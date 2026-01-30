Tái Sử Dụng Túi Nhựa Có An Toàn Không? Ziploc Giải Đáp Thắc Mắc

Túi nhựa có khóa kéo (zip-top) là một trong những sản phẩm đa năng nhất trong nhà bếp Mỹ, đa số dùng để chứa và bảo quản thức ăn thừa, chia khẩu phần ăn nhẹ cho bữa trưa… Nhiều người thích dùng túi nhựa có khóa kéo vì giá cả phải chăng và thông dụng. Túi nhựa hiện nay cũng là một vấn đề môi trường nghiêm trọng nếu sử dụng quá nhiều, vứt bỏ không đúng cách. Một giải pháp dễ dàng để giảm thiểu chất thải nhựa là sử dụng lại túi nhựa. Nhưng liệu việc tái sử dụng túi nhựa có khóa kéo có thực sự an toàn không? Và nếu có, nên làm sạch chúng như thế nào để có thể dùng lại?

Trong một bài viết đăng trên trang mạng www.eatingwell.com , tác giả Adam Dolge đã phỏng vấn Ziploc, một thương hiệu túi nhựa có khóa kéo nổi tiếng ở Hoa Kỳ. Tin tốt: Hoàn toàn có thể sử dụng lại túi nhựa Ziploc, ví chúng được làm bằng vật liệu chất lượng cao, đủ bền để sử dụng lại nhiều lần. Sau đây là thông tin về cách làm sạch để sử dụng chúng lâu hơn; các lựa chọn thay thế cho túi nhựa.

Cách làm sạch túi nhựa:





Mặc dù việc tái sử dụng túi nhựa là an toàn, nên làm sạch sau khi sử dụng để bảo đảm vệ sinh và giảm bớt mùi. Theo Ziploc, việc vệ sinh túi nhựa có khóa kéo rất đơn giản, chỉ cần cho nước ấm và xà phòng rửa chén vào, đóng khóa kéo lại, nhẹ nhàng lắc đều nước xà phòng bên trong. Không nên làm quá mạnh tay. Tránh lộn ngược túi vì có thể làm hỏng đường nối. Sau đó rửa sạch, giũ nước, mở túi ra để khô trước khi sử dụng lại. Có thể làm khô bằng cách để túi trên giá đựng chén đĩa, hoặc sử dụng kẹp nam châm để phơi khô chúng ở bên hông tủ lạnh.

Tuy nhiên, có những trường hợp nên vứt bỏ túi nhựa sau một lần sử dụng. Ziploc không khuyến khích sử dụng lại những túi nào đã đựng thịt sống, cá, trứng, thực phẩm có khả năng gây dị ứng… vì lý do an toàn thực phẩm. Thêm nữa, các loại thực phẩm có thành phần có tính acid cao như sốt cà chua có thể gây ra vết bẩn và làm giảm thời gian sử dụng của túi nhựa.

Các sản phẩm thay thế túi nhựa:





Đối với những người không muốn sử dụng túi nhựa, hiện nay có khá nhiều lựa chọn với giá cả phải chăng. Túi làm bằng silicone đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây. Ziploc Endurable là dòng sản silicone được thiết kế để sử dụng từ tủ đông đến lò nướng (lên đến 425°F). Chúng có thể được rửa trong máy rửa chén. Các lựa chọn túi tái sử dụng tương tự khác bao gồm (re)zip Stasher và Ello. Cũng có thể sử dụng Bee’s Wrap, không những có thể dùng lại mà còn có khả năng tự phân hủy sinh học khi vứt bỏ.

Tất cả các sản phẩm trên đều là những lựa chọn thay thế tốt cho túi nhựa, tuy nhiên giá vẫn cao. Có thể dùng các vật dụng đựng thực phẩm có thể dùng lại khác, chẳng hạn như lọ Mason hoặc các loại lọ thủy tinh khác. Chúng an toàn khi sử dụng trong tủ đông; nhưng nên cẩn thận vì sự thay đổi nhiệt độ lớn có thể làm chúng bị vỡ.

Các qui định về tái chế:





Bất kể sản phẩm nào, từ túi nhựa có khóa kéo hay hộp đựng silicone, đều phải được vất bỏ đúng cách theo qui định về tái chế. Nên kiểm tra các quy định về chất thải và tái chế của tiểu bang. Không nên bỏ túi nhựa vào thùng rác thông thường, mà để riêng chúng để đem đi tái chế. Trang mạng RecycleNation https://recyclenation.com/ cung cấp nhiều thông tin hữu ích về cách tái chế túi nhựa. Vào trang https://recyclenation.com/find/ để tìm các địa điểm nhận bao nhựa phế thải gần nhất trong khu vực. Thường cư dân có thể tìm thấy các thùng đựng rác tái chế ở lối vào các cửa hàng tạp hóa và siêu thị lớn. Hãy tìm những thùng màu xanh lá cây có biểu tượng tái chế; hoặc tìm các địa điểm thu gom phế liệu và để túi nhựa phế thải ở đó.

Ngoài ra, các địa điểm có nhãn NexTrex là nơi thu gom các vật liệu tái chế như túi nhựa, biến chúng thành ván nhựa lát sàn. Nên nghĩ đến hình ảnh tích cực để tự khuyến khích mình chịu khó để riêng túi nhựa và đem đi tái chế: Chúng không phải đến bãi rác để làm ô nhiễm thêm môi trường; thay vào đó được sử dụng làm vật liệu chế tạo ván sàn sân sau nhà.

Việt Báo biên dịch