Bản tin Cà-phê Sáng Thứ Sáu, 30/1

Trong khi Trump công bố đề cử chủ tịch FED Kevin Warsh, Quốc hội lại đứng trước bờ vực một vụ đóng cửa chính phủ bán phần ngay nửa đêm khi Lindsey Graham (Cộng Hòa – South Carolina) chặn cuộc bỏ phiếu.

-- Trump Đề Cử Kevin Warsh Lãnh Đạo FED, Thượng Viện Vướng Kẹt Ngân Sách Giờ Chót.

-- Durbin Phản Pháo Vance: “Lời Lẽ Thấp Hèn, Không Xứng Danh Phó Tổng Thống”.

-- Cựu Xướng Ngôn Viên CNN Don Lemon Bị Bắt Ở Los Angeles.

-- Thượng Viện Đòi Bộ Trưởng Nội An Noem Ra Điều Trần Gấp.

-- Washington: Hàng Chục Lãnh Đạo Tôn Giáo Bị Bắt Vì Biểu Tình Chống Chính Sách Di Trú.

-- Bộ Tư pháp Mỹ công bố thêm tài liệu trong hồ sơ Jeffrey Epstein

-- Trump Kiện Sở Thuế Vụ Và Bộ Ngân Khố Đòi 10 Tỉ USD Vì Lộ Hồ Sơ Thuế.

-- Texas: Tạm Ngưng Cấp Visa H-1B Cho Các Cơ Quan Tiểu Bang Và Đại Học.

-- Minneapolis: Hàng Loạt Công Tố Viên Đòi Từ Chức Vì Bất Bình.

-- Chưa Giải Trình Xong Vụ Georgia, Gabbard Lại Xuất Hiện Trong Họp Bầu Cử Toàn Quốc.

-- Massachusetts: Dự Luật Ngăn Vệ Binh Quốc Gia Tiểu Bang Khác Tự Ý Vào Địa Phận.

-- Cộng Hòa Đòi Bỏ Phiếu Đuổi Nữ DB Florida Vì Nghi Án Rửa Tiền 5 Triệu MK.

-- Tòa Bạch Ốc Chê Ca Khúc Mới Của Danh Ca Bruce Springsteen “Tầm Phào”.

-- Bộ Tư Pháp Thưởng 1 Triệu MK Cho Người Tố Giác Gian Lận Đấu Giá Xe Cũ.

-- Hoa Kỳ Soát Lại Viện Trợ Toàn Cầu: Cấm Dính Líu Tới Phá Thai, “Đa Dạng” Và “Phái Tính”.

-- Trump Dọa Đánh Thuế 50% Phi Cơ Canada.

-- Trump Dọa Đánh Thuế Các Nước Bán Dầu Cho Cuba.

-- Áp Lực Dồn Lên Iran Khi Ông Trump Cân Nhắc Tấn Công Quân Sự.

-- VN: Bắt Hơn 60 Tấn Lòng Heo Hư Chuẩn Bị Tuồn Ra Chợ.

-- Trump: Tỷ Lệ Ủng Hộ Giảm Còn 37%, Theo Pew.

-- WHO: Nguy Cơ Virus Nipah Lan Rộng Từ Ấn Độ Hiện Thấp.

Trump đề cử Kevin Warsh làm Chủ tịch FED, Thượng viện vướng kẹt ngân sách trước giờ chót

Washington, thứ Sáu 30/1, Tổng thống Trump loan báo trên Truth Social về việc đề cử Kevin Warsh làm Chủ tịch Quỹ Dự Trữ Liên Bang (FED), thay cho Jerome Powell sắp hết nhiệm kỳ; quyết định này cho thấy Trump muốn đẩy mạnh việc hạ lãi suất, dù FED lâu nay vẫn khẳng định phải độc lập với Tòa Bạch Ốc.

Kevin Warsh không phải là gương mặt xa lạ, ông từng giữ ghế trong Hội đồng Thống đốc của FED từ năm 2006, ngay trước cuộc khủng hoảng tài chánh toàn cầu. Những năm gần đây, Warsh làm việc với giới đầu tư và giảng dạy tại các viện nghiên cứu. Warsh lâu nay nổi tiếng chỉ trích FED “ẩn sau chiếc khiên độc lập” để né trách nhiệm và kêu gọi cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn.

Việc đề cử diễn ra sau nhiều tháng Trump công khai chỉ trích Powell vì hạ lãi suất “quá chậm,” thậm chí từng mạt sát nặng lời và bóng gió chuyện sa thải. Gần đây, Powell còn cho biết FED bị Bộ Tư Pháp gửi trát đòi liên quan đến dự án sửa trụ sở ở Washington; một số TNS phản đối, cho rằng đây là hành động nhằm “dằn mặt” và làm suy yếu tính độc lập của cơ quan.

Con đường nhậm chức của Warsh dự báo sẽ gặp nhiều gian nan tại Thượng Viện. TNS Thom Tillis đã tuyên bố sẽ phản đối mọi đề cử vào FED cho đến khi mọi rắc rối pháp lý liên quan đến trát đòi của Powell được giải quyết ổn thỏa. Trong khi đó, giới chuyên gia cảnh báo rằng nếu FED mất tính độc lập và bị ép cắt lãi suất quá nhanh theo ý Bạch Ốc, cơ nguy lạm phát bùng phát trở lại là điều khó tránh.

Trong khi Tòa Bạch Ốc phô trương lựa chọn nhân sự mới cho FED, Quốc hội lại đứng trước bờ vực một vụ đóng cửa chính phủ bán phần ngay nửa đêm khi Thượng viện vấp kẹt phút chót trong thương lượng ngân sách.

Gói chi tiêu đang được bàn thảo gồm năm dự luật ngân sách trọn năm và một nghị quyết tạm thời chỉ gia hạn ngân sách Bộ Nội An thêm hai tuần nhằm tiếp tục đàm phán, nhưng Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa – South Carolina) đã chặn cuộc bỏ phiếu, phản đối kế hoạch hủy bỏ điều khoản cho phép các TNS kiện chính phủ nếu hồ sơ điện thoại của họ bị thu thập trong cuộc điều tra của cựu công tố viên đặc biệt Jack Smith – điều khoản từng được lồng vào đạo luật chấm dứt vụ đóng cửa 43 ngày năm ngoái.

Lãnh đạo Thượng viện hy vọng có thể gỡ nút trong hôm nay, nhưng hiện chưa ấn định giờ bỏ phiếu; khả năng cao vẫn sẽ có một giai đoạn chính phủ bị đóng cửa bán phần ngắn, trước khi Hạ viện quay lại (dự trù sớm nhất là Thứ Hai) để thông qua gói chi tiêu do Thượng viện gửi sang.

Durbin phản pháo Vance: “Lời lẽ thấp hèn, không xứng danh phó tổng thống”

Cuộc khẩu chiến giữa Thượng nghị sĩ Dick Durbin và Phó Tổng thống J.D. Vance bùng lên dữ dội sau khi Vance chế giễu đồng viện Illinois là Tammy Duckworth, ví von bà như “Forrest Gump tranh luận với Isaac Newton”.

Ông Durbin lên tiếng đáp trả gay gắt: “Tôi đã ở Thượng viện đủ lâu để hiểu chính trị không phải chuyện đùa, đả kích cá nhân kiểu ấy là thấp hèn, ngoài phẩm cách của một Phó Tổng thống.” Ông nói Vance nên tập trung vá những rối ren do chính quyền Trump gây ra, thay vì hạ giọng trước một thượng nghị sĩ được đồng viện kính trọng.

Nữ nghị sĩ Duckworth, cựu sĩ quan Lục quân Hoa Kỳ, mất hai chân trong chiến tranh Iraq — cũng không lùi bước. Trên mạng X, bà viết: “Forrest Gump chạy thẳng vào lửa đạn Việt Nam. Còn ông chủ của ngài thì chạy đến bác sĩ bàn chân xin giấy hoãn dịch.” Bà cáo buộc những lời đùa cợt nhắm vào người khuyết tật chỉ nhằm che lấp các quyết định chính sách đặt sinh mạng binh sĩ vào hiểm địa để làm đẹp bảng lợi nhuận cho Chevron.

Giới quan sát tại Washington nhận định, đòn khẩu chiến này phơi bày sự gay gắt trong quan hệ giữa hành pháp Trump–Vance và phe Dân Chủ Thượng viện, trong lúc các cuộc điều trần quốc phòng đang căng thẳng.

Cựu Xướng Ngôn Viên CNN Don Lemon Bị Bắt Ở Los Angeles

Tối Thứ Năm tại Los Angeles, cựu xướng ngôn viên CNN Don Lemon bị nhân viên liên bang bắt giữ, đúng lúc ông đang có mặt để đưa tin về lễ trao giải Grammy, theo CBS News. Nhiều nguồn tin cho biết một đại bồi thẩm đoàn đã được triệu tập trước đó; vụ bắt giữ có sự tham gia của FBI và cơ quan điều tra thuộc Bộ Nội An. Bộ Tư Pháp cho biết Lemon cùng ba người khác bị cáo buộc âm mưu xâm phạm quyền dân sự và vi phạm Đạo Luật FACE, vì bị cho là cản trở quyền tự do tôn giáo của giáo dân.

Luật sư của Lemon phản đối gay gắt, khẳng định thân chủ của mình chỉ làm công việc báo chí khi tác nghiệp tại Minnesota. Sự việc có liên quan đến một cuộc biểu tình phản đối ICE trong nhà thờ ở St. Paul, Minnesota, nơi Lemon từng đến ghi nhận tình hình. Trước đó, một thẩm phán liên bang từng bác yêu cầu ký lệnh bắt Lemon vì thiếu bằng chứng, nhưng chính quyền vẫn tiếp tục truy cứu, khiến dư luận lo ngại tự do báo chí đang bị đe dọa.

Thượng Viện Đòi Bộ Trưởng Nội An Noem Ra Điều Trần Gấp

Khối Dân Chủ trong Ủy ban Nội An đã gửi thư yêu cầu Bộ trưởng Nội An Kristi Noem phải ra điều trần ngay lập tức để làm rõ những khuất tất sau hai vụ nổ súng chết người tại Minneapolis. Sự việc bắt nguồn từ cái chết của Renee Good vào ngày 7 Tháng Giêng do viên chức ICE nổ súng; và sau đó là Alex Pretti, một y tá phòng hồi sức cấp cứu, bị nhân viên CBP bắn chết hôm 24 Tháng Giêng. Đảng Dân Chủ cáo buộc Bộ trưởng Noem đã làm "tan vỡ" niềm tin công chúng khi đưa ra những thông tin thất thiệt; bà từng tuyên bố Pretti dùng súng đe dọa nhân viên, trong khi video và báo cáo thực tế lại không hề cho thấy anh từng rút súng.

Hiện nay, áp lực đang đè nặng lên Tòa Bạch Ốc khi ngay cả một số TNS Cộng Hòa cũng mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Noem. Thượng Viện đe dọa sẽ không thông qua ngân sách cho Bộ Nội An nếu không có các biện pháp kiểm tra và quy trách nhiệm rõ ràng đối với các viên chức hành pháp liên bang.

Washington: Hàng Chục Lãnh Đạo Tôn Giáo Bị Bắt Vì Biểu Tình Chống Chính Sách Di Trú

Hôm Thứ Năm, hơn 50 lãnh đạo tôn giáo đã bị cảnh sát Quốc Hội bắt giữ khi ngồi biểu tình ngay trong tòa nhà Thượng Viện Hoa Kỳ, nhằm phản đối chính sách di trú cứng rắn của Tổng thống Trump và kêu gọi cắt ngân sách dành cho ICE.

Nhóm biểu tình, do tổ chức Faith in Action dẫn đầu, ngồi trên sàn hành lang, hát thánh ca và giương biểu ngữ kêu gọi “làm điều công chính” và bãi bỏ ICE. Cảnh sát cho biết luật cấm biểu tình trong các tòa nhà Quốc Hội; sau khi cảnh cáo không rời đi, họ tiến hành bắt giữ 54 người, trong đó có Giám mục Dwayne Royster. Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh nhiều nơi trên toàn quốc đang dấy lên phẫn nộ sau các vụ nhân viên di trú nổ súng gây chết người, làm gia tăng đòi hỏi phải siết lại quyền lực và trách nhiệm của ICE.

Bộ Tư pháp Mỹ tung thêm 3 triệu trang hồ sơ vụ Jeffrey Epstein

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm Thứ Sáu công bố hơn 3 triệu trang tài liệu, kèm theo hơn 2.000 video và 180.000 hình ảnh từ hồ sơ điều tra Jeffrey Epstein, đưa lên trang web theo luật Epstein Files Transparency Act buộc chính phủ phải mở hồ sơ về tỷ phú tài chính này và bạn gái cũ Ghislaine Maxwell. Phó Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche tuyên bố đây là đợt công bố lớn nhất từ trước tới nay và đánh dấu giai đoạn cuối của quá trình rà soát hồ sơ, khi các chi tiết có thể nhận diện nạn nhân hoặc làm lộ các cuộc điều tra còn tiếp diễn đều được bôi xóa, nâng tổng số tài liệu phải xem xét lên khoảng 6 triệu trang.

Bộ Tư pháp trước đó đã lỡ hạn chót 19 Tháng Mười Hai do Quốc hội đặt ra để công bố toàn bộ hồ sơ, và phải huy động hàng trăm luật sư rà lại từng trang để bảo vệ danh tính nạn nhân ấu dâm và những người chưa bị truy tố.

Đợt công bố trước ngay trước Giáng Sinh gồm hàng chục ngàn trang biên bản thẩm vấn, hình ảnh, nhật ký cuộc gọi và hồ sơ tòa án, trong đó có nhật ký chuyến bay cho thấy Donald Trump từng đi phi cơ riêng của Epstein hồi thập niên 1990 và nhiều ảnh chụp cựu Tổng thống Bill Clinton tại bất động sản của Epstein, dù cả hai không bị cáo buộc phạm tội trong vụ án và đều nói không biết về việc Epstein lạm dụng trẻ vị thành niên.

Trump kiện Sở Thuế vụ và Bộ Ngân khố đòi 10 tỉ USD vì lộ hồ sơ thuế

Tổng thống Donald Trump đã nộp đơn kiện Sở Thuế vụ liên bang (IRS) và Bộ Ngân khố ra tòa liên bang tại Miami, đòi bồi thường 10 tỉ đô-la, cáo buộc hai cơ quan này không bảo vệ được hồ sơ thuế mật của ông và hai người con Donald Trump Jr., Eric Trump cùng tập đoàn Trump Organization, để một cựu nhân viên hợp đồng tuồn cho báo chí.

Đơn kiện nói việc lộ hồ sơ đã gây “thiệt hại uy tín và tài chính, bêu xấu trước công chúng và làm hoen ố danh dự chính trị” của nguyên đơn, trong lúc giới chức IRS viện dẫn vụ Charles Littlejohn – cựu thầu khoán đã bị kết án 5 năm tù năm 2024 vì đánh cắp và tiết lộ hồ sơ thuế của ông Trump cùng hàng ngàn nhà giàu Mỹ – như một vụ “không thể chấp nhận” và khẳng định đã siết chặt an ninh dữ liệu từ đó.

Texas: Tạm Ngưng Cấp Visa H-1B Cho Các Cơ Quan Tiểu Bang Và Đại Học

Thống đốc Greg Abbott đã ra lệnh cho toàn bộ các cơ quan tiểu bang và trường đại học công lập tại Texas phải tạm ngưng mọi đơn xin mới cũng như gia hạn visa H-1B cho đến Tháng Năm năm 2027. Quyết định này được đưa ra nhằm điều tra những báo cáo về tình trạng lạm dụng chương trình visa này.

Thống đốc Abbott nhấn mạnh rằng chính quyền tiểu bang phải làm gương trong việc ưu tiên cơ hội việc làm cho người dân Texas trước tiên, đặc biệt là những vị trí sử dụng tiền thuế của dân. Ngoài việc ngưng cấp visa, các cơ quan và trường học phải nộp phúc trình chi tiết về số lượng nhân viên đang dùng visa H-1B, vai trò của họ, và bằng chứng cho thấy đã nỗ lực tìm kiếm ứng viên là người bản xứ nhưng không thành công.

Minneapolis: Hàng Loạt Công Tố Viên Đòi Từ Chức Vì Bất Bình

Trong tuần này tại Minneapolis, nhiều công tố viên đã thẳng thắn chất vấn Biện lý Dan Rosen về việc vì sao chưa có bất kỳ cuộc điều tra dân quyền nào đối với hai vụ nhân viên liên bang bắn chết Renee Good và Alex Pretti; theo nguồn tin nội bộ, họ cảnh báo sẽ có thêm người từ chức nếu tình hình không thay đổi.

Các công tố viên than phiền họ bị cấm điều tra các viên chức liên bang nổ súng, trong khi lại bị thúc ép truy tố nhanh những người bị cáo buộc “hành hung viên chức,” dù hồ sơ chưa điều tra đầy đủ. FBI chỉ tham gia rất hạn chế, còn Bộ Nội An lại tự điều tra người của mình, khiến nhiều người so sánh bất lợi với các vụ trước đây. Theo ghi nhận, đã có tổng cộng 12 phụ tá Biện lý Hoa Kỳ nộp đơn từ chức để phản đối áp lực phải truy tố can phạm một cách vội vã mà không qua điều tra đúng quy trình. Tình hình thiếu hụt nhân sự trầm trọng đến mức Bộ Tư Pháp phải điều động luật sư quân đội và nhân viên ICE sang hỗ trợ, dù nhiều người trong số này thiếu kinh nghiệm thực tế.

Chưa Giải Trình Xong Vụ Georgia, Gabbard Lại Xuất Hiện Trong Họp Bầu Cử Toàn Quốc

Hôm Thứ Năm, các lãnh đạo Dân Chủ của Ủy ban Tình báo Thượng Viện và Hạ Viện gửi thư yêu cầu Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard phải giải trình lý do bà có mặt trong cuộc lục soát của FBI tại cơ sở bầu cử ở Georgia.

TNS Mark Warner và DB Jim Himes cho rằng việc nhân vật đứng đầu ngành tình báo — vốn chỉ lo các mối đe dọa ngoại quốc — lại dính vào việc hành pháp trong nước là điều “rất bất thường.” FBI nói cuộc bố ráp chỉ nhằm thu hồ sơ liên quan bầu cử năm 2020, không hề nói có yếu tố ngoại quốc. Các chuyên gia luật pháp cũng khẳng định chức trách của bà không bao gồm việc điều tra gian lận bầu cử từ nhiều năm trước. Trong lúc tranh cãi chưa lắng, Gabbard lại dự trù tham dự buổi họp của Hiệp hội các Bộ trưởng Nội vụ tiểu bang (NASS), buộc ban tổ chức phải điều chỉnh chương trình vào giờ chót. Một số bộ trưởng nội vụ tiểu bang, nhất là phía Dân Chủ, tỏ ra bối rối và lo ngại. Nội dung buổi trao đổi chưa được công bố rõ, nhưng những hành động này làm dấy lên thêm nghi vấn về việc chính quyền liên bang can dự sâu vào hệ thống bầu cử tiểu bang.

Massachusetts: Dự Luật Ngăn Vệ Binh Quốc Gia Tiểu Bang Khác Tự Ý Vào Địa Phận

Hôm Thứ Năm, Thống đốc Maura Healey của tiểu bang Massachusetts đã đệ trình một dự luật mới nhằm cấm quân Vệ Binh Quốc Gia từ các tiểu bang khác kéo đến đây nếu không có sự đồng ý của Thống đốc sở tại. Hành động này nhằm đối phó với việc Tổng thống Trump từng điều quân Vệ Binh đến nhiều thành phố lớn như Chicago và Los Angeles vào năm ngoái, bất chấp sự phản đối của chính quyền địa phương. Massachusetts cho rằng biện pháp này là cần thiết để tránh lạm quyền và bảo vệ trật tự hiến định, nhất là trong các tình huống không phải thiên tai hay khẩn cấp thực sự.

Cộng Hòa Đòi Bỏ Phiếu Đuổi Nữ DB Florida Vì Nghi Án Rửa Tiền 5 Triệu MK

Dân biểu Cộng Hòa Greg Steube cho biết sẽ buộc Hạ Viện bỏ phiếu trục xuất Dân biểu Sheila Cherfilus-McCormick, sau khi Ủy ban Đạo đức Hạ Viện công bố phúc trình nói có “bằng chứng đáng kể” về nhiều sai phạm tài chánh và vi phạm tài trợ tranh cử.

Theo phúc trình dài 59 trang, Cherfilus-McCormick bị cáo buộc cùng người thân rửa tiền 5 triệu MK từ một hợp đồng y tế để tài trợ cho chiến dịch tranh cử của mình vào năm 2022. Ngoài ra, bà còn bị tố cáo nhận tiền đóng góp quá mức luật định và lạm dụng quyền hạn để ưu đãi cho các dự án của người quen. Tuy bà một mực phủ nhận và cho rằng mình không làm gì sai, nhưng phía Cộng Hòa quyết không bỏ qua. Theo quy định, việc đuổi một thành viên Quốc Hội cần tới 2/3 số phiếu tán thành — một thử thách rất lớn nếu phe Dân Chủ không đồng thuận.

Tòa Bạch Ốc Chê Ca Khúc Của Danh Ca Bruce Springsteen Là Tầm Phào

Hôm Thứ Tư, danh ca Bruce Springsteen tung bài hát mới công khai chỉ trích ICE sau các vụ nổ súng chết người tại Minneapolis. Ông cho biết viết và thu âm bài này chỉ trong vài ngày, với mục đích bênh vực các di dân vô tội và tưởng niệm những người đã mất. Ngay lập tức, Tòa Bạch Ốc lên tiếng chê bai ca khúc này chỉ là thứ "tầm phào" và toàn chuyện sai sự thật. Phát ngôn viên Abigail Jackson nói chính quyền Trump chỉ lo đuổi di dân lậu nguy hiểm để bảo vệ người dân chứ không rảnh nghe nhạc tào lao. Trước đây, Trump cũng từng mắng chửi Springsteen vì hay chỉ trích chính phủ.

Bộ Tư Pháp Thưởng 1 Triệu MK Cho Người Tố Giác Gian Lận Đấu Giá Xe Cũ

Hôm Thứ Năm, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi cho hay Bộ Tư Pháp và Sở Bưu Điện Hoa Kỳ vừa trao khoản tiền thưởng 1 triệu MK đầu tiên cho một người tố giác ẩn danh theo chính sách mới. Nhờ đó, chính phủ đã triệt phá thành công một đường dây gian lận làm giá lên tới 16 triệu MK, liên quan đến công ty đấu giá xe trực tuyến EBlock Corporation. Hãng này bị cáo buộc đã dùng chiêu “cò mồi”, đưa ra các mức giá ảo nhằm ép người mua phải trả tiền cao hơn thực tế cho những chiếc xe đã qua sử dụng. EBlock bị phạt hơn 3.28 triệu MK và buộc phải cải tổ nội bộ.

Hoa Kỳ Soát Lại Viện Trợ Toàn Cầu: Cấm Dính Líu Tới Phá Thai, Đa Dạng, Phái Tính

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã ra lệnh cho tất cả các tòa đại sứ và cơ quan Mỹ ở hải ngoại phải rà soát lại mọi chương trình viện trợ, nhằm bảo đảm tuân theo các quy định mới của chính quyền Tổng thống Trump. Theo chỉ thị này, Hoa Kỳ sẽ không tài trợ cho bất cứ tổ chức nào dính líu đến kế hoạch hóa gia đình, phá thai, đa dạng – công bằng – hòa nhập, hay những gì chính quyền gọi là “ý thức hệ phái tính.”

Quyết định này mở rộng tầm ảnh hưởng lên số tiền viện trợ khổng lồ, khoảng 30 tỉ MK. Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết sẽ có một số ngoại lệ cho các nhiệm vụ cứu người hoặc cứu trợ thiên tai khẩn cấp. Các quy định sẽ chính thức áp dụng từ ngày 26 Tháng Hai; làm dấy lên lo ngại sẽ làm tê liệt nhiều hoạt động thiện nguyện tại các quốc gia nghèo.

Trump Dọa Đánh Thuế 50% Phi Cơ Canada

Hôm Thứ Năm, Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ áp thuế nhập cảng 50% đối với mọi phi cơ sản xuất tại Canada bán vào Hoa Kỳ, nếu Ottawa không “sửa sai” việc từ chối cấp chứng nhận cho dòng phản lực của hãng Gulfstream Aerospace có trụ sở tại Savannah, Georgia. Trump còn đòi hủy chứng nhận toàn bộ phi cơ sản xuất tại Canada, trong đó có dòng Global Express của Bombardier, hiện đang được nhiều hãng và chủ phi cơ tại Hoa Kỳ sử dụng.

Sự việc diễn ra giữa lúc Trump và Thủ tướng Canada Mark Carney đang căng thẳng (Trump vừa đe dọa đánh thuế 100% hàng hóa Canada nếu họ ký thỏa thuận thương mại với Trung Cộng). Hiện có hơn 400 chiếc phi cơ do Canada sản xuất đang bay đến hoặc đi từ các phi trường Hoa Kỳ mỗi ngày. Phía Bombardier cho biết họ đang tạo công ăn việc làm cho khoảng 3,000 người Mỹ và hy vọng sự việc sớm được giải quyết để không gây xáo trộn lớn cho ngành hàng không và hành khách.

Trump Dọa Đánh Thuế Các Nước Bán Dầu Cho Cuba

Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp mới nhằm đánh thuế nặng lên hàng hóa của bất kỳ quốc gia nào dám "tiếp tế" dầu mỏ cho Cuba. Hành động này nhắm thẳng vào Mexico — vốn là "bình dưỡng khí" cuối cùng của đảo quốc này sau khi nguồn dầu từ Venezuela bị cắt đứt hoàn toàn do chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ.

Trump nói sẽ không để một giọt dầu hay một xu nào chảy vào Cuba nữa, và cho rằng chính quyền tại đây "sắp sụp đổ.” Lãnh đạo Havana gọi bước đi này là hành vi cưỡng bức, trong khi hãng Pemex của Mexico đã phải bớt giao dầu sang Cuba. Người dân Cuba đang rơi vào cảnh khốn cùng, phải rồng rắn xếp hàng dài chờ mua xăng dầu trong tuyệt vọng.

Áp lực dồn lên Iran khi Trump cân nhắc tấn công quân sự

Áp lực quốc tế đang gia tăng trên chế độ Tehran trong lúc Tổng thống Donald Trump cân nhắc ra lệnh tấn công quân sự vào Iran, sau đợt đàn áp biểu tình khiến hàng ngàn người thiệt mạng hồi đầu tháng, được coi là thử thách lớn nhất đối với chính quyền giáo sĩ trong nhiều thập niên. Một hàng không mẫu hạm Mỹ đã vào vị trí, sẵn sàng “hành động nhanh chóng, với tốc độ và bạo lực nếu cần”, theo lời ông Trump trên mạng Truth Social.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran sẵn sàng nối lại thương thuyết với Washington, nhưng khẳng định đàm phán phải “công bằng” và không đụng đến khả năng phòng thủ của Iran, đồng thời nói nước này đã chuẩn bị cho cả hai kịch bản: thương lượng hoặc chiến tranh. Tại hậu trường, Israel cùng nhiều nước Ả Rập, trong đó có Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, kín đáo thúc giục Washington tạm hoãn oanh kích, cảnh báo một đòn quân sự vội vã có thể châm ngòi một vòng xoáy bất ổn mới trong khu vực.

VN: Bắt Hơn 60 Tấn Lòng Heo Hư Chuẩn Bị Tuồn Ra Chợ

Hôm Thứ Năm, quản trị thị trường đi kiểm tra một cơ sở chế biến thực phẩm ở xã Nam Phù thì phát giác gần 59 tấn lòng heo hôi thúi, đã đổi màu, chứa trong ba container, thêm một tấn đang sơ chế và hơn ba tấn lòng đã thành phẩm. Nhiều mặt hàng dùng làm vỏ xúc xích, lạp xưởng cũng đã sẵn sàng tuồn ra chợ.

Ngoài ra, còn có nhiều loại bột trắng và hạt lạ không rõ nguồn gốc, bị nghi dùng để khử mùi nội tạng hư. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, thừa nhận thu mua hàng trôi nổi. Sự việc được ngăn chặn kịp thời, giúp người dân tránh một mối nguy hại lớn khi Tết đang đến gần.

Trump: Tỷ Lệ Ủng Hộ Giảm Còn 37%, Theo Pew





Thăm dò mới của Pew Research Center cho thấy mức ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã giảm xuống còn 37%, thấp hơn 3 điểm so với mùa thu năm ngoái. Hơn hai phần ba người dân Hoa Kỳ nói họ không tán thành cách ông điều hành công việc.

Tỷ lệ ủng hộ trong hàng ngũ phía Cộng Hòa vẫn cao, 73%, nhưng cũng có dấu hiệu đi xuống. Chỉ 27% người được hỏi nói họ ủng hộ toàn bộ hoặc phần lớn các chính sách của Trump, giảm mạnh so với năm ngoái; mức sụt này chủ yếu đến từ chính cử tri Cộng Hòa.





Khảo sát cũng ghi nhận sự suy giảm niềm tin của công chúng đối với năng lực lãnh đạo, sức khỏe tinh thần và thể chất, cũng như vấn đề đạo đức của tổng thống. Niềm tin vào việc Trump hành xử có đạo đức đã giảm 8 điểm phần trăm so với đầu nhiệm kỳ hai.





Cuộc thăm dò diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump đối diện nhiều chỉ trích về chính sách di trú, đặc biệt sau vụ nhân viên liên bang bắn chết Alex Pretti tại Minneapolis. Trong Quốc hội, các thượng nghị sĩ phía Dân Chủ đã chặn dự luật cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa vì không đủ biện pháp kiềm chế ICE.





Khảo sát được thực hiện từ ngày 20 đến 26 tháng 1 trên 8.512 người trưởng thành tại Hoa Kỳ, với sai số ±1,4 điểm phần trăm.





WHO: Nguy Cơ Virus Nipah Lan Rộng Từ Ấn Độ Hiện Thấp





Theo bản tin của Stuti Mishra, đăng trên The Independent ngày 30 tháng 1 năm 2026, World Health Organization cho biết nguy cơ virus Nipah lan rộng từ Ấn Độ hiện ở mức thấp, sau khi xác nhận hai ca nhiễm. WHO nói chưa có dấu hiệu cho thấy sự gia tăng lây truyền từ người sang người và khuyến cáo không cần hạn chế đi lại hay thương mại.





Hai trường hợp nhiễm bệnh là nhân viên y tế tại bang West Bengal, bị lây vào cuối tháng 12 và hiện đang được điều trị. Nguồn lây vẫn chưa được xác định rõ, nhưng WHO cho biết Ấn Độ có đủ khả năng kiểm soát các ổ dịch loại này.





Dù một số nước châu Á đã tăng cường kiểm tra y tế tại phi trường đối với hành khách từ Ấn Độ, WHO nhấn mạnh nguy cơ đối với công chúng nói chung vẫn thấp, do virus Nipah khó lây lan bền vững giữa người với người.