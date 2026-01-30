Bác Sĩ Nhi Khoa Mỹ Không Theo Lịch Chích Ngừa Mới Của CDC

CDC cho biết các loại vaccine bị loại khỏi lịch chích ngừa thường lệ — như Covid-19, cúm, RSV, rotavirus, viêm màng não, viêm gan A và B — nay chỉ nên được chích trong những trường hợp “quyết định chung,” tức bác sĩ và gia đình cùng trao đổi kỹ trước khi tiêm. Ảnh: CDC.



Tổ chức American Academy of Pediatrics (AAP) vừa công bố hướng dẫn chích ngừa cho trẻ em trong năm 2026, đánh dấu lần rạn nứt lớn đầu tiên với chính phủ liên bang về lịch chích ngừa sau gần 30 năm thống nhất.

Theo AAP, trẻ em Hoa Kỳ vẫn cần được chích ngừa để phòng ngừa 18 loại bệnh nguy hiểm, trong đó có Covid-19, cúm mùa, viêm gan A và B, sởi, RSV và một số bệnh truyền nhiễm khác. Hướng dẫn này đi ngược lại quyết định mới của Centers for Disease Control and Prevention (CDC), vốn đã cắt giảm lịch chích ngừa chính thức từ 18 bệnh xuống còn 11 bệnh kể từ đầu tháng Giêng.

CDC cho biết các loại vaccine bị loại khỏi lịch chích ngừa thường lệ — như Covid-19, cúm, RSV, rotavirus, viêm màng não, viêm gan A và B — nay chỉ nên được chích trong những trường hợp “quyết định chung,” tức bác sĩ và gia đình cùng trao đổi kỹ trước khi tiêm. Tuy nhiên, các bác sĩ nhi khoa phản bác rằng việc trao đổi với phụ huynh về lợi hại của vaccine vốn đã là thông lệ lâu nay, không phải điều gì mới mẻ.

AAP cho rằng không có thay đổi nào về mức độ lưu hành bệnh hay nguy cơ đối với trẻ em, nên không có lý do y khoa để điều chỉnh lịch chích ngừa. Theo các bác sĩ trong tổ chức này, lịch chích ngừa cũ đã được khảo cứu kỹ lưỡng và chứng minh hiệu quả trong việc bảo vệ sức khỏe trẻ em và cộng đồng.

Ít nhất 28 sở y tế tiểu bang cho biết họ sẽ không áp dụng lịch chích ngừa mới của CDC. Nhiều tổ chức y khoa lớn khác cũng bày tỏ lập trường ủng hộ AAP, cho rằng việc duy trì lịch chích ngừa đầy đủ là cần thiết trong bối cảnh một số bệnh truyền nhiễm, như sởi, đang có dấu hiệu gia tăng trở lại tại nhiều nơi ở Hoa Kỳ.

Trong bối cảnh đó, các bác sĩ nhi khoa kêu gọi phụ huynh tiếp tục tin cậy vào hướng dẫn chuyên môn của bác sĩ điều trị cho con em mình, đồng thời nhấn mạnh rằng chích ngừa vẫn là biện pháp căn bản và hiệu quả nhất để phòng bệnh cho trẻ em.



