Bản Tin Cà Phê Sáng Thứ Tư 28/1

Trump: ‘Con Nhỏ Omar Có Lẽ Đã Dàn Dựng Vụ Tấn Công, Tự Xịt Vào Người’

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, trong điều kiện không có bằng chứng nào, tuyên bố Dân Biểu Ilhan Omar (Đảng Dân Chủ, bang Minnesota) đã dàn dựng vụ tấn công xảy ra trong buổi bà Omar gặp cử tri tối Thứ Ba. Sự việc là một người đàn ông đã bước tới, dùng ống kim phun một chất lỏng màu cam, không rõ nguồn gốc, vào người dân biểu này.

“Tôi không nghĩ về con nhỏ đó. Tôi nghĩ nó là một kẻ lừa đảo,” Trump nói với ABC News. “Với tính cách của con nhỏ đó, có lẽ nó đã tự dàn dựng vụ bị phun chất lỏng.”

Khi phóng viên hỏi liệu ông có xem video về vụ việc hay không, Trump trả lời: “Tôi chưa xem. Không, không. Tôi hy vọng tôi không cần phải bận tâm đến chuyện đó.”

Đoạn video được chiếu trực tiếp từ buổi họp công khai của Dân Biểu Ilhan Omar tối Thứ Ba cho thấy người đàn ông đã nhào tới và la hét vào mặt Omar, người đang kêu gọi Bộ trưởng Bộ Nội An Kristi Noem từ chức hoặc bị luận tội sau hai vụ nổ súng chết người liên quan đến các nhân viên thực thi pháp luật về nhập cư ở Minneapolis.

Nghi phạm đã bị khống chế và bắt giữ sau khi xịt chất lỏng vào nữ dân biểu

Omar tiếp tục buổi họp công khai sau vụ việc, nói rằng, “Những tên khốn kiếp này sẽ không thoát tội đâu.”

Sau đó bà đã viết trên nền tảng mạng xã hội X: “Tôi vẫn ổn. Tôi là người mạnh mẽ nên kẻ gây rối nhỏ bé này sẽ không thể đe dọa tôi ngừng làm việc. Tôi không để những kẻ bắt nạt chiến thắng,” bà nói thêm. “Tôi biết ơn những cử tri tuyệt vời của mình đã ủng hộ tôi. Minnesota luôn mạnh mẽ.”

Ngược lại, theo The Hill cho hay, đảng Cộng Hòa đang lên tiếng phản đối vụ tấn công Ilhan Omar. “Những gì đã xảy ra tại buổi gặp cử tri của Dân Biểu Ilhan Omar là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Bất kể quan điểm chính trị, tất cả chúng ta đều phải đồng ý rằng hành vi này đã vượt quá giới hạn và không thể dung thứ”, Dân Biểu Mike Lawler (đảng Cộng Hòa, bang New York) cho biết trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X vào thứ Ba.

Dân Biểu Mark Alford (Đảng Cộng Hòa, bang Missouri) đã lên án vụ tấn công trong bài đăng của mình trên X, nói rằng đó là "hoàn toàn sai trái.”

"Tôi hoàn toàn lên án hành vi này đối với BẤT KỲ quan chức dân cử nào, bất kể đảng phái chính trị hay niềm tin của họ. Tôi không đồng ý với bà Ilhan Omar về hầu hết mọi thứ, nhưng điều này là sai,” ông nói thêm.

Dân Biểu Nancy Mace (thuộc đảng Cộng Hòa, bang South Carolina), vốn nổi tiếng là một tiếng nói mạnh của đảng Cộng Hòa, cũng bày tỏ sự không đồng tình với hành động tấn công vào bà Omar.

Trước đó một ngày, Trump cho hay DOJ và Quốc Hội “đang để ý” Dân Biểu Ilhan Omar, người gần như là “cái gai” trong mắt Trump lâu nay. Sáng Thứ Hai, trên mạng xã hội Truth Social, Trump loan báo chính quyền ông đang điều tra vụ gian lận lớn ở Minnesota. Theo Trump, vụ gian lận đó “ít nhất chịu trách nhiệm phần nào cho những cuộc biểu tình bạo lực có tổ chức đang diễn ra ngoài đường phố.”

“Ngoài ra, DOJ và Quốc Hội đang để ý ‘Dân Biểu’ Ilhan Omar, người từng rời Somalia tay trắng, vậy mà bây giờ nghe nói có tài sản hơn $44 triệu,” Trump viết.

Bộ Tư Pháp Không Điều Tra Dân Quyền Độc Lập Vụ Bắn Alex Pretti

Theo các nguồn tin của MS NOW, Bộ Tư Tháp dưới thời Tổng thống Donald Trump đã quyết định không mở cuộc điều tra vi phạm dân quyền độc lập đối với vụ bắn chết y tá Alex Pretti tại tiểu bang Minnesota. Thay vào đó, Bộ Nội An (DHS) sẽ tự tiến hành điều tra thông qua hai đơn vị trực thuộc. Cơ quan Hải quan và Biên phòng (CBP) sẽ xem xét liệu các sĩ quan của họ có tuân thủ quy định nội bộ hay không, còn Homeland Security Investigations (HSI) – thuộc ICE – sẽ điều tra xem Pretti có vi phạm pháp luật nào hay không.

Quyết định này không gây nhiều bất ngờ, sau khi Bộ Tư Pháp trước đó cũng từ chối điều tra dân quyền trong vụ một đặc vụ ICE bắn chết cô Renee Good hồi tháng 1/2026. Tài liệu của FBI cho thấy ban đầu lực lượng CBP có yêu cầu FBI hỗ trợ thu thập chứng cứ, nhưng hầu hết vật chứng đã được chuyển giao cho DHS. Trong khi đó, Cục Điều tra Hình sự tiểu bang Minnesota (BCA) cho biết họ không được tiếp cận chứng cứ hay thông tin từ phía liên bang.

Một quan chức Bộ Tư Pháp xác nhận rằng hiện không có cuộc điều tra nào của bộ này đang diễn ra, nhưng cho biết: “Chúng tôi sẽ không đưa ra phán xét trước về sự việc. Vào một thời điểm nào đó trong tương lai, nếu có bằng chứng, chúng tôi có thể tiến hành điều tra.”

Ông Daniel Bremmer, người từng làm việc nhiều thập niên tại FBI với tư cách là điều tra viên, cho biết Cục Điều tra Liên bang là cơ quan thực thi pháp luật liên bang đủ năng lực nhất để điều tra vụ nổ súng gây chết người liên quan đến các sĩ quan liên bang – đặc biệt là vấn đề liệu vụ giết người đó có vi phạm luật dân quyền hay không.

“Họ có nhiều kinh nghiệm nhất, công cụ tốt nhất, phòng thí nghiệm tốt nhất,” ông nói. “Việc giao cho HSI (Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa) làm cơ quan chủ trì sẽ gây bất lợi cho cuộc điều tra.”

Cựu đặc vụ FBI và cộng tác viên của MS NOW, Chris O’Leary, đồng ý rằng nhiều video chứng minh các nhân viên thực thi pháp luật đeo mặt nạ và trang bị vũ khí hạng nặng đã sử dụng vũ lực quá mức và vi phạm các quyền được hiến pháp bảo vệ của một công dân Mỹ.

“Đây hoàn toàn là loại cuộc điều tra mà FBI nên dẫn đầu, vì họ có thẩm quyền, kinh nghiệm, năng lực và uy tín để tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng, khách quan và không thiên vị,” O’Leary nói. “Thật không may, giám đốc FBI hiện tại và lãnh đạo Bộ Tư Pháp đang ngăn cản điều này xảy ra, và do đó họ là một phần của vấn đề chứ không phải là một phần của giải pháp.”

Báo Cáo Sơ Bộ Của DHS: Hai Đặc Vụ CBP Đã Bắn Alex Pretti

Phúc trình sơ bộ của Bộ Nội An (DHS) mà NBC News có được cho biết hai đặc vụ biên phòng (CBP) đã nổ súng trong vụ bắn chết Alex Pretti tại Minneapolis ngày 24/1. Kết luận này xuất phát từ cuộc điều tra nội bộ của cơ quan CBP, do Văn phòng Trách nhiệm Nghề nghiệp thực hiện, và đã được gửi tới các ủy ban Quốc Hội.

Theo nội dung NBC có được, trong lúc giằng co, một nhân viên đã nhiều lần hô “Anh ta có súng!”, và khoảng 5 giây sau, hai đặc vụ CBP đều bắn vào Pretti bằng súng do cơ quan cấp. Tuy nhiên, phúc trình này không xác nhận liệu đạn từ cả hai khẩu súng có trúng Pretti hay không, và cũng không đề cập việc Pretti tấn công hay chĩa súng vào cảnh sát, trái với tuyên bố ban đầu của Bộ trưởng DHS Kristi Noem.

Cũng theo phúc trình, sau đó, lúc 9 giờ 2 phút sáng, nhân viên CBP đã cắt quần áo của Pretti và sơ cứu cho anh, bao gồm cả việc dán băng bịt vết thương trên ngực, trước khi nhân viên y tế của sở cứu hỏa đến hai phút sau đó.

Trung tâm Y tế Quận Hennepin tuyên bố Alex đã chết vào khoảng 9 giờ 32 phút sáng.

Cố vấn văn phòng Bạch Ốc Stephen Miller cho biết hôm Thứ Ba rằng tuyên bố của DHS vài giờ sau vụ nổ súng là dựa trên báo cáo từ các nhân viên CBP tại hiện trường, trong đó nói Alex Pretti "muốn gây thiệt hại tối đa và tàn sát lực lượng thực thi pháp luật.”

Nhiều video do nhân chứng quay và được NBC News xác minh cho thấy Pretti không cầm vũ khí trong lúc bị bao vây. Một đoạn ghi lại cảnh một đặc vụ lấy súng từ thắt lưng của anh ngay trước khi nổ súng. Sau vụ việc, một chánh án liên bang đã ra lệnh chính quyền không được tiêu hủy hay làm sai lệch chứng cứ.

Phe Cực Hữu Ở Minnesota ‘Gài Bẫy’ Tội Khủng Bố Cho Người Biểu Tình

Tại Minneapolis, một số người ảnh hưởng (influencer) cực hữu đang cố tình gài bẫy dư luận bằng cách diễn giải rằng các hoạt động phản đối hoặc giám sát ICE của cộng đồng địa phương là hành vi “khủng bố” hoặc “nổi loạn.” Cuối tuần qua, Cameron Higby – một influencer bảo thủ – đăng video ghi lại các nhóm chat Signal của cư dân Minnesota, tuyên bố đã “xâm nhập phong trào chống ICE.” Tuy nhiên đài MS NOW không xác minh được các kênh này.

Higby tự mô tả mình vừa là nhà báo vừa là nhà bình luận chính trị. Anh ta cho rằng việc công khai về quan điểm bảo thủ của mình khiến ông trở thành một nhà báo có đạo đức. “Là nhà báo, ai cũng có thành kiến,” Higby nói. Theo “nhà báo” này, những lời anh ta kêu gọi Trump khai triển Vệ binh Quốc gia hoặc viện dẫn Đạo luật Chống nổi dậy là “bình luận.”

Trong cuộc phỏng vấn với MS Now, Higby đã bảo vệ cáo buộc của anh ta trong cuộc điện thoại với MS NOW. Anh ta lập luận rằng các cuộc trò chuyện trên Signal, dù trong đó anh ta không tìm thấy bất kỳ lời kêu gọi bạo lực nào hoặc bằng chứng về ý định bạo lực, được sử dụng để theo dõi hoạt động của các đặc vụ ICE và triệu tập những người quan sát. Người này gọi đây là bằng chứng về “phiến loạn”cho rằng các nhóm này phối hợp để cản trở và tấn công nhân viên liên bang, dù không có nội dung nào kêu gọi bạo lực trong các đoạn chat được công bố. Tuy nhiên, các bài đăng lan truyền mạnh trên truyền thông bảo thủ, góp phần củng cố thông điệp của Tòa Bạch Ốc rằng ICE đang đối mặt với “khủng bố nội địa.” Giám đốc FBI Kash Patel xác nhận chính quyền Trump đang chú ý tới vấn đề này.

Ngoại Trưởng Rubio: ‘Mỹ Sẽ Dùng Vũ Lực Nếu Chính Phủ Lâm Thời Venezuela Không Hợp Tác’

Tin từ CNN cho hay Ngoại Trưởng Mỹ Marco Rubio đe dọa sử dụng vũ lực “để bảo đảm sự hợp tác tối đa” từ chính quyền lâm thời Venezuela khi ông ra điều trần công khai lần đầu tiên kể từ khi chiến dịch quân sự nhằm bắt giữ và lật đổ Nicolás Maduro được thực hiện vào đầu Tháng 1.

“Chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ hoạt động của chính quyền lâm thời khi họ hợp tác với kế hoạch từng bước của chúng tôi để khôi phục sự ổn định cho Venezuela. Hãy nhớ rằng, như tổng thống đã tuyên bố, chúng tôi sẵn sàng sử dụng vũ lực để bảo đảm sự hợp tác tối đa nếu các phương pháp khác thất bại”, ông Rubio sẽ nói, theo bài phát biểu đã được chuẩn bị trước cho Ủy ban Đối ngoại Thượng viện vào Thứ Tư.

Lời điều trần của ông Rubio diễn ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự và các kế hoạch rộng hơn của chính quyền đối với Venezuela tiếp tục bị giám sát chặt chẽ. “(Delcy) Rodríguez biết rõ số phận của Maduro; chúng tôi tin rằng lợi ích cá nhân của bà ấy phù hợp với việc thúc đẩy các mục tiêu chính của chúng tôi”, ông Rubio dự định sẽ nói, theo CNN.

Rubio sẽ một lần nữa khẳng định trong lời điều trần rằng hoạt động này không phải là hành động chiến tranh, mà là “một chiến dịch hỗ trợ thực thi pháp luật”. Chính quyền Trump đã sử dụng lập luận này như một phần lý do biện minh cho việc không cần sự chấp thuận của Quốc hội trước khi thực hiện chiến dịch.

“Không có chiến tranh chống lại Venezuela, và chúng tôi không chiếm đóng một quốc gia nào. Không có quân đội Mỹ nào trên lãnh thổ Venezuela,” cũng theo bài phát biểu đã được chuẩn bị trước của ông Rubio.

Không chỉ không nhận được sự chấp thuận của Quốc Hội, chính quyền Trump còn không thông báo trước cho các nhà lập pháp chủ chốt về hành động quân sự, khiến các đảng viên Dân Chủ và một số đảng viên Cộng Hòa tại Quốc Hội tức giận. Tuy nhiên, những nỗ lực nhằm hạn chế quyền lực của tổng thống thông qua nghị quyết về quyền lực chiến tranh đã thất bại ở cả Thượng Viện và Hạ Viện.

Theo lịch trình được công khai, Ngoại Trưởng Marco Rubio dự trù ​​sẽ gặp lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado vào chiều Thứ Tư.

Tòa Liên Bang Ra Lệnh Tạm Thời Thả Em Bé 5 Tuổi

Một thẩm phán liên bang tại Texas đã ra lệnh tạm thời chặn trục xuất một bé trai 5 tuổi và cha của em. Bé Liam Conejo Ramos và người cha đã bị các đặc vụ di trú và hải quan Mỹ (ICE) bắt giữ tại Minnesota trong chiến dịch siết chặt nhập cư của chính phủ liên bang.

Theo nhà trường, bé Liam Conejo Ramos bị ICE giữ lại ngay sau khi vừa về đến nhà từ lớp mẫu giáo. ICE và Bộ Nội An diễn giải rằng cha của bé Liam, ông Adrian Conejo Arias, đã bỏ em lại để chạy nên họ phải giữ em lại. DHS nói một nhân viên ICE ở lại với đứa trẻ để đảm bảo an toàn. Mẹ của Liam không chịu nhận nên ICE phải mang em đi. Tuy nhiên, luật sư và nhà trường cho biết sự việc hoàn toàn khác. Một người lớn khác trong nhà đã xin được chăm sóc bé nhưng bị từ chối. ICE đã dùng Liam làm “mồi nhử” gọi mẹ của em mở cửa. Và ông Adrian Conejo Arias đã la lên kêu vợ ông không được mở.

Chánh án Fred Biery ra lệnh tạm thời không được chuyển hai cha con khỏi khu vực tư pháp tại Texas trong thời gian tòa xem xét đơn kiện habeas corpus thách thức việc giam giữ họ. Luật sư của gia đình khẳng định hai cha con có hồ sơ xin tị nạn đang chờ xử lý và không có lệnh trục xuất. Ông cho biết họ đã nhập cảnh hợp pháp, đặt lịch hẹn qua ứng dụng CBP One và trình diện tại cửa khẩu để xin tị nạn.

Amazon Gửi Email Cho Nghỉ Việc 16,000 Nhân Viên

Tập đoàn công nghệ Amazon cho biết sẽ cắt giảm khoảng 16.000 nhân sự, theo một email nội bộ gửi tới nhân viên vào ngày Thứ Tư. Công ty nói hành động này nhằm “tăng cường sức mạnh tổ chức” bằng cách giảm bớt các bậc quản lý.

Tin từ NBC cho hay, trong email, bà Beth Galetti, Phó Chủ tịch cấp cao của Amazon, cho biết các đợt cắt giảm sẽ ảnh hưởng đến khoảng 16.000 vị trí trên toàn công ty, đồng thời khẳng định Amazon đang nỗ lực hỗ trợ những nhân viên bị tác động. Đây là đợt sa thải lớn thứ hai chỉ trong vài tháng, sau khi Amazon đã cho thôi việc khoảng 14.000 nhân viên khối văn phòng vào tháng 10 năm ngoái.

Điều đáng chú ý là các đợt cắt giảm diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của Amazon vẫn rất khả quan. Trong báo cáo tài chính quý công bố hồi tháng 10, công ty ghi nhận lợi nhuận tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.

Amazon cho rằng làn sóng sa thải trước đó có liên quan đến sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh, đặc biệt là sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI). Theo bà Galetti, AI là công nghệ mang tính cách mạng nhất kể từ Internet, buộc các doanh nghiệp phải tái cấu trúc để thích nghi và đổi mới nhanh hơn.

Virginia: Tòa Chặn Bản Đồ Chia Lại Khu Vực Bầu Cử

Chánh án tiểu bang Virginia đã ra phán quyết chặn việc áp dụng bản đồ phân chia lại khu vực bầu cử có lợi cho Đảng Dân Chủ trước các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Chánh án Quận Tazewell, ông Jack Hurley Jr., cho rằng phe Dân Chủ đã vi phạm quy trình lập pháp khi triệu tập phiên họp đặc biệt về tái phân chia khu vực bầu cử vào mùa thu năm ngoái.

Phe Cộng Hòa hoan nghênh phán quyết, gọi đây là một chiến thắng và cáo buộc lãnh đạo Dân Chủ lạm dụng phiên họp đặc biệt khi cử tri đã bắt đầu bỏ phiếu. Ngược lại, Đảng Dân Chủ tuyên bố sẽ kháng cáo ngay lập tức, cho rằng phía Cộng Hòa “lựa chọn tòa án có lợi” và dùng kiện tụng để cản trở quyền bỏ phiếu.

Theo luật Virginia, một tu chính án hiến pháp muốn được đưa ra trưng cầu ý dân phải được cơ quan lập pháp thông qua hai lần, với một cuộc bầu cử xen giữa. Ông Hurley kết luận rằng lần thông qua đầu tiên của tu chính án về tái phân chia khu vực bầu cử không diễn ra trước cuộc bầu cử năm 2025, do đó không đáp ứng yêu cầu pháp lý. Vì vậy, tu chính án này không thể được đưa ra cho cử tri xem xét trước cuộc bầu cử năm 2026.

Vụ việc có ý nghĩa chính trị lớn, khi Virginia vừa có thống đốc đắc cử là một phụ nữ, được xem là một chiến thắng lịch sử. Đảng Dân Chủ đang tìm cách vẽ lại bản đồ bầu cử nhằm giành thêm ghế tại Hạ Viện trong các kỳ bầu cử sắp tới.

Melania Rung Chuông Sàn Giao Dịch NYSE, Giữa Lúc Phim Tài Liệu Ế Ẩm

Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại Sàn Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) vào ngày Thứ Tư, 28/1, chỉ vài ngày trước khi bộ phim tài liệu của bà chính thức ra mắt toàn cầu.

Bộ phim mang tên “Melania” ghi lại cuộc sống và vai trò của bà trong 20 ngày dẫn tới lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai của Donald Trump. The Hill ghi nhận, phát biểu trước khi rung chuông, Melania Trump nhấn mạnh sức mạnh của điện ảnh trong việc định hình văn hóa, cho rằng phim ảnh giúp mọi người cùng chia sẻ trải nghiệm chung và trở thành một phần của lịch sử nước Mỹ.

Việc rung chuông NYSE, một sự kiện mang tính biểu tượng và thường được các nhân vật công chúng tận dụng để quảng bá, được xem là hoạt động truyền thông đáng chú ý cho bộ phim. Trước đó, bà Melania đã tổ chức một buổi chiếu riêng tại Tòa Bạch Ốc, lần đầu tiên Trump xem trọn vẹn bộ phim. Buổi chiếu có sự tham dự của nhiều khách mời nổi tiếng, bao gồm Giám đốc điều hành Apple Tim Cook, Giám đốc điều hành Sở giao dịch chứng khoán New York Lynn Martin, Giám đốc điều hành Zoom Eric Yuan, Nữ hoàng Rania của Jordan và Mike Tyson. Sau đó, Trump tích cực đăng bài quảng bá mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Theo Amazon MGM Studios, phim cung cấp cái nhìn “chưa từng có” vào hậu trường Bạch Cung, bao gồm các cuộc họp quan trọng, những cuộc trò chuyện riêng tư và vai trò cố vấn của bà Melania trong quá trình chuyển giao quyền lực. “Melania” là dự án đầu tiên của hãng sản xuất mới do bà sáng lập, Muse Films, và dự kiến ra rạp chọn lọc từ ngày 30/1.

Các nguồn tin từ người dùng trên mạng xã hội, theo Forbes, cho thấy doanh số bán vé dường như rất yếu ở các thành phố lớn của Mỹ, bao gồm một bài đăng trên Bluesky đưa ra bằng chứng các rạp chiếu phim trống rỗng tại rạp AMC lớn nhất ở Boston (Theo trang web của AMC, chỉ có một vé được bán cho cả ba suất chiếu tối thứ Sáu tại rạp Boston Common.)

Tại AMC ở Virginia, ngày công chiếu là 30/1. Cho đến nay, ba suất chiếu của ngày hôm đó chưa bán được vé nào.

Đảng Cộng Hòa Quay Lưng Với Bộ Trưởng Nội An Kristi Noem, Kêu Gọi Bà Từ Chức





Không khí bất mãn đối với Bộ trưởng Nội An Kristi Noem đang lan rộng trong Thượng viện Hoa Kỳ, lần này không chỉ từ phía Đảng Dân Chủ mà cả từ chính các thượng nghị sĩ Cộng Hòa từng bỏ phiếu chuẩn thuận bà.





Một số dân cử cho rằng dù Noem có rời chức thì chính sách di trú cứng rắn của chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng chưa chắc thay đổi. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là lần đầu tiên nhiều thượng nghị sĩ Cộng Hòa công khai chỉ trích Noem và tỏ rõ lập trường trái với Bạch Ốc.

Thượng nghị sĩ Thom Tillis, Cộng Hòa North Carolina, nói thẳng rằng Noem “nên mất chức.”



Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski, Cộng Hòa Alaska, cũng cho biết bà sẽ không ủng hộ Noem thêm lần nào nữa và cho rằng “đã đến lúc bà ấy nên rút lui.”

Ở phía Đảng Dân Chủ, Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen, một trong số ít người từng bỏ phiếu thuận cho Noem, nói rằng bà “không đủ khả năng đảm nhiệm chức vụ,” đã làm sai và nói không đúng sự thật trước công chúng, nên cần phải từ chức hoặc bị cách chức.





Thượng nghị sĩ John Fetterman nhận xét Noem “vụng về và hoàn toàn không xứng đáng,” trong khi Thượng nghị sĩ Maggie Hassan cho rằng trong một chính quyền bình thường, Noem đã phải rời chức từ lâu.

Tuy vậy, không phải ai cũng tin rằng chỉ cần thay bộ trưởng là đủ. Thượng nghị sĩ Tim Kaine cảnh báo rằng nếu Noem ra đi, người kế nhiệm có thể còn cứng rắn hơn. Thượng nghị sĩ Gary Peters thì cho rằng vấn đề nằm ở cả Bộ Nội An, không phải chỉ một cá nhân.





Tại Hạ viện, hơn ba phần tư dân biểu Dân Chủ hiện ủng hộ việc luận tội Kristi Noem. Lãnh đạo khối thiểu số Hạ viện cho biết nếu Tổng thống không cách chức bà, tiến trình luận tội sẽ được xúc tiến.





Tổng thống Donald Trump vẫn lên tiếng bênh vực Noem, nói bà đang làm “rất tốt.” Ông đồng thời công kích các thượng nghị sĩ Cộng Hòa chỉ trích Noem, gọi họ là những người yếu kém và không đáng tin.





Một số thượng nghị sĩ Dân Chủ coi việc loại bỏ Noem là điều kiện bổ sung trước khi xem xét bỏ phiếu ngân sách cho Bộ Nội An, nhằm tránh nguy cơ chính phủ bị tê liệt từng phần. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng chuyện ngân sách và chuyện cá nhân bộ trưởng cần được tách rời.

Ảnh Putin Treo Trong Bạch Ốc Gây Phản Ứng Dữ Dội

Một bức ảnh đóng khung chụp Tổng thống Donald Trump đứng cạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin, hiện treo gần khu vực Cánh Tây của Bạch Ốc, đã gây làn sóng chỉ trích tại Hoa Kỳ và châu Âu, đúng lúc Washington chuẩn bị mở lại các cuộc thương thuyết hòa bình về Ukraine.





Bức ảnh ghi lại cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại căn cứ quân sự Joint Base Elmendorf-Richardson ở Alaska hồi tháng Tám năm ngoái. Trước đây, Trump từng nói đây là tấm hình do Putin tặng sau hội nghị thượng đỉnh.





Một viên chức Bạch Ốc nói với Newsweek rằng việc treo ảnh các cuộc gặp ngoại giao của tổng thống là chuyện bình thường, và các hình ảnh trong tòa nhà thường xuyên được thay đổi. Tuy nhiên, phía Bạch Ốc không cho biết có hay không ảnh Trump chụp chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được treo tại đây.





Tại châu Âu, nhiều chính khách và giới chức an ninh bày tỏ lo ngại rằng hình ảnh này củng cố cảm nhận lâu nay: chính quyền Trump đang tỏ ra mềm mỏng với Moscow, trong khi Ukraine bị đẩy ra bên lề. Một cựu viên chức quốc phòng Anh nhận xét việc treo ảnh Putin công khai không gây ngạc nhiên, vì Trump vẫn thường nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân giữa ông và lãnh đạo Nga.





Thượng nghị sĩ Mark Warner, phó chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, chỉ trích việc bức ảnh Putin được treo phía trên một tấm hình khác chụp Trump với cháu mình, cho rằng điều này mang tính biểu tượng “đặt Putin lên trên người dân Mỹ.”





Ngược lại, phía Nga tỏ ra hài lòng. Kirill Dmitriev, người đứng đầu quỹ đầu tư quốc gia Nga và là một trong các nhân vật tham gia thương thuyết, bình luận ngắn gọn: “Một bức ảnh nói được ngàn lời.”





Sự việc diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ, Ukraine và Nga vẫn chưa đạt kết quả cụ thể, trong khi châu Âu tiếp tục lo ngại một thỏa thuận hòa bình có thể gây bất lợi cho Kyiv.