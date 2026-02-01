





Kiri Smith, Người đàn bà với con chim (2003),

mực trên giấy.





Lẽ ra mặt trời phải lặn

khi viên đạn sượt ngang

như cánh chim lạc hướng

hát khúc sớm mai

nốt nhạc kim loại sắc nhọn



Nhưng trái tim buổi sáng

Già nua và kiêu hãnh

vẫn đứng yên

vết xước cào da trời

chỉ là hạt bụi

trong hành trình của lửa



Tôi đã thấy viên đạn

khi ánh sáng thoáng run

tôi đã tưởng

ánh lóe của một câu thơ

một ý nghĩ vừa bật ra

từ trái tim còn nóng



Tôi đã tưởng

Thế giới vẫn đang viết tiếp

bằng mực của ánh sáng



Ánh sáng chớp lóe

đặt một lỗ thủng hình cánh chim

vào lồng ngực



Tôi gọi viên đạn

bằng tên của chim

vì nó đến từ bầu trời

và mang theo một mùa gió khác



Trộn máu vào nắng

để gió xuyên cơ thể

rung đôi cánh lỗ đạn

Thơ bay

Rừng biển ngâm tam cú ve sầu *

Hoàng hôn buông chỉ mình tôi thấy *



Những pho tượng mùa đông

những bàn tay vừa bóp cò

những nhánh cây khô chim vừa đậu

ở đó

cũng có một mặt trời

dễ vỡ

cũng có những đường rạch vô hình

xé nát



Trộn đống thịt rách vào thơ

tôi tự hỏi

Ngôn ngữ còn kịp can thiệp

vào trật tự của súng đạn



Viên đạn cánh chim

vệt lóe mỏng lời thì thầm

tôi viết câu thơ cuối

Tôi không giận *



Lê Sông Văn



(*) Thơ (bản dịch Nguyên Yên) và câu nói cuối cùng của Renée Nicole Good (I am not mad at you), 37 tuổi, nhà thơ sống tại Minneapolis, người vợ và người mẹ, công dân Hoa Kỳ, đã bị một nhân viên Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) bắn chết ngày 7 tháng 1, 2026 trong một chiến dịch bố ráp di trú của chính quyền Tổng thống Donald Trump.



Bài thơ đăng lần đầu trên tạp chí Da Màu, ngày 30 tháng 1, 2026.

