Tại Sao Phụ Nữ Lại Khổ Sở Vì Chứng Nhức Nửa Đầu Hơn Nam Giới?



Theo nghiên cứu mới, phụ nữ không những thường bị nhức nửa đầu hơn nam giới, mà cơn đau còn kéo dài hơn. Bệnh thường nặng nhất vào giai đoạn họ vừa phải lo công ăn việc làm, vừa phải chăm sóc gia đình. (Nguồn: pixabay.com)



Có một nỗi khổ mà các bà, các cô thường phải âm thầm gánh chịu nhiều hơn các ông, đó là chứng nhức nửa đầu, hay còn gọi là migraine. Nhức đầu thì ai cũng từng bị, nhưng với nhiều phụ nữ, đây không phải chuyện đau vài tiếng rồi thôi, mà là một thứ bệnh đeo đẳng suốt nhiều năm, ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày và cả công ăn việc làm.

Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí y khoa The Lancet Neurology đã đưa ra những con số khiến nhiều người phải giật mình. Sau khi phân tích dữ liệu của khoảng 41,000 bệnh nhân tại 18 quốc gia, các nhà nghiên cứu xác nhận điều mà nhiều người đã cảm nhận từ lâu: phụ nữ không chỉ bị migraine nhiều hơn đàn ông, mà còn bị nặng và lâu hơn.

Không chỉ đau hơn, mà còn lâu hơn

Theo nghiên cứu, tổng thời gian mà phụ nữ phải sống chung với những cơn nhức nửa đầu gần như gấp đôi nam giới. Andreas Kattem Husøy, một trong những tác giả của nghiên cứu từ Norwegian Center for Headache Research giải thích rằng, chỉ đếm xem có bao nhiêu người bị đau là chưa đủ; điều đáng nói là mỗi người phải chịu đau bao lâu, ảnh hưởng ra sao tới đời sống, công việc, và sinh hoạt thường ngày.

Nói một cách dễ hiểu: không phải chỉ hỏi “có bệnh hay không,” mà là bệnh đó làm mình khổ tới mức nào.

Cũng cần lưu ý, nhức nửa đầu không phải chỉ là nhức đầu thông thường. Khi cơn đau tới, nhiều người còn bị ói mửa, mệt rã rời, thấy ánh đèn chói mắt, nghe mùi gì cũng khó chịu. Y khoa đến nay vẫn chưa hiểu hết vì sao bệnh này xảy ra; chỉ biết nó liên quan tới hệ thần kinh và mạch máu trong não. Khi một số mạch máu giãn ra bất thường, cơn đau bùng lên dữ dội.

Nội tiết tố: một nguyên nhân lớn nhưng chưa phải tất cả

Nguyên nhân gây nhức nửa đầu thì mỗi người mỗi khác: có người do di truyền, có người vì ăn uống thất thường, thiếu ngủ, căng thẳng đầu óc. Cũng có trường hợp vì dùng thuốc giảm đau quá nhiều; dùng sai cách không những không bớt đau mà còn làm đau thêm. Theo nghiên cứu, nếu dùng thuốc đúng, khoảng 20% những cơn đau có thể tránh được.

Vậy tại sao phụ nữ lại khổ hơn? Nhiều bác sĩ cho rằng nội tiết tố (hormone) nữ đóng vai trò quan trọng. Trong hệ thống thần kinh của phụ nữ có những “điểm tiếp nhận” các loại nội tiết tố như estrogen và progesterone (những chất điều khiển chu kỳ kinh nguyệt); chính sự thay đổi của các chất này châm ngòi cho các cơn đau.

Giả thuyết về “sự sụt giảm estrogen” đã được đưa ra từ năm 1972 bởi bác sĩ thần kinh Brian Somerville. Người ta thấy rằng trước 10 tuổi, bé trai và bé gái bị nhức đầu gần như ngang nhau; nhưng khi con gái bước vào tuổi dậy thì, số lần bị nhức nửa đầu tăng lên rõ rệt. Ngược lại, nhiều phụ nữ mang thai lại thấy đỡ đau trong những tháng giữa thai kỳ, khi lượng estrogen trong người cao hơn bình thường.

Đến tuổi tiền mãn kinh, nội tiết tố lên xuống thất thường, chứng nhức nửa đầu thường trở nên nặng hơn. Tuy vậy, chính các bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng nội tiết tố chỉ giải thích được một phần. Nhiều phụ nữ bị nhức nửa đầu không liên quan đến chu kỳ kinh, và rất nhiều đàn ông cũng mắc chứng này.

Một căn bệnh từng bị xem nhẹ

Điều đáng buồn là trong quá khứ, chứng nhức nửa đầu ở phụ nữ từng bị xem nhẹ, thậm chí bị cho là vấn đề “tâm lý.” Cách nhìn này khiến bệnh không được nghiên cứu và chữa trị tới nơi tới chốn, hậu quả kéo dài cho đến ngày nay.

Trong khi đó, nhức nửa đầu là một trong những lý do hàng đầu khiến người ta phải nghỉ làm, mất thu nhập. Đối với phụ nữ, những cơn đau này thường ập đến dữ dội nhất vào độ tuổi 30 và 40 – đúng vào lúc họ đang phải dồn sức vừa lo cho sự nghiệp, vừa chăm sóc gia đình.

Giới nghiên cứu cho rằng muốn giảm bớt nỗi khổ này, không có con đường tắt: phải nghiên cứu nghiêm túc hơn, tập trung đúng vào cơ thể và đặc điểm sinh học của phụ nữ. Khi hiểu rõ nguyên nhân, y khoa mới có thể tìm ra cách điều trị thích hợp hơn, thay vì chữa chung chung cho cả hai giới.

Nói cho cùng, migraine không chỉ là chuyện “đau đầu,” mà là một căn bệnh ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống. Hiểu vì sao phụ nữ bị nhiều hơn và lâu hơn không chỉ để biết cho rõ, mà để xã hội nhìn chứng bệnh này với sự quan tâm và nghiêm túc đúng mức hơn.