Chính Quyền Trump Ngưng Duyệt Xét Chiếu Khán Di Dân Đối Với 75 Quốc Gia

(Robert Mullins International) 14 tháng 1 năm 2026. Ông Trump tin rằng người di dân từ 75 quốc gia này có khả năng sẽ phụ thuộc vào các phúc lợi công cộng như trợ cấp xã hội, nhà ở, tem phiếu thực phẩm và chăm sóc y tế. Tuy nhiên hạn chế mới này đã bỏ qua thực tế rằng tất cả những người di dân đều phải có người bảo trợ tài chính trước khi đến Hoa kỳ.





Chính quyền TT Trump đang tạm dừng duyệt xét chiếu khán di dân cho người dân từ 75 quốc gia. Tại Đông Nam Á, một số quốc gia bị ảnh hưởng là Myanmar, Thái Lan, Lào và Campuchia. Hiện tại, danh sách này KHÔNG bao gồm Việt Nam. Do đó, việc duyệt xét tất cả các loại chiếu khán vẫn tiếp tục như bình thường tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.





Tại New York, giám đốc Trung tâm hỗ trợ pháp lý Người di dân (Immigrants’ Rights Clinic) thuộc Đại học Columbia cho biết: “Mặc dù tuyên bố rằng quyết định này xuất phát từ lo ngại về phúc lợi công cộng, chúng tôi đang chứng kiến chính quyền Trump quyết tâm phá hủy gần như tất cả các con đường di dân hợp pháp vào Hoa Kỳ đối với những người đến từ các quốc gia mà phần lớn dân số là người da màu và da đen”. Một luật sư về di trú khác cho biết việc tạm dừng duyệt xét chiếu khán di dân tại 75 quốc gia sẽ đồng nghĩa với việc cấm gần một nửa số người di dân hợp pháp vào Hoa Kỳ, từ chối khoảng 315,000 người di dân hợp pháp trong 12 tháng tới.





Lệnh này không ảnh hưởng đến việc duyệt xét chiếu khán diện không di dân, bao gồm những người xin chiếu khán du học và du lịch. Điều đó có nghĩa là hầu hết những người hâm mộ muốn đến Hoa Kỳ để xem các trận đấu bóng đá World Cup mùa hè này sẽ vẫn nhận được chiếu khán du lịch của họ.

Từ lâu, ông Trump đã phàn nàn rằng người di dân là gánh nặng cho tài nguyên công cộng, mặc dù các nghiên cứu cho thấy là lao động của họ mang lại lợi ích cho nền kinh tế Hoa Kỳ.





Danh sách đầy đủ 75 quốc gia:





CHÂU Á: Bangladesh, Bhutan, Miến Điện (Myanmar), Campuchia, Lào, Mông Cổ, Nepal, Thái Lan





TRUNG ĐÔNG, ĐÔNG ÂU, TÂY Á: Afghanistan, Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia, Georgia, Iran, Iraq, Jordan, Kazakhstan, Kosovo, Kuwait, Kyrgyzstan, Lebanon, Macedonia, Moldova, Montenegro, Pakistan, Nga, Syria, Uzbekistan, Yemen





CHÂU PHI: Algeria, Cameroon, Cape Verde, Bờ Biển Ngà, Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng hòa Congo, Ai Cập, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Libya, Morocco, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Nam Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda





VÙNG CARIBBEAN: Antigua và Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Grenada, Haiti, Jamaica, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines





TRUNG VÀ NAM CHÂU MỸ: Belize, Brazil, Guatemala, Colombia, Nicaragua, Uruguay





THÁI BÌNH DƯƠNG: Fiji



