đoán sẽ tăng lên.



“Nhưng nếu tổng thống tiếp tục giữ các mức thuế này, tôi nghĩ theo thời gian, mức thuế 25% này sẽ được phản ánh trong giá hàng hóa mà chúng ta mua từ các quốc gia đó. Vì vậy, tôi lo ngại về sức mạnh của nền kinh tế chúng ta,” ông nói.



Trong khi đó... 2 cậu con của Trump được chia 50 triệu đô vì giúp công ty New America Acquisition 1 Corp hưởng ưu đãi liên bang.





Một tài liệu công khai do một công ty vừa thuê hai con trai lớn nhất của Tổng thống Donald Trump làm cố vấn đã bao gồm một câu vào đầu ngày thứ Hai nói rằng công ty hy vọng sẽ được hưởng lợi từ các khoản trợ cấp và các ưu đãi khác từ chính phủ liên bang, mà người cha của họ đang lãnh đạo. Nhưng khi hãng Thông tấn Associated Press hỏi doanh nghiệp gia đình Trump về xung đột lợi ích rõ ràng này, tài liệu đã được chỉnh sửa và câu đó bị loại bỏ.



Eric Trump và Donald Trump Jr. đang nhận “cổ phần sáng lập” trị giá hàng triệu đô la trong New America Acquisition 1 Corp., một công ty không có hoạt động kinh doanh nào, hy vọng sẽ lấp đầy khoảng trống đó bằng cách mua lại một công ty Mỹ có thể đóng “vai trò quan trọng trong việc phục hồi sản xuất trong nước,” theo hồ sơ đăng ký. Tổng thống đã định hướng chính sách thương mại của mình nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước.



Phiên bản gốc của hồ sơ chứng khoán nói rằng công ty mục tiêu nên “được định vị tốt” để tận dụng các ưu đãi từ chính phủ liên bang hoặc tiểu bang. Tham chiếu đó đã bị loại bỏ trong phiên bản chỉnh sửa.



Tổ chức Trump không trả lời câu hỏi về việc liệu New America có còn dự định hưởng lợi từ các chương trình của chính phủ hay lý do tại sao câu đó bị cắt bỏ. Nhưng công ty luật bên ngoài Paul Hastings, người đã giúp chuẩn bị tài liệu, đã gửi email cho AP nói rằng đó là “một sai sót” do “người ghi chép,” một thuật ngữ cũ chỉ người sao chép các văn bản pháp lý.





Kathleen Clark, một chuyên gia về đạo đức chính phủ, cho biết bất kỳ lời bào chữa nào cũng đã quá muộn vì gia đình Trump đã lộ rõ ý định. “Họ chỉ xóa bỏ ngôn ngữ đó. Họ chưa cam kết không làm những gì họ đã nói hôm nay họ dự định làm,” giáo sư luật tại Đại học Washington và là người chỉ trích Trump nói. “Đó là một nỗ lực lợi dụng chức vụ công để trục lợi cá nhân.”



New America là một công ty mua lại mục đích đặc biệt, hay còn gọi là SPAC. Đây là một công ty giao dịch công khai tồn tại chỉ để sử dụng quỹ của mình để mua lại một công ty khác và đưa công ty mục tiêu lên sàn.



New America dự định huy động vốn bằng cách bán cổ phiếu mới trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York với giá 10 đô la một cổ phiếu. Điều đó sẽ trao cho hai con trai Trump tổng giá trị tài sản trên giấy tờ lên đến 50 triệu đô la ngay khi cổ phiếu bắt đầu giao dịch vào ngày đầu tiên. Công ty hy vọng bán đủ cổ phiếu để huy động 300 triệu đô la, số tiền này sau đó sẽ được dùng để mua một nhà sản xuất chưa được xác định.