Lễ Hội Phố Hoa Mừng Xuân Bính Ngọ 2026 trên đường Main St., Thành Phố Garden Grove sẽ được tổ chức trong 3 ngày 13, 14 và15 tháng 2 năm 2026

29/01/2026

(1)LỄ-HỘI-PHỐ-HOA-2026--DSC_0687
MC. Bảo Trân điều hợp chương trình buổi họp báo
 
Garden Grove (Thanh Huy) – Tại địa điểm 12865 Main St, Thành phố Garden Grove vào lúc 11:30 sáng Thứ Năm ngày 22 tháng 1 năm 2026,  ban tổ chức Lễ Hội Phố Hoa mừng Xuân Bính Ngọ 2026 đã tổ chức buổi họp báo để thông báo chi tiết về 3 ngày lễ hội Phố Hoa.
 
Tham dự buổi họp báo rất đông các cơ quan truyền thông Việt-Mỹ, các vị mạnh thường quân và các cơ sở thương mại bảo trợ. Quan khách tham dự có Bà Stephanie Klopfenstein, Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove; Nghị Viên Cindy Tran; cựu Phó Thị Trưởng Thu Hà Nguyễn và một số các viên chức trong hội đồng thành phố Garden Grove.
 
Điều hợp chương trình buổi họp báo do MC. Bảo Trân

(2)-LỄ-HỘI-PHỐ-HOA-2026-DSC_0691
Từ phải MC. Bảo Trân giới thiệu một số thành viên trong ban tổ chức Lễ Hội  Phố Hoa
 
Mở đầu buổi họp báo Cô Melinda Trang Lương, Chủ Tịch Lễ Hội Phố Hoa lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của quý cơ quan truyền thông, quý vị mạnh thường quân cùng quý cơ sở thương mại bảo trợ cho Lễ Hội Phố Hoa Mừng Tết Nguyên Đán - Năm Bính Ngọ (Ngựa Lửa) 2026. Sau đó cô giới thiệu thành phần ban tổ chức trong đó có: Cô Minh Nguyễn, Phó Chủ Tịch Lễ Hội Phố Hoa; Ông Phillip Hồ, Giám Đốc Điều Hành Lễ Hội Phố Hoa và một số đông các thành viên, các thiện nguyện viên trong ban tổ chức cùng lên chụp hình lưu niệm.

(3)-LỄ-HỘI-PHỐ-HOA-2026-DSC_0701
Các viên chức trong Hội Đồng Thành Phố Từ trái người thứ 3 bà Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove cảm ơn ban tổ chức Phố Hoa
 
Trong thông báo báo chí Cô Trang Lương cho biết: “... Trong không khí rộn ràng, sắc màu tươi thắm và những giá trị truyền thống của Tết Nguyên Đán sẽ chính thức trở lại khi Lễ Hội Phố Hoa (Flower Street Festival) biến Main Street Garden Grove thành không gian lễ hội rực rỡ chào đón Tết Nguyên Đán, Năm Bính Ngọ (Ngựa Lửa) 2026 sẽ được diễn ra trong 3 ngày 13-14 và 15 tháng 2 năm 2026.
 
Đây là lễ hội hằng năm, ban tổ chức xin mời quý đồng hương cũng như cư dân trong vùng hãy đến thưởng thức nét đẹp văn hoá Việt Nam qua những tác phẩm nghệ thuật hoa đặc sắc, chương trình biểu diễn truyền thống, văn hóa ẩm thực ngày Tết, cùng nhiều hoạt động vui chơi dành cho gia đình. Lấy cảm hứng từ các phố hoa nổi tiếng tại Việt Nam. Main Street sẽ được trang hoàng bằng hoa tươi, linh vật và các sắp đặt nghệ thuật mang ý nghĩa thịnh vượng, đổi mới và may mắn cho năm mới.


(4)-LỄ-HỘI-PHỐ-HOA-2026-DSC_0709
Các Hoa Hậu trình diễn Fashion Show
 
Năm Bính Ngọ (Ngựa Lửa) tượng trưng cho năng lượng, sức mạnh, đam mê và sự phát triển, những giá trị được thể hiện qua nội dung và phần thiết kế của lễ hội. Trong suốt 3 ngày lễ hội diễn ra, lễ hội dự kiến thu hút hàng chục ngàn du khách, khẳng định vị thế là một trong những sự kiện Tết Nguyên Đán tiêu biểu nhất tại Orange County.

(5)-LỄ-HỘI-PHỐ-HOA-2026-DSC_0715
Các thành viên trong ban tổ chức chụp hình lưu niệm
 
Lễ Hội Phố Hoa mở cửa miễn phí cho công chúng, là nơi hội tụ để tôn vinh bản sắc văn hóa, kết nối các thế hệ và cùng nhau chào đón một năm mới an khang, thịnh vượng.”
 
Tiếp theo Anh Phillip Hồ Giám Đốc Điều Hành Lễ Hội Phố Hoa cũng lên trình bày thêm một số chi tiết và kêu gọi sự tiếp tay bảo trợ của qúy vị mạnh thường quân, qúy cơ sở thương mại để ban tổ chức có điều kiện tổ chức lễ hội phố hoa được hoàn thành tốt đẹp.

(6)-LỄ-HỘI-PHỐ-HOA-2026-DSC_0716
Từ trái người Thứ Hai Cô Trang Lương cảm ơn các cơ quan truyền thông và các mạnh thường quân bảo trợ
 
Mọi chi tiết xin liên lạc: (281) 704-5849. Trong dịp nầy Anh cũng cho biết những hoạt động của VSA SoCal: Hiệp Hội Thể Thao Việt Nam Miền Nam California (Vietnamese Sports Association of Southern California VSA SoCal) đã tổ chức Lễ Hội Phố Hoa thường niên trong suốt 4 năm qua, phục vụ cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, tổ chức quy tụ các tình nguyện viên trong cộng đồng cùng nhau thực hiện những tác phẩm nghệ thuật hoa đặc sắc và thực hiện chương trình văn nghệ, văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, VSA SoCal còn hỗ trợ các đội bóng đá Việt Nam bằng cách tạo điều kiện để các thành viên trong cộng đồng giao lưu, huấn luyện và thi đấu.
 
Để biết thêm chi tiết xin vào trang www.vsasocal.org
 
Tiếp theo phần phát biểu của qúy vị chủ nhân các cơ sở thương mại bảo trợ.
 
Buổi họp báo kết thúc với phần trình diễn Fashion Show & Miss Asian Heritage 2026 và Fashion Runway Show

Trưa Chủ Nhật ngày 25 tháng 1 năm 2026 tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant, Westminster. Hội Đồng Hương Thân Hữu Quảng Ngãi tại Nam California đã tổ chức họp mặt Tất Niên mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Tham dự buổi họp mặt ngoài số đông đồng hương thân hữu Quảng Ngãi còn có Ông Bà Bác Sĩ Nguyễn Chí Vỹ, Hội Trưởng Hội Tây Sơn Bình Định và phái đoàn; Hội Liên Trường Quy Nhơn; Hội Cảnh Sát Quốc Gia Nam California; Hội Bà Rịa Phước Tuy; Bà Lệ Giang và phái đoàn Hội Bà Triệu; Võ Sư Tom Võ, Hội Trưởng Hội Võ Bị Nam California và phái đoàn; BS. Nguyễn Hoàng Quân, Giám Đốc Bảo Tàng Viện Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa..

Hệ thống Cao đẳng Cộng đồng California và AltaSea tại Cảng Los Angeles ký kết Biên bản Ghi nhớ nhằm hợp tác hỗ trợ hành động vì khí hậu, phát triển bền vững và cơ hội phát triển lực lượng lao động trong “nền kinh tế biển”.

Sáng Chủ Nhật 18 tháng 1 năm 2026, vào lúc 10 giờ, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ long trọng cử hành Lễ Đại Tường cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm, tại chùa Quang Thiện, thành phố Ontario. Chùa Quang Thiện, nơi Hòa Thượng Thích Minh Dung đảm nhiệm vai trò Viện chủ, đã trang nghiêm đón tiếp đông đảo chư tôn đức Tăng Ni, đại diện các cơ quan truyền thông và đồng hương Phật tử về chứng minh và tham dự để tưởng niệm một bậc Trưởng Lão suốt đời gắn bó với vận mệnh đạo pháp và văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Tu Viện Huyền Không (Chùa A Di Đà cũ), số 14042 Swan ST, Thành Phố Westminster, CA 92683, hiện do Thầy Thích Tánh Tuệ làm Viện Chủ và Thầy Thích Tuệ Giác Trụ Trì. Tu Viện ngoài việc tổ chức các khóa tu học cho Phật tử hiện nay Tu Viện đang có lớp luyện tập “Tiên Long Khí Công” dưới sự hướng dẫn của Bác Sĩ Đông Y Trung Võ. Đây là lớp học đầu tiên với số học viên tham gia khoảng 40 học viên, thời gian luyện tập từ 6 giờ sáng đến 7:30 sáng từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hằng tuần. Tiếp xúc với BS. Trung Võ được ông cho biết: “Đây là môn khí công được truyền thừa từ Đức Phù Đổng Thiên Vương, mở đầu với phần lạy Phật theo “Kim Cang Thừa”

Tại Hội Quán Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) Miền Nam California số 2114 W. McFadden Ave, Santa Ana CA. 92704 vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật ngày 11 tháng 1 năm 2026, Ban Trị Sự PGHH Miền Nam Cali do Ông Trần Văn Tài làm Hội Trưởng đã long trọng tổ chức Đại Lễ Đản Sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ Lần Thứ 106. Buổi lễ diễn ra với sự tham dự của hàng trăm đồng đạo và thân hữu. Chức sắc PGHH có Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo Hải Ngoại và một số quý vị trong hội. Về quan khách có: Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Viện Chủ Tu Viện Huệ Quang; Phái Đoàn Cao Đài gồm có các Ông: Chánh Trị Sự Hà Vũ Bâng, Ngô Thiện Đức, Hồ Ngọc Ân… Giáo Sư Nguyễn Trung Quân, Dược Sĩ Trần Nghĩa Đời, GS. Trần Trọng Đạt, Chủ Tịch Đảng Đại Việt Quốc Dân Đảng và phái đoàn, Đại diện Giám Sát Viên Janet Nguyễn, Cô Roxanne Chow, Đại Diện Dân Biểu Liên Bang Derek Trần, Bà Quỳnh Hoa, Hội Trưởng Hội Phụ Nữ Việt Mỹ… Các cơ quan truyền thông có Báo Người Việt, Việt Báo, Viễn Đông, Đài Truyền Hình SBTN, .

Tại khu đậu xe P4 Tòa Nhà Hành Chánh Quận Cam số 630 North Broadway St., Santa Ana, CA 9270 vào lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu ngày 9 tháng 1 năm 2026 Chánh Lục Sự Quận Cam Ông Hugh Nguyen đã tổ chức buổi ra mắt xe văn phòng lưu động “Clerk-Recorder on Wheels”, nhằm mang các dịch vụ thiết yếu của Văn Phòng Chánh Lục Sự trực tiếp đến cư dân trên khắp Quận Cam. Tham dự buổi lễ có các cơ quan truyền thông, báo chí Mỹ-Việt, các giám sát viên như ông Doug Chaffee, chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Orange County; bà Katrina Foley, phó chủ tịch; ông Don Wagner; và đại diện của Giám Sát Viên Vicente Sarmiento.

Nghe tin buồn, nhạc sĩ Bảo Tố vừa qua đời ngày 12 tháng 1 năm 2026 nhằm ngày 24 tháng 11 năm Ất Tị tại thành phố San Jose, California, hưởng thọ 82 tuổi, xin viết mấy dòng tưởng nhớ người bạn văn nghệ nhiều năm tại Thung lũng Hoa vàng...

Paris by Night hân hạnh kính mời quý khán thính giả tham dự hai buổi văn nghệ sẽ diễn ra vào lúc 2:00 chiều và 7:30 tối Chủ Nhật 1 tháng 2 năm 2026 với chủ đề “O Sen Ngọc Mai – Từ Giọng Hát Em” tại rạp Pechanga Theater bên trong Pechanga Resort Casino. Trong những năm tháng gần đây, những tài năng nghệ thuật ở Việt Nam, nhất là trong lãnh vực âm nhạc, mau chóng nổi bật trong văn nghệ đại chúng. Người yêu nhạc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trước sự xuất hiện của rất nhiều khuôn mặt trẻ đẹp và xuất sắc trong việc trình bày và diễn tả những âm điệu cổ điển lẫn tân thời khiến người nghe không khỏi cảm thấy như được nhìn thấy sự kết nối liên tục của dòng nhạc một thời với khuynh hướng đổi mới sinh động hơn của ngày nay. Khán giả sành điệu cũng kỳ vọng được thưởng thức những ca khúc, những khuôn mặt, giọng ca thực sự có thể tiếp nối thế hệ đi trước để thổi lửa vào nền âm nhạc Việt Nam trong cũng như ngoài nước

Mùa lễ là khoảng thời gian của truyền thống, gia đình và những bữa ăn ấm áp. Với tôi, một đầu bếp, nấu ăn luôn là cách ý nghĩa nhất để thể hiện tình yêu. Nhưng thú thật mà nói, chúng ta thường mua quá nhiều, nấu quá nhiều và tạo ra nhiều rác hơn bình thường. Năm nay, tôi muốn truyền cảm hứng cho một cách làm khác.

Sky River Casino mở màn năm 2026 với Thử Thách Két Sắt Tiền Mặt $1,000,000, một chương trình khuyến mãi kéo dài tám tuần diễn ra mỗi thứ Bảy từ ngày 03 tháng 01 đến ngày 28 tháng 02, mang đến cơ hội trúng thưởng lên tới $100,000 tiền mặt trong một lần xổ số. Sòng bài cũng sẽ chào mừng tết Nguyên đán với màn biểu diễn múa lân truyền thống vào Chủ nhật, ngày 15 tháng 02, cùng thực đơn đặc biệt tám món độc quyền tại Dragon Beaux với các món ăn mừng truyền thống đặc trưng cho ngày lễ.
