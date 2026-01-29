Bruce Springsteen Tung Ra Ca Khúc Phản Đối ICE “Streets Of Minneapolis”

https://www.youtube.com/watch?v=wWKSoxG1K7w&t=6s



Bruce Springsteen hôm Thứ Tư đã cho phát hành một ca khúc phản kháng mới, trực diện lên án bạo lực của lực lượng Cảnh sát Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) tại Minneapolis. Bài hát tưởng niệm Renee Macklin Good và Alex Pretti, hai thường dân đã thiệt mạng trong các vụ nổ súng liên quan đến nhân viên liên bang trong tháng này.





“Tôi viết ca khúc này vào Thứ Bảy, thu âm hôm qua và gửi đến quý vị hôm nay, như một phản ứng trước thứ khủng bố của nhà nước đang trút xuống thành phố Minneapolis,” Bruce Springsteen viết trên mạng xã hội. “Ca khúc dành cho người dân Minneapolis, những người láng giềng di dân vô tội của chúng ta, và để tưởng niệm Alex Pretti cùng Renee Good. Hãy giữ lấy tự do.”





“Streets Of Minneapolis” là một ca khúc rock thu trọn ban nhạc, mang cấu trúc quen thuộc của E Street Band với phần hợp xướng hát theo. Giọng hát khàn, thô và đầy phẫn nộ của Springsteen gọi thẳng “Vua Trump” cùng “đám tay sai liên bang”, đồng thời khẳng định ông sẽ không quên những gì đã diễn ra trên đường phố Minneapolis trong mùa đông này.





Lời ca không ẩn dụ, không lùi bước. Springsteen kể lại trực tiếp cái chết của Renee Macklin Good và Alex Pretti, đặt hình ảnh nhân chứng ghi lại bằng điện thoại đối diện với các tuyên bố chính thức từ chính quyền liên bang:





“Người ta bảo là tự vệ, thưa ngài / Xin đừng tin vào mắt mình,”



Springsteen hát:





“Chỉ còn máu thịt của chúng tôi / những tiếng còi và điện thoại giơ lên / đối đầu với những lời dối trá bẩn thỉu của Stephen Miller và Kristi Noem.”





Ở một đoạn khác, bài hát mô tả thẳng khoảnh khắc cuối của Pretti:





"Đám tay sai liên bang của Trump / xô, đè, đánh vào mặt, /vào ngực anh /rồi nả súng / Alex Pretti /

bất động trong tuyết trắng."

Câu hát không tìm cách gây xúc động; nó chỉ đặt sự việc xuống đúng mặt đường, nơi nó đã xảy ra. Đoạn kết của ca khúc rời khỏi phẫn nộ để chuyển sang lời đoàn kết:





“Chúng ta sẽ đứng lại trên mảnh đất này,

Và không bỏ rơi người xa lạ giữa chúng ta.

Chúng ta sẽ nhớ những tên người đã chết

Trên đường phố Minneapolis.”





Sự lặp lại câu “chúng ta sẽ nhớ tên” không mang tính nghi lễ, mà như một lời thề công dân: nhớ để không bị kẻ cầm quyền buộc phải quên.





Cùng với ca khúc, Springsteen cho phát hành một đoạn video ngắn, đan xen hình ảnh thu âm trong phòng thu với các cảnh người biểu tình đối đầu cùng nhân viên ICE trên đường phố Minneapolis. Không lời dẫn, không dàn dựng cầu kỳ; âm nhạc và hình ảnh được đặt cạnh nhau, để tự chúng nói thay điều cần nói.





Việc phát hành “Streets Of Minneapolis” tiếp nối trực tiếp những phát biểu công khai trước đó của Springsteen. Đầu tháng này, tại buổi gây quỹ Light of Day ở Red Bank, New Jersey, ông đã dành phần trình diễn ca khúc “The Promised Land” để tưởng niệm Renee Macklin Good, đồng thời lặp lại quan điểm của Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey rằng ICE phải rút khỏi thành phố. Khi đó, Springsteen nói rằng nếu người dân tin vào luật pháp, tin rằng không ai đứng trên luật, và tin rằng không ai đáng bị giết chỉ vì thực thi quyền biểu tình, thì thông điệp gửi đến Tổng thống phải rất rõ ràng.





Tựa đề “Streets Of Minneapolis” gợi nhắc trực tiếp đến “Streets Of Philadelphia”, ca khúc giúp Springsteen đoạt giải Oscar năm 1994. Trong sự nghiệp nhiều thập niên, ông từng viết nhiều ca khúc thời sự như “American Skin (41 Shots)”, “We Take Care Of Our Own” hay “Living In The Future”. Tuy vậy, đây là một trong những lần hiếm hoi ông phản ứng gần như tức thì trước một sự việc đang diễn ra. Ngay cả “Roulette” — viết sau sự cố hạt nhân Three Mile Island chỉ sáu ngày — cũng phải nhiều năm sau mới được công bố.



Các dự định âm nhạc sắp tới của Springsteen hiện vẫn chưa rõ. Trong cuộc trò chuyện với Rolling Stone vào tháng 6 năm 2025, ông cho biết đang hoàn tất một album solo mới và sẽ phát hành trong tương lai gần. Nhưng vào thời điểm này, “Streets Of Minneapolis” đã tự đứng như một văn kiện âm nhạc của thời khắc: viết gấp, thu gấp, và không có ý định chờ cho nguội.

*

Trên Đường Phố Minneapolis

Dưới băng giá mùa đông

trên đại lộ Nicollet

thành phố bốc cháy giữa lửa và băng

dưới gót giày quân chiếm đóng

đạo quân của vua Trump

từ Bộ Nội An đổ xuống

súng dắt áo

đến Minneapolis nhân danh luật

như một câu chuyện chép sẵn

giữa khói cay đạn cao su

trong bóng tối của tinh sương

dân thành phố đứng lên vì công lý

tiếng kêu vang suốt đêm dài

tan vào sương đỏ

những vết chân đẫm máu

trên lề đường

nơi lẽ ra

phải là chốn của lòng nhân

hai thân người nằm lại

Alex Pretti và Renée Good

hỡi Minneapolis của chúng ta

tôi nghe tiếng người

dội lên từ sương máu

chúng ta đứng chung trên mảnh đất này

không quên những người xa lạ

đi qua đời mình rồi mất hút

ngay trên những mái nhà này

chúng đến

giết

rồi bỏ đi

mùa đông '26

chúng ta sẽ nhớ từng tên người ngã xuống

trên đường phố Minneapolis

lũ tay sai liên bang của Trump

xô

đè

đánh

rồi nả súng

Alex Pretti

bất động trong tuyết trắng

chúng bảo đó là tự vệ, thưa ông

xin đừng tin cả đôi mắt mình

chỉ còn máu và xương chúng ta

tiếng còi tuýt

những chiếc điện thoại giơ lên trong đêm

đối đầu cùng những lời nói bịt mặt

của Miller

của Noem

hỡi Minneapolis của chúng ta

tôi nghe tiếng người

khóc trong màn sương đỏ

chúng ta sẽ nhớ từng tên một

đã ngã xuống

trên đường phố Minneapolis

họ nói rằng họ đến để giữ luật

nhưng gót giày họ

giẫm lên quyền của chúng ta

nếu da anh đen hay nâu, bạn ơi

anh có thể bị khám xét,

bị đuổi đi

chỉ một cái nhìn

trong tiếng hô “ICE out now”

trái tim thành phố còn đập

linh hồn thành phố còn run

qua kính vỡ

và những giọt lệ máu

trên những con đường Minneapolis

hỡi Minneapolis

tôi nghe tiếng người

hát lẫn trong sương đỏ

ngay trên mái nhà này

chúng đến

giết

rồi bỏ đi

mùa đông ‘26

chúng ta đứng chung trên mảnh đất này

và không bỏ rơi người xa lạ giữa chúng ta

mỗi tên rơi xuống lạnh đường

chúng ta sẽ nhớ

từng tên người ngã xuống

trên đường phố Minneapolis



chúng ta sẽ nhớ

những tên người ngã xuống

trên đường phố Minneapolis

Bruce Springsteen, 'Streets of Minneapolis' Lyrics

Through the winter’s ice and cold

Down Nicollet Avenue

A city aflame fought fire and ice

‘Neath an occupier’s boots

King Trump’s private army from the DHS

Guns belted to their coats

Came to Minneapolis to enforce the law

Or so their story goes

Against smoke and rubber bullets

By the dawn’s early light

Citizens stood for justice

Their voices ringing through the night

And there were bloody footprints

Where mercy should have stood

And two dead left to die on snow-filled streets

Oh our Minneapolis, I hear your voice

Singing through the bloody mist

We’ll take our stand for this land

And the stranger in our midst

Here in our home they killed and roamed

In the winter of ’26

We’ll remember the names of those who died

On the streets of Minneapolis

Trump’s federal thugs beat up on

His face and his chest

Then we heard the gunshots

And Alex Pretti lay in the snow, dead

Their claim was self defense, sir

Just don’t believe your eyes

It’s our blood and bones

And these whistles and phones

Against Miller and Noem’s dirty lies

Oh our Minneapolis, I hear your voice

Crying through the bloody mist

We’ll remember the names of those who died

On the streets of Minneapolis

Now they say they’re here to uphold the law

But they trample on our rights

If your skin is black or brown my friend

You can be questioned or deported on sight

In chants of ICE out now

Our city’s heart and soul persists

Through broken glass and bloody tears

On the streets of Minneapolis

Oh our Minneapolis, I hear your voice

Singing through the bloody mist

Here in our home they killed and roamed

In the winter of ’26

We’ll take our stand for this land

And the stranger in our midst

We’ll remember the names of those who died

On the streets of Minneapolis

We’ll remember the names of those who died

On the streets of Minneapolis.