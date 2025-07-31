Hình trên: Trump ký lệnh công bố thuế quan.



Trump công bố thuế quan toàn cầu, còn thương lượng với vài nước: Canada bị 35%, VN bị 20%





Vào ngày 2 tháng 4, Tổng thống Donald Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp kinh tế của Hoa Kỳ và công bố mức thuế quan ít nhất 10% đối với tất cả các quốc gia, với mức thuế thậm chí còn cao hơn đối với 60 quốc gia hoặc khối thương mại có thâm hụt thương mại cao với Hoa Kỳ. Ông gọi đó là "Ngày Giải phóng".

Tối nay, Thứ Năm 31/7/2025, tổng thống đã công bố điều chỉnh một số mức thuế quan tương hỗ đó trước thời hạn nửa đêm Thứ Năm của mình.



Sau đây là những điểm khác biệt:

Angola: 32% bây giờ là 15%

Bangladesh: 37% bây giờ là 20%

Bosnia and Herzegovina: 35% bây giờ là 30%

Botswana: 37% bây giờ là 15%

Brunei: 24% bây giờ là 25%

Cambodia: 49% bây giờ là 19%

Cameroon: 11% bây giờ là 15%

Chad: 13% bây giờ là 15%

Côte d`Ivoire: 21% bây giờ là 15%

Democratic Republic of the Congo: 11% bây giờ là 15%

Equatorial Guinea: 13% bây giờ là 15%

European Union: 20% bây giờ là 15% (hầu hết hàng hóa)

Falkland Islands: 41% bây giờ là 10%

Fiji: 32% bây giờ là 15%

Guyana: 38% bây giờ là 15%

India: 26% bây giờ là 25%

Indonesia: 32% bây giờ là 19%

Iraq: 39% bây giờ là 35%

Israel: 17% bây giờ là 15%

Japan: 24% bây giờ là 15%

Jordan: 20% bây giờ là 15%

Kazakhstan: 27% bây giờ là 25%

Laos: 48% bây giờ là 40%

Lesotho: 50% bây giờ là 15%

Libya: 31% bây giờ là 30%

Leichtenstein: 37% bây giờ là 15%

Madagascar: 47% bây giờ là 15%

Malawi: 17% bây giờ là 15%

Malaysia: 24% bây giờ là 19%

Mauritius: 40% bây giờ là 15%

Moldova: 31% bây giờ là 25%

Mozambique: 16% bây giờ là 15%

Myanmar: 44% bây giờ là 40%

Namibia: 21% bây giờ là 15%

Nauru: 30% bây giờ là 15%

Nigeria: 14% bây giờ là 15%

North Macedonia: 33% bây giờ là 15%

Pakistan: 29% bây giờ là 19%

Philippines: 17% bây giờ là 19%

Serbia: 37% bây giờ là 35%

South Korea: 30% bây giờ là 15%

Sri Lanka: 44% bây giờ là 20%

Switzerland: 31% bây giờ là 39%

Taiwan: 32% bây giờ là 20%

Thailand: 36% bây giờ là 19%

Tunisia: 28% bây giờ là 25%

Vanuatu: 22% bây giờ là 15%

VIETNAM: 46% bây giờ là 20%

Zambia: 17% bây giờ là 15%

Zimbabwe: 18% bây giờ là 15%

CANADA

Các chuyên gia cho biết việc Trump tăng thuế đối với Canada sẽ chỉ ảnh hưởng đến một số lượng nhỏ hàng hóa.

Các chuyên gia cho biết mức thuế chung 35% mới được Nhà Trắng công bố đối với hàng nhập cảng từ Canada sẽ ảnh hưởng đến một lượng nhỏ thương mại Mỹ-Canada.

"Hầu hết thương mại giữa Canada và Hoa Kỳ, chủ yếu được thực hiện tại các quốc gia đó, vẫn được miễn thuế", Drew Fagan, giáo sư tại Trường Quan hệ Toàn cầu Munk của Đại học Toronto, cho biết.

Điều này là do không giống như hầu hết các quốc gia khác, Canada có một hiệp ước thương mại đã tồn tại từ trước với Hoa Kỳ, bao gồm cả Mexico, được gọi là Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA). Thỏa thuận này được đàm phán bởi chính quyền Trump đầu tiên và có hiệu lực vào năm 2020.

Theo hiệp định USMCA, nhiều loại hàng hóa đủ điều kiện được miễn thuế, miễn là chúng đáp ứng các quy tắc xuất xứ - tiêu chí được sử dụng để xác định tỷ lệ sản phẩm được sản xuất tại Bắc Mỹ.

Goldy Hyder, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Hội đồng Doanh nghiệp Canada, cho biết ông "ít bận tâm" hơn về việc tăng thuế thương mại hôm thứ Năm, bởi vì nó "miễn trừ phần lớn nền kinh tế (Canada)".

Ngân hàng trung ương Canada ước tính 100% kim ngạch xuất cảng năng lượng của Canada và 95% tất cả các mặt hàng khác đáp ứng các tiêu chuẩn để tuân thủ USMCA. Tuy nhiên, trước đây, một số nhà xuất cảng Canada đã không bận tâm đến việc xin chứng nhận USMCA vì họ đã được hưởng mức thuế suất thấp, áp dụng cho tất cả các thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới.

Ông Hyder cho biết, thuế quan của Trump giờ đây sẽ buộc các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn trước đây có thể chưa gặp rắc rối, phải xin giấy tờ cần thiết.

Ngoài mức thuế chung 35%, vấn đề lớn hơn đối với Canada là mức thuế cụ thể theo từng ngành của Trump là 50% đối với thép và nhôm nhập khẩu, và 25% đối với một số phụ tùng xe hơi, vốn không được USMCA miễn trừ, ông Hyder nói thêm.

Ông Fagan cho biết thông báo về thuế quan hôm thứ Năm chỉ là "vòng mở đầu" cho quan hệ thương mại Canada-Mỹ.

Ông cho biết "cuộc chiến hạng nặng" sẽ diễn ra vào năm tới, khi USMCA dự kiến được đàm phán lại.

Dưới đây là những thỏa thuận thương mại mà Hoa Kỳ đã công bố cho đến nay khi thời hạn áp thuế mới nhất của Trump đang đến gần.

Thời gian đang trôi nhanh hơn bao giờ hết đối với thời hạn áp thuế mới nhất của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày 1 tháng 8. Và mặc dù một số thỏa thuận khác - hoặc ít nhất là khuôn khổ cho các thỏa thuận - đã được ký kết kể từ khi thời hạn áp thuế gần nhất của ông vào ngày 9 tháng 7 trôi qua, các cuộc đàm phán thương mại với nhiều quốc gia vẫn đang diễn biến phức tạp.

Trump đã công bố mức thuế nhập cảng toàn diện đối với hàng hóa nhập cảng vào Hoa Kỳ từ hầu hết mọi quốc gia vào tháng 4. Điều này bao gồm việc tăng mức thuế suất tương hỗ đối với một số quốc gia nhất định, phần lớn trong số đó đã bị hoãn lại hai lần.

Khoảng thời gian tạm dừng 90 ngày đầu tiên diễn ra trong một nỗ lực rõ ràng nhằm xoa dịu sự hoảng loạn của thị trường toàn cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán từng quốc gia, với việc chính quyền Trump có lúc đặt ra mục tiêu cao cả là đạt được 90 thỏa thuận thương mại trong 90 ngày.

Nhưng ba tháng sau, chỉ có hai thỏa thuận được đưa ra: với Anh và Việt Nam. Một "khuôn khổ" riêng biệt cho một thỏa thuận đã được thảo luận với Trung Quốc. Và đến đầu tháng 7, Trump bắt đầu gửi thư cảnh báo rằng thuế quan cao hơn sẽ được áp dụng đối với hàng chục quốc gia vào ngày 1 tháng 8.

Kể từ đó, Hoa Kỳ đã công bố thêm nhiều khuôn khổ thương mại. Tuy nhiên, nhiều chi tiết quan trọng vẫn còn ít ỏi - hoặc chưa được ghi chép ngay lập tức bằng văn bản.

Dưới đây là những gì chúng ta biết về các thỏa thuận cho đến nay, theo thứ tự các thỏa thuận được công bố gần đây nhất.

PAKISTAN

Các quan chức của cả hai quốc gia cho biết hôm thứ Năm rằng Hoa Kỳ và Pakistan đã đạt được một thỏa thuận thương mại dự kiến sẽ cho phép Washington hỗ trợ phát triển trữ lượng dầu mỏ chưa được khai thác của Pakistan và giảm thuế quan cho quốc gia Nam Á này.

Các quan chức không nêu rõ địa điểm thăm dò sẽ diễn ra - và trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social của mình, Trump cho biết "chúng tôi đang trong quá trình lựa chọn công ty dầu mỏ sẽ dẫn dắt mối quan hệ đối tác này."

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif hoan nghênh thỏa thuận "được mong đợi từ lâu" này và cảm ơn Trump vì đã đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn tất thỏa thuận. Bộ Tài chính Pakistan cho biết thỏa thuận này nhằm mục đích thúc đẩy thương mại song phương, mở rộng tiếp cận thị trường, thu hút đầu tư và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm.

Thỏa thuận bao gồm việc giảm thuế quan đối ứng, đặc biệt là đối với hàng xuất cảng của Pakistan sang Hoa Kỳ, theo tuyên bố từ Bộ Ngoại giao. Con số mới chưa được công bố ngay lập tức.

NAM HÀNHôm thứ Tư, Tổng thống Trump cho biết Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận với Seoul vào ngày 30 tháng 7, theo đó sẽ áp dụng mức thuế 15% đối với hàng hóa từ Nam Hàn.

Hai nước cũng đã đồng ý cho phép Hàn Quốc mua 100 tỷ đô la tài nguyên năng lượng từ Hoa Kỳ và Nam Hàn sẽ cung cấp cho Hoa Kỳ 350 tỷ đô la cho "các khoản đầu tư do Hoa Kỳ sở hữu và kiểm soát, và do chính tôi, với tư cách là tổng thống, "ông Trump nói.

Tổng thống Nam Hàn Lee Jae Myung sau đó nói thêm rằng quỹ đầu tư 350 tỷ đô la này nhằm mục đích củng cố nền tảng cho hợp tác song phương trong các ngành công nghiệp chiến lược - lưu ý rằng quỹ này sẽ hỗ trợ các công ty Nam Hàn thâm nhập thị trường Hoa Kỳ trong các lĩnh vực như đóng tàu, chất bán dẫn, pin thứ cấp, công nghệ sinh học và năng lượng.

.

LIÊN ÂU (EU)

Hoa Kỳ và EU đã công bố một khuôn khổ thương mại áp đặt mức thuế 15% đối với hầu hết hàng hóa châu Âu - nhằm ngăn chặn lời đe dọa gần đây nhất của Trump về mức thuế 30% nếu không đạt được thỏa thuận nào trước ngày 1 tháng 8.

Tuy nhiên, một số chi tiết quan trọng cần được xem xét kỹ lưỡng hơn. Tiêu đề của thỏa thuận, được công bố vào ngày 27 tháng 7, là mức thuế 15% sẽ áp dụng cho 70% hàng hóa châu Âu nhập khẩu vào Hoa Kỳ - sau đó EU xác nhận rằng mức thuế này áp dụng cho dược phẩm, chất bán dẫn, ô tô và phụ tùng ô tô. Tuy nhiên, 30% lượng hàng nhập khẩu còn lại vẫn đang được đàm phán.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết cả hai bên đã đồng ý miễn thuế quan đối với một loạt hàng hóa "chiến lược". Trong khi đó, Trump chỉ ra sự gia tăng đầu tư từ các công ty châu Âu vào Hoa Kỳ - bao gồm khoản đầu tư trị giá 750 tỷ đô la (638 tỷ euro) vào khí đốt tự nhiên, dầu mỏ và nhiên liệu hạt nhân trong ba năm, cũng như thêm 600 tỷ đô la (511 tỷ euro) theo một cam kết chính trị không mang tính ràng buộc pháp lý, theo các quan chức.

.

NHẬT BẢN

Ngày 22 tháng 7, Trump đã công bố một khuôn khổ thương mại để áp thuế 15% đối với Nhật Bản - giảm so với mức 25% mà ông từng đe dọa trước đó. Tổng thống Hoa Kỳ cũng cho biết Nhật Bản sẽ đầu tư 550 tỷ đô la vào Hoa Kỳ và sẽ "mở cửa" nền kinh tế cho ô tô và gạo của Mỹ.

Mức thuế suất 15% mới được thỏa thuận cũng áp dụng cho xe Nhật Bản - một sự hỗ trợ đáng mừng cho các nhà sản xuất xe như Toyota Motor Corp. và Honda - vốn, giống như các nhà sản xuất xe khác, đã phải đối mặt với mức thuế 25% đối với các linh kiện và xe hoàn thiện quan trọng nhập vào Mỹ kể từ đầu năm nay. Tuy nhiên, các công ty xe ở các quốc gia khác, bao gồm cả các đối thủ cạnh tranh tại Mỹ, lo ngại rằng điều này có thể gây bất lợi cho họ.

.

PHILIPPINES

Ngay sau cuộc gặp ngày 22 tháng 7 với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, Jr., Trump tuyên bố sẽ giảm mức thuế sắp tới đối với hàng nhập cảng từ quốc gia này xuống còn 19% - chỉ giảm 1% so với mức đe dọa trước đó là 20%.

Đổi lại, Trump cho biết trên Truth Social, Hoa Kỳ sẽ không phải trả thuế đối với hàng hóa Mỹ xuất cảng sang Philippines. Tuy nhiên, các chi tiết bổ sung vẫn chưa rõ ràng. Marcos cho biết đất nước của ông đang xem xét các lựa chọn như mở cửa thị trường mà không áp thuế đối với xe Mỹ, nhưng nhấn mạnh rằng các chi tiết cụ thể vẫn cần được thảo luận.

.

INDONESIA

Vào ngày 15 tháng 7, Trump một lần nữa lên mạng xã hội thông báo rằng ông đã đồng ý giảm mức thuế dự kiến đối với hàng hóa Indonesia xuống còn 19% - giảm so với mức thuế 32% trước đó bị đe dọa - trong khi hàng hóa Mỹ xuất cảng sang quốc gia Đông Nam Á này sẽ không phải chịu thuế. Một tờ thông tin từ Nhà Trắng sau đó đã xác nhận rằng "hơn 99% sản phẩm của Hoa Kỳ" xuất khẩu sang Indonesia sẽ được miễn thuế.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho biết ông sẽ tiếp tục đàm phán với Trump, với hy vọng sẽ tiếp tục giảm thuế quan sắp tới của Hoa Kỳ.

.

VIỆT NAM

Ngày 2 tháng 7, Trump đã công bố một thỏa thuận thương mại với Việt Nam, theo đó ông cho biết sẽ cho phép hàng hóa của Hoa Kỳ được miễn thuế nhập khẩu vào nước này. Ngược lại, hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ sẽ phải chịu mức thuế 20%.

Mức thuế này chưa bằng một nửa mức thuế "có đi có lại" 46% mà Trump đề xuất đối với hàng hóa Việt Nam hồi tháng 4. Nhưng ngoài mức thuế suất mới 20%, Trump cho biết Hoa Kỳ sẽ áp thuế 40% đối với hàng hóa "trung chuyển" - nhắm vào hàng hóa từ một quốc gia khác dừng chân tại Việt Nam trên đường đến Hoa Kỳ. Washington phàn nàn rằng hàng hóa Trung Quốc đã né tránh mức thuế quan cao hơn của Hoa Kỳ bằng cách quá cảnh qua Việt Nam.

.

ANH QUỐC

Vào ngày 8 tháng 5, Trump đã đồng ý cắt giảm thuế đối với xe, thép và nhôm của Anh, cùng với các cam kết thương mại khác - trong khi Anh hứa sẽ giảm thuế đối với các sản phẩm của Hoa Kỳ như dầu ô liu, rượu vang và dụng cụ thể thao. Thỏa thuận đã được cả hai nước công bố với những điều khoản hào nhoáng, nhưng một số chi tiết quan trọng vẫn chưa được tiết lộ trong nhiều tuần.

Ví dụ, khi thỏa thuận được công bố, chính phủ Anh đáng chú ý tuyên bố rằng Hoa Kỳ đã đồng ý miễn cho Anh mức thuế 25% áp dụng chung cho thép và nhôm nước ngoài - điều này về cơ bản sẽ cho phép cả hai kim loại từ Anh được miễn thuế vào Hoa Kỳ.

Nhưng thời điểm những cắt giảm đó thực sự có hiệu lực vẫn còn chưa rõ ràng trong Gần một tháng. Phải đến đầu tháng 6, khi Trump tăng thuế thép và nhôm lên mức trừng phạt 50% trên toàn thế giới, Hoa Kỳ mới thừa nhận đã đến lúc thực hiện thỏa thuận. Và ngay cả khi đó, thuế quan của Hoa Kỳ đối với thép và nhôm của Anh vẫn chưa về 0. Vương quốc Anh là quốc gia duy nhất không bị áp thuế 50% mới của Trump, nhưng vẫn phải đối mặt với thuế nhập cảng 25% đối với kim loại.

.

TRUNG QUỐC

Vào thời kỳ đỉnh điểm, mức thuế quan mới của Trump đối với hàng hóa Trung Quốc lên tới 145% - và mức thuế trả đũa của Trung Quốc đối với các sản phẩm của Mỹ lên tới 125%. Nhưng vào ngày 12 tháng 5, hai nước đã đồng ý thỏa thuận đình chiến 90 ngày để giảm các mức thuế đó xuống còn 30% và 10%. Và vào tháng 6, các chi tiết về một thỏa thuận thương mại sơ bộ bắt đầu được tiết lộ.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết Trung Quốc đã đồng ý tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các công ty Mỹ mua nam châm và khoáng sản đất hiếm của Trung Quốc, những khoáng sản quan trọng cho sản xuất chế tạo và sản xuất vi mạch. Trong khi đó, Trung Quốc Bộ Thương mại cho biết Hoa Kỳ sẽ "gỡ bỏ một loạt các biện pháp hạn chế mà họ đã áp đặt lên Trung Quốc".

Các chi tiết quan trọng khác của thỏa thuận vẫn còn mơ hồ - bao gồm cả thời điểm thực hiện các điều khoản này. Vào ngày 29 tháng 7, quan chức thương mại hàng đầu của Trung Quốc cho biết hai bên đã đồng ý gia hạn thời hạn áp thuế mới lên nhau, vốn đã được ấn định vào ngày 12 tháng 8, sau cuộc họp thương mại kéo dài hai ngày tại Stockholm. Phía Hoa Kỳ cho biết các kế hoạch gia hạn đã được thảo luận, nhưng chưa được quyết định.