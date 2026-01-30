Hôm nay,  

Napa Valley Asian American Film Festival Vinh Danh Nữ Giới Với Chương Trình 2026 Đầy Táo Bạo

30/01/202600:00:00(Xem: 13)

napa
 
(NAPA, California) – Napa Valley Asian American Film Festival (NVAAFF), liên hoan phim thường niên của cộng đồng gốc Á tại thung lũng Napa, sẽ trở lại trong hai ngày 6 và 7 tháng 2 năm 2026 tại Napa Valley College. Liên Hoan Phim năm nay tiếp tục giới thiệu những tiếng nói sinh động của các nhà làm phim Á châu và Mỹ gốc Á trong một không khí hội hè, nơi điện ảnh, ẩm thực và sinh hoạt cộng đồng gặp nhau. Song song đó là nỗ lực tăng cường gắn bó với địa phương, thông qua hợp tác cùng các nhà hàng, nhà làm rượu vang, nghệ nhân, các cơ sở kinh doanh nhỏ độc lập trong vùng, cũng như tập thể giảng viên và sinh viên Napa Valley College.

Tôn vinh phụ nữ Á-Mỹ trên màn ảnh

Chủ đề năm nay dành trọn để tôn vinh phụ nữ Mỹ gốc Á trong điện ảnh, với chương trình được điều phối bởi nữ đạo diễn HIKARI – một gương mặt đang được chú ý tại Hollywood. Tác phẩm mới nhất của bà cho Searchlight Pictures, Rental Family, với sự tham gia của tài tử Brendan Fraser, sẽ mở màn liên hoan. Phim kể câu chuyện một diễn viên Mỹ lạc lõng ở Tokyo, bỗng tìm lại ý nghĩa đời mình khi nhận vai “người thân thuê” cho một dịch vụ gia đình cho mướn rất Nhật Bản, từ đó khám phá lại vẻ đẹp âm thầm của sự gắn bó giữa người với người.

Qua tuyển chọn các phim do nữ giới giữ vai trò sáng tạo chính, cùng những buổi đối thoại sau suất chiếu, NVAAFF nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của phụ nữ trong việc định hình và nuôi dưỡng nghệ thuật điện ảnh – nhất là trong bối cảnh những đóng góp của phụ nữ Mỹ gốc Á từ lâu vẫn chưa được nhìn nhận tương xứng. Chương trình năm 2026 vì thế được xem như một lời tri ân dành cho những người kể chuyện đứng sau màn bạc.

Kiều Chinh và giải “Lifetime Legacy – Courage in Cinema”

Một điểm nhấn đặc biệt của kỳ liên hoan năm nay là việc trao giải “Lifetime Legacy Award for Courage in Cinema” cho Kiều Chinh, nhằm vinh danh một sự nghiệp gắn liền với nghị lực, lòng trung thực và tinh thần khai phá trong cách bà hiện diện trên màn ảnh. Từ vị thế tiên phong của điện ảnh Việt Nam trước 1975, Kiều Chinh bước vào hành trình tha hương sau biến cố Sài Gòn, rồi từng bước gây dựng lại đời sống và con đường nghệ thuật, để sau cùng trở thành một trong những gương mặt gốc Á hiếm hoi mở đường tại Hollywood.

Tên tuổi bà gắn với The Joy Luck Club, và gần đây là những vai diễn trong loạt phim The Sympathizer của Park Chan-wook cho HBO, cũng như Dope Thief trên Apple TV+. Các vai diễn này đều mang dấu ấn của một đời sống từng đi qua nhiều dâu bể, với chiều sâu nhân bản và sự tiết chế hiếm gặp. Nhân dịp này, NVAAFF sẽ chiếu lại Warrior, Who Are You? của đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc – một tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam thời chiến, kể câu chuyện một nữ ký giả ra tuyến đầu tìm người lính mà nàng đem lòng yêu qua thư từ tiền tuyến – như một cách lần về những bước chân đầu tiên của Kiều Chinh trên con đường điện ảnh.

Cầu nối điện ảnh – ẩm thực – cộng đồng

Bước sang năm thứ hai, NVAAFF tiếp tục cộng tác cùng IW Group – hãng truyền thông đa văn hóa trực thuộc Omnicom do Bill Imada sáng lập – cùng Napa Valley College, các đạo diễn, nhà sản xuất và những gương mặt sinh hoạt cộng đồng. Ông Imada cho biết kỳ liên hoan khai mạc năm ngoái đã vượt quá mong đợi, phản ánh sự háo hức của cộng đồng đối với những câu chuyện Mỹ gốc Á trên màn bạc, và bày tỏ niềm hãnh diện khi được trở lại Performing Arts Center của Napa Valley College để giới thiệu chương trình năm nay.

CAPE (Coalition of Asian Pacifics in Entertainment), tổ chức phi lợi nhuận lâu đời chuyên vận động cho sự hiện diện của người gốc Á và Thái Bình Dương tại Hollywood, sẽ trở lại với một tuyển tập ba phim ngắn truyện trong khuôn khổ CAPE Julia S. Gouw Short Film Challenge. Nhà sản xuất điều hành Julia Gouw cho biết bà hãnh diện được sát cánh cùng CAPE và Janet Yang Productions để nâng đỡ tiếng nói nghệ thuật của các nữ đạo diễn Mỹ gốc Á; các dự án được chọn năm nay trải rộng nhiều cộng đồng Á châu và hải ngoại, trong đó có một tác phẩm đã thu hút sự tham gia của Ridley Scott với tư cách nhà sản xuất điều hành.

Trong hai ngày liên hoan, khán giả còn được mời dự những bữa tối thân mật, giới hạn chỗ, do các bếp của Slanted Door, Culinary Institute of America tại Greystone, Empress M và Carabao thực hiện, như một phần của trải nghiệm Napa – nơi điện ảnh đi cùng rượu vang và ẩm thực. Bên cạnh các suất chiếu là những buổi trò chuyện tại Napa Valley College, với sự tham dự của đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất; điều hợp chương trình gồm Sanjay M. Sharma (Marginal MediaWorks) và Michelle K. Sugihara, giám đốc điều hành CAPE.

Những tác phẩm tiêu điểm

Ở mảng phim truyện, ngoài Rental Family mở màn, liên hoan dành “Special Spotlight” cho F*cktoys của Annapurna Sriram – tác phẩm do chính tác giả viết kịch bản, đạo diễn và thủ vai chính. Phim kể hành trình một cô gái trẻ trong bối cảnh tiền thiên niên kỷ, phải gom đủ 1.000 đô-la để phá một lời nguyền, rong ruổi bằng xe máy qua những không gian bên lề và chạm mặt những nhân vật kỳ quặc. Sanjay M. Sharma nhận định đây là một tác phẩm vượt ranh giới thể loại, trong tinh thần của điện ảnh độc lập, và là dịp để khán giả trò chuyện trực tiếp với một nghệ sĩ trẻ đang tìm đường đi riêng.

Ở tuyến phim tự sự và tài liệu, Rosemead của Eric Lin gây chú ý với màn hóa thân của Lucy Liu trong vai một người mẹ bệnh tật đi đến quyết định cực đoan để bảo vệ đứa con trai đang chênh vênh. Yonsei của Rachel Michiko Whitney và Jeff Mizushima lần theo lịch sử một gia đình Nhật kiều tại Mỹ, từ trại giam thời Thế chiến II đến những giấc mơ dở dang ở Hollywood thập niên 1980, đồng thời đặt ra câu hỏi về ký ức, riêng tư và trách nhiệm kể chuyện.
Khối phim ngắn CAPE Julia S. Gouw Short Film Challenge gồm Flight 182 của Rippin Sindher, Full Service của Soma Helmi và You Left Me a Ghost của Kristy Choi, mỗi phim mở ra một lát cắt khác nhau về ký ức, đức tin, gia đình và mất mát.

Ở biên giới giữa nghệ thuật và công nghệ, mục “Spotlight AI-Cinematic Short Films” giới thiệu 4 Seasons of Redthread Vision của June Kim và Goddess của nhóm Niceaunties, như những thử nghiệm hình ảnh đặt con người và trí tuệ nhân tạo vào cùng một không gian sáng tác.

Khép lại 2 ngày lễ hội Film Festival là Diamonds in the Sand của đạo diễn Janus Victoria, một hợp tác Nhật–Philippines–Malaysia, ra mắt lần đầu tại Hoa Kỳ. Phim theo chân một người đàn ông Nhật Bản sang Manila sau cái chết cô độc của người hàng xóm, từ đó mở ra suy tư về tuổi già, di dân Á châu và những mối dây nhân tính vượt qua biên giới văn hóa.
 
Về NVAAFF 2026

Napa Valley Asian American Film Festival 2026 diễn ra tại Performing Arts Center, Napa Valley College, trong hai ngày thứ Sáu 6 và thứ Bảy 7 tháng 2 năm 2026, với sự bảo trợ của Julia S. Gouw, Cindy Y. Huang và Bill Imada. Thông tin chi tiết và vé tham dự: www.nvaaff.com; Instagram: @nvaafilmfest.
 
 

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Là một thành viên của Little Saigon San Diego (LSSD), tôi luôn tin rằng việc giữ gìn không gian văn hóa sạch đẹp chính là cách thể hiện tình yêu thương dành cho các thế hệ đi trước, cho cộng đồng doanh nghiệp và cho thế hệ mai sau. Hôm nay, niềm tin đó đã trở thành một cam kết chính thức. Little Saigon San Diego tự hào được công nhận là Cộng đồng California Sạch. Danh hiệu này không chỉ đơn thuần là một danh xưng. Nó khẳng định điều mà cộng đồng chúng ta từ lâu đã biết: chăm sóc khu phố của mình chính là một hành động gìn giữ và bảo tồn văn hóa. Chúng tôi không chỉ giúp dọn dẹp khu phố, mà chúng tôi còn giúp gìn giữ một ngôi nhà văn hóa.

Tại địa điểm 12865 Main St, Thành phố Garden Grove vào lúc 11:30 sáng Thứ Năm ngày 22 tháng 1 năm 2026, ban tổ chức Lễ Hội Phố Hoa mừng Xuân Bính Ngọ 2026 đã tổ chức buổi họp báo để thông báo chi tiết về 3 ngày lễ hội Phố Hoa. Tham dự buổi họp báo rất đông các cơ quan truyền thông Việt-Mỹ, các vị mạnh thường quân và các cơ sở thương mại bảo trợ. Quan khách tham dự có Bà Stephanie Klopfenstein, Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove; Nghị Viên Cindy Tran; cựu Phó Thị Trưởng Thu Hà Nguyễn và một số các viên chức trong hội đồng thành phố Garden Grove.

Trưa Chủ Nhật ngày 25 tháng 1 năm 2026 tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant, Westminster. Hội Đồng Hương Thân Hữu Quảng Ngãi tại Nam California đã tổ chức họp mặt Tất Niên mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Tham dự buổi họp mặt ngoài số đông đồng hương thân hữu Quảng Ngãi còn có Ông Bà Bác Sĩ Nguyễn Chí Vỹ, Hội Trưởng Hội Tây Sơn Bình Định và phái đoàn; Hội Liên Trường Quy Nhơn; Hội Cảnh Sát Quốc Gia Nam California; Hội Bà Rịa Phước Tuy; Bà Lệ Giang và phái đoàn Hội Bà Triệu; Võ Sư Tom Võ, Hội Trưởng Hội Võ Bị Nam California và phái đoàn; BS. Nguyễn Hoàng Quân, Giám Đốc Bảo Tàng Viện Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa..

Hệ thống Cao đẳng Cộng đồng California và AltaSea tại Cảng Los Angeles ký kết Biên bản Ghi nhớ nhằm hợp tác hỗ trợ hành động vì khí hậu, phát triển bền vững và cơ hội phát triển lực lượng lao động trong “nền kinh tế biển”.

Sáng Chủ Nhật 18 tháng 1 năm 2026, vào lúc 10 giờ, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ long trọng cử hành Lễ Đại Tường cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm, tại chùa Quang Thiện, thành phố Ontario. Chùa Quang Thiện, nơi Hòa Thượng Thích Minh Dung đảm nhiệm vai trò Viện chủ, đã trang nghiêm đón tiếp đông đảo chư tôn đức Tăng Ni, đại diện các cơ quan truyền thông và đồng hương Phật tử về chứng minh và tham dự để tưởng niệm một bậc Trưởng Lão suốt đời gắn bó với vận mệnh đạo pháp và văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Tu Viện Huyền Không (Chùa A Di Đà cũ), số 14042 Swan ST, Thành Phố Westminster, CA 92683, hiện do Thầy Thích Tánh Tuệ làm Viện Chủ và Thầy Thích Tuệ Giác Trụ Trì. Tu Viện ngoài việc tổ chức các khóa tu học cho Phật tử hiện nay Tu Viện đang có lớp luyện tập “Tiên Long Khí Công” dưới sự hướng dẫn của Bác Sĩ Đông Y Trung Võ. Đây là lớp học đầu tiên với số học viên tham gia khoảng 40 học viên, thời gian luyện tập từ 6 giờ sáng đến 7:30 sáng từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hằng tuần. Tiếp xúc với BS. Trung Võ được ông cho biết: “Đây là môn khí công được truyền thừa từ Đức Phù Đổng Thiên Vương, mở đầu với phần lạy Phật theo “Kim Cang Thừa”

Tại Hội Quán Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) Miền Nam California số 2114 W. McFadden Ave, Santa Ana CA. 92704 vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật ngày 11 tháng 1 năm 2026, Ban Trị Sự PGHH Miền Nam Cali do Ông Trần Văn Tài làm Hội Trưởng đã long trọng tổ chức Đại Lễ Đản Sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ Lần Thứ 106. Buổi lễ diễn ra với sự tham dự của hàng trăm đồng đạo và thân hữu. Chức sắc PGHH có Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo Hải Ngoại và một số quý vị trong hội. Về quan khách có: Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Viện Chủ Tu Viện Huệ Quang; Phái Đoàn Cao Đài gồm có các Ông: Chánh Trị Sự Hà Vũ Bâng, Ngô Thiện Đức, Hồ Ngọc Ân… Giáo Sư Nguyễn Trung Quân, Dược Sĩ Trần Nghĩa Đời, GS. Trần Trọng Đạt, Chủ Tịch Đảng Đại Việt Quốc Dân Đảng và phái đoàn, Đại diện Giám Sát Viên Janet Nguyễn, Cô Roxanne Chow, Đại Diện Dân Biểu Liên Bang Derek Trần, Bà Quỳnh Hoa, Hội Trưởng Hội Phụ Nữ Việt Mỹ… Các cơ quan truyền thông có Báo Người Việt, Việt Báo, Viễn Đông, Đài Truyền Hình SBTN, .

Tại khu đậu xe P4 Tòa Nhà Hành Chánh Quận Cam số 630 North Broadway St., Santa Ana, CA 9270 vào lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu ngày 9 tháng 1 năm 2026 Chánh Lục Sự Quận Cam Ông Hugh Nguyen đã tổ chức buổi ra mắt xe văn phòng lưu động “Clerk-Recorder on Wheels”, nhằm mang các dịch vụ thiết yếu của Văn Phòng Chánh Lục Sự trực tiếp đến cư dân trên khắp Quận Cam. Tham dự buổi lễ có các cơ quan truyền thông, báo chí Mỹ-Việt, các giám sát viên như ông Doug Chaffee, chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Orange County; bà Katrina Foley, phó chủ tịch; ông Don Wagner; và đại diện của Giám Sát Viên Vicente Sarmiento.

Nghe tin buồn, nhạc sĩ Bảo Tố vừa qua đời ngày 12 tháng 1 năm 2026 nhằm ngày 24 tháng 11 năm Ất Tị tại thành phố San Jose, California, hưởng thọ 82 tuổi, xin viết mấy dòng tưởng nhớ người bạn văn nghệ nhiều năm tại Thung lũng Hoa vàng...

Paris by Night hân hạnh kính mời quý khán thính giả tham dự hai buổi văn nghệ sẽ diễn ra vào lúc 2:00 chiều và 7:30 tối Chủ Nhật 1 tháng 2 năm 2026 với chủ đề “O Sen Ngọc Mai – Từ Giọng Hát Em” tại rạp Pechanga Theater bên trong Pechanga Resort Casino. Trong những năm tháng gần đây, những tài năng nghệ thuật ở Việt Nam, nhất là trong lãnh vực âm nhạc, mau chóng nổi bật trong văn nghệ đại chúng. Người yêu nhạc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trước sự xuất hiện của rất nhiều khuôn mặt trẻ đẹp và xuất sắc trong việc trình bày và diễn tả những âm điệu cổ điển lẫn tân thời khiến người nghe không khỏi cảm thấy như được nhìn thấy sự kết nối liên tục của dòng nhạc một thời với khuynh hướng đổi mới sinh động hơn của ngày nay. Khán giả sành điệu cũng kỳ vọng được thưởng thức những ca khúc, những khuôn mặt, giọng ca thực sự có thể tiếp nối thế hệ đi trước để thổi lửa vào nền âm nhạc Việt Nam trong cũng như ngoài nước
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.