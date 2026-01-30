Năm Bính Ngọ: Little Saigon San Diego Tiến Bước Cùng Clean California

Là một thành viên của Little Saigon San Diego (LSSD), tôi luôn tin rằng việc giữ gìn không gian văn hóa sạch đẹp chính là cách thể hiện tình yêu thương dành cho các thế hệ đi trước, cho cộng đồng doanh nghiệp và cho thế hệ mai sau. Hôm nay, niềm tin đó đã trở thành một cam kết chính thức. Little Saigon San Diego tự hào được công nhận là Cộng đồng California Sạch. Danh hiệu này không chỉ đơn thuần là một danh xưng. Nó khẳng định điều mà cộng đồng chúng ta từ lâu đã biết: chăm sóc khu phố của mình chính là một hành động gìn giữ và bảo tồn văn hóa. Chúng tôi không chỉ giúp dọn dẹp khu phố, mà chúng tôi còn giúp gìn giữ một ngôi nhà văn hóa.

Đây là thời điểm các cộng đồng Á Châu khắp nơi đón mừng Tết Âm Lịch. Người Việt gọi là Tết, người Hàn gọi là Seollal, nhưng dù tên gọi khác nhau, đây là lúc mọi người cùng dọn sạch những điều cũ và đón chào sự đổi mới. Năm 2026 là Năm Con Ngựa, biểu tượng của sức sống, nghị lực và sự tiến lên phía trước. Theo truyền thống, trước Tết, chúng ta dọn dẹp nhà cửa, bỏ đi những thứ không cần thiết, dọn sạch bàn thờ và cửa ngõ. Nếu không làm vậy, người ta tin rằng may mắn sẽ khó ghé thăm.

Năm nay, chúng tôi mang tinh thần đó ra khỏi cánh cửa gia đình và lan tỏa đến từng con đường, lối đi bộ, và không gian chung của Little Saigon.

Kể từ khi hợp tác với Clean California, các tình nguyện viên của chúng tôi đã thu gom 450 pounds rác thải, tổ chức 4 buổi dọn dẹp cộng đồng, phục hồi các lối đi bộ và khu vực công cộng bị vẽ bậy kiểu graffiti, hợp tác cùng các doanh nghiệp địa phương để giảm tình trạng đổ rác trái phép, và trồng thêm cây xanh cùng các yếu tố văn hóa để làm đẹp khu vực.

Và khi cư dân thấy chúng tôi làm việc, tay cầm bao rác, đeo găng tay và luôn nở nụ cười, một điều tuyệt vời xảy ra. Các chủ tiệm bước ra chào hỏi. Các cụ già mời uống trà. Trẻ em chạy đến xin tham gia. Công việc trở nên có sức lan tỏa, bởi vì niềm tự hào cũng có sức lan tỏa.

Tết năm nay, khi những phong bao đỏ được trao tay và các biểu tượng may mắn treo trước cửa, chúng tôi cũng chào đón tinh thần đổi mới bằng hành động. Việc dọn dẹp không chỉ mang ý nghĩa vật chất; mà còn mang tính biểu tượng. Điều đó còn nói rằng: Chúng ta quan tâm. Chúng ta ghi nhớ. Chúng ta trân quý nơi này.

Nhưng chúng ta cũng hiểu rằng rác không đứng yên. Rác trôi theo sông ra đại dương và bờ biển. Rác bị gió cuốn qua các đường phố và khu dân cư. Rác rơi khỏi những xe tải hoặc hộp chứa đồ trên nóc xe thiếu an toàn. Và rác bị đổ trái phép, đôi khi rất xa nơi ở của người gây ra.

Vì vậy, chúng tôi kêu gọi các khu văn hóa, khu dân cư, các nhóm cộng đồng và các bạn trẻ trên khắp California cùng chung tay. Nếu một tổ chức phi lợi nhuận nhỏ với đội ngũ tình nguyện viên có thể thu gom 450 pounds rác chỉ trong vài tháng, hãy tưởng tượng sức mạnh của hàng chục cộng đồng khi cùng nhau hành động.

Hãy cùng tham gia phong trào Clean California. Tổ chức một buổi dọn dẹp. Nhận chăm sóc dọn dẹp một khu phố. Kêu gọi học sinh và gia đình cùng tham gia. Hãy cùng đón Năm Con Ngựa bằng các hành động mạnh mẽ và đoàn kết, cùng phi nước đại để California trở nên sạch đẹp, gắn kết và đáng tự hào hơn. Mục tiêu là không có rác thải.

Để tìm hiểu thêm về chương trình Clean CA Designation và ghi danh tham dự ngay hôm nay, hãy truy cập CleanCA.com/Designation.

Tram Lam, Giám đốc Điều hành Little Saigon San Diego