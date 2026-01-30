Hôm nay,  

Việt Nam Hưởng Lợi Từ Làn Sóng Du Khách Trung Quốc

30/01/202600:00:00(Xem: 8)
 
Ảnh Thận Nhiên
Photo: Thận Nhiên
 
Dưới mái chợ Bến Thành giữa trung tâm Sài Gòn, dòng người chen vai mua sắm trong không khí nóng ẩm. Giữa những quầy khăn lụa và móc khóa in biểu tượng cộng sản, Wang Xuan – một du khách Trung Quốc – thong thả dạo bước, tay cầm ly nước dứa ép tươi. Thay vì co ro trong cái lạnh Bắc Kinh, cô chọn Việt Nam cho chuyến đi cuối năm, tự lên kế hoạch qua điện thoại, đặt phòng trên Klook và tìm gợi ý du lịch qua Xiaohongshu.

Cô không biết rằng chuyến đi ấy góp phần vào một cột mốc đáng chú ý: năm 2025, Việt Nam lần đầu tiên vượt Thái Lan để trở thành điểm đến số một của du khách Trung Quốc tại Đông Nam Á. Theo Tổng Cục Thống Kê, Trung Quốc cũng vươn lên thành nguồn khách lớn nhất của Việt Nam, vượt Hàn Quốc.

Xu hướng này phản ánh sự dịch chuyển rõ rệt trong lựa chọn của du khách Trung Quốc. Thái Lan mất điểm vì bất ổn, từ các vụ bắt cóc liên quan đến đường dây lừa đảo, giao tranh biên giới với Campuchia, đến xáo trộn chính trị trong nước. Nhật Bản cũng chịu tác động sau khi Thủ tướng Sanae Takaichi khiến Bắc Kinh bất bình vì phát biểu liên quan đến Đài Loan. Trong bối cảnh đó, Việt Nam nổi lên như một lựa chọn “gần, rẻ, quen thuộc”.

Năm ngoái, khoảng 5,3 triệu người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam, tăng mạnh so với 3,7 triệu của năm trước. Dù con số này vẫn chưa vượt mức trước đại dịch, giới chuyên môn xem đây là dấu hiệu của tiềm năng chưa được khai thác hết, xét đến quy mô du lịch outbound khổng lồ của Trung Quốc.

Một yếu tố quan trọng khác là sự thay đổi thói quen du lịch. Giới trẻ Trung Quốc, đặc biệt là thế hệ Z, ngày càng tránh tour đoàn, chuộng đi tự túc. Các hướng dẫn viên tại Việt Nam ghi nhận ngày càng nhiều du khách Trung Quốc dưới 40 tuổi đi một mình hoặc theo nhóm nhỏ, tự đặt dịch vụ, tự tìm tour ngắn hạn sau khi đến nơi. Chỉ cần điện thoại trong tay, họ xoay xở được mọi thứ.


Việt Nam cũng chủ động nới điều kiện qua lại biên giới. Các thỏa thuận cho phép cư dân một số khu vực biên giới qua lại ngắn ngày không cần hộ chiếu đã giúp lượng khách đường bộ tăng đáng kể trong nửa đầu năm 2025. Các chuyến bay mới từ Quảng Châu, Tây An, Bắc Kinh cùng sự xuất hiện của hãng hàng không mới phục vụ Phú Quốc càng mở rộng dòng khách.

Ngoài yếu tố giá cả – Việt Nam rẻ hơn Thái Lan hay Indonesia – còn có sự tương đồng văn hóa. Tết Âm lịch, ẩm thực, khí hậu, Phật giáo tạo cảm giác quen thuộc với du khách Trung Quốc. Theo giới nghiên cứu du lịch, sự quen thuộc ấy giúp họ dễ thích nghi hơn so với khi đi các nước phương Tây.

Tuy vậy, làn sóng này cũng đi kèm sự dè chừng. Ký ức về các căng thẳng trong quan hệ Việt–Trung vẫn còn, từ chiến tranh biên giới 1979 đến tranh chấp Biển Đông. Một số chuyên gia cảnh báo Việt Nam không nên lệ thuộc quá mức, bởi Bắc Kinh từng dùng du lịch như công cụ gây sức ép chính trị với các nước khác.

Du lịch, vì thế, vừa là cơ hội vừa là phép thử. Những tiếp xúc thân thiện có thể giúp tách bạch con người với chính trị; nhưng hành vi thiếu tôn trọng của một bộ phận du khách cũng dễ làm bùng lên phản ứng tiêu cực. Ngành du lịch Việt Nam đang đứng trước bài toán cân bằng: tận dụng dòng tiền, nhưng không đánh đổi niềm tin xã hội.

Dù vậy, các con số hiện tại cho thấy lợi ích kinh tế rõ rệt. Năm 2025, Việt Nam đón hơn 21 triệu du khách quốc tế, chi tiêu gần 29 tỉ USD, góp phần chống đỡ nền kinh tế trong lúc thiên tai, lạm phát và thương mại toàn cầu gây sức ép. Trong bức tranh ấy, du khách Trung Quốc – đi nhiều hơn, ở lâu hơn, ăn uống và trải nghiệm nhiều hơn – đang trở thành một yếu tố ngày càng khó bỏ qua. (VB)

Nguồn: tóm lược theo bài của Nikkei Asia, đăng ngày 27 tháng 1 năm 2026.
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Napa Valley Asian American Film Festival (NVAAFF), liên hoan phim thường niên của cộng đồng gốc Á tại thung lũng Napa, sẽ trở lại trong hai ngày 6 và 7 tháng 2 năm 2026 tại Napa Valley College. Liên Hoan Phim năm nay tiếp tục giới thiệu những tiếng nói sinh động của các nhà làm phim Á châu và Mỹ gốc Á trong một không khí hội hè, nơi điện ảnh, ẩm thực và sinh hoạt cộng đồng gặp nhau. Song song đó là nỗ lực tăng cường gắn bó với địa phương, thông qua hợp tác cùng các nhà hàng, nhà làm rượu vang, nghệ nhân, các cơ sở kinh doanh nhỏ độc lập trong vùng, cũng như tập thể giảng viên và sinh viên Napa Valley College.

Là một thành viên của Little Saigon San Diego (LSSD), tôi luôn tin rằng việc giữ gìn không gian văn hóa sạch đẹp chính là cách thể hiện tình yêu thương dành cho các thế hệ đi trước, cho cộng đồng doanh nghiệp và cho thế hệ mai sau. Hôm nay, niềm tin đó đã trở thành một cam kết chính thức. Little Saigon San Diego tự hào được công nhận là Cộng đồng California Sạch. Danh hiệu này không chỉ đơn thuần là một danh xưng. Nó khẳng định điều mà cộng đồng chúng ta từ lâu đã biết: chăm sóc khu phố của mình chính là một hành động gìn giữ và bảo tồn văn hóa. Chúng tôi không chỉ giúp dọn dẹp khu phố, mà chúng tôi còn giúp gìn giữ một ngôi nhà văn hóa.

Tổng thống Donald Trump đang tìm cách mở rộng quyền lực của hành pháp trên một trong những nền tảng tưởng như vững chắc nhất của hệ thống pháp lý Hoa Kỳ: quyền công dân. Trở lại Tòa Bạch Ốc với chương trình siết chặt di dân, ông không chỉ đẩy mạnh trục xuất và hạn chế nhập cư mới, mà còn nhắm thẳng vào những người đã là công dân Mỹ bằng con đường nhập tịch, đặt lại câu hỏi: ai mới thật sự được coi là “người Mỹ”.

14 tháng 1 năm 2026. Ông Trump tin rằng người di dân từ 75 quốc gia này có khả năng sẽ phụ thuộc vào các phúc lợi công cộng như trợ cấp xã hội, nhà ở, tem phiếu thực phẩm và chăm sóc y tế. Tuy nhiên hạn chế mới này đã bỏ qua thực tế rằng tất cả những người di dân đều phải có người bảo trợ tài chính trước khi đến Hoa kỳ. Chính quyền TT Trump đang tạm dừng duyệt xét chiếu khán di dân cho người dân từ 75 quốc gia. Tại Đông Nam Á, một số quốc gia bị ảnh hưởng là Myanmar, Thái Lan, Lào và Campuchia. Hiện tại, danh sách này KHÔNG bao gồm Việt Nam. Do đó, việc duyệt xét tất cả các loại chiếu khán vẫn tiếp tục như bình thường tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Tổ chức American Academy of Pediatrics (AAP) vừa công bố hướng dẫn chích ngừa cho trẻ em trong năm 2026, đánh dấu lần rạn nứt lớn đầu tiên với chính phủ liên bang về lịch chích ngừa sau gần 30 năm thống nhất. Theo AAP, trẻ em Hoa Kỳ vẫn cần được chích ngừa để phòng ngừa 18 loại bệnh nguy hiểm, trong đó có Covid-19, cúm mùa, viêm gan A và B, sởi, RSV và một số bệnh truyền nhiễm khác. Hướng dẫn này đi ngược lại quyết định mới của Centers for Disease Control and Prevention (CDC), vốn đã cắt giảm lịch chích ngừa chính thức từ 18 bệnh xuống còn 11 bệnh kể từ đầu tháng Giêng.

Nhà leo núi người Mỹ Alex Honnold vừa hoàn tất một trong những thử thách nguy hiểm nhất sự nghiệp: leo lên đỉnh tòa nhà Taipei 101 cao 1.667 feet (hơn 500 mét) tại Đài Bắc mà không dùng bất kỳ sợi dây hay thiết bị bảo hộ nào. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử có người “free solo” toàn bộ công trình mang tính biểu tượng này. Cuộc leo diễn ra ngày 25 tháng 1 năm 2026, sau khi phải hoãn một ngày vì mưa. Từ chân tháp lên tới đỉnh chóp, Honnold mất khoảng 90 phút. Anh leo dọc theo một góc tòa nhà, dùng tay và chân bám vào các gờ kim loại, dầm thép và kết cấu bên ngoài. Trên người chỉ có áo thun đỏ, quần đen, giày leo màu vàng và một túi phấn nhỏ đeo ở thắt lưng để làm khô tay khi cần.

Cá mập Greenland là loài động vật có xương sống sống lâu nhất từng được biết tới. Chúng cư ngụ dưới những vùng biển sâu, lạnh buốt của Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, có con được ước đoán sống tới gần bốn trăm năm. Vì sống cả đời trong bóng tối và thường mang ký sinh trùng ở mắt, từ lâu người ta cho rằng loài cá này hầu như không còn thị lực. Một nghiên cứu mới công bố ngày 5 tháng 1 trên tạp chí Nature Communications cho thấy nhận định đó không đúng. Các nhà khoa học phát hiện cá mập Greenland vẫn giữ được thị lực khá tốt, nhờ những cơ chế đặc biệt giúp bảo vệ và sửa chữa DNA trong mắt, ngay cả sau nhiều thế kỷ.

- Trump, hai con trai và Trump Organization kiện Sở Thuế IRS và Bộ Tài chính đòi bồi thường 10 tỷ đô la vì rò rỉ hồ sơ thuế năm năm 2019, 2020: Trump không đóng thuế hàng chục năm bằng nhiều cách. - Người làm lộ hồ sơ thuế của Trump đã lãnh án 5 năm tù.

- Machado níu áo Quốc Hội Mỹ xin lật đổ độc tài Venezuela sau khi Trump cầm huy chương Giải Nobel Hòa Bình rồi lặn mất. - CIA nói chính phủ độc tài Venezuela được Trump ủng hộ vẫn không chịu quay lại chống Nga, TQ, Iran. - Mỹ sợ nếu giúp bà Machado về Venezuela thì sẽ bùng phát biểu tình đòi dân chủ lại gây bất ổn đầu tư. - Trump lặp lại với NY Post: lật đổ Maduro không phải để dân chủ hóa, mà vì Mỹ cần dầu.

Chỉ còn hơn một ngày trước hạn chót, Thượng viện Hoa Kỳ hôm thứ Năm đã chặn một gói chi tiêu gồm sáu dự luật, làm gia tăng nguy cơ chính phủ liên bang phải đóng cửa một phần vào cuối tuần này. Tâm điểm bế tắc là khoản 64,4 tỉ mỹ kim dành cho Bộ An ninh Nội địa (D.H.S.), cơ quan đang bị chỉ trích dữ dội vì chiến dịch trấn áp di trú tại Minnesota sau vụ một điều dưỡng người Mỹ, Alex Pretti, bị nhân viên liên bang bắn chết ở Minneapolis cuối tuần qua. Trong cuộc biểu quyết thủ tục với kết quả 45–55, toàn bộ Thượng nghị sĩ Dân chủ cùng một nhóm nhỏ Cộng hòa đã bỏ phiếu ngăn không cho dự luật được đưa ra nghị luận, đúng như lời cảnh cáo từ trước rằng họ sẽ không chấp nhận gói chi tiêu nếu phần ngân sách cho D.H.S. không được tách riêng để thương thuyết. Lãnh tụ Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer khẳng định phe của ông sẵn sàng chấp thuận năm dự luật còn lại để duy trì sinh hoạt cho phần lớn guồng máy chính phủ, nhưng đòi hỏi phải “phanh lại ICE và chấm dứt bạo lực” trước khi bơm thê

-- Trưởng Biên Giới của Trump Thừa Nhận Cần Sửa Cách Làm Tại Minneapolis. -- FBI lục soát văn phòng bầu cử Georgia, đào lại thuyết gian lận 2020 của Trump. -- Schumer Và Bạch Ốc Đàm Phán Phút Chót Về Nguy Cơ Chính Phủ Mỹ Đóng Cửa. -- Video Mới: Alex Pretti Từng Xô Xát Với Đặc Vụ Liên Bang 11 Ngày Trước Khi Bị Bắn Chết. -- Tòa Kháng Án: cắt quy chế bảo vệ người Venezuela là trái luật. -- TNS Amy Klobuchar ra tranh cử thống đốc Minnesota. -- Trump đòi lập đơn vị "săn" gian lận, đề cử thân tín lãnh đạo. -- Thẩm phán chặn lệnh bắt giữ người tị nạn hợp pháp tại Minnesota. -- Minnesota: ICE đổi bài; tránh đối đầu, chỉ nhắm người có tiền án. -- FED giữ nguyên lãi suất giữa "bão" chính trị bủa vây ghế chủ tịch. -- Nội bộ Dân Chủ khuyến cáo DB: đừng tới Minnesota. -- Bão tuyết Hoa Kỳ: ít nhất 60 người chết. -- Bộ trưởng Ngân Khố bênh vực "Trump Accounts.” -- Tin vui: bảo hiểm bắt đầu chi trả thuốc chích ngừa HIV 6 tháng/lần...

Theo một nghiên cứu mới của KFF- một tổ chức chính sách y tế hàng đầu tại Hoa Kỳ- cứ 5 đô la chi tiêu ở Mỹ thì có 1 đô la cho chăm sóc sức khỏe. Chi phí y tế hiện chiếm 18% GDP của Mỹ, và tiếp tục tăng khi các khoản tín dụng thuế bảo hiểm y tế ACA (Obamacare) đã hết hạn.

Giáo hội Công giáo kêu gọi Trump tôn trọng phẩm giá di dân, đừng trục xuất bừa bãi, lên án Trump đối ngoại hung hăng phi đạo đức (đã gây chiến, hăm dọa nhiều nước)... Báo Công Giáo NCR: Người Công giáo phải quyết định xem họ phục vụ Trump hay Phúc Âm, lên án PTT Vance và nhiều MAGA bịa đặt, vu khống người bị bắn. Nhà thần học Goldstein gọi Pretti là người tử đạo vì lòng bác ái...

Tôi (Aryeh Cohen-Wade) vừa nhận được một bản tin từ một vũ trụ khác. Tôi sẽ sao chép nó xuống dưới đây. Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp để vinh danh hai cư dân Minneapolis bị sát hại bởi một nhóm khủng bố xã hội chủ nghĩa Marxist nhập cư bất hợp pháp. “Renee Good và Alex Pretti đại diện cho những gì tốt đẹp nhất của nước Mỹ,” Trump tuyên bố

Đôi khi tôi làm xong vài câu thơ em đọc, ngần ngừ nhìn tôi tội nghiệp rồi nói rằng thơ anh hơi cải lương
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.