Người vừa ngã xuống trên đường phố Minneapolis là ai?

Sáng 24 tháng 1, tại góc đường 26th Street và Nicollet Avenue ở nam Minneapolis, người ta thấy anh đứng trên lề đường, cầm điện thoại quay cảnh một nhóm đông nhân viên liên bang mặc áo giáp. Trong những thước phim sau đó, anh lùi lại, có vẻ muốn đưa tay đỡ hai người khác bị đặc vụ xịt hơi cay vào mặt giữa cảnh hỗn loạn, rồi một toán người áo đồng phục ập tới, vây quanh, xịt một chất cay vào mặt anh và đè anh xuống mặt đường. Họ bắn anh chết. Anh tên là Alex Jeffrey Pretti, 37 tuổi, là công dân Hoa Kỳ và

Anh sinh tại Illinois, lớn lên ở Green Bay, Wisconsin, tốt nghiệp trung học rồi sang Minnesota học tiếp, gắn bó luôn với tiểu bang này từ những năm thanh niên.





Những năm đầu, Pretti làm trong ngành nghiên cứu y khoa, phụ tá cho các bác sĩ trong các chương trình khảo cứu tại bệnh viện.

Một nữ đồng nghiệp kể chính chị đã giục anh chuyển hẳn sang nghề y tá; anh quay lại trường, lấy bằng điều dưỡng, xin hành nghề tại Minnesota từ năm 2021, với giấy phép y tá còn hiệu lực đến tháng Ba năm nay.





Từ đó, Alex đứng trong ê-kíp hồi sức tích cực (ICU) của hệ thống bệnh viện cựu chiến binh Minneapolis, chuyên chăm sóc thương phế binh.





Các bác sĩ và bạn cùng ca trực đều nói anh là người giỏi việc, bình tĩnh trước những ca nặng, thật lòng yêu nghề và xem bệnh nhân như người thân.





Ở ngoài bệnh viện, những người láng giềng chỉ biết về anh như một người đàn ông hiền, ít nói, hay dắt con chó Joule đi dạo quanh khu phố.





Một bà ở cùng chung cư bảo chưa từng thấy anh gây chuyện, và “không thể tin nổi” khi nghe nói anh có mang súng; theo hồ sơ, anh là chủ súng hợp pháp, có giấy phép mang súng ngắn theo luật Minnesota.





Gia đình cho hay Alex không có tiền án, ngoài vài lỗi giao thông lặt vặt.

Vợ cũ nói anh quan tâm đến công bằng xã hội, từng xuống đường những năm 2020, nhưng bản tính chừng mực, tránh xa bạo động và không thích cảnh xô đẩy, đập phá.





Những tuần gần đây, Minneapolis lại sôi lên sau cái chết của Renee Nicole Good, một bà mẹ ba con bị nhân viên di trú bắn chết trong xe vào ngày 7 tháng Giêng.





Alex theo dõi sát những bản tin ấy, rồi xuất hiện trong hàng người phản đối chiến dịch trấn áp di dân của chính quyền liên bang, giữa trời băng giá.





Trong những thước phim sau đó, anh lùi lại, có vẻ muốn đưa tay đỡ hai người khác bị đặc vụ xịt hơi cay vào mặt giữa cảnh hỗn loạn, rồi một toán người áo đồng phục ập tới, vây quanh, xịt một chất cay vào mặt anh và đè anh xuống mặt đường lạnh.





Một đặc vụ thò tay vào thắt lưng Alex, tiếng la “nó có súng” vang lên từ trong đám đông.





Gần như ngay lập tức, súng nổ. Một phát. Rồi thêm nhiều phát nữa, giữa vòng người áo giáp. Các đoạn video hiện đã được ABC News, AP và Reuters xác minh không cho thấy bất kỳ khoảnh khắc nào Pretti rút súng, giơ súng hay chĩa súng.





Riêng Bộ Nội An nói anh đã tiến đến gần các nhân viên biên phòng với một khẩu súng 9 ly và “chống cự dữ dội” khi bị yêu cầu buông khí giới.





Cảnh sát trưởng Minneapolis cho hay có vẻ nhiều nhân viên liên bang cùng nổ súng, và hiện người ta chưa xác định được ai bóp cò trước.





Chiều hôm ấy, hồ sơ chính thức ghi thêm một hàng: Alex Jeffrey Pretti, 37 tuổi, công dân Hoa Kỳ, y tá ICU tại VA, chủ súng hợp pháp, không tiền án.





Còn nơi bệnh viện cựu chiến binh, đồng nghiệp thắp nến trước cổng, cắm những mảnh giấy nhỏ viết mấy dòng thương tiếc cho người bạn ca trực thường xuyên ôm hồ sơ đi giữa dãy giường, từng đêm canh chừng hơi thở yếu ớt của thương phế binh — để rồi chính anh gục xuống ngoài đường, vì đạn công quyền giữa cuộc bố ráp di dân của chính quyền Trump.