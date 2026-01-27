ICE Bị Tố “Săn Lùng” Người Tị Nạn Hợp Pháp Tại Minnesota: Luật Sư Yêu Cầu Tòa Chặn Chiến Dịch PARRIS

Nhân viên của Immigration and Customs Enforcement đã bắt giữ người tị nạn ngay tại các buổi trình diện di trú, trên đường đi làm, đi học, thậm chí xuất hiện trước cửa nhà không có trát tòa. Một số trường hợp bị còng tay đưa thẳng lên máy bay sang Texas.

Minnesota — Theo tờ The Independent, một thẩm phán liên bang đang xem xét yêu cầu tạm ngưng một chiến dịch di trú quy mô lớn tại Minnesota, sau khi đơn kiện tập thể cáo buộc nhân viên di trú liên bang “đi từng nhà” và “săn lùng” người tị nạn đã được tái định cư hợp pháp, kể cả trẻ em, rồi đưa họ sang các trại giam tại Texas.





Chiến dịch mang tên Operation PARRIS do chính quyền Tổng thống Donald Trump khởi động hồi đầu tháng, nhắm riêng vào khoảng 5.600 người tị nạn mới đến Minnesota. Những người này đã được Hoa Kỳ tiếp nhận hợp pháp sau nhiều năm sàng lọc an ninh nghiêm ngặt, nhưng chưa có quy chế thường trú nhân.





Theo đơn kiện, nhân viên của Immigration and Customs Enforcement đã bắt giữ người tị nạn ngay tại các buổi trình diện di trú, trên đường đi làm, đi học, thậm chí xuất hiện trước cửa nhà không có trát tòa. Một số trường hợp bị còng tay đưa thẳng lên máy bay sang Texas.





“Tôi đã bỏ xứ vì bị chính quyền đàn áp,” một nguyên đơn giấu tên, được ký hiệu D. Doe, khai trong hồ sơ tòa. Người này cho biết ông bị bắt đột ngột tại nhà và bị áp giải sang Texas trong tình trạng bị xích. “Tôi không ngờ điều đó lại tái diễn ở đây. Cảm giác lạnh người và sợ hãi.”





Luật sư của các nguyên đơn hôm thứ Hai đã yêu cầu thẩm phán liên bang John R. Tunheim ra lệnh đình chỉ chiến dịch, cho rằng đây là hành động mang động cơ chính trị, xuất phát từ thái độ thù nghịch của tổng thống đối với cộng đồng người Somalia — nhóm di dân mà Trump từng dùng lời lẽ miệt thị.





Minnesota hiện là nơi sinh sống của khoảng 80.000 người gốc Somalia, đa số là cư dân hợp pháp hoặc công dân Hoa Kỳ. Chính quyền liên bang, viện dẫn một số hồ sơ gian lận liên quan đến các chương trình trợ cấp xã hội có bị can gốc Somalia, đã tăng cường nhân viên liên bang tới tiểu bang này như một phần của chiến dịch trục xuất trên toàn quốc.

Trong thông cáo công bố Operation PARRIS, Bộ Nội An — gọi Minnesota là “tâm điểm của cuộc chiến chống gian lận,” khẳng định chính phủ sẽ không “khoanh tay đứng nhìn khi hệ thống di trú Hoa Kỳ bị lợi dụng.”





Phía nguyên đơn phản bác rằng những người bị nhắm tới không hề bị cáo buộc sai phạm, không có lệnh trục xuất, và không có nguy cơ bỏ trốn. “Đây là những người vào Hoa Kỳ theo đúng chương trình tiếp nhận người tị nạn, đã qua sàng lọc lý lịch và sinh trắc học,” luật sư Michelle Drake trình bày trước tòa. “Họ được cấp phép đi làm, đang đi làm, và đang sinh sống bình thường.”





Hồ sơ kiện cũng cho biết U.S. Citizenship and Immigration Services đang rà soát hàng ngàn hồ sơ người tị nạn được tiếp nhận dưới thời Tổng thống Joe Biden, trong bối cảnh Bộ Nội An đồng loạt hủy bỏ các biện pháp bảo vệ pháp lý đối với khoảng một triệu người nhập cảnh hợp pháp trong giai đoạn trước.





Từ khi trở lại Bạch Ốc, Trump đã cho đình chỉ các chuyến bay tái định cư đã được sắp xếp từ trước, cắt giảm mạnh trợ cấp tài chánh và y tế cho người tị nạn, đồng thời thông qua đạo luật One Big Beautiful Bill Act, hạn chế quyền tiếp cận Medicaid, Medicare, chương trình bảo hiểm y tế trẻ em và trợ cấp thực phẩm khẩn cấp.





Đơn kiện cũng nêu sự tương phản rõ rệt trong chính sách tiếp nhận người tị nạn, khi chính quyền Trump hồi tháng Năm đã cho phép 59 người da trắng Nam Phi nhập cư với quy chế “tị nạn,” và hiện đang ưu tiên phần lớn chỉ tiêu hiếm hoi còn lại cho nhóm này. Trần tiếp nhận người tị nạn hằng năm đã bị hạ từ 125.000 xuống còn 7.500 người.





“Theo luật quốc tế và luật Hoa Kỳ, chính phủ có nghĩa vụ pháp lý và đạo lý phải bảo vệ người chạy trốn đàn áp, chứ không phải đẩy họ vào giam cầm và cô lập,” bà Michele Garnett McKenzie, đại diện tổ chức Advocates for Human Rights, phát biểu. “Những hành động này đang phá vỡ cam kết mà Hoa Kỳ đã đưa ra với các cộng đồng tị nạn.”