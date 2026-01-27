Hôm nay,  

Philip Glass Và Bản Giao Hưởng Lincoln Rời Khỏi Kennedy Center

27/01/2026
Ảnh: “Sau khi cân nhắc chín chắn, tôi quyết định rút Giao hưởng số 15 “Lincoln” khỏi Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy.  Giao hưởng số 15 là một bức chân dung về Abraham Lincoln, và những giá trị mà Kennedy Center hôm nay đại diện đang trực tiếp xung khắc với thông điệp của bản giao hưởng. Vì thế, tôi cảm thấy mình có bổn phận phải rút buổi công diễn ra mắt bản giao hưởng này khỏi Kennedy Center, dưới sự lãnh đạo hiện nay của trung tâm. Philip Glass”. Hình nền: sân khấu Kennedy Center.

 

Washington bước vào mùa đông năm nay với âm thanh đứt quãng của một khúc giao hưởng chưa thành. Sau sáu năm thai nghén, bản Giao hưởng số 15 của Philip Glass — nhà soạn nhạc Hoa Kỳ được xem là người có công đưa ngôn ngữ tối giản vào đời sống âm nhạc đương đại — đáng lẽ phải vang lên tại Kennedy Center, như lời chào mừng kỷ niệm bán thế kỷ của trung tâm nghệ thuật danh tiếng này. Nhưng chỉ ít tháng trước buổi công diễn, nhạc sĩ 88 tuổi ấy tuyên bố rút tác phẩm.

Những giá trị mà Kennedy Center hôm nay biểu trưng không còn phù hợp với tinh thần của Abraham Lincoln,” ông viết, như hồi chuông cảnh tỉnh giữa một bầu không khí vốn đã nhiều sấm sét.

Sự rút lui của Glass không chỉ là một “biến cố âm nhạc”; nó là một tín hiệu thời đại. Từ khi Tổng thống Trump trở lại quyền lực và đặt tên mình bên cạnh John F. Kennedy trên mặt tiền trung tâm — “The Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts” — giới nghệ thuật thủ đô Hoa Thịnh đã không khỏi phân tâm. Một bên là danh dự nghề nghiệp, một bên là cảm thức công dân.

Ở ngoài khán phòng, người ta còn nhìn thấy một chuỗi thay đổi về cơ cấu điều hành. Một hội đồng quản trị mới được bổ nhiệm, nhiệm vụ của trung tâm được điều chỉnh, và các chương trình nghệ thuật từng được xem là nghiêng về khuynh hướng “thức tỉnh” bị kiểm duyệt. Trong bối cảnh đó, mỗi buổi hòa nhạc, mỗi chương trình biểu diễn, mỗi tấm vé xem hòa nhạc dường như mang thêm một ý nghĩa, một thái độ vượt ra ngoài âm nhạc.

 

DÀN NHẠC Ở LẠI

Trong khi nhiều tên tuổi khác — như nữ danh ca Renée Fleming hay nhạc sĩ Béla Fleck — lần lượt thoái lui, Gianandrea Noseda, nhạc trưởng người Ý, vẫn quyết định ở lại với dàn nhạc giao hưởng quốc gia (NSO). “Âm nhạc không thuộc về một đảng nào,” ông nói, “và nhiệm vụ của tôi là phụng sự nghệ thuật, không phải nghị sự.”

Câu nói ngắn gọn ấy, giữa lúc hội trường thưa vắng khán giả và quỹ tài trợ bấp bênh, nghe ra vừa là lời nguyện, vừa là phương châm sinh tồn. Joan Bialek, chủ tịch hội đồng quản trị NSO, nói thêm: “Tôi đã lớn lên bên Kennedy Center, không thể để nó biến mất.”

Nhưng Kennedy Center của năm 2026 không còn là mái ấm thuần túy của nghệ thuật nữa. Đằng sau những bản khúc của Brahms hay Schumann là những con số chính trị: ngân sách lớn, phần trợ cấp do một hội đồng quản trị mới, thân chính quyền, nắm giữ; các nhà tài trợ truyền thống lần lượt rút lui, để lại khoảng trống được lấp vào bởi những nguồn tài trợ mới, thân với chính quyền đương nhiệm.

 

ÂM NHẠC VÀ CHÍNH SỰ

Cuộc tranh luận quanh Kennedy Center gợi lại một câu hỏi cũ: nghệ thuật có thể đứng ngoài chính trị chăng? Deborah Borda, cựu chủ tịch dàn nhạc New York Philharmonic, nhận xét: “Sự xáo trộn ở đây chỉ là mẫu nhỏ của cơn sốt lan khắp nước Mỹ — những gì từng vô tư bây giờ khó tránh khỏi sự phân cực.”

Với Philip Glass, quyết định rút Giao hưởng số 15 là một cách giữ gìn trọn vẹn ý nghĩa của tác phẩm. Bản nhạc viết cho Abraham Lincoln — vị tổng thống từng cảnh báo về hiểm họa phân hóa quốc gia — khó mà vang lên một cách vô tư trong một bối cảnh mà chính không gian trình diễn đã trở thành đề tài tranh luận.

Sự rút lui ấy chỉ là một nốt trong cả chuỗi động tác cùng nhịp: những nghệ sĩ hủy diễn vì không muốn tên mình gắn với một công trình vừa bị đổi tên, những đoàn hát chọn rời hẳn mái nhà đã chung sống nhiều thập niên. Có người nêu lý do chính trị, có người chỉ nói ngắn gọn: không thể chấp nhận một chỗ đứng nơi nghệ thuật bị xem như chiến lợi phẩm.

Còn Noseda, ông chọn một hướng đi khác. Bằng việc tiếp tục đứng trên bục chỉ huy, ông tin rằng chính âm nhạc — chứ không phải các diễn đàn tranh luận — mới là nơi có thể hàn gắn những rạn nứt. Theo ông, dàn nhạc phải sống và hít thở cùng thành phố mà nó phục vụ.

Noseda còn đem tám cây vĩ cầm, một viola và một cello trong bộ sưu tập riêng cho các nhạc công mượn, như một chia sẻ âm thầm trong thời khắc khó khăn. Ông cũng vừa gia hạn hợp đồng đến năm 2031, muốn có mặt bên dàn nhạc khi nó tròn một thế kỷ tuổi, nếu có thể, trong một giai đoạn hồi sinh chứ không phải tàn cuộc.

 

GIỮ NGỌN LỬA NGHỆ THUẬT

Kennedy Center vẫn sáng đèn mỗi đêm, vẫn còn những khán giả đến vì Brahms, Vivaldi, Schumann. Nhưng ánh sáng ấy lung linh nhiều sắc độ — vừa là nghệ thuật, vừa là thử thách lương tâm, trong một đất nước đang còn bàng hoàng vì những cái chết vừa mới xảy ra ở Minneapolis, nơi chính sách trục xuất được thi hành bằng bạo lực.

Trong khi người rút lui và kẻ ở lại đều tin rằng mình hành động theo lương tâm nghề nghiệp, câu hỏi đặt ra còn đó: phải chăng vào thời mà mọi lĩnh vực đều dễ bị gắn nhãn “tả” hay “hữu”, âm nhạc vẫn đủ sức giữ linh hồn bất khuynh hướng của con người?

Một buổi tối cuối tháng Một, giữa khán phòng lưng chừng ghế trống, khi Gianandrea Noseda đứng trên bục chỉ huy, ông có lẽ sẽ nói khẽ gần như cho riêng mình nghe: “Tôi không thể làm mọi người vui lòng. Nhưng tôi biết vì sao tôi ở đây — để giữ nhịp cho tiếng nói của nghệ thuật.” Và dàn nhạc cất lên. 

Ở một nơi khác, trong im lặng, Philip Glass cũng giữ lấy nhịp riêng — một bản giao hưởng không vang lên giữa khán phòng, nhưng vẫn hào hùng trong niềm tin rằng có lúc, chính sự im lặng là giai điệu chủ lực.

Giữa người ở lại và kẻ ra đi, chỉ còn lại một điều không đổi: ước vọng rằng nghệ thuật, dù lặng hay vang, đều có thể cứu rỗi phần nhân bản đang dần mỏi mệt trong tâm hồn con người, giữa một thời đại Trump-Kennedy Center lẫn lộn giá trị.

Cung Fa

Ni Sư Daehae, cũng là nhà đạo diễn điện ảnh nổi tiếng, đã thắng giải thưởng Phim truyện xuất sắc nhất (Best Fiction Film) tại Đại hội điện ảnh Bangladesh, theo tin của báo Korea Joong Ang Daily ngày 19/1/0226.

Người họa sĩ ấy đã đi xa mười năm. Nhưng qua cuốn sách này với những tranh ảnh cùng phụ chú, cho tôi cảm giác như anh vẫn đâu đây, bên bạn bè và người thân, ấm áp.

Trong thế giới nhiễu động hôm nay, khi nhịp tiện nghi càng tăng thì khoảng cách giữa con người và thiên nhiên dường như càng xa, tranh của Ann Phong như một nốt lặng giữa biến tấu thời đại, đưa người xem tìm lại chính mình giữa cơn quay cuồng của văn minh. Mời tham dự cuộc triển lãm: Ann Phong: Làm Hòa Với Trái Đất - Triển lãm: Making Peace with the Earth, 415 Avenida Granada, San Clemente, CA 92672, Thời gian: 15 tháng Giêng – 8 tháng Ba, 2026, Địa điểm: Casa Romantica Cultural Center and Gardens

Tôi có một số kỷ niệm với Miền Đông Hoa Kỳ. Nhớ những ngày cùng theo nhà thơ Giang Hữu Tuyên ôm báo dưới mưa tuyết lất phất. Nhớ những buổi chiều ngồi tới khuya ở nhà anh Ngô Vương Toại, một nhà báo nổi tiếng từ thơi sinh viên ở Sài Gòn vì bị bắn trên một sân khấu nhạc ngoài trời và cuối đời trở thành một nhà truyền thông nổi tiếng trên đài Á Châu Tự Do RFA. Tôi nhớ giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, người cực kỳ uyên bác với vốn học và nghiên cứu, và cũng là người cực kỳ thơ mộng với các phân tích về thơ Việt Nam và quốc tế. Và nhớ tới họa sĩ Đinh Cường, người khi vừa mới tới định cư ở Hoa Kỳ là đã có những cuộc triển lãm sôi nổi.

Biết cụ từ lâu, nhưng chúng tôi không được vào lớp học của cụ, tuy vậy có nhiều lần thầy Nguyễn Đăng Thục, mời cụ thỉnh giảng ở đại học văn khoa Saïgon, chúng tôi đã được nghe những lời giảng giải, , những lời vàng ngọc của cụ, hôm đấy cụ nói về vấn đề “dinh tê”, là chỉ dậy cho thanh niên sinh viên tại sao lại có vấn đề dinh tê, là việc đi kháng chiến, rồi lại đổi ý về thành phố… đã lâu rồi, tôi vẫn nhớ lơ mơ là thầy giảng cặn kẽ từ đầu, từ ngôn từ… dinh là đi, là đi về (như trong câu: anh đưa nàng về dinh, vậy đó, vậy đó, phải đúng không, anh Nguyễn Viết Sơn?) còn tê là nhại theo chữ tây thời Pháp thuộc, ý nghĩa của chữ rentrée! Nếu tôi nhớ lơ mơ thì xin một chữ đại xá! Tại vì lâu quá lâu rồi.

William Shakespeare và Anne Hathaway thành vợ chồng vào năm 1582. Chàng mới mười tám tuổi, nàng hai mươi sáu và đang mang thai. Một năm sau, Susanna ra đời. Đến năm 1585, cặp song sinh Judith và Hamnet xuất hiện, khiến căn nhà nhỏ ở Stratford-upon-Avon đầy thêm tiếng trẻ. Trong khi Anne ở lại quê chăm con và giữ nếp nhà, Shakespeare phần lớn thời gian sống giữa London—cách Stratford gần trăm dặm—nơi ông theo đuổi sân khấu và chữ nghĩa. Những năm tháng ấy, ông vẫn đều đặn đi về, nhưng cuộc sống gia đình đa phần đặt trên vai Anne.

Nói đến thi ca “một thời” của Thầy thì khả năng nào để nói, chữ nghĩa nào để diễn đạt, và tư tưởng – tình cảm nào để thấu ý thơ. Thôi thì mình nói bằng tấm lòng chân thành, bằng chút ân tình quý kính mà Thầy trò một thời học tập, làm việc bên nhau. Do vậy, xin đừng bông đùa chữ nghĩa mà thất lễ. Tản mạn thi ca, người viết muốn nói đến vài ý thơ của Thầy đã rơi rớt đâu đó, ẩn núp dưới rặng chân mây, bên bờ vực thẳm, hay như là ủ mình nơi “không xứ” vượt thoát tử sinh của bậc Đại sĩ, mà hòa quyện với đời một thứ tình cảm thâm trầm, da diết của thi nhân.

LTS: Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ (1945-2023) là một học giả, nhà văn, nhà thơ, nhà phiên dịch Tam Tạng Kinh điển Phật Giáo của Việt Nam trong thời hiện đại. Thầy đã xuất bản hàng chục tác phẩm về Phật học, văn học và triết học. Thầy viên tịch vào ngày 24/11/2023 tại Chùa Phật Ân, Đồng Nai, Việt Nam. Việt Báo xin dành số báo đặc biệt kỳ này để tưởng niệm hai năm ngày Thầy viên tịch và cũng để tỏ lòng tri ân những đóng góp của Thầy cho nền văn hóa và văn học của Dân Tộc và Phật Giáo Việt Nam.

Với lòng kính cẩn và tri ân, xin được cùng hướng về vị Thầy chung của chúng ta: Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, người đã một đời cống hiến cho sự nghiệp văn hoá, giáo dục và sự tồn vong của Chánh Pháp. Người là bậc Cao tăng, Thạc đức của Phật giáo Việt Nam. Người là hiện thân của Bồ-đề nguyện và Bồ-đề hành. Người là bậc Đại sĩ, bằng bi nguyện và hùng lực đã giữ vững con thuyền Đạo pháp trong lòng Dân tộc. Từ thuở thiếu thời, Người đã bộc lộ tài hoa, cốt cách và phẩm hạnh cao quý của Sa môn. Tuổi ba mươi đã phải khép lại những trang cảo thơm, lên rừng xuống biển, chịu lênh đênh cùng vận nước thăng trầm. Bản án tử hình không khiến Người dao động tâm tư, chỉ làm sáng thêm tinh thần “uy vũ bất năng khuất”. Tù đày và quản thúc không thể thay đổi được một người đã quyết tâm sống trọn vẹn với những giá trị mình đã lựa chọn.

Quán trọ là cõi tạm thế gian. Nẻo về là Niết-bàn lộ. Từ quán trọ đến Niết-bàn, nói xa thì muôn trùng vạn dặm của ba A-tăng-kỳ kiếp, mà nói gần thì chỉ cách nhau trong đường tơ kẽ tóc của một móng tâm. Tâm khởi động thì ở quán trọ. Tâm tịch lặng thì là Niết-bàn. Khi khởi tâm “nhớ nửa cung đàn” thì đang ở quán trọ. Nhưng hãy để ý chữ “nửa cung đàn” là cách ẩn dụ của nhà thơ Tuệ Sỹ. Nó diễn bày một cách tinh tế cảm thức siêu thoát của nhà thơ. Nhớ trọn cung đàn thì đó là thứ nhớ nhung bị vướng lụy của tình cảm phàm tình. Nhớ “nửa cung đàn” thì đó chỉ là dư âm lướt nhẹ qua tâm hồn rỗng lặng như cánh chim bay qua bầu trời xanh không để lại dấu vết gì. Thầy Tuệ Sỹ là người nghệ sĩ siêu thoát, như có lần nhà bình luận văn học Đặng Tiến đã viết về thơ của Thầy trong bài “Âm trầm Tuệ Sỹ”:“Thơ bao giờ cũng phản ảnh ba tính cách: môi trường xã hội trong lịch sử; ngôn ngữ trong những biến chuyển với thời đại; và tác giả, qua đời sống hàng ngày;
