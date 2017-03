San Jose: Lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng Năm 2017

Trong Lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng năm 2017.

"Một xin rửa sạch thù nhà

Hai xin dựng lại nghiệp xưa vua Hùng

Ba kêu oan ức lòng chồng

Bốn xin vẻn vẹn sở công lệnh này."

Hàng năm vào ngày 6/2 AL, Hội Người Việt Cao Niên phối hợp với các doàn thể phụ nữ cùng tổ chức lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng. Năm 2017 Lễ Tưởng Niệm được cử hành trọng thể vào lúc 11:00am ngày Chúa Nhật 26/2//2017 (nhằm ngày 1/2 AL Đinh Dậu) tại hội trường YB High School.Có nhiều doàn thể và đồng hương tham dự. Người ta nhìn thấy có Cụ Nguyễn Hữu Hản, Cụ Trương Đình Sửu, Bà Nguyễn Thu Nguyệt, Ông Phạm Hữu Sơn, Ông Lễ Đình Thọ, Ông Trần Song Nguyên, Ông Phát Kiên, Ông Triệu Hà, Ông Nguyễn Ngọc Thu5u, Ông Trần Đức Túc, Ông Võ Khắc Trường, Ông hội Người Việt Cao Niên Vùng Vịnh, Hội Nữ Quân Nhân San Jose, Hội Phụ Nữ Bắc Cali, Liên Hội Cựu Quân Nhân, Hội Biệt Động Quân, Hội Thủy Quân Lục Chiến, Hội Quân Cảnh, Hội Thiết Giáp, Hội Cảnh Sát Quốc Gia, Hội Địa Phương Quân & Nghĩa Quân, Hội Diên Hồng, Ban Đại Diện CĐNVQG Bắc Cali, Hội Bến Tre và Thiếu Đoàn Hướng Đạo Hai Bà Trưng, LĐ Bách Việt, v.v...Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 11:30am gồm có Cung Nghinh Linh Vị Hai Bà vào lễ đài do Thiếu Doàn Hai Bà Trưng, Hội Nữ Quân Nhân, và Hội Người Việt Cao Niên đảm trách. Linh vị Hai Bà được rước đi trong tiếng trống chiêng và quan khách đoán chào. Lễ do chào cờ Việt Mỹ và phút mặc niệm diễn ra sau đó do các em HĐS, Nữ Quân Nhân và Liên Quân hỗn hợp dàn chào, Hội Biệt Động Quân điều khiển.Sau nghi lễ khai mạc, cụ Trương Đình Sữu và cụ Nguyễn Hữu Hản chào mừng quan khách. Hội Người Viêt Cao Niên Dâng hoa lên bàn thờ. Tiếp sau đó, ông Chu Tấn Hội Diên Hồng đọc cáo yết, bà Lê Thanh Hội Phụ Nữ đọc chúc văn, và các em HĐS Thiếu Đoàn Nhị Trưng Trần Cát Lan và các HDS thiếu đoàn Quang Trung biểu diễn võ thuật, đi quyền diễn tả lại cảnh đoàn quân của Hai Bà đánh quân Tô Định. Đại diện các hội đoàn lên dâng hương.Sau phần nghi lễ, một đại diện của Hội Nữ Quân Nhân, chị Hoàng Thị Huyền, đọc tiểu sử và công nghiệp của Hai Bà, Ông Lê Chí Thiện, Hội Bến Trephát biều cảm tưởng.Kết thúc buổi lễ là phần thụ lộc và xem văn nghệ do các văn nghệ sĩ biểu diễn. Hoạt cảnh Hội Nghị Diên Hồng và Nhạc cảnh Việt Nam được tán thưởng nhiệt liệt.Một đôi dòng lịch sử về cuộc khởi nghĩa của Hai Bà:Khởi nghĩa Hai Bà Trưng là cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc đầu tiên trong lịch sử Việt Nam do hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị lãnh đạo. Cuộc khởi nghĩa đã đánh đuổi quân Đông Hán ra khỏi Giao Chỉ đem lại độc lập cho đất nước.Tô Định nhà Đông Hán làm Thái thú Giao Chỉ vào năm 34 đặt ách thống trị nặng nề trên đất Việt. Tô Định tàn bạo, các Lạc Tướng nổi lên chống lại. Trong số các Lạc tướng chống lại sự thống trị của nhà Hán có bà Trưng Trắc ở Mê Linh, Phong châu và chồng làThi Sách ở Chu Diên. Theo Đại Việt sử lược, Trưng Trắc và em gái là Trưng Nhị, sau khi Trưng Trắc kết hôn với Thi Sách đã đồng lòng chống lại sự cai trị của nhà Hán và đã tập hợp được sự ủng hộ của nhiều thủ lãnh địa phương khác. Trước sự chống đối mạnh mẽ của người Việt, Tô Định đã giết Thi Sách. Thù chồng và nợ nước càng khiến Trưng Trắc khởi binh đánh nhà Hán.Tháng 9 năm 39, Trưng Trắc và Trưng Nhị tập hợp các tướng cùng nhau thề ở cửa sông Hát thuộc huyện Mê Linh. Thiên Nam ngữ lục ghi lời thề của Trưng Trắc như sau:Tháng 2 năm 40, Trưng Trắc cùng Trưng Nhị khởi nghĩa đánh quân Đông Hán. Sách Đại Việt sử ký tiền biên của Ngô Thời Sĩ ghi lại lời chép trong dã sử cho biết cuộc khởi nghĩa được sự hưởng ứng của các nơi thuộc Âu Lạc và Nam Việt. Quân Hai Bà đánh Luy Lâu. Sách Hậu Hán thư chép: Năm Kiến Vũ thứ 16 (40), người con gái ở Giao Chỉ là Trưng Trắc và em gái là Trưng Nhị làm phản, đánh phá quận. Trưng Trắc là con gái Lạc tướng huyện Mê Linh, là vợ Thi Sách người Chu Diên, rất hùng dũng. Thái thú Giao Chỉ là Tô Định dùng pháp luật trói buộc, Trưng Trắc phẫn nộ, vì thế mà làm phản. Do vậy, những người Man, người Lý ở Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố đều hưởng ứng chiếm được 65 thành tự lập làm vua. Thứ sử Giao Chỉ và các thái thú chỉ giữ được thân mình mà thôi”. Sách Thủy kinh chú chép: Hai Bà công phá châu huyện, hàng phục được các Lạc tướng, họ đều suy tôn Trưng Trắc làm vua.Cuộc khởi nghĩa được sử Việt ghi: Quân Hai Bà tấn công quận Giao Chỉ ở Mê Linh. Chiếm được nơi đây, Hai Bà Trưng đánh huyện Tây Vu, chiếm thành Cổ Loa. Từ Cổ Loa, Hai Bà Trưng mang quân vượt sông Hoàng, sông Đuống đánh Luy Lâu bên bờ sông Dâu. Quân khởi nghĩa tấn công quá nhanh khiến Tô Định không kịp trở tay. Trước thế mạnh của quân Hai Bà, các viên quan cầm đầu không trở tay kịp và không dám chống cự, bỏ chạy. Thái thú Giao Chỉ là Tô Định hoảng hốt cũng tháo chạy. Để thoát thân, Tô Định phải cạo tóc, cạo râu, trà trộn vào loạn quân, vứt bỏ ấn tín mà chạy. (Tương truyền người Việt thời đó có tục lệ là cạo tóc, nên Tô Định làm như vậy để bắt chước cho khỏi bị phát giác.) Cuối cùng Tô Định thoát về quận Nam Hải. Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng được khắp nơi hưởng ứng rất nhiều. Sau khi Luy Lâu bị hạ, các thành khác nhanh chóng tan vỡ và hàng phục. Cuộc khởi nghĩa lan rộng vào Cửu Chân, Nhật Nam, Uất Lâm, Hợp Phố…Khởi nghĩa thắng lợi, Trưng Trắc lên ngôi vua, xưng vương. Thần phả cho biết Trưng Nhị được phong làm Phó Vương.