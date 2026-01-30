Hôm nay,  

Năm Bính Ngọ: Little Saigon San Diego Tiến Bước Cùng Clean California

Little-Sai-Gon
 
Là một thành viên của Little Saigon San Diego (LSSD), tôi luôn tin rằng việc giữ gìn không gian văn hóa sạch đẹp chính là cách thể hiện tình yêu thương dành cho các thế hệ đi trước, cho cộng đồng doanh nghiệp và cho thế hệ mai sau. Hôm nay, niềm tin đó đã trở thành một cam kết chính thức. Little Saigon San Diego tự hào được công nhận là Cộng đồng California Sạch. Danh hiệu này không chỉ đơn thuần là một danh xưng. Nó khẳng định điều mà cộng đồng chúng ta từ lâu đã biết: chăm sóc khu phố của mình chính là một hành động gìn giữ và bảo tồn văn hóa. Chúng tôi không chỉ giúp dọn dẹp khu phố, mà chúng tôi còn giúp gìn giữ một ngôi nhà văn hóa.
 
Đây là thời điểm các cộng đồng Á Châu khắp nơi đón mừng Tết Âm Lịch. Người Việt gọi là Tết, người Hàn gọi là Seollal, nhưng dù tên gọi khác nhau, đây là lúc mọi người cùng dọn sạch những điều cũ và đón chào sự đổi mới. Năm 2026 là Năm Con Ngựa, biểu tượng của sức sống, nghị lực và sự tiến lên phía trước. Theo truyền thống, trước Tết, chúng ta dọn dẹp nhà cửa, bỏ đi những thứ không cần thiết, dọn sạch bàn thờ và cửa ngõ. Nếu không làm vậy, người ta tin rằng may mắn sẽ khó ghé thăm.
 
Năm nay, chúng tôi mang tinh thần đó ra khỏi cánh cửa gia đình và lan tỏa đến từng con đường, lối đi bộ, và không gian chung của Little Saigon.
 
Kể từ khi hợp tác với Clean California, các tình nguyện viên của chúng tôi đã thu gom 450 pounds rác thải, tổ chức 4 buổi dọn dẹp cộng đồng, phục hồi các lối đi bộ và khu vực công cộng bị vẽ bậy kiểu graffiti, hợp tác cùng các doanh nghiệp địa phương để giảm tình trạng đổ rác trái phép, và trồng thêm cây xanh cùng các yếu tố văn hóa để làm đẹp khu vực.
 
Và khi cư dân thấy chúng tôi làm việc, tay cầm bao rác, đeo găng tay và luôn nở nụ cười, một điều tuyệt vời xảy ra. Các chủ tiệm bước ra chào hỏi. Các cụ già mời uống trà. Trẻ em chạy đến xin tham gia. Công việc trở nên có sức lan tỏa, bởi vì niềm tự hào cũng có sức lan tỏa.
 
Tết năm nay, khi những phong bao đỏ được trao tay và các biểu tượng may mắn treo trước cửa, chúng tôi cũng chào đón tinh thần đổi mới bằng hành động. Việc dọn dẹp không chỉ mang ý nghĩa vật chất; mà còn mang tính biểu tượng. Điều đó còn nói rằng: Chúng ta quan tâm. Chúng ta ghi nhớ. Chúng ta trân quý nơi này.
 
Nhưng chúng ta cũng hiểu rằng rác không đứng yên. Rác trôi theo sông ra đại dương và bờ biển. Rác bị gió cuốn qua các đường phố và khu dân cư. Rác rơi khỏi những xe tải hoặc hộp chứa đồ trên nóc xe thiếu an toàn. Và rác bị đổ trái phép, đôi khi rất xa nơi ở của người gây ra.
 
Vì vậy, chúng tôi kêu gọi các khu văn hóa, khu dân cư, các nhóm cộng đồng và các bạn trẻ trên khắp California cùng chung tay. Nếu một tổ chức phi lợi nhuận nhỏ với đội ngũ tình nguyện viên có thể thu gom 450 pounds rác chỉ trong vài tháng, hãy tưởng tượng sức mạnh của hàng chục cộng đồng khi cùng nhau hành động.
 
Hãy cùng tham gia phong trào Clean California. Tổ chức một buổi dọn dẹp. Nhận chăm sóc dọn dẹp một khu phố. Kêu gọi học sinh và gia đình cùng tham gia. Hãy cùng đón Năm Con Ngựa bằng các hành động mạnh mẽ và đoàn kết, cùng phi nước đại để California trở nên sạch đẹp, gắn kết và đáng tự hào hơn. Mục tiêu là không có rác thải.
 
Để tìm hiểu thêm về chương trình Clean CA Designation và ghi danh tham dự ngay hôm nay, hãy truy cập CleanCA.com/Designation.
 
Tram Lam, Giám đốc Điều hành Little Saigon San Diego
 

Napa Valley Asian American Film Festival (NVAAFF), liên hoan phim thường niên của cộng đồng gốc Á tại thung lũng Napa, sẽ trở lại trong hai ngày 6 và 7 tháng 2 năm 2026 tại Napa Valley College. Liên Hoan Phim năm nay tiếp tục giới thiệu những tiếng nói sinh động của các nhà làm phim Á châu và Mỹ gốc Á trong một không khí hội hè, nơi điện ảnh, ẩm thực và sinh hoạt cộng đồng gặp nhau. Song song đó là nỗ lực tăng cường gắn bó với địa phương, thông qua hợp tác cùng các nhà hàng, nhà làm rượu vang, nghệ nhân, các cơ sở kinh doanh nhỏ độc lập trong vùng, cũng như tập thể giảng viên và sinh viên Napa Valley College.

Tại địa điểm 12865 Main St, Thành phố Garden Grove vào lúc 11:30 sáng Thứ Năm ngày 22 tháng 1 năm 2026, ban tổ chức Lễ Hội Phố Hoa mừng Xuân Bính Ngọ 2026 đã tổ chức buổi họp báo để thông báo chi tiết về 3 ngày lễ hội Phố Hoa. Tham dự buổi họp báo rất đông các cơ quan truyền thông Việt-Mỹ, các vị mạnh thường quân và các cơ sở thương mại bảo trợ. Quan khách tham dự có Bà Stephanie Klopfenstein, Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove; Nghị Viên Cindy Tran; cựu Phó Thị Trưởng Thu Hà Nguyễn và một số các viên chức trong hội đồng thành phố Garden Grove.

Trưa Chủ Nhật ngày 25 tháng 1 năm 2026 tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant, Westminster. Hội Đồng Hương Thân Hữu Quảng Ngãi tại Nam California đã tổ chức họp mặt Tất Niên mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Tham dự buổi họp mặt ngoài số đông đồng hương thân hữu Quảng Ngãi còn có Ông Bà Bác Sĩ Nguyễn Chí Vỹ, Hội Trưởng Hội Tây Sơn Bình Định và phái đoàn; Hội Liên Trường Quy Nhơn; Hội Cảnh Sát Quốc Gia Nam California; Hội Bà Rịa Phước Tuy; Bà Lệ Giang và phái đoàn Hội Bà Triệu; Võ Sư Tom Võ, Hội Trưởng Hội Võ Bị Nam California và phái đoàn; BS. Nguyễn Hoàng Quân, Giám Đốc Bảo Tàng Viện Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa..

Hệ thống Cao đẳng Cộng đồng California và AltaSea tại Cảng Los Angeles ký kết Biên bản Ghi nhớ nhằm hợp tác hỗ trợ hành động vì khí hậu, phát triển bền vững và cơ hội phát triển lực lượng lao động trong “nền kinh tế biển”.

Sáng Chủ Nhật 18 tháng 1 năm 2026, vào lúc 10 giờ, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ long trọng cử hành Lễ Đại Tường cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm, tại chùa Quang Thiện, thành phố Ontario. Chùa Quang Thiện, nơi Hòa Thượng Thích Minh Dung đảm nhiệm vai trò Viện chủ, đã trang nghiêm đón tiếp đông đảo chư tôn đức Tăng Ni, đại diện các cơ quan truyền thông và đồng hương Phật tử về chứng minh và tham dự để tưởng niệm một bậc Trưởng Lão suốt đời gắn bó với vận mệnh đạo pháp và văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Tu Viện Huyền Không (Chùa A Di Đà cũ), số 14042 Swan ST, Thành Phố Westminster, CA 92683, hiện do Thầy Thích Tánh Tuệ làm Viện Chủ và Thầy Thích Tuệ Giác Trụ Trì. Tu Viện ngoài việc tổ chức các khóa tu học cho Phật tử hiện nay Tu Viện đang có lớp luyện tập “Tiên Long Khí Công” dưới sự hướng dẫn của Bác Sĩ Đông Y Trung Võ. Đây là lớp học đầu tiên với số học viên tham gia khoảng 40 học viên, thời gian luyện tập từ 6 giờ sáng đến 7:30 sáng từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hằng tuần. Tiếp xúc với BS. Trung Võ được ông cho biết: “Đây là môn khí công được truyền thừa từ Đức Phù Đổng Thiên Vương, mở đầu với phần lạy Phật theo “Kim Cang Thừa”

Tại Hội Quán Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) Miền Nam California số 2114 W. McFadden Ave, Santa Ana CA. 92704 vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật ngày 11 tháng 1 năm 2026, Ban Trị Sự PGHH Miền Nam Cali do Ông Trần Văn Tài làm Hội Trưởng đã long trọng tổ chức Đại Lễ Đản Sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ Lần Thứ 106. Buổi lễ diễn ra với sự tham dự của hàng trăm đồng đạo và thân hữu. Chức sắc PGHH có Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo Hải Ngoại và một số quý vị trong hội. Về quan khách có: Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Viện Chủ Tu Viện Huệ Quang; Phái Đoàn Cao Đài gồm có các Ông: Chánh Trị Sự Hà Vũ Bâng, Ngô Thiện Đức, Hồ Ngọc Ân… Giáo Sư Nguyễn Trung Quân, Dược Sĩ Trần Nghĩa Đời, GS. Trần Trọng Đạt, Chủ Tịch Đảng Đại Việt Quốc Dân Đảng và phái đoàn, Đại diện Giám Sát Viên Janet Nguyễn, Cô Roxanne Chow, Đại Diện Dân Biểu Liên Bang Derek Trần, Bà Quỳnh Hoa, Hội Trưởng Hội Phụ Nữ Việt Mỹ… Các cơ quan truyền thông có Báo Người Việt, Việt Báo, Viễn Đông, Đài Truyền Hình SBTN, .

Tại khu đậu xe P4 Tòa Nhà Hành Chánh Quận Cam số 630 North Broadway St., Santa Ana, CA 9270 vào lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu ngày 9 tháng 1 năm 2026 Chánh Lục Sự Quận Cam Ông Hugh Nguyen đã tổ chức buổi ra mắt xe văn phòng lưu động “Clerk-Recorder on Wheels”, nhằm mang các dịch vụ thiết yếu của Văn Phòng Chánh Lục Sự trực tiếp đến cư dân trên khắp Quận Cam. Tham dự buổi lễ có các cơ quan truyền thông, báo chí Mỹ-Việt, các giám sát viên như ông Doug Chaffee, chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Orange County; bà Katrina Foley, phó chủ tịch; ông Don Wagner; và đại diện của Giám Sát Viên Vicente Sarmiento.

Nghe tin buồn, nhạc sĩ Bảo Tố vừa qua đời ngày 12 tháng 1 năm 2026 nhằm ngày 24 tháng 11 năm Ất Tị tại thành phố San Jose, California, hưởng thọ 82 tuổi, xin viết mấy dòng tưởng nhớ người bạn văn nghệ nhiều năm tại Thung lũng Hoa vàng...

Paris by Night hân hạnh kính mời quý khán thính giả tham dự hai buổi văn nghệ sẽ diễn ra vào lúc 2:00 chiều và 7:30 tối Chủ Nhật 1 tháng 2 năm 2026 với chủ đề “O Sen Ngọc Mai – Từ Giọng Hát Em” tại rạp Pechanga Theater bên trong Pechanga Resort Casino. Trong những năm tháng gần đây, những tài năng nghệ thuật ở Việt Nam, nhất là trong lãnh vực âm nhạc, mau chóng nổi bật trong văn nghệ đại chúng. Người yêu nhạc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trước sự xuất hiện của rất nhiều khuôn mặt trẻ đẹp và xuất sắc trong việc trình bày và diễn tả những âm điệu cổ điển lẫn tân thời khiến người nghe không khỏi cảm thấy như được nhìn thấy sự kết nối liên tục của dòng nhạc một thời với khuynh hướng đổi mới sinh động hơn của ngày nay. Khán giả sành điệu cũng kỳ vọng được thưởng thức những ca khúc, những khuôn mặt, giọng ca thực sự có thể tiếp nối thế hệ đi trước để thổi lửa vào nền âm nhạc Việt Nam trong cũng như ngoài nước
