Tặng Bạn Bonsai

05/08/202517:20:00(Xem: 610)
illus1
Minh họa Đinh Trường Chinh

 

 

bắt đầu từ chút lửa

ở cuối vườn

soi phiên bản giấy cũ

như một lời nhắn nhủ

một lời cảm thông

gửi cho sương gió

đến những ai bận lòng

 

thứ mưa hiu hắt

có khi hạnh phúc

có khi xui xẻo

vô tình rơi trên lá

làm ta trượt ngã

lùng bùng tiếng nói cười

thanh âm vỡ trên đá 

 

như nỗi buồn không ai biết

vô cớ vô ngôn

chia sẻ chút đất đai mầu mỡ

trên những tượng hình mông lung không nói

nụ cười trải dài chiều nắng xế

tóc tai mỏi mệt

nghiêng nghiêng bóng chậu sành

 

dáng em trôi qua cửa

có lẽ nơi này gỗ đã mục

lâm chung một thân cây

và đại thụ ôm trọn nỗi niềm…

 

thy an

tặng các bạn bonsai – 06-2025

