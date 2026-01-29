Lễ Hội Phố Hoa Mừng Xuân Bính Ngọ 2026 trên đường Main St., Thành Phố Garden Grove sẽ được tổ chức trong 3 ngày 13, 14 và15 tháng 2 năm 2026



MC. Bảo Trân điều hợp chương trình buổi họp báo

Garden Grove (Thanh Huy) – Tại địa điểm 12865 Main St, Thành phố Garden Grove vào lúc 11:30 sáng Thứ Năm ngày 22 tháng 1 năm 2026, ban tổ chức Lễ Hội Phố Hoa mừng Xuân Bính Ngọ 2026 đã tổ chức buổi họp báo để thông báo chi tiết về 3 ngày lễ hội Phố Hoa.

Tham dự buổi họp báo rất đông các cơ quan truyền thông Việt-Mỹ, các vị mạnh thường quân và các cơ sở thương mại bảo trợ. Quan khách tham dự có Bà Stephanie Klopfenstein, Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove; Nghị Viên Cindy Tran; cựu Phó Thị Trưởng Thu Hà Nguyễn và một số các viên chức trong hội đồng thành phố Garden Grove.





Từ phải MC. Bảo Trân giới thiệu một số thành viên trong ban tổ chức Lễ Hội Phố Hoa Điều hợp chương trình buổi họp báo do MC. Bảo Trân





Các viên chức trong Hội Đồng Thành Phố Từ trái người thứ 3 bà Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove cảm ơn ban tổ chức Phố Hoa Mở đầu buổi họp báo Cô Melinda Trang Lương, Chủ Tịch Lễ Hội Phố Hoa lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của quý cơ quan truyền thông, quý vị mạnh thường quân cùng quý cơ sở thương mại bảo trợ cho Lễ Hội Phố Hoa Mừng Tết Nguyên Đán - Năm Bính Ngọ (Ngựa Lửa) 2026. Sau đó cô giới thiệu thành phần ban tổ chức trong đó có: Cô Minh Nguyễn, Phó Chủ Tịch Lễ Hội Phố Hoa; Ông Phillip Hồ, Giám Đốc Điều Hành Lễ Hội Phố Hoa và một số đông các thành viên, các thiện nguyện viên trong ban tổ chức cùng lên chụp hình lưu niệm.

Trong thông báo báo chí Cô Trang Lương cho biết: “... Trong không khí rộn ràng, sắc màu tươi thắm và những giá trị truyền thống của Tết Nguyên Đán sẽ chính thức trở lại khi Lễ Hội Phố Hoa (Flower Street Festival) biến Main Street Garden Grove thành không gian lễ hội rực rỡ chào đón Tết Nguyên Đán, Năm Bính Ngọ (Ngựa Lửa) 2026 sẽ được diễn ra trong 3 ngày 13-14 và 15 tháng 2 năm 2026.





Các Hoa Hậu trình diễn Fashion Show Đây là lễ hội hằng năm, ban tổ chức xin mời quý đồng hương cũng như cư dân trong vùng hãy đến thưởng thức nét đẹp văn hoá Việt Nam qua những tác phẩm nghệ thuật hoa đặc sắc, chương trình biểu diễn truyền thống, văn hóa ẩm thực ngày Tết, cùng nhiều hoạt động vui chơi dành cho gia đình. Lấy cảm hứng từ các phố hoa nổi tiếng tại Việt Nam. Main Street sẽ được trang hoàng bằng hoa tươi, linh vật và các sắp đặt nghệ thuật mang ý nghĩa thịnh vượng, đổi mới và may mắn cho năm mới.





Các thành viên trong ban tổ chức chụp hình lưu niệm Năm Bính Ngọ (Ngựa Lửa) tượng trưng cho năng lượng, sức mạnh, đam mê và sự phát triển, những giá trị được thể hiện qua nội dung và phần thiết kế của lễ hội. Trong suốt 3 ngày lễ hội diễn ra, lễ hội dự kiến thu hút hàng chục ngàn du khách, khẳng định vị thế là một trong những sự kiện Tết Nguyên Đán tiêu biểu nhất tại Orange County.

Lễ Hội Phố Hoa mở cửa miễn phí cho công chúng, là nơi hội tụ để tôn vinh bản sắc văn hóa, kết nối các thế hệ và cùng nhau chào đón một năm mới an khang, thịnh vượng.”





Từ trái người Thứ Hai Cô Trang Lương cảm ơn các cơ quan truyền thông và các mạnh thường quân bảo trợ Tiếp theo Anh Phillip Hồ Giám Đốc Điều Hành Lễ Hội Phố Hoa cũng lên trình bày thêm một số chi tiết và kêu gọi sự tiếp tay bảo trợ của qúy vị mạnh thường quân, qúy cơ sở thương mại để ban tổ chức có điều kiện tổ chức lễ hội phố hoa được hoàn thành tốt đẹp.

Mọi chi tiết xin liên lạc: (281) 704-5849. Trong dịp nầy Anh cũng cho biết những hoạt động của VSA SoCal: Hiệp Hội Thể Thao Việt Nam Miền Nam California (Vietnamese Sports Association of Southern California VSA SoCal) đã tổ chức Lễ Hội Phố Hoa thường niên trong suốt 4 năm qua, phục vụ cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, tổ chức quy tụ các tình nguyện viên trong cộng đồng cùng nhau thực hiện những tác phẩm nghệ thuật hoa đặc sắc và thực hiện chương trình văn nghệ, văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, VSA SoCal còn hỗ trợ các đội bóng đá Việt Nam bằng cách tạo điều kiện để các thành viên trong cộng đồng giao lưu, huấn luyện và thi đấu.

Để biết thêm chi tiết xin vào trang www.vsasocal.org

Tiếp theo phần phát biểu của qúy vị chủ nhân các cơ sở thương mại bảo trợ.

Buổi họp báo kết thúc với phần trình diễn Fashion Show & Miss Asian Heritage 2026 và Fashion Runway Show