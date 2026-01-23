Hôm nay,  

Nước Mỹ từng vượt qua những cơn khủng hoảng tệ hại hơn thời Donald Trump

23/01/202600:00:00(Xem: 130)
ICE OUT
Người Mỹ đã nhiều lần cảm thấy trật tự sắp đổ vỡ, rồi vẫn tìm được đường điều chỉnh. Những lần hồi phục trước đây đều đòi hỏi công dân sẵn sàng đối mặt thất bại, chống lại lạm dụng quyền lực và không ngừng làm mới các nguyên lý lập quốc – trong đó có nguyên lý chính quyền của dân vận hành qua Quốc hội, chứ không phải qua tổng thống một mình. Ảnh do AI minh họa.


LTS: Việt Báo giới thiệu và lược dịch bài viết từ tuần báo The Economist, nhìn lại những giai đoạn khủng hoảng trong lịch sử Hoa Kỳ để soi chiếu nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump trong một bối cảnh rộng và tỉnh táo hơn.

Bài báo không nhằm bênh vực hay kết án cá nhân, mà nhắc rằng mỗi lần nước Mỹ vượt qua thử thách đều nhờ vào việc công dân đứng lên chống lạm dụng quyền lực và làm mới các nguyên tắc lập quốc.

***
 
Khi Hoa Kỳ tiến gần mốc 250 năm lập quốc, đời sống chính trị của đất nước này đang ở trong tình trạng rối ren, chia rẽ và đầy biến động. Vụ một nhân viên Di trú và Hải quan (ICE) bắn chết bà Renee Good tại Minneapolis hôm 7 tháng Giêng chỉ là thí dụ mới nhất: người dân xem cùng một đoạn phim từ ‘camera’ gắn trên người cảnh sát nhưng rút ra những kết luận trái ngược. Điều mới mẻ là chính quyền liên bang vội vã gán cho nạn nhân cái nhãn “khủng bố” và tìm cách dập tắt cuộc điều tra, như thể Tổng thống Donald Trump muốn đẩy xã hội vào bất ổn để rồi có cớ siết chặt bàn tay trấn áp.
 
Lịch sử cho thấy tiến bộ ở Mỹ hiếm khi đi theo đường thẳng. Xã hội này lớn lên qua những chu kỳ thất bại và chấn chỉnh, tiến rồi lùi, rồi lại tiến, và trong mỗi bước ngoặt đều có những người đứng dậy khi khủng hoảng gõ cửa. Chính từ những thời khắc ấy mà nền cộng hòa được định hình lại, thay vì tan rã.
 
Tờ Economist trong bảy số báo liên tiếp cho tới mùng 4 tháng Bảy sẽ đăng một loạt bài lần lượt trở lại những thời kỳ mà nền cộng hòa bị thử thách nặng nề, qua chính các tư liệu và tường thuật đương thời. Mục đích theo ban biên tập là để đặt tình thế nước Mỹ hiện nay vào một khung cảnh rộng hơn. Nhiệm kỳ của ông Trump là một phép thử gay gắt, nhưng không hoàn toàn xa lạ với lịch sử Hoa Kỳ.
 
Ông không phải là vị tổng thống đầu tiên xem những người bất đồng chính kiến như kẻ thù quốc gia. Năm 1798, dưới thời John Adams, các đạo luật về ngoại kiều và kiểm duyệt (Alien and Sedition Acts) biến những bài viết “sai sự thật, phỉ báng, độc hại” nhắm vào chính quyền thành tội hình sự. Hơn một thế kỷ sau, thời Thế chiến thứ nhất và giai đoạn kế tiếp, chính quyền Woodrow Wilson bỏ tù và trục xuất những người bất đồng, kiểm soát báo chí, làm ngơ trước các vụ bạo lực nhắm vào những ai bị coi là “phi Mỹ”. Mỗi lần như vậy, đàn áp đều được biện minh là “hợp pháp và cần thiết” nhân danh an ninh, trật tự và lòng yêu nước – thứ ngôn từ nay lại hùng hồn vang lên.
 
Nước Mỹ cũng từng chứng kiến sự suy đồi các chuẩn tắc về cách sử dụng quyền lực và chấp nhận thất bại. Sau Nội chiến, Tổng thống Andrew Johnson chống lại các nỗ lực bảo đảm quyền dân sự cho nô lệ được giải phóng, làm suy yếu tiến trình Tái thiết và trong một thời gian dài khiến dân chủ miền Nam bị rỗng ruột. Vụ Watergate sau đó phơi bày việc cơ quan điều tra và tình báo bị lôi kéo phục vụ mục tiêu phe phái, đồng thời cho thấy sự sống còn của nền dân chủ tùy thuộc vào những công chức và ký giả không chịu cúi đầu. Trong cả hai trường hợp, những chuẩn mực tối thiểu về lương tri và pháp quyền sau cùng vẫn được cứu vãn, bởi có đủ số người Mỹ quyết tâm bảo vệ chúng.
 
Cảm giác nước Mỹ đứng bên bờ vực, chới với giữa một công luận phân cực, cũng không phải chuyện mới mẻ. Bản hiến pháp đầu tiên – Articles of Confederation – đã tỏ ra quá yếu để giữ chặt các tiểu bang trong một khung chung, đẩy nền cộng hòa vào nguy cơ tan rã; bản hiến pháp kế tiếp thì lẩn tránh vấn đề nô lệ bằng những thoả hiệp và lối nói vòng, dời cuộc đối diện thật sự sang cuộc Nội chiến đẫm máu. Đến thập niên 1930, nạn Đại khủng hoảng làm lộ ra một hệ thống chính trị lúng túng trước cảnh thất nghiệp hàng loạt. Gần đây hơn, cuộc bầu cử năm 2000 – rốt cục do Tối cao Pháp viện phân xử – cho thấy trật tự hiến định phụ thuộc đến mức nào vào thiện chí và sự tự chế, những phẩm chất rõ ràng nay đã suy yếu.
 
Dĩ nhiên, hiện tại không hoàn toàn trùng lặp với quá khứ. Lịch sử không lặp lại y nguyên. Nhưng khuynh hướng cho rằng “chưa bao giờ tệ như bây giờ” vừa tâng bốc thời đại hiện tại, vừa hạ thấp những thế hệ từng đối đầu với hiểm họa còn lớn hơn. Người Mỹ đã nhiều lần cảm thấy trật tự sắp đổ vỡ, rồi vẫn tìm được đường điều chỉnh. Quá khứ không bảo đảm tương lai, cũng không cho phép an tâm nằm chờ mọi chuyện tự động khá lên. Những lần hồi phục trước đây đều đòi hỏi công dân sẵn sàng đối mặt thất bại, chống lại lạm dụng quyền lực và không ngừng làm mới các nguyên lý lập quốc – trong đó có nguyên lý chính quyền của dân vận hành qua Quốc hội, chứ không phải qua tổng thống một mình.
 
Tuy vậy, lịch sử cũng nhắc rằng sự đổi hướng đôi khi chỉ diễn ra sau một cú sốc lớn: một cuộc nội chiến, một cơn đại suy thoái hay một mối đe dọa sinh tử từ một cường quốc đối thủ. Thách thức dành cho thế hệ người Mỹ hôm nay là phải một lần nữa chỉnh lại hướng đi của quốc gia mà không cần trả giá bằng một tai họa ở tầm vóc như thế.
 
Hoa Trang lược dịch

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trang sau

23/01/202600:00:00
Một năm sau khi Donald Trump trở lại Bạch Ốc, một cuộc thăm dò dư luận quốc tế quy mô lớn cho thấy một nghịch lý đáng chú ý: khẩu hiệu “Làm Cho Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại” của ông dường như lại đang góp phần nâng vị thế toàn cầu của Trung Quốc, thay vì củng cố vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ.

23/01/202600:00:00
Đại Hội 14 của đảng CSVN vào các ngày 19 đến 25 tháng 1, 2026 nhằm đẩy mạnh đất nước lên thiên đường chủ nghĩa cộng sản. Đây là thời điểm chúng ta đánh giá lại vị trí trung thực của chủ nghĩa này, theo dòng lịch sử. Một cách tổng quát, trong giai đoạn cận kim của nhân loại, có 3 loại thảm họa lớn lao nhất cho các quốc gia kém phát triển, nhất là tại Á Châu, Châu Mỹ La Tinh và Phi Châu. Đó là hiểm họa đến từ các chủ nghĩa Thực Dân, Phát Xít và Cộng Sản.

22/01/202622:22:00
Về cơ bản, Hoa Kỳ vẫn là một nền dân chủ đại diện, nơi công dân bầu ra các quan chức để đại diện cho ý kiến và mối quan tâm của họ trong chính phủ ở các cấp liên bang, tiểu bang, và địa phương. Quyền lực của chính phủ và các đại diện của chính phủ trên nguyên tắc vẫn bị ràng buộc bởi Hiến Pháp Hoa Kỳ và pháp luật.

18/01/202617:21:00
Cú sốc lớn nhất đến khi Trump bất ngờ đổi giọng. Thay vì ra lệnh tấn công như từng nhiều lần đe dọa, ông tuyên bố chính quyền Iran đã cam kết dừng bắn giết và ngưng xử tử hàng loạt, và vì vậy ông quyết định không khai hỏa. Các chuyến bay quốc tế vốn phải vòng tránh không phận Iran vì lo chiến tranh sắp nổ ra bắt đầu bay lại, trong khi bên dưới, người biểu tình đối mặt với chốt gác, lệnh giới nghiêm, bắt bớ và những phiên tòa đặc biệt. Trong mắt họ, một tổng thống từng nói mình “cứng rắn với Iran” đã chọn tin lời trấn an của chính cái chế độ mà ông gọi là “bệnh hoạn”, hơn là tin vào những thi thể vừa nằm xuống trên đường phố.

18/01/202616:40:00
Kể từ sau cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela và việc bắt giữ Nicolás Maduro, nhiều quan chức chính phủ Mỹ và chính Tổng Thống Donald Trump đã liên tục nhắc lại những lời đe dọa đối với Greenland. Những lời đe dọa này đã làm Đan Mạch lo ngại hơn so với lần đầu tiên Trump tung ra vào đầu năm 2025.

16/01/202600:00:00
Trong thế giới của Donald Trump, quyền lực là chuẩn mực sau cùng. Kẻ mạnh lấy được bao nhiêu thì lấy. Lý lẽ ấy không chỉ định hình chính sách đối ngoại của ông, mà còn đang kéo theo những hệ lụy sâu rộng cho nước Mỹ và phần còn lại của thế giới. Suốt mười hai năm, Nicolás Maduro gieo kinh hoàng lên Venezuela. Ông ta cướp bầu cử; khi dân chúng phản đối, bộ máy đàn áp ra tay không nương: giết chóc, hãm hiếp, tra tấn, giết người bằng cách trùm túi nhựa cho ngạt thở. Cùng lúc, bè đảng của chế độ tha hồ vơ vét và điều hành kinh tế một cách phá hoại đến mức tổng sản lượng quốc gia sụt 69%. Gần một phần tư dân số phải bỏ nước ra đi. Mức độ sụp đổ ấy vượt xa những gì thường thấy ngay cả trong các cuộc nội chiến đẫm máu nhất.

10/01/202614:17:00
Câu chuyện được kể gọn như một bản tường trình được đánh máy từ trước. Một người mẹ bị bắn bể mặt chết. Một bộ máy đồng thanh gọi bà là kẻ khủng bố hung dữ. Một số người vỗ tay. Một số người như cô ca sĩ Việt đồng thanh lên lớp người đàn bà xấu số không còn có cơ hội để tự bào chữa. Cũng có người như chàng họa sĩ lặng lẽ vẽ - để giữ lại một khuôn mặt không quen. Còn sự thật — nó nằm đó, giữa phố, bị bắn gục, giữa những bó hoa đặt xuống từ những tấm lòng còn chút lương tri.

09/01/202600:00:00
Người Việt mình, nói cho gọn, là dân có rất nhiều ý kiến. Chuyện gì cũng bàn — bóng đá, chính trị, kinh tế, đến cả… triết học. Ấy vậy mà khi đụng đến nghệ thuật, nhiều người lại im lặng lạ kỳ: nghe người ta khen thì gật, thấy đông người thích thì “ừ, chắc hay đó”, sao cũng được, miễn không phải động não. Một chương trình ca nhạc làm ẩu, ánh sáng lòe loẹt, tiết mục chắp vá — vẫn được tung hô “hoành tráng”. Một không gian trang trí lủng củng, rối mắt, thiếu tiết điệu, thiếu khoảng lặng để mắt nghỉ — vẫn được tán tụng “rực rỡ”. Một cuốn sách lỏng lẻo, thiếu nội dung, không bố cục, chữ nghĩa vênh váo, vẫn được gắn nhãn “sản phẩm văn hóa”. Ca sĩ giọng yếu, phát âm ngọng nghịu, chỉ cần ngân chút “mùi mẫn” là thành “có hồn”.

09/01/202600:00:00
Trong buổi họp báo tại Mar-a-Lago ngày 3 tháng 1 năm 2026, Trump nói rất thẳng. Mục tiêu của Hoa Kỳ tại Venezuela không phải là điều gì mờ ám hay úp mở. Trái lại, ông nêu ra ít nhất bốn mục tiêu, rõ ràng đến mức không thể hiểu lầm: giành thêm quyền tiếp cận dầu hỏa Venezuela; chặn đường ma túy; cắt dòng di dân; và đưa Venezuela trở lại con đường dân chủ. Vấn đề không nằm ở chỗ thiếu minh bạch. Vấn đề nằm ở chỗ bốn mục tiêu ấy không thể cùng tồn tại. Mỗi mục tiêu, nếu xét đến cùng, đều mâu thuẫn với ít nhất một mục tiêu khác. Có mục tiêu này thì phải hy sinh mục tiêu kia. Và khi sự hy sinh ấy xảy ra, ưu tiên thật sự của Washington sẽ lộ diện.

08/01/202611:41:00
Hôm qua, thứ Tư, bà Renee Nicole Good, 37 tuổi, người mẹ ba con ở Minneapolis, lãnh ba phát đạn từ tay đặc vụ ICE – chết ngay giữa đường. Chính quyền Trump qua bà Tricia McLaughlin – thư ký báo chí Bộ Nội An – nhả ngay kịch bản: "Bà ta là 'kẻ bạo loạn hung hãn', dùng xe cán lính, lính bắn tự vệ!" Bà Kristi Noem – bộ trưởng Nội An – vội phong cho nạn nhân danh hiệu "khủng bố nội địa", như thể bà này là du kích ISIS cầm lựu đạn xông vào Nhà Trắng. Chẳng chứng cớ chi hết, chỉ có miệng lưỡi chính trị nhả khói cho vừa kịch bản. Tổng thống Trump xem video một cái là phán: "Bà ta hành động kinh tởm, không phải 'cố tông' mà tông thật!" Ủa, video rõ mồn một: xe bà lùi nhẹ rẽ phải chạy trốn, lính ICE lành lặn bước đi sau đó. Cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O’Hara xác nhận: "Chỉ bà ấy bị trọng thương!" Nhưng nhằm nhò gì, Trump-Noem cần kịch bản phải thế thì nó phải thế!
Trang sau
“Đây là quan điểm của người viết, không nhất thiết là quan điểm của Việt Báo.”
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.