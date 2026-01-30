Hôm nay,  

Trump Và Cuộc Tấn Công Vào Quyền Công Dân Nhập Tịch

30/01/202600:00:00(Xem: 9)
di tru
 
Tổng thống Donald Trump đang tìm cách mở rộng quyền lực của hành pháp trên một trong những nền tảng tưởng như vững chắc nhất của hệ thống pháp lý Hoa Kỳ: quyền công dân. Trở lại Tòa Bạch Ốc với chương trình siết chặt di dân, ông không chỉ đẩy mạnh trục xuất và hạn chế nhập cư mới, mà còn nhắm thẳng vào những người đã là công dân Mỹ bằng con đường nhập tịch, đặt lại câu hỏi: ai mới thật sự được coi là “người Mỹ”.
 
Trong những phát biểu gần đây, ông Trump nhiều lần nêu đích danh cộng đồng người Somalia tại Minnesota, gắn họ với các vụ gian lận những chương trình trợ cấp thực phẩm và phúc lợi do chính quyền tài trợ. Thay vì nói về trách nhiệm cá nhân của những bị cáo bị kết tội, ông dùng những vụ án này để quy kết cả một cộng đồng đang sinh sống hợp pháp, mô tả họ là những người “hủy hoại” tiểu bang. Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về khả năng tước quốc tịch người nhập tịch, ông trả lời rằng sẽ “làm ngay, không do dự” với những ai “gian dối”, đồng thời khẳng định “nhiều người đến từ Somalia ghét đất nước này”, tạo cảm giác rằng tư cách công dân của họ là một đặc ân có thể bị rút lại bất cứ lúc nào.
 
Dù chưa nêu rõ sẽ nhắm vào nhóm di dân nào, Trump tuyên bố sẵn sàng tước quốc tịch bất kỳ ai mà ông cho là “xứng đáng bị tước”, nhưng không giải thích tiêu chí “xứng đáng” ở đây có phải bám theo khung pháp luật hiện hành hay không. Việc cố ý giữ mơ hồ như vậy làm dấy lên lo ngại trong giới luật sư và các tổ chức bảo vệ quyền di dân rằng khái niệm denaturalization có thể bị vũ khí hóa, sử dụng như một đòn chính trị nhắm vào cộng đồng thiểu số, hơn là một công cụ hiếm hoi để xử lý gian lận nghiêm trọng.
 
Thực tế, đây không phải lần đầu ông Trump và ê-kíp nhắc đến chuyện tước quốc tịch như một phần trong chiến dịch chống di dân. Từ nhiệm kỳ trước, các phát biểu trên truyền hình và mạng xã hội của ông đã nhiều lần đề cập đến việc xem xét lại quốc tịch của người gốc Somalia nếu họ bị kết án trong các vụ gian lận, kèm theo những khẩu hiệu như “hãy gửi họ về nơi họ đã đến”, được đám đông ủng hộ lặp lại trong các buổi mít-tinh. Song song với đó, ông cũng dùng đe dọa tước quốc tịch để nhắm vào một số cá nhân là đối thủ chính trị hoặc văn hóa, như trường hợp diễn viên hài Rosie O’Donnell – sinh ra tại New York – dù về mặt pháp lý không có căn cứ để tước quốc tịch những người sinh đẻ trên đất Mỹ chỉ vì mâu thuẫn quan điểm.
 
Tuy nhiên, trọng tâm chính sách của chính quyền Trump hiện nay vẫn là những công dân Mỹ sinh ở nước ngoài và được nhập tịch sau khi định cư tại Hoa Kỳ. Ông từng nêu trường hợp Thị trưởng New York Zohran Mamdani – sinh tại Uganda, nhập tịch Mỹ năm 2018 – và Dân biểu Ilhan Omar – sinh tại Somalia, thành công dân Mỹ năm 17 tuổi – như những ví dụ mà ông muốn “xem xét lại” tư cách công dân. Trong một bài diễn văn tại Pennsylvania, Trump nói trước đám đông rằng “chúng ta phải tống cổ bà ta (Omar) ra khỏi đây”, rồi đứng im lắng nghe đám đông đồng thanh hô “send her back”, gợi nhớ khẩu khí của những phong trào dân túy bài ngoại trong lịch sử.
 
Nếu lời đe dọa ấy được chuyển thành chính sách cụ thể, theo các chuyên gia, đó sẽ là bước leo thang rất lớn trong chiến dịch trấn áp di dân vốn đã căng thẳng. Chính quyền Trump đã tuyên bố chấm dứt Chương trình Tình trạng Bảo vệ Tạm thời (TPS) cho người Somalia tại Minnesota, đồng thời sau một vụ nổ súng ở Washington D.C. mà nghi phạm là công dân gốc Afghanistan, ông ra lệnh xem lại toàn bộ hồ sơ thẻ xanh của người đến từ 19 quốc gia, bao gồm Somalia, rồi dần mở rộng danh sách các nước bị hạn chế nhập cảnh lên 39.
 
Ở tầng chính sách, những tín hiệu báo động khác cũng xuất hiện. Các tài liệu nội bộ gửi đến các văn phòng Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) được cho là đã đặt ra chỉ tiêu mới về số hồ sơ denaturalization gửi lên cho Bộ Tư pháp, với mức 100–200 vụ mỗi tháng, tức cao hơn rất nhiều so với bình quân chỉ khoảng 11 hồ sơ/năm trong giai đoạn 1990–2017 trước khi ông Trump nắm quyền. Trong nhiệm kỳ đầu của ông, số vụ khởi tố tước quốc tịch đã tăng lên trung bình hơn 40 vụ mỗi năm, cho thấy một sự thay đổi rõ rệt về cách sử dụng công cụ pháp lý này.
 
Smita Dazzo, phó trưởng bộ phận pháp lý của tổ chức HIAS chuyên hỗ trợ pháp lý cho người tị nạn và người xin tị nạn, cho rằng chỉ tiêu như vậy là gần như bất khả thi nếu vẫn tôn trọng quy trình pháp lý hiện hành. Bà nhắc rằng mọi vụ denaturalization đều phải đưa ra tòa liên bang, với gánh nặng chứng minh thuộc về chính phủ, và bất kỳ động thái mở rộng quá mức nào chắc chắn sẽ bị thách thức trước tòa. Dù vậy, Dazzo lo rằng chính quyền có thể cố “vặn” luật, bằng cách soi từng chi tiết nhỏ trong hồ sơ nhập tịch cũ – thậm chí chỉ là một lỗi ghi sai ngày sinh hoặc khai thiếu một sự kiện không quan trọng – rồi diễn giải đó là “gian dối trọng yếu” để đủ cớ mở hồ sơ tước quốc tịch.
 
Về mặt pháp lý, khung hiện tại khá rõ ràng. Theo hướng dẫn của USCIS, một công dân Mỹ nhập tịch chỉ có thể bị tước quốc tịch nếu có bằng chứng cho thấy họ cố ý gian dối hay che giấu một sự thật trọng yếu trong hồ sơ và buổi phỏng vấn nhập tịch – chẳng hạn kết hôn giả, dùng danh tính giả, che giấu án trọng tội – hoặc nếu việc nhập tịch được thực hiện trái pháp luật ngay từ đầu. Ngoài ra, luật cũng cho phép xem xét thu hồi quốc tịch nếu người đó gia nhập hoặc liên kết với đảng cộng sản, một đảng toàn trị hay tổ chức khủng bố trong vòng 5 năm kể từ khi nhập tịch; nhưng ngay cả những trường hợp này cũng cần chứng cứ và phán quyết của tòa.
 
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ từ năm 2020 đã thiết lập một bộ phận chuyên trách denaturalization (bỏ quốc tịch) trong nhiệm kỳ Trump đầu tiên, nhằm tập trung xử lý những vụ gian lận nghiêm trọng liên quan đến an ninh quốc gia và tội ác chiến tranh. Tuy nhiên, việc mở rộng denaturalization ra những trường hợp sai sót nhỏ hoặc gắn liền với các chiến dịch chính trị chống một nhóm sắc tộc cụ thể sẽ là bước đi khác hẳn so với tinh thần ban đầu của luật. Dazzo nhấn mạnh rằng denaturalization không phải là hình phạt bổ sung cho các tội danh hình sự; một người phạm tội sau khi đã nhập tịch vẫn là công dân Mỹ, chịu trách nhiệm trước tòa như mọi công dân khác, chứ không vì thế mà mất quốc tịch.
 
Các luật sư di trú như Eryn Hanlon lưu ý thêm: nếu có gian dối xảy ra, nó phải liên quan trực tiếp đến việc xin quốc tịch – nghĩa là nếu sự thật được khai đúng từ đầu thì người đó đã không được nhập tịch – thì mới có thể là căn cứ thu hồi quốc tịch. Tội phạm xảy ra sau đó, dù nghiêm trọng, phải được xử lý bằng hệ thống án tù và các biện pháp hình sự khác, không thể biến thành cớ để “quay ngược thời gian” và xóa tư cách công dân. Việc cố trộn lẫn hai phạm trù này – tội phạm và nhập tịch – là dấu hiệu đáng lo về một nỗ lực chính trị hóa khái niệm quốc tịch.
 
Giữa lúc chính quyền Trump siết chặt chính sách, một số chính khách đối lập đã lên tiếng. Thượng nghị sĩ Dân chủ Ed Markey gọi đây là “cuộc tấn công mới nhắm vào di dân và quyền công dân”, lên án việc tước quốc tịch như một hành vi “xenophobia đội lốt chính sách”. Ông nhấn mạnh rằng mọi công dân Mỹ – bất kể sinh ở đâu – đều phải được hưởng đầy đủ quyền hiến định như nhau, và việc rút lại quốc tịch của những người đã sống, làm việc và đóng góp cho xã hội trong nhiều năm là “một hành vi tàn nhẫn và đáng ghê tởm”.
 
Nỗi lo cuối cùng của các chuyên gia là hệ quả dây chuyền sau khi một người bị tước quốc tịch. Khi quốc tịch bị hủy, người đó quay trở lại tình trạng thường trú nhân có thẻ xanh, và từ vị thế ấy, bất kỳ tiền án hay vi phạm nào cũng có thể thành căn cứ trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Điều này khiến denaturalization trở thành một ngòi nổ trực tiếp dẫn đến lưu đày, chứ không chỉ là một thủ tục hành chính khô khan, và làm lung lay niềm tin của hàng triệu công dân gốc nhập cư rằng tờ giấy nhập tịch trong tay họ là một lời cam kết không thể tùy tiện rút lại.
 
Cung Mi biên dịch
Nguồn: Callum Sutherland, “Trump Threatens to Denaturalize U.S. Citizens If They ‘Deserve’ It. Experts Raise Grave Concerns About Future”, Time, 8/1/2026.

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

14 tháng 1 năm 2026. Ông Trump tin rằng người di dân từ 75 quốc gia này có khả năng sẽ phụ thuộc vào các phúc lợi công cộng như trợ cấp xã hội, nhà ở, tem phiếu thực phẩm và chăm sóc y tế. Tuy nhiên hạn chế mới này đã bỏ qua thực tế rằng tất cả những người di dân đều phải có người bảo trợ tài chính trước khi đến Hoa kỳ. Chính quyền TT Trump đang tạm dừng duyệt xét chiếu khán di dân cho người dân từ 75 quốc gia. Tại Đông Nam Á, một số quốc gia bị ảnh hưởng là Myanmar, Thái Lan, Lào và Campuchia. Hiện tại, danh sách này KHÔNG bao gồm Việt Nam. Do đó, việc duyệt xét tất cả các loại chiếu khán vẫn tiếp tục như bình thường tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Chiến dịch mang tên Operation PARRIS do chính quyền Tổng thống Donald Trump khởi động hồi đầu tháng, nhắm riêng vào khoảng 5.600 người tị nạn mới đến Minnesota. Những người này đã được Hoa Kỳ tiếp nhận hợp pháp sau nhiều năm sàng lọc an ninh nghiêm ngặt, nhưng chưa có quy chế thường trú nhân. Theo đơn kiện, nhân viên của Immigration and Customs Enforcement đã bắt giữ người tị nạn ngay tại các buổi trình diện di trú, trên đường đi làm, đi học, thậm chí xuất hiện trước cửa nhà không có trát tòa. Một số trường hợp bị còng tay đưa thẳng lên máy bay sang Texas.

Vào ngày 20 tháng 1 năm 2025, chính quyền mới của TT. Trump đã làm rõ một điều: Người di dân không còn được coi là tài sản của Hoa Kỳ nữa. Thay vào đó, họ bị đối xử như là những kẻ xâm lược, bị cho là cướp việc làm của người Mỹ và tham gia vào các hoạt động tội phạm.

Chiều Chủ Nhật 18 Tháng Giêng, cháu trai nhỏ của ông ChongLy Scott Thao, còn gọi là Saly, đang ngủ trưa trên ghế sofa trong nhà ở St. Paul thì các đặc vụ nhập cư liên bang (ICE) xông vào nhà. Họ phá cửa, tiến vào với những khẩu súng trên tay, chĩa thẳng vào người trong nhà. Ông Saly, một công dân Mỹ gốc Hmong, bị ICE còng tay, dẫn ra ngoài trong thời tiết lạnh buốt. Ông chỉ mặc quần đùi, dép Crocs và quấn một chiếc chăn trẻ em. Nhiệt độ ngoài trời là 10 độ F. Tuyết vẫn đóng dày đặc trên đường.

Một di dân không giấy tờ bị giam tại trại lều Camp East Montana trong căn cứ Fort Bliss, ngoại ô El Paso, đã thiệt mạng, theo thông cáo của cơ quan Di trú và Quan thuế Hoa Kỳ (ICE) phổ biến hôm Chủ nhật, nâng số người chết tại đây lên ba người chỉ trong vòng hơn sáu tuần lễ. Camp East Montana, dựng bằng dãy lều bạt trên vùng sa mạc Texas, hiện là một trong những cơ sở giam giữ lớn nhất của ICE, với gần 3.000 người bị tạm giữ vào đầu tháng Giêng năm nay.

Một người tị nạn gốc Campuchia từng đến Mỹ lúc còn nhỏ đã qua đời tại một bệnh viện ở Philadelphia, sau ba ngày bị nhốt trong trại tạm giam của cơ quan Di trú và Quan thuế Hoa Kỳ (ICE). Nạn nhân tên Parady La, 46 tuổi, cư trú tại thị trấn Upper Darby, ngoại ô Philadelphia. Ông bị bắt ngày 6 tháng Giêng và được đưa vào Trung tâm Giam giữ Liên bang ở Philadelphia. Hôm sau, ông được phát hiện bất tỉnh trong phòng giam và chở đi cấp cứu tại bệnh viện Thomas Jefferson University, nơi ông trút hơi thở cuối cùng.

Tại thành phố Minneapolis tuần rồi, một công dân Mỹ mang hộ chiếu hợp lệ bị nhân viên Biên phòng chặn giữ chỉ vì giọng nói của mình. Vụ này được thu vào video, lan truyền khắp mạng và làm dấy lên lo ngại về tình trạng phân biệt chủng tộc trong thi hành luật di trú, nay đã lan tới các cộng đồng gốc Á. Người bị bắt là ông Ramon Menera, vừa bước ra khỏi nhà hôm thứ Tư tuần trước thì gặp nhóm nhân viên Biên phòng đến yêu cầu trình giấy tờ. Khi ông hỏi lý do, một người đáp thẳng: “Vì giọng nói của anh.” Menera phản ứng bằng cách chỉ ra chính giọng nói của viên chức ấy, khiến tình hình căng thẳng. Ông bị khống chế và đưa đi giam, rồi được thả sau khi họ xác nhận ông có hộ chiếu Mỹ cấp năm 2021, dù sinh tại Mễ Tây Cơ. Toàn bộ sự việc diễn ra trước mắt con gái năm tuổi của ông, đứa nhỏ sau đó sợ hãi không dám ra khỏi nhà.

Bắt đầu từ ngày 26 tháng 12 năm 2025, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ sẽ yêu cầu hầu hết công dân nước ngoài phải hoàn tất kiểm tra nhận dạng sinh trắc học (nhận diện khuôn mặt) khi nhập cảnh và xuất cảnh khỏi Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên sinh trắc học được sử dụng thường xuyên để ghi lại hồ sơ xuất cảnh. Biện pháp này đưa bước xác minh danh tính chính thức vào quy trình xuất cảnh đối với du khách quốc tế.

Chính phủ Hoa Kỳ đang nhanh chóng mở rộng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các quyết định về di trú và chiếu khán. Các hồ sơ di dân không chỉ được xem xét bởi các viên chức người thật mà còn bởi các hệ thống tự động có khả năng quét và phân tích khối lượng dữ liệu rất lớn. Các hệ thống này tìm kiếm sự khác biệt, thông tin bị thiếu và các yếu tố bất thường. Kết quả là, các đơn xin di dân đang được xem xét kỹ lưỡng hơn bao giờ hết.

Sở Di trú Hoa Kỳ hiện áp dụng các quy định chặt chẽ hơn đối với thẻ xanh diện gia đình (ngày 1 tháng 8 năm 2025). Đối với đơn xin chiếu khán di dân diện gia đình, Sở Di Trú hiện yêu cầu nhiều giấy tờ hơn và các bằng chứng rõ ràng hơn về mối quan hệ gia đình thực sự (vợ/chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em ruột, v.v.).
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.