không niệm | thi sĩ

28/01/2026

PHONGBUTVB5

k. h. ô. n. g. n.i.ệ.m


Tìm cho ra bài hát cũ
Nhẹ nhàng gỡ rối chân mây
Nốt chùng kéo nhau thất lạc
Từ em xăm trổ chân mày

Ta hát lời xưa thuần mộc
Miên hoa vẫn ngủ bên trời
Tiếng lặng thinh của tố chất
Ngọc làm hồn đá rụng rơi

Trăng nghiêng sao từng giọt núi
Khúc nhạc sinh thái của rừng
Bên ngoài trần gian thui thủi
Xước đầu đời buốt tâm dung

Phát tiết trường ca sa mạc*
Trên mi xanh một lượn lờ
Khi cánh diều buông tơ chỉ
Còn giữa trời một hương thơ

Em cứ thơm cho ngày mới
Phiến nâu ta gạch đã chồng
Ngọn tháp hời lên vun vút
Rồi ca đầy một niệm không


h o à n g x u â n s ơ n
27.1.2026
* Bùi Giáng, Sa Mạc Phát Tiết



t. h. i. s. ĩ


dù cho mưa xuống
lửa cũng không tắt
thi sĩ thi sĩ
nóng bừng nóng bừng

làm thơ kiếp nạn
sinh nhau ác hoa
lời từ tâm thốn
khi lệ đã nhòa

nơi trời sụp tối
hồn đi ăn sương
chia cùng đơn lẻ
câu thơ đứng đường

em sắc tố lạ
cho thuần nhiên mê
vệt đời hư hảo
trăng muôn dặm về

khi ta là sáo
gió huýt trên môi
còi lan biên đạo
thơ viết đã đời

• •
h o à n g x u â n s ơ n
16 janvier 26

minh họa Đinh Cường

 

