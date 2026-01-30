Việt Nam Hưởng Lợi Từ Làn Sóng Du Khách Trung Quốc

Photo: Thận Nhiên

Dưới mái chợ Bến Thành giữa trung tâm Sài Gòn, dòng người chen vai mua sắm trong không khí nóng ẩm. Giữa những quầy khăn lụa và móc khóa in biểu tượng cộng sản, Wang Xuan – một du khách Trung Quốc – thong thả dạo bước, tay cầm ly nước dứa ép tươi. Thay vì co ro trong cái lạnh Bắc Kinh, cô chọn Việt Nam cho chuyến đi cuối năm, tự lên kế hoạch qua điện thoại, đặt phòng trên Klook và tìm gợi ý du lịch qua Xiaohongshu.





Cô không biết rằng chuyến đi ấy góp phần vào một cột mốc đáng chú ý: năm 2025, Việt Nam lần đầu tiên vượt Thái Lan để trở thành điểm đến số một của du khách Trung Quốc tại Đông Nam Á. Theo Tổng Cục Thống Kê, Trung Quốc cũng vươn lên thành nguồn khách lớn nhất của Việt Nam, vượt Hàn Quốc.





Xu hướng này phản ánh sự dịch chuyển rõ rệt trong lựa chọn của du khách Trung Quốc. Thái Lan mất điểm vì bất ổn, từ các vụ bắt cóc liên quan đến đường dây lừa đảo, giao tranh biên giới với Campuchia, đến xáo trộn chính trị trong nước. Nhật Bản cũng chịu tác động sau khi Thủ tướng Sanae Takaichi khiến Bắc Kinh bất bình vì phát biểu liên quan đến Đài Loan. Trong bối cảnh đó, Việt Nam nổi lên như một lựa chọn “gần, rẻ, quen thuộc”.





Năm ngoái, khoảng 5,3 triệu người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam, tăng mạnh so với 3,7 triệu của năm trước. Dù con số này vẫn chưa vượt mức trước đại dịch, giới chuyên môn xem đây là dấu hiệu của tiềm năng chưa được khai thác hết, xét đến quy mô du lịch outbound khổng lồ của Trung Quốc.









Một yếu tố quan trọng khác là sự thay đổi thói quen du lịch. Giới trẻ Trung Quốc, đặc biệt là thế hệ Z, ngày càng tránh tour đoàn, chuộng đi tự túc. Các hướng dẫn viên tại Việt Nam ghi nhận ngày càng nhiều du khách Trung Quốc dưới 40 tuổi đi một mình hoặc theo nhóm nhỏ, tự đặt dịch vụ, tự tìm tour ngắn hạn sau khi đến nơi. Chỉ cần điện thoại trong tay, họ xoay xở được mọi thứ.

Việt Nam cũng chủ động nới điều kiện qua lại biên giới. Các thỏa thuận cho phép cư dân một số khu vực biên giới qua lại ngắn ngày không cần hộ chiếu đã giúp lượng khách đường bộ tăng đáng kể trong nửa đầu năm 2025. Các chuyến bay mới từ Quảng Châu, Tây An, Bắc Kinh cùng sự xuất hiện của hãng hàng không mới phục vụ Phú Quốc càng mở rộng dòng khách.





Ngoài yếu tố giá cả – Việt Nam rẻ hơn Thái Lan hay Indonesia – còn có sự tương đồng văn hóa. Tết Âm lịch, ẩm thực, khí hậu, Phật giáo tạo cảm giác quen thuộc với du khách Trung Quốc. Theo giới nghiên cứu du lịch, sự quen thuộc ấy giúp họ dễ thích nghi hơn so với khi đi các nước phương Tây.





Tuy vậy, làn sóng này cũng đi kèm sự dè chừng. Ký ức về các căng thẳng trong quan hệ Việt–Trung vẫn còn, từ chiến tranh biên giới 1979 đến tranh chấp Biển Đông. Một số chuyên gia cảnh báo Việt Nam không nên lệ thuộc quá mức, bởi Bắc Kinh từng dùng du lịch như công cụ gây sức ép chính trị với các nước khác.





Du lịch, vì thế, vừa là cơ hội vừa là phép thử. Những tiếp xúc thân thiện có thể giúp tách bạch con người với chính trị; nhưng hành vi thiếu tôn trọng của một bộ phận du khách cũng dễ làm bùng lên phản ứng tiêu cực. Ngành du lịch Việt Nam đang đứng trước bài toán cân bằng: tận dụng dòng tiền, nhưng không đánh đổi niềm tin xã hội.





Dù vậy, các con số hiện tại cho thấy lợi ích kinh tế rõ rệt. Năm 2025, Việt Nam đón hơn 21 triệu du khách quốc tế, chi tiêu gần 29 tỉ USD, góp phần chống đỡ nền kinh tế trong lúc thiên tai, lạm phát và thương mại toàn cầu gây sức ép. Trong bức tranh ấy, du khách Trung Quốc – đi nhiều hơn, ở lâu hơn, ăn uống và trải nghiệm nhiều hơn – đang trở thành một yếu tố ngày càng khó bỏ qua. (VB)





Nguồn: tóm lược theo bài của Nikkei Asia, đăng ngày 27 tháng 1 năm 2026.