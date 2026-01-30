Napa Valley Asian American Film Festival Vinh Danh Nữ Giới Với Chương Trình 2026 Đầy Táo Bạo

(NAPA, California) – Napa Valley Asian American Film Festival (NVAAFF), liên hoan phim thường niên của cộng đồng gốc Á tại thung lũng Napa, sẽ trở lại trong hai ngày 6 và 7 tháng 2 năm 2026 tại Napa Valley College. Liên Hoan Phim năm nay tiếp tục giới thiệu những tiếng nói sinh động của các nhà làm phim Á châu và Mỹ gốc Á trong một không khí hội hè, nơi điện ảnh, ẩm thực và sinh hoạt cộng đồng gặp nhau. Song song đó là nỗ lực tăng cường gắn bó với địa phương, thông qua hợp tác cùng các nhà hàng, nhà làm rượu vang, nghệ nhân, các cơ sở kinh doanh nhỏ độc lập trong vùng, cũng như tập thể giảng viên và sinh viên Napa Valley College.





Tôn vinh phụ nữ Á-Mỹ trên màn ảnh



Chủ đề năm nay dành trọn để tôn vinh phụ nữ Mỹ gốc Á trong điện ảnh, với chương trình được điều phối bởi nữ đạo diễn HIKARI – một gương mặt đang được chú ý tại Hollywood. Tác phẩm mới nhất của bà cho Searchlight Pictures, Rental Family, với sự tham gia của tài tử Brendan Fraser, sẽ mở màn liên hoan. Phim kể câu chuyện một diễn viên Mỹ lạc lõng ở Tokyo, bỗng tìm lại ý nghĩa đời mình khi nhận vai “người thân thuê” cho một dịch vụ gia đình cho mướn rất Nhật Bản, từ đó khám phá lại vẻ đẹp âm thầm của sự gắn bó giữa người với người.





Qua tuyển chọn các phim do nữ giới giữ vai trò sáng tạo chính, cùng những buổi đối thoại sau suất chiếu, NVAAFF nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của phụ nữ trong việc định hình và nuôi dưỡng nghệ thuật điện ảnh – nhất là trong bối cảnh những đóng góp của phụ nữ Mỹ gốc Á từ lâu vẫn chưa được nhìn nhận tương xứng. Chương trình năm 2026 vì thế được xem như một lời tri ân dành cho những người kể chuyện đứng sau màn bạc.





Kiều Chinh và giải “Lifetime Legacy – Courage in Cinema”





Một điểm nhấn đặc biệt của kỳ liên hoan năm nay là việc trao giải “Lifetime Legacy Award for Courage in Cinema” cho Kiều Chinh, nhằm vinh danh một sự nghiệp gắn liền với nghị lực, lòng trung thực và tinh thần khai phá trong cách bà hiện diện trên màn ảnh. Từ vị thế tiên phong của điện ảnh Việt Nam trước 1975, Kiều Chinh bước vào hành trình tha hương sau biến cố Sài Gòn, rồi từng bước gây dựng lại đời sống và con đường nghệ thuật, để sau cùng trở thành một trong những gương mặt gốc Á hiếm hoi mở đường tại Hollywood.





Tên tuổi bà gắn với The Joy Luck Club, và gần đây là những vai diễn trong loạt phim The Sympathizer của Park Chan-wook cho HBO, cũng như Dope Thief trên Apple TV+. Các vai diễn này đều mang dấu ấn của một đời sống từng đi qua nhiều dâu bể, với chiều sâu nhân bản và sự tiết chế hiếm gặp. Nhân dịp này, NVAAFF sẽ chiếu lại Warrior, Who Are You? của đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc – một tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam thời chiến, kể câu chuyện một nữ ký giả ra tuyến đầu tìm người lính mà nàng đem lòng yêu qua thư từ tiền tuyến – như một cách lần về những bước chân đầu tiên của Kiều Chinh trên con đường điện ảnh.





Cầu nối điện ảnh – ẩm thực – cộng đồng





Bước sang năm thứ hai, NVAAFF tiếp tục cộng tác cùng IW Group – hãng truyền thông đa văn hóa trực thuộc Omnicom do Bill Imada sáng lập – cùng Napa Valley College, các đạo diễn, nhà sản xuất và những gương mặt sinh hoạt cộng đồng. Ông Imada cho biết kỳ liên hoan khai mạc năm ngoái đã vượt quá mong đợi, phản ánh sự háo hức của cộng đồng đối với những câu chuyện Mỹ gốc Á trên màn bạc, và bày tỏ niềm hãnh diện khi được trở lại Performing Arts Center của Napa Valley College để giới thiệu chương trình năm nay.





CAPE (Coalition of Asian Pacifics in Entertainment), tổ chức phi lợi nhuận lâu đời chuyên vận động cho sự hiện diện của người gốc Á và Thái Bình Dương tại Hollywood, sẽ trở lại với một tuyển tập ba phim ngắn truyện trong khuôn khổ CAPE Julia S. Gouw Short Film Challenge. Nhà sản xuất điều hành Julia Gouw cho biết bà hãnh diện được sát cánh cùng CAPE và Janet Yang Productions để nâng đỡ tiếng nói nghệ thuật của các nữ đạo diễn Mỹ gốc Á; các dự án được chọn năm nay trải rộng nhiều cộng đồng Á châu và hải ngoại, trong đó có một tác phẩm đã thu hút sự tham gia của Ridley Scott với tư cách nhà sản xuất điều hành.





Trong hai ngày liên hoan, khán giả còn được mời dự những bữa tối thân mật, giới hạn chỗ, do các bếp của Slanted Door, Culinary Institute of America tại Greystone, Empress M và Carabao thực hiện, như một phần của trải nghiệm Napa – nơi điện ảnh đi cùng rượu vang và ẩm thực. Bên cạnh các suất chiếu là những buổi trò chuyện tại Napa Valley College, với sự tham dự của đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất; điều hợp chương trình gồm Sanjay M. Sharma (Marginal MediaWorks) và Michelle K. Sugihara, giám đốc điều hành CAPE.





Những tác phẩm tiêu điểm



Ở mảng phim truyện, ngoài Rental Family mở màn, liên hoan dành “Special Spotlight” cho F*cktoys của Annapurna Sriram – tác phẩm do chính tác giả viết kịch bản, đạo diễn và thủ vai chính. Phim kể hành trình một cô gái trẻ trong bối cảnh tiền thiên niên kỷ, phải gom đủ 1.000 đô-la để phá một lời nguyền, rong ruổi bằng xe máy qua những không gian bên lề và chạm mặt những nhân vật kỳ quặc. Sanjay M. Sharma nhận định đây là một tác phẩm vượt ranh giới thể loại, trong tinh thần của điện ảnh độc lập, và là dịp để khán giả trò chuyện trực tiếp với một nghệ sĩ trẻ đang tìm đường đi riêng.





Ở tuyến phim tự sự và tài liệu, Rosemead của Eric Lin gây chú ý với màn hóa thân của Lucy Liu trong vai một người mẹ bệnh tật đi đến quyết định cực đoan để bảo vệ đứa con trai đang chênh vênh. Yonsei của Rachel Michiko Whitney và Jeff Mizushima lần theo lịch sử một gia đình Nhật kiều tại Mỹ, từ trại giam thời Thế chiến II đến những giấc mơ dở dang ở Hollywood thập niên 1980, đồng thời đặt ra câu hỏi về ký ức, riêng tư và trách nhiệm kể chuyện.

Khối phim ngắn CAPE Julia S. Gouw Short Film Challenge gồm Flight 182 của Rippin Sindher, Full Service của Soma Helmi và You Left Me a Ghost của Kristy Choi, mỗi phim mở ra một lát cắt khác nhau về ký ức, đức tin, gia đình và mất mát.





Ở biên giới giữa nghệ thuật và công nghệ, mục “Spotlight AI-Cinematic Short Films” giới thiệu 4 Seasons of Redthread Vision của June Kim và Goddess của nhóm Niceaunties, như những thử nghiệm hình ảnh đặt con người và trí tuệ nhân tạo vào cùng một không gian sáng tác.





Khép lại 2 ngày lễ hội Film Festival là Diamonds in the Sand của đạo diễn Janus Victoria, một hợp tác Nhật–Philippines–Malaysia, ra mắt lần đầu tại Hoa Kỳ. Phim theo chân một người đàn ông Nhật Bản sang Manila sau cái chết cô độc của người hàng xóm, từ đó mở ra suy tư về tuổi già, di dân Á châu và những mối dây nhân tính vượt qua biên giới văn hóa.