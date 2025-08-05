Tặng Bạn Bonsai

bắt đầu từ chút lửa
ở cuối vườn
soi phiên bản giấy cũ
như một lời nhắn nhủ
một lời cảm thông
gửi cho sương gió
đến những ai bận lòng
thứ mưa hiu hắt
có khi hạnh phúc
có khi xui xẻo
vô tình rơi trên lá
làm ta trượt ngã
lùng bùng tiếng nói cười
thanh âm vỡ trên đá
như nỗi buồn không ai biết
vô cớ vô ngôn
chia sẻ chút đất đai mầu mỡ
trên những tượng hình mông lung không nói
nụ cười trải dài chiều nắng xế
tóc tai mỏi mệt
nghiêng nghiêng bóng chậu sành
dáng em trôi qua cửa
có lẽ nơi này gỗ đã mục
lâm chung một thân cây
và đại thụ ôm trọn nỗi niềm…
thy an
tặng các bạn bonsai – 06-2025
