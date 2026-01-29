Hôm nay,  

Thượng Viện Chặn Gói Chi Tiêu Vì Bất Đồng Về Siết D.H.S. Và ICE

29/01/202614:38:00(Xem: 87)
GettyImages-2258725922
WASHINGTON, DC – Ngày 28 tháng Giêng 2026: Lãnh tụ Thiểu số Thượng viện Charles Schumer (Dân chủ, New York) trả lời báo chí sau buổi họp chính sách hằng tuần của khối Dân chủ Thượng viện tại Điện Capitol, trong bối cảnh chính phủ liên bang có nguy cơ phải đóng cửa.


Chỉ còn hơn một ngày trước hạn chót, Thượng viện Hoa Kỳ hôm thứ Năm đã chặn một gói chi tiêu gồm sáu dự luật, làm gia tăng nguy cơ chính phủ liên bang phải đóng cửa một phần vào cuối tuần này. Tâm điểm bế tắc là khoản 64,4 tỉ mỹ kim dành cho Bộ An ninh Nội địa (D.H.S.), cơ quan đang bị chỉ trích dữ dội vì chiến dịch trấn áp di trú tại Minnesota sau vụ một điều dưỡng người Mỹ, Alex Pretti, bị nhân viên liên bang bắn chết ở Minneapolis cuối tuần qua.

Trong cuộc biểu quyết thủ tục với kết quả 45–55, toàn bộ Thượng nghị sĩ Dân chủ cùng một nhóm nhỏ Cộng hòa đã bỏ phiếu ngăn không cho dự luật được đưa ra nghị luận, đúng như lời cảnh cáo từ trước rằng họ sẽ không chấp nhận gói chi tiêu nếu phần ngân sách cho D.H.S. không được tách riêng để thương thuyết. Lãnh tụ Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer khẳng định phe của ông sẵn sàng chấp thuận năm dự luật còn lại để duy trì sinh hoạt cho phần lớn guồng máy chính phủ, nhưng đòi hỏi phải “phanh lại ICE và chấm dứt bạo lực” trước khi bơm thêm ngân khoản cho bộ phụ trách an ninh nội địa.

Theo một dàn xếp tạm thời đang được bàn bạc với Tòa Bạch Ốc, năm dự luật chi tiêu cho các cơ quan khác – kể cả Ngũ Giác Đài, Bộ Ngoại giao và một số chương trình y tế – có thể được tách riêng để thông qua, còn ngân sách D.H.S. sẽ được gia hạn ngắn hạn bằng một đạo luật tạm thời, nhằm cho hai bên thêm thời giờ thương lượng những “lan-can” pháp lý mới cho hoạt động của lực lượng di trú. Tranh cãi lớn hiện nay là thời hạn của đạo luật tạm thời này: nhiều Thượng nghị sĩ Dân chủ muốn ấn định tối đa hai tuần lễ, trong khi phía Cộng hòa đòi ít nhất bốn tuần và không muốn để thương lượng kéo dài bất tận.

Khối Dân chủ tại Quốc hội đã đưa ra một danh sách yêu sách rõ ràng để đổi lấy lá phiếu cho ngân sách D.H.S., trong đó có: cấm nhân viên di trú mang mặt nạ, buộc họ phải đeo máy quay hình gắn trên người và bảng tên nhận diện rõ ràng, chấm dứt các cuộc càn quét di trú bừa bãi, đòi hỏi phải có trát tòa cho việc chận xét, lục soát và bắt giữ, và buộc lực lượng liên bang tuân theo những tiêu chuẩn sử dụng vũ lực như cảnh sát địa phương. Họ cũng yêu cầu mở một cuộc điều tra độc lập về hai vụ nổ súng chết người ở Minneapolis, trong đó có vụ Alex Pretti – điều dưỡng khoa săn sóc đặc biệt trong hệ thống cựu chiến binh – bị nhân viên Tuần tra Biên giới bắn nhiều phát đạn trong lúc ông đang điều tiết giao thông gần hiện trường vây bắt một người di dân bị cáo buộc sai là có “tiền án nghiêm trọng”.

Nhiều Thượng nghị sĩ Cộng hòa phản đối một số yêu sách này, đặc biệt là lệnh cấm mang mặt nạ mà họ cho là đe dọa an ninh của lực lượng công lực trong những tình huống đông người, dễ bị quay phim và đem lên mạng xã hội. Tuy vậy, cũng có tiếng nói trong đảng Cộng hòa tỏ ý sẵn sàng chấp nhận một số biện pháp cải tổ đối với ICE và Tuần tra Biên giới, với điều kiện phải kèm theo những điều khoản buộc các tiểu bang và thành phố chấm dứt chính sách “thành phố trú ẩn” vốn hạn chế hợp tác với cơ quan di trú liên bang.

Tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Donald Trump bày tỏ hy vọng hai đảng sẽ tìm được lối thoát để tránh một lần đóng cửa chính phủ nữa – điều sẽ là lần thứ hai chỉ trong vài tháng – và nói ông tin cả Dân chủ lẫn Cộng hòa đều không muốn đi đến kịch bản đó. Ông Trump cho biết đang trực tiếp thương lượng với ông Schumer về một thỏa thuận tách riêng ngân sách an ninh nội địa, đồng thời nhấn mạnh mong muốn đạt được một thỏa ước “lưỡng đảng” xoay quanh vấn đề di trú và an ninh biên giới.

Trước đó, làn sóng phẫn nộ sau cái chết của Alex Pretti đã khiến hai nhân viên liên bang liên hệ vụ nổ súng bị cho nghỉ việc tạm thời và buộc D.H.S. phải công bố một phúc trình sơ khởi gửi Quốc hội, trong đó xác nhận có hai nhân viên nổ súng nhưng không nêu được bằng chứng cho thấy Pretti đã tấn công hay chĩa súng vào họ, trái với những tuyên bố trước đây của Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem. Vụ này, cùng với cái chết trước đó của Renée Good trong một chiến dịch mang tên “Operation Metro Surge”, đã biến Minneapolis thành tâm điểm tranh luận toàn quốc về việc sử dụng lực lượng liên bang mang mặt nạ trong các chiến dịch trấn áp di trú sâu trong nội địa.

Trong khi đó, tại cuộc họp nội các đầu tiên của năm 2026, ông Trump tiếp tục bênh vực chiến dịch di trú gây tranh cãi, đồng thời tìm cách giảm nhẹ hình ảnh ông có vẻ ngủ gật trong một phiên họp kéo dài hơn ba giờ hồi tháng 12, nói rằng ông chỉ “nhắm mắt vì cuộc họp quá chán” và khẳng định mình “hầu như không ngủ”. Cuộc họp mới lần này được rút ngắn hơn, với việc một số nhân vật nổi bật như Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi và Ngoại trưởng Marco Rubio không được mời phát biểu công khai, dù họ đang ở giữa những tranh cãi về chiến dịch ICE tại Minnesota và đường lối đối ngoại cứng rắn của chính quyền.

Ở mặt trận đối ngoại, ông Trump cho biết ông đã có cuộc điện đàm “rất tốt đẹp” với Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, trong đó hai bên thảo luận về tội phạm có tổ chức và khả năng xét lại hiệp ước mậu dịch Hoa Kỳ–Canada–Mexico, dù trước đây ông từng nhiều lần dọa sẽ đơn phương tấn công các băng đảng ma túy bên kia biên giới. Tòa Bạch Ốc kỳ vọng nếu tránh được việc chính phủ phải đóng cửa, họ sẽ bước vào một vòng thương lượng gay gắt hơn với Quốc hội về việc đặt những giới hạn nào lên quyền hạn của các lực lượng di trú, trong bối cảnh dư luận đang nghiêng mạnh về phía đòi hỏi tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình của D.H.S.


VB tổng hợp

Nguồn: theo tường thuật của tờ The New York Times.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

-- Trưởng Biên Giới của Trump Thừa Nhận Cần Sửa Cách Làm Tại Minneapolis. -- FBI lục soát văn phòng bầu cử Georgia, đào lại thuyết gian lận 2020 của Trump. -- Schumer Và Bạch Ốc Đàm Phán Phút Chót Về Nguy Cơ Chính Phủ Mỹ Đóng Cửa. -- Video Mới: Alex Pretti Từng Xô Xát Với Đặc Vụ Liên Bang 11 Ngày Trước Khi Bị Bắn Chết. -- Tòa Kháng Án: cắt quy chế bảo vệ người Venezuela là trái luật. -- TNS Amy Klobuchar ra tranh cử thống đốc Minnesota. -- Trump đòi lập đơn vị "săn" gian lận, đề cử thân tín lãnh đạo. -- Thẩm phán chặn lệnh bắt giữ người tị nạn hợp pháp tại Minnesota. -- Minnesota: ICE đổi bài; tránh đối đầu, chỉ nhắm người có tiền án. -- FED giữ nguyên lãi suất giữa "bão" chính trị bủa vây ghế chủ tịch. -- Nội bộ Dân Chủ khuyến cáo DB: đừng tới Minnesota. -- Bão tuyết Hoa Kỳ: ít nhất 60 người chết. -- Bộ trưởng Ngân Khố bênh vực "Trump Accounts.” -- Tin vui: bảo hiểm bắt đầu chi trả thuốc chích ngừa HIV 6 tháng/lần...

Theo một nghiên cứu mới của KFF- một tổ chức chính sách y tế hàng đầu tại Hoa Kỳ- cứ 5 đô la chi tiêu ở Mỹ thì có 1 đô la cho chăm sóc sức khỏe. Chi phí y tế hiện chiếm 18% GDP của Mỹ, và tiếp tục tăng khi các khoản tín dụng thuế bảo hiểm y tế ACA (Obamacare) đã hết hạn.

Giáo hội Công giáo kêu gọi Trump tôn trọng phẩm giá di dân, đừng trục xuất bừa bãi, lên án Trump đối ngoại hung hăng phi đạo đức (đã gây chiến, hăm dọa nhiều nước)... Báo Công Giáo NCR: Người Công giáo phải quyết định xem họ phục vụ Trump hay Phúc Âm, lên án PTT Vance và nhiều MAGA bịa đặt, vu khống người bị bắn. Nhà thần học Goldstein gọi Pretti là người tử đạo vì lòng bác ái...

Tôi (Aryeh Cohen-Wade) vừa nhận được một bản tin từ một vũ trụ khác. Tôi sẽ sao chép nó xuống dưới đây. Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp để vinh danh hai cư dân Minneapolis bị sát hại bởi một nhóm khủng bố xã hội chủ nghĩa Marxist nhập cư bất hợp pháp. “Renee Good và Alex Pretti đại diện cho những gì tốt đẹp nhất của nước Mỹ,” Trump tuyên bố

Đôi khi tôi làm xong vài câu thơ em đọc, ngần ngừ nhìn tôi tội nghiệp rồi nói rằng thơ anh hơi cải lương

Họ vừa bắn chết một thi sĩ Họ vừa bắn chết một bà mẹ 3 con Họ vừa bắn chết một phụ nữ 37 tuổi

-- Trump: ‘Con Nhỏ Omar Có Lẽ Đã Dàn Dựng Vụ Tấn Công, Tự Xịt Vào Người’. -- Báo Cáo Sơ Bộ Của DHS: Hai Đặc Vụ CBP Đã Bắn Alex Pretti. Phe Cực Hữu Ở Minnesota ‘Gài Bẫy’ Tội Khủng Bố Cho Người Biểu Tình. -- Ngoại Trưởng Rubio: ‘Mỹ Sẽ Dùng Vũ Lực Nếu Chính Phủ Lâm Thời Venezuela Không Hợp Tác’. -- Tòa Liên Bang Ra Lệnh Tạm Thời Thả Em Bé 5 Tuổi. -- Amazon Gửi Email Cho Nghỉ Việc 16,000 Nhân Viên. -- Virginia: Tòa Chặn Bản Đồ Chia Lại Khu Vực Bầu Cử. -- Melania Rung Chuông Sàn Giao Dịch NYSE, Giữa Lúc Phim Tài Liệu Ế Ẩm. -- Đảng Cộng Hòa Quay Lưng Với Bộ Trưởng Nội An Kristi Noem, Kêu Gọi Bà Từ Chức. -- Ảnh Putin Treo Trong Bạch Ốc Gây Phản Ứng Dữ Dội.

Bài viết của Leann Ray hôm 27/1/2026 trên báo West Virginia Watch: Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa ở tiểu bang West Virginia tiếp tục cố gắng làm mờ ranh giới giữa nhà thờ và nhà nước trong các trường công lập

Chiến dịch mang tên Operation PARRIS do chính quyền Tổng thống Donald Trump khởi động hồi đầu tháng, nhắm riêng vào khoảng 5.600 người tị nạn mới đến Minnesota. Những người này đã được Hoa Kỳ tiếp nhận hợp pháp sau nhiều năm sàng lọc an ninh nghiêm ngặt, nhưng chưa có quy chế thường trú nhân. Theo đơn kiện, nhân viên của Immigration and Customs Enforcement đã bắt giữ người tị nạn ngay tại các buổi trình diện di trú, trên đường đi làm, đi học, thậm chí xuất hiện trước cửa nhà không có trát tòa. Một số trường hợp bị còng tay đưa thẳng lên máy bay sang Texas.

Bài viết của Tristan Bove, trên Tạp chí tài chánh Fortune có nhan đề "Trump’s economy is the ‘least conservative’ in a lifetime, top economist warns. ‘Our kids will feel it in a set of lost opportunities’" (Nền kinh tế dưới thời Trump là "ít bảo thủ nhất" trong suốt cuộc đời, một nhà kinh tế hàng đầu cảnh báo. "Con cái chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả từ những cơ hội bị bỏ lỡ"...")

Thế hệ Phật tử Việt Nam cao niên có lẽ không quen thuộc với các bộ phim liên hệ tới Star Wars -- Chiến tranh giữa các vì sao -- một kiểu phim có tính sử thi về không gian vũ trụ, ghi lại các cuộc đối kháng giữa các phe phái tại một thiên hà xa xôi.

-- Trump Đưa ICE Đến Olympic Milan Cortina, Người Ý Tức Giận. -- Minnesota: Bovino ‘Cút’, Sa Hoàng Biên Giới Của Trump Vào Thay. -- Kristi Noem Sẽ Điều Trần Trước Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện. -- Ứng Viên Đảng CH Bỏ Tranh Cử Thống Đốc Minnesota Vì ‘Không Ủng Hộ Chính Phủ Trả Thù Tiểu Bang’. -- Thẩm Phán Minnesota Dọa Xử Quyền Giám Đốc ICE Tội Khinh Thị Tòa -- Hiệp Hội Súng Trường Quốc Gia (NRA) Chỉ Trích ICE, Kêu Gọi Điều Tra ‘Toàn Diện’ Vụ Giết Alex Pretti. -- “Người Thổi Còi” Trong Vụ Luận Tội Trump Ra Tranh Cử Thượng Viện Florida. -- TikTok Bị Tố Chặn Nội Dung Nhắc Epstein Và Video Chỉ Trích Trump. -- Google Đồng Ý Trả $68 Triệu Để Dàn Xếp Vụ Kiện Tập Thể. -- Cựu Chủ Tịch FiFa Kêu Gọi ‘Boycott’ World Cup 2026 Vì An Ninh. -- Hiệp Hội Nhi Khoa Hoa Kỳ Không Theo Hướng Dẫn Của CDC Về Khuyến Nghị Tiêm Chủng Trẻ Em. -- Cambodia Tham Gia Hội Đồng Hòa Bình Của Trump. -- Ấn Độ Và EU Đạt Thỏa Thuận Thương Mại Tự Do.

Bản tin AP ghi rằng Trump bắt đầu dịu giọng về chiến dịch trấn áp nhập cư ở Minnesota, và sẽ thí quân, đẩy một số quan chức đặc vụ liên bang rời đi. Tổng thống Donald Trump đã dịu giọng hơn vào hôm thứ Hai về chiến dịch trấn áp nhập cư ở Minnesota, ca ngợi các cuộc trò chuyện hiệu quả với thống đốc

Minnesota đã chính thức bùng nổ thành một cơn bão chính trị tại Washington. Những gì bắt đầu bằng những phát súng trên đường phố Minneapolis giờ đây đang đe dọa làm sụp đổ chiếc ghế bộ trưởng Bộ Nội An của Kristi Noem và có thể khiến chính phủ liên bang phải đóng cửa vào đầu Tháng Hai. Hôm Thứ Hai, 26/1, có thêm tám thành viên đảng Dân Chủ ký vào nghị quyết luận tội bộ trưởng Kristi Noem, sau cái chết của Alex Pretti, nâng tổng số người cùng ký tên lên 120 người, theo phát ngôn viên văn phòng Dân Biểu Robin Kelly (Illinois.) Theo NBC, con số này chưa dừng lại giữa làn sóng phẫn nộ về các phương pháp thực thi di trú của chính quyền Trump. Hàng ngàn đặc vụ liên bang được điều đến Minnesota trong chiến dịch mà chính quyền gọi là "Operation Metro Surge" (Chiến dịch Đột kích Đô thị.)

Tối Thứ Bảy 24-1-2026 tại rạp Regal ở khu thương xá Spectrum thành phố Irvine, Nam California, mấy trăm đồng hương và quan khách đến dự buổi chiếu phim The King Of Trash do công ty rác California Waste Solutions thực hiện.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.