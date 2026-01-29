Bản tin Cà phê sáng Thứ Năm, 29 Tháng 1

1. FBI bất ngờ mang trát tòa lục soát trung tâm điều hành bầu cử Quận Fulton, Georgia, thu giữ hồ sơ và khoảng 700 thùng phiếu của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Đây được cho là để đào lại cáo buộc gian lận cũ của Trump vốn đã nhiều lần được xác nhận là không có cơ sở. (Ảnh: Chụp lại từ YouTube). 2. Video mới về xô xát giữa Alex Pretti và đặc vụ ICE. 3. Tom Homan in Minnesota.

-- Trưởng Biên Giới của Trump Thừa Nhận Cần Sửa Cách Làm Tại Minneapolis.

-- FBI lục soát văn phòng bầu cử Georgia, đào lại thuyết gian lận 2020 của Trump.

-- Schumer Và Bạch Ốc Đàm Phán Phút Chót Về Nguy Cơ Chính Phủ Mỹ Đóng Cửa.

-- Video Mới: Alex Pretti Từng Xô Xát Với Đặc Vụ Liên Bang 11 Ngày Trước Khi Bị Bắn Chết.

-- Tòa Kháng Án: cắt quy chế bảo vệ người Venezuela là trái luật.

-- TNS Amy Klobuchar ra tranh cử thống đốc Minnesota.

-- Trump đòi lập đơn vị "săn" gian lận, đề cử thân tín lãnh đạo.

-- Thẩm phán chặn lệnh bắt giữ người tị nạn hợp pháp tại Minnesota.

-- Minnesota: ICE đổi bài; tránh đối đầu, chỉ nhắm người có tiền án.

-- FED giữ nguyên lãi suất giữa "bão" chính trị bủa vây ghế chủ tịch.

-- Nội bộ Dân Chủ khuyến cáo DB: đừng tới Minnesota.

-- Bão tuyết Hoa Kỳ: ít nhất 60 người chết.

-- Bộ trưởng Ngân Khố bênh vực "Trump Accounts.”

-- Tin vui: bảo hiểm bắt đầu chi trả thuốc chích ngừa HIV 6 tháng/lần.

-- Gerber thu hồi gấp bánh trẻ em do lo ngại lẫn mảnh nhựa, giấy.

-- Anh Quốc bắt tay Trung Cộng: tìm đường sống trước sức ép của Trump.

-- Drone Nga đánh trúng xe lửa Ukraine: nghi vấn dùng Starlink dẫn đường.

-- Rơi phi cơ Colombia: 15 người tử nạn, có một DB địa phương.

-- VN - Liên Âu Chính Thức Nâng Cấp Quan Hệ Lên Mức Cao Nhất.

***

Trưởng Biên Giới của Trump Thừa Nhận Cần Sửa Cách Làm Tại Minneapolis

Tom Homan, người phụ trách biên giới của Tổng thống Donald Trump, hôm 29 tháng Giêng thừa nhận rằng các chiến dịch truy quét di dân liên bang tại Minneapolis “có chỗ cần và phải được cải thiện,” trong lúc chính quyền tìm cách hạ nhiệt làn sóng phẫn nộ của công chúng.

Phát biểu tại Minneapolis, Homan nói Tổng thống muốn “chấn chỉnh tình hình,” và cho biết có thể rút bớt nhân viên liên bang nếu chính quyền tiểu bang hợp tác nhiều hơn, nhất là trong việc giao những người phạm tội bạo lực đang bị giam giữ theo yêu cầu của ICE. Phía Minnesota khẳng định họ đã và đang hợp tác như vậy từ nhiều tuần qua.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh dư luận phẫn nộ trước cái chết của hai công dân Mỹ, Alex Pretti và Renee Good, trong các vụ nổ súng riêng rẽ do nhân viên liên bang gây ra tại Minneapolis trong tháng này.

Dù Homan nói đã gặp các viên chức địa phương, trong đó có Thống đốc Tim Walz, và thừa nhận “không phải mọi việc đều làm đúng,” nhưng trên thực tế chưa thấy thay đổi rõ rệt. Các chiến dịch truy quét vẫn tiếp tục, và chính quyền Trump vẫn bảo vệ các hành động này trước tòa.

Thị trưởng Minneapolis, Jacob Frey, cho biết cuộc trao đổi với Homan là “xây dựng,” nhưng Homan không đưa ra cam kết sẽ chấm dứt chiến dịch theo một thời hạn cụ thể.

FBI Lục Soát Văn Phòng Bầu Cử Georgia, Đào Lại Thuyết Gian Lận 2020 Của Trump

Hôm Thứ Tư, FBI bất ngờ mang trát tòa vào trung tâm điều hành bầu cử Quận Fulton, tiểu bang Georgia, để thu giữ hồ sơ và nhiều thùng phiếu của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Giới chức quận xác nhận FBI tìm “các tài liệu liên quan đến bầu cử.” Sự việc diễn ra rầm rộ khi các viên chức liên bang, bao gồm Phó Giám đốc FBI Andrew Bailey và Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard, được nhìn thấy có mặt tại hiện trường. TNS tiểu bang Josh McLaurin cho biết FBI đã huy động xe tải để chở đi khoảng 700 thùng phiếu.

FBI không nói rõ đang điều tra cụ thể điều gì, chỉ cho biết đây là hành động đã được tòa án cho phép. Tuy nhiên, trát tòa được công bố cho thấy FBI đang xem xét hai kịch bản: một là có hay không việc viên chức bầu cử gây áp lực cử tri hoặc nộp phiếu gian; hai là Quận Fulton có giữ đủ hồ sơ bầu cử liên bang theo thời hạn 22 tháng hay không.

Các chính trị gia Đảng Dân Chủ tại Georgia phản đối gay gắt, cho rằng hành động này gắn với cáo buộc gian lận vô căn cứ của Trump về bầu cử 2020, vốn đã nhiều lần được kiểm tra và xác nhận hợp lệ. Chủ tịch Hội đồng Quận Fulton Robb Pitts nói thẳng: “Tôi thiệt sự không hiểu vì sao chuyện bầu cử sáu năm trước cứ bị đào xới mãi như vậy,” và rằng sau vụ lục soát, ông “không còn dám bảo đảm tính bảo mật của số lá phiếu này nữa.”

Schumer Và Bạch Ốc Đàm Phán Phút Chót Về Nguy Cơ Chính Phủ Mỹ Đóng Cửa

Chuck Schumer, lãnh đạo khối thiểu số Thượng viện, đang trực tiếp đàm phán với Bạch Ốc để tránh — hoặc ít nhất là rút ngắn — nguy cơ chính phủ liên bang phải đóng cửa một phần vào cuối tuần này.

Theo nguồn tin từ Quốc hội, hai bên đang thảo luận phương án thông qua năm trong sáu dự luật chi tiêu thường niên và cấp ngân khoản tạm thời thời hạn ngắn cho Bộ Nội An. Tuy nhiên, nếu đạt được thỏa thuận, Hạ viện vẫn cần bỏ phiếu phê chuẩn trước khi ngân sách hết hạn vào tối thứ Sáu.

Schumer được cho là muốn tách riêng phần ngân sách cho Bộ Nội An khỏi gói “minibus” đã được Hạ viện thông qua, nhằm gây sức ép yêu cầu chính quyền Trump chấp nhận các biện pháp cải tổ ICE như đeo máy quay cá nhân và cấm đặc vụ che mặt.

Lãnh đạo phe đa số John Thune cho biết các cuộc trao đổi diễn ra “xây dựng” và tỏ ra lạc quan rằng nếu Bạch Ốc và phía Dân chủ thống nhất được phương án, Thượng viện có thể nhanh chóng thông qua để tránh tình trạng chính phủ tạm ngưng hoạt động.

Video Mới: Alex Pretti Từng Xô Xát Với Đặc Vụ Liên Bang 11 Ngày Trước Khi Bị Bắn Chết

Hôm Thứ Tư, một video mới được tung ra cho thấy y tá 37 tuổi Alex Pretti đã cự cãi với nhân viên di trú liên bang vào ngày 13 Tháng Giêng — tức 11 ngày trước khi anh bị sát hại. Hình ảnh từ video công bố cho thấy Pretti cùng nhóm biểu tình lớn tiếng với các viên chức, đá vào đèn phía sau một chiếc xe chính phủ và bị nhân viên lao tới quật ngã. Lúc đó, Pretti có giắt một khẩu súng ngắn ở thắt lưng, nhưng giới chức địa phương xác nhận anh sở hữu súng hợp pháp và có giấy phép mang súng theo luật tiểu bang Minnesota.

Đến ngày 24 Tháng Giêng, Pretti tiếp tục tham gia biểu tình và bị bắn chết. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy lúc đó anh chỉ cầm điện thoại di động, nhưng bị các nhân viên CBP xô té; một người tước khẩu súng từ thắt lưng của Pretti, rồi một người khác mới nổ súng. Phía chính quyền Trump tuyên bố các phát súng đó chỉ mang tính "tự vệ.” Sự việc này khiến công chúng phẫn nộ và làm dấy lên nhiều nghi vấn về cách sử dụng vũ lực của lực lượng liên bang; hai nhân viên liên quan đã bị tạm cho nghỉ phép trong lúc chờ điều tra sâu rộng hơn.

Tòa Kháng Án: Cắt Quy Chế Bảo Vệ Người Venezuela Là Trái Luật.

Hôm Thứ Tư, một tòa kháng án liên bang Hoa Kỳ phán quyết rằng chính quyền Trump đã làm sai luật khi chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời đối với hàng trăm ngàn người Venezuela đang sinh sống và làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ. Hội đồng ba thẩm phán của Tòa Kháng Án Khu Vực 9 xác định Bộ trưởng Nội An Kristi Noem đã vượt quá thẩm quyền khi tự ý hủy bỏ quy chế này. Thẩm phán Kim Wardlaw nhấn mạnh rằng hành động của bà Noem đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, khiến nhiều người đang làm ăn lương thiện, đóng thuế đầy đủ và không có tiền án tiền sự bị bắt giữ hoặc trục xuất.

Thẩm phán Salvador Mendoza cũng chỉ ra các bằng chứng cho thấy quyết định này mang tính kỳ thị sắc tộc thay vì dựa trên tình hình thực tế tại quê nhà của họ. Tuy nhiên, phán quyết này hiện chưa có hiệu lực ngay lập tức vì TCPV vẫn đang xem xét sự việc. Trong khi đó, hàng trăm ngàn người Haiti đang đứng trước cơ nguy bị trục xuất khi quy chế TPS của họ dự trù hết hạn vào ngày 3 Tháng Hai tới đây.

TNS Amy Klobuchar Ra Tranh Cử Thống Đốc Minnesota

Hôm Thứ Năm, TNS Amy Klobuchar chính thức loan báo ra tranh cử chức Thống đốc Minnesota, trong lúc tiểu bang đang bị soi xét đủ điều vì chiến dịch cưỡng chế di trú của liên bang. Trong đoạn video công bố, bà nhìn nhận Minnesota “đã trải qua quá nhiều sóng gió,” từ hai công dân bị nhân viên liên bang bắn chết trong chưa đầy ba tuần, cho tới các vụ bạo lực nghiêm trọng xảy ra trong năm qua.

Klobuchar nói Minnesota đã “chịu đựng quá nhiều mất mát,” và cần một lãnh đạo biết đứng lên bảo vệ tiểu bang, không làm “bù nhìn” cho Washington, nhưng vẫn đủ bản lĩnh để hàn gắn và sửa sai. Việc bà nhập cuộc được xem là bất ngờ, nhất là sau khi Thống đốc Tim Walz rút lui giữa lúc chính quyền của ông bị soi xét về các vụ gian lận trong hệ thống trợ giúp xã hội, có thể lên tới 9 tỷ MK. Là chính trị gia nhiều lần dẫn đầu phiếu bầu toàn tiểu bang, Klobuchar được đánh giá là ứng viên nặng ký; nếu đắc cử, bà sẽ là nữ thống đốc đầu tiên của Minnesota.

Trump Đòi Lập Đơn Vị "Săn" Gian Lận, Đề Cử Thân Tín Lãnh Đạo

Trump vừa đề cử thân tín Colin McDonald vào chức Phụ tá Bộ trưởng Tư Pháp, lãnh đạo đơn vị mới chuyên truy quét các vụ gian lận gây thiệt hại cho ngân quỹ Hoa Kỳ. McDonald hiện làm việc trong văn phòng Phó Bộ trưởng Tư Pháp Todd Blanche, phụ trách giám sát FBI và các cơ quan công lực liên bang như DEA và ATF. McDonald từng có gần 10 năm làm công tố viên tại miền Nam California. Blanche ca ngợi ông này là người "luôn kính Chúa, yêu gia đình và Tổ quốc." Trump thì khen McDonald là người từng giải quyết nhiều hồ sơ khó và quan trọng.

Tuy nhiên, việc lập thêm một cơ quan mới gây nhiều nghi vấn, vì Bộ Tư Pháp vốn đã có sẵn nhiều đơn vị điều tra gian lận, nay lập thêm có thật cần thiết hay chỉ chồng chéo. Sự việc diễn ra trong lúc tiểu bang Minnesota đang bị soi xét gắt gao vì vụ gian lận tiền trợ cấp ước tính tới 9 tỷ MK. Đáng nói là nhiều công tố viên kỳ cựu tại đây đã đồng loạt từ chức vì bất mãn cách giải quyết cuộc điều tra vụ Renee Good bị bắn chết, buộc Bộ Tư Pháp phải tăng thêm nhân lực và nhờ cả Ngũ Giác Đài hỗ trợ.

Thẩm Phán Chặn Lệnh Bắt Giữ Người Tị Nạn Hợp Pháp Tại Minnesota

Hôm Thứ Tư tại Minnesota, Thẩm phán liên bang John Tunheim ra lệnh tạm thời chặn chính quyền Trump không được bắt giữ các người tị nạn đang cư trú hợp pháp trong tiểu bang, dù họ chưa có thẻ xanh. Phán quyết nhắm thẳng vào kế hoạch Operation PARRIS của Bộ Nội An, nhằm rà soát lại hồ sơ của khoảng 5,600 người tị nạn đã được Hoa Kỳ thu nhận từ trước.

Thẩm phán Tunheim nhấn mạnh người tị nạn có quyền ở lại Hoa Kỳ, được đi làm và được sinh sống yên ổn; không phải sống trong nơm nớp lo sợ bị bắt giữ vô cớ ngay tại nhà, trên đường đi lễ hay đi chợ. Tòa án cũng ra lệnh ICE phải thả ngay những người đang bị giam; ai bị chuyển sang tiểu bang khác phải đưa về Minnesota và thả trong vòng năm ngày. Phía Tòa Bạch Ốc, Chánh văn phòng Stephen Miller đã lên tiếng chỉ trích phán quyết này là hành động "phá hoại dân chủ". Sự việc diễn ra trong bối cảnh các viên chức liên bang đang siết chặt việc kiểm soát di trú tại Minnesota với hàng ngàn can phạm bị bắt giữ trong hai tháng qua.

Minnesota: ICE Đổi Bài; Tránh Đối Đầu, Chỉ Nhắm Người Có Tiền Án

Theo nội dung hướng dẫn nội bộ mà tờ Reuters xem được, nhân viên ICE tại Minnesota đã nhận được lệnh mới: tuyệt đối không được đối đầu hay cự cãi với những người “gây rối.” Lệnh này nhằm giảm bớt căng thẳng sau khi xảy ra hai vụ nổ súng chết người ở tiểu bang khiến dư luận cả nước phẫn nộ.

Quan trọng hơn, thay vì bắt bớ tràn lan như trước, ICE giờ đây được yêu cầu chỉ nhắm tới di dân có dính líu đến hình sự, kể cả đang bị truy tố hay đã bị kết án. Nhân viên ICE sẽ được trang bị loa phóng thanh để đọc rõ từng bước khi bắt người, tránh cự cãi có thể khiến căng thẳng leo thang. Tòa Bạch Ốc cho biết các hướng dẫn này vẫn đang được thảo luận và chưa phải quyết định cuối cùng. Tổng thống Trump giao cho Tom Homan phụ trách chiến dịch Minnesota, trong khi chỉ huy Gregory Bovino bị giáng chức và sắp về hưu.

Tòa Phúc Thẩm Liên Bang: Quyết Định Của Noem Chấm Dứt Quy Chế Bảo Vệ Người Venezuela Là Trái Luật

Một hội đồng gồm ba thẩm phán của Tòa Phúc Thẩm Liên Bang Khu Vực 9 đã phán quyết rằng Bộ trưởng Nội An Kristi Noem đã vượt quá thẩm quyền khi đơn phương chấm dứt Quy Chế Bảo Vệ Tạm Thời (Temporary Protected Status – TPS) dành cho hàng trăm ngàn người Venezuela.

Phán quyết này giữ nguyên kết luận trước đó của tòa cấp dưới, cho rằng luật TPS do Quốc hội ban hành không trao cho Bộ trưởng Nội An quyền hủy bỏ sớm một quy chế TPS đang còn hiệu lực. Hội đồng thẩm phán cũng đưa ra kết luận tương tự đối với quyết định chấm dứt TPS dành cho người Haiti.

Tuy nhiên, quyết định của Tòa Phúc Thẩm hiện chưa tạo ra tác động thực tế tức thời, do Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ hồi tháng Mười năm ngoái đã cho phép quyết định của Noem được thi hành trong khi chờ phán quyết chung cuộc.

Trong ý kiến viết cho hội đồng, Thẩm phán Kim Wardlaw nhấn mạnh rằng luật TPS được thiết kế nhằm bảo đảm tính ổn định và khả đoán cho những người đang sinh sống hợp pháp tại Hoa Kỳ vì hoàn cảnh bất khả kháng tại quê nhà. Bà cho rằng các hành động “trái luật” của Noem đã gây hậu quả nghiêm trọng cho nhiều gia đình Venezuela và Haiti, gồm những người đi làm, đóng thuế và không có tiền án, nhưng vẫn bị giam giữ hoặc trục xuất sau khi mất TPS.

Trong một ý kiến riêng, Thẩm phán Salvador Mendoza Jr. nhận định hồ sơ vụ án cho thấy có dấu hiệu rõ rệt của định kiến chủng tộc và nguồn gốc quốc gia, cho thấy các quyết định của Noem không xuất phát từ cân nhắc chính sách thực chất, mà dựa trên những khuôn mẫu tiêu cực đối với di dân Venezuela và Haiti.

Chính phủ liên bang lập luận rằng Bộ trưởng Nội An có thẩm quyền rộng rãi trong việc điều hành chương trình TPS và các quyết định này không thuộc phạm vi xem xét của tòa án, đồng thời phủ nhận cáo buộc phân biệt chủng tộc. Vấn đề hiện vẫn đang chờ phán quyết cuối cùng của Tối Cao Pháp Viện.

FED Giữ Nguyên Lãi Suất Giữa "Bão" Chính Trị Bủa Vây Ghế Chủ Tịch

Hôm Thứ Tư, Quỹ Dự Trữ Liên Bang (FED) quyết định giữ nguyên lãi suất trong buổi họp đầu năm 2026, chấm dứt chuỗi ba lần hạ lãi liên tiếp trong năm ngoái. Như vậy, lãi suất căn bản vẫn nằm trong khoảng 3.5% đến 3.75%, đúng như dự đoán của giới tài chính.

Theo FED, dù kinh tế Hoa Kỳ đang tăng trưởng mạnh ở mức 4.4%, nhưng lạm phát vẫn còn ở mức 2.7% — cao hơn mức mục tiêu 2% — khiến đa số viên chức quyết định “án binh bất động” để bảo đảm ổn định giá cả. Quyết định này đưa ra giữa lúc nội bộ cơ quan đang gặp nhiều sóng gió chính trị. Chủ tịch Jerome Powell hiện đang bị Bộ Tư Pháp điều tra liên quan đến việc tu sửa các tòa nhà của FED. Cùng lúc đó, Tối Cao Pháp Viện cũng đang xem xét vụ kiện về việc Tổng thống Trump muốn sa thải Thống đốc Lisa Cook. Đáng chú ý, cuộc bỏ phiếu không đạt được sự thống nhất hoàn toàn khi có hai thành viên muốn hạ thêm lãi suất, trong đó có Christopher Waller — người được xem là ứng viên sáng giá thay thế Powell khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào Tháng 5 tới.

Nội Bộ Dân Chủ Khuyến Cáo DB: Đừng Tới Minnesota

Hôm Thứ Năm, các lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Hạ Viện đã âm thầm khuyến cáo các DB không nên sang Minnesota để ủng hộ biểu tình chống ICE, theo nguồn tin nội bộ do Axios ghi nhận. Trong một email gửi các văn phòng DB, phụ tá cao cấp của lãnh tụ thiểu số Hạ Viện Hakeem Jeffries cho biết tình hình an ninh đang “nhạy cảm,” tốt hơn hết các DB nên “ai ở đâu thì ở yên đó.”

Lý do chính được đưa ra là để bảo đảm an ninh cho các DB sau khi nhiều vụ tấn công nhắm vào các DB Ilhan Omar và Maxwell Frost vừa xảy ra gần đây. Phía văn phòng của lãnh tụ thiểu số Hakeem Jeffries lo ngại rằng việc có quá nhiều chính trị gia đổ về Minneapolis lúc này sẽ gây thêm áp lực nặng nề cho lực lượng cảnh sát địa phương, vốn đang rất vất vả. Thay vì trực tiếp đến nơi, ban lãnh đạo khuyên các DB nên tổ chức các hoạt động ủng hộ ngay tại địa phương mình để tránh gây xáo trộn thêm cho tình hình tại Minnesota.

Bão Tuyết Hoa Kỳ: Ít Nhất 60 Người Chết

Hôm Thứ Tư, giới chức Hoa Kỳ xác nhận ít nhất 60 người đã thiệt mạng vì bão tuyết và tai nạn liên quan, cùng 23 trường hợp khác đang được điều tra xem có phải do thời tiết gây ra hay không. Được biết, nhiều người chết vì nhiễm lạnh, bị tai nạn xe cộ trên đường trơn, trượt tuyết, hoặc lên cơn đau tim khi đang xúc tuyết.

Theo Sở Khí Tượng, bão mùa đông đã quét qua gần hai phần ba nước Mỹ, ảnh hưởng đến khoảng 200 triệu dân. Đợt lạnh này có thể là đợt dài nhất trong nhiều thập niên, với nhiệt độ thấp hơn bình thường từ 15 đến 25 độ F. Hiện vẫn còn hơn 300,000 gia đình mất điện, tập trung ở miền Nam. Ngoài ra, một đợt khí lạnh từ Bắc Cực khác sắp tràn xuống. Vùng Buffalo và Syracuse có thể hứng thêm 1–2 feet tuyết. Riêng Massachusetts cần đề phòng “bom lốc xoáy” (bomb cyclone) rất nguy hiểm. Giới chức khuyên người dân ở trong nhà, giữ ấm, tránh lái xe xa, và để ý giúp đỡ người cao niên sống neo đơn.

Bộ Trưởng Ngân Khố Bênh Vực "Trump Accounts”

Hôm Thứ Tư tại Hoa Kỳ, Bộ trưởng Ngân Khố Scott Bessent lên tiếng bênh vực chương trình tiết kiệm mới mang tên “Trump Accounts,” do chính quyền Trump đề xướng; gọi đây là “của để dành phòng khi trái gió trở trời,” giúp trẻ em Hoa Kỳ có sẵn một khoản vốn khi bước vào đời.

Theo gói luật Bự, Đẹp, mỗi trẻ em sinh từ đầu năm 2025 đến hết 2028 sẽ được chính phủ liên bang cấp sẵn 1,000 MK, đưa vào tài khoản đầu tư gắn với thị trường chứng khoán. Số tiền này được giữ đến khi các em đủ 18 tuổi và chỉ được dùng cho những việc quan trọng như học hành, mua căn nhà đầu tiên hoặc khởi sự làm ăn. Gia đình có thể góp thêm tối đa 5,000 MK mỗi năm, không bị đánh thuế; nhiều hãng lớn và mạnh thường quân cũng cam kết góp thêm tiền cho con em nhân viên.

Trước chỉ trích cho rằng chương trình chỉ có lợi cho người giàu, Bessent phản bác, nói nhiều gia đình Hoa Kỳ còn không xoay nổi 500 MK khi gặp cấp cứu y tế; vì vậy, 1,000 MK ban đầu là một cứu cánh thiết thực. Ông cũng ủng hộ việc Bộ Tư Pháp điều tra Chủ tịch FED Jerome Powell, nhấn mạnh rằng độc lập không đồng nghĩa với né tránh trách nhiệm giải trình.

Tin Vui: Bảo Hiểm Bắt Đầu Chi Trả Thuốc Chích Ngừa HIV 6 Tháng/Lần

Khoảng nửa năm sau khi được Cơ Quan Kiểm Soát Thực-Dược Phẩm (FDA) chuẩn thuận, loại thuốc chích phòng ngừa HIV mới nhất tên Yeztugo đang dần được các hãng bảo hiểm chấp nhận chi trả. Trước đó, giới bảo hiểm đã tỏ ra e dè vì mức giá "cắt cổ,” lên tới gần 30,000 MK mỗi năm cho hai liều (chích mỗi sáu tháng một lần).

Hãng CVS Health, đơn vị từng công khai từ chối Yeztugo hồi Tháng Tám năm ngoái, đã chính thức thay đổi quyết định sau khi thương thảo thành công với nhà sản xuất Gilead. Các tập đoàn lớn khác như Optum và Blue Cross Blue Shield cũng cho biết sẽ hỗ trợ chi phí thuốc, dù mức độ bao trả sẽ khác nhau tùy theo từng gói bảo hiểm của khách hàng. Mặc dù giá cao hơn hẳn so với thuốc uống hàng ngày, Yeztugo được đánh giá cao nhờ tính tiện lợi, giúp người dùng duy trì hiệu quả phòng bệnh mà không cần phải nhớ lịch uống thuốc mỗi ngày.

Gerber Thu Hồi Gấp Bánh Trẻ Em Do Lo Ngại Lẫn Mảnh Nhựa, Giấy

Hãng Gerber loan báo đang thu hồi một số lô bánh Arrowroot Biscuits dành cho trẻ em, do lo ngại sản phẩm có thể bị trộn lẫn mảnh nhựa hoặc giấy. Theo FDA, đợt thu hồi này áp dụng cho các hộp bánh Gerber Arrowroot Biscuits loại 5.5 ounce, có hạn “Best Before” từ 16 tháng 10, 2026 đến 16 tháng 12, 2026. Phụ huynh được khuyến cáo kiểm tra mã lô hàng (batch code) 10 chữ số in ở mặt sau bao bì để biết sản phẩm mình mua có nằm trong diện bị thu hồi hay không.

Gerber cho biết đến nay chưa ghi nhận trường hợp trẻ em nào bị thương hay bị bệnh vì các sản phẩm nói trên. Nguyên nhân là do nhà cung cấp bột của Gerber đã phát giác vấn đề và chủ động thu hồi nguyên liệu; Gerber nói đã ngưng làm ăn với nhà cung cấp này. Công ty xin lỗi và khuyến cáo phụ huynh không tiếp tục cho trẻ ăn bánh, mang sản phẩm trả lại nơi mua để được hoàn tiền.

Anh Quốc Bắt Tay Trung Cộng: Tìm Đường Sống Trước Sức Ép Của Trump

Sáng Thứ Năm ngày 29 Tháng Giêng, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã hội đàm với Tập Cận Bình tại Bắc Kinh để hâm nóng quan hệ sau tám năm lạnh nhạt. Trước những chính sách thuế quan khó lường của chính quyền Trump tại Hoa Kỳ, Anh Quốc đang cố tìm "cửa thoát" để vực dậy kinh tế.

Starmer nói Anh Quốc cần một mối quan hệ “chín chắn hơn” với Bắc Kinh: chỗ nào có lợi thì hợp tác, chỗ nào bất đồng thì nói thẳng. Hai bên đồng ý bắt tay đánh dẹp các băng đảng buôn người ở eo biển Manche, bàn chuyện giảm thuế cho rượu whisky xuất cảng sang TQ. Phía Bắc Kinh cũng hứa xem xét miễn chiếu khán cho dân Anh.

Drone Nga Đánh Trúng Xe Lửa Ukraine: Nghi Vấn Dùng Starlink Dẫn Đường

Hôm Thứ Ba tại miền đông Ukraine, một chiếc drone của Nga đã đánh trúng một đoàn tàu chở khách đang chạy qua tỉnh Kharkiv, làm ít nhất 5 người thiệt mạng. Theo nhà chức trách địa phương, trên tàu có 291 hành khách và một toa đã bốc cháy sau cú đánh.

Tổng thống Zelenskyy gọi đây là hành động khủng bố hèn hạ vì tàu không có mục tiêu quân sự nào cả. Điều gây xôn xao là các chuyên gia nghi ngờ Nga đã lén dùng vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk để dẫn đường drone đánh trúng đích. Khi bị Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorsk chất vấn, Musk đã mắng vị viên chức này là “đồ đần” (trên mạng xã hội X) và khẳng định hệ thống của SpaceX không dùng để tấn công. Theo Không quân Ukraine, chỉ trong một đêm Nga đã phóng 165 drone, khiến ít nhất 11 người chết trên toàn quốc.

Rơi Phi Cơ Colombia: 15 Người Tử Nạn, Có Một DB Địa Phương

Hôm Thứ Tư, một chiếc phi cơ nhỏ của hãng hàng không quốc doanh Satena đã gặp nạn tại vùng núi thuộc tỉnh Norte de Santander, miền đông bắc Colombia. Tất cả 15 người gồm hành khách và phi hành đoàn đều thiệt mạng.

Chiếc phi cơ mang số hiệu HK4709, cất cánh từ phi trường Cúcuta lúc 11:42 sáng để đi Ocaña, nhưng chỉ vài phút sau khi rời phi trường thì mất liên lạc. Bộ Giao Thông Colombia xác nhận không một ai sống sót tại hiện trường. Người dân địa phương phát hiện xác phi cơ và báo tin; khi lực lượng cứu nạn đến nơi thì không có ai sống sót. Trong số các nạn nhân có Diógenes Quintero, DB đại diện hơn 9 triệu nạn nhân của cuộc nội chiến kéo dài nhiều thập niên tại Colombia. Ông là luật sư và là nhà tranh đấu nhân quyền nổi tiếng tại khu vực. Đi cùng ông còn có các phụ tá và Carlos Salcedo, ứng viên cho kỳ bầu cử Quốc Hội vào Tháng Ba tới. Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra.

VN - Liên Âu Chính Thức Nâng Cấp Quan Hệ Lên Mức Cao Nhất

Thứ Năm, ngày 29 Tháng Giêng, VN và Liên Âu đã chính thức nâng cấp quan hệ ngoại giao lên mức cao nhứt, ngang hàng với Hoa Kỳ, Trung Cộng và Nga. Đây là dấu mốc lịch sử diễn ra ngay lúc cả hai bên đều lo ngại về cơ nguy bị Hoa Kỳ áp thêm các sắc thuế mới lên hàng hóa xuất cảng.

Hai bên hứa sẽ thắt chặt hợp tác trong nhiều việc như quốc phòng, khai thác khoáng sản và kỹ thuật bán dẫn. Dù còn khác biệt về vấn đề nhân quyền và cuộc chiến tại Ukraine, nhưng sự bắt tay này giúp đôi bên cùng có lợi khi tình hình thế giới đang ngày càng rối ren.