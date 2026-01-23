Hôm nay,  

Ông Lão Người Hmong, Quốc Tịch Mỹ, Bị ICE Còng Tay Bắt Ra Khỏi Nhà Trong Chiếc Quần Đùi

23/01/202600:00:00(Xem: 70)

Ice Còng Tay Bắt Ông Lão Người Hmong

Chiều Chủ Nhật 18 Tháng Giêng, cháu trai nhỏ của ông ChongLy Scott Thao, còn gọi là Saly, đang ngủ trưa trên ghế sofa trong nhà ở St. Paul thì các đặc vụ nhập cư liên bang (ICE) xông vào nhà. Họ phá cửa, tiến vào với những khẩu súng trên tay, chĩa thẳng vào người trong nhà. Ông Saly, một công dân Mỹ gốc Hmong, bị ICE còng tay, dẫn ra ngoài trong thời tiết lạnh buốt. Ông chỉ mặc quần đùi, dép Crocs và quấn một chiếc chăn trẻ em. Nhiệt độ ngoài trời là 10 độ F. Tuyết vẫn đóng dày đặc trên đường.

Ông Brandi Reilly, người đã đưa đoạn video ICE bắt ông Saly ra khỏi nhà, nói với Việt Báo hôm Thứ Hai, 19 Tháng Giêng về tình trạng của ông Saly: “Họ đã thả ông ấy sau khi chở ông ấy đi lòng vòng và thẩm tra ông. Mẹ của ông Saly là một y tá làm việc cho CIA, bà vừa qua đời cách đây ba tuần.”

Ông nói hàng xóm và những người hàng xóm trong khu vực đã thổi còi, bấm còi xe, la hét phản đối. Tuy nhiên, các đặc vụ liên bang, trong quân phục và các trang bị kiểu quân đội, đã đưa người đàn ông 57 tuổi lên xe và lái đi.

Cũng theo ông Reilly, cộng đồng người Hmong trong khu St. Paul rất nhỏ.

Bà Louansee Moua, em dâu của ông Saly, kể lại sự việc chi tiết trên trang cá nhân: “Cơ quan ICE đã đến nhà của anh rể tôi, Saly, phá cửa, lục soát nhà cửa, còng tay anh ấy và chĩa súng vào đầu con dâu ông. Họ thậm chí không cho anh của tôi mặc quần áo tử tế và bắt anh ấy ra ngoài trong thời tiết lạnh giá.”

“Anh Saly là công dân Mỹ nhập tịch. Anh ấy KHÔNG có tiền án tiền sự.”

Khi nội chiến xảy ra ở Lào, mẹ chồng của bà Moua, bà Choua Thao, là y tá. Bà đã đỡ đẻ cho một cặp song sinh sinh non và nhận nuôi một trong hai bé – ChongLy “Saly” Thao – trong khi giao người chị em song sinh của cậu bé cho một y tá khác nuôi dưỡng. Bà Thao là một trong những chuyên gia y tế người Hmong đầu tiên hỗ trợ người Mỹ và được CIA huấn luyện trong "Chiến tranh bí mật.” Bà đã giúp điều hành hai bệnh viện chăm sóc cả binh lính Mỹ và người Lào.

“Bà Choua Thao đảm bảo tất cả các con của mình đều trở thành công dân Mỹ,” bà Moua viết. “Bà tin tưởng sâu sắc vào việc làm mọi thứ đúng cách, bảo vệ sự sống, phẩm giá và gia đình. Việc chứng kiến con trai mình bị đối xử như vậy, trước mặt gia đình, với súng ống chĩa vào, là điều vô cùng đau thương. Đây không phải là vấn đề chính trị. Đây là vấn đề về quyền con người cơ bản, thủ tục pháp lý và trách nhiệm giải trình.”

Bà đã giúp một phụ nữ Lào sinh non, một trai, một gái. Người mẹ không thể chăm sóc các con. Bà Choua nhận nuôi cậu bé Saly, và một y tá đồng nghiệp của bà nhận nuôi bé gái. Những người con của bà Choua Thao đều trở thành công dân Mỹ. “Mẹ tôi tin tưởng tuyệt đối vào phẩm giá con người, giá trị gia đình, cũng như mỗi con người phải hành xử đúng đắn,” bà Louansee Moua viết.

“Nếu chứng kiến con trai mình bị đối xử như vậy, trước mặt gia đình, với vũ khí chĩa vào, là điều vô cùng đau thương. Đây không phải là vấn đề chính trị. Đây là vấn đề về quyền cơ bản của con người cơ bản, thủ tục tố tụng đúng pháp luật và trách nhiệm giải trình. Không gia đình nào nên trải qua điều này. Không đứa trẻ nào nên chứng kiến điều này. Và không công dân Mỹ nào nên bị đối xử như vậy.”

Một phóng viên của tờ Twincities đã gửi email hỏi đến văn phòng ICE khu vực Trung Tây nhưng chưa nhận được trả lời. Tuy nhiên Tricia McLaughlin, trợ lý thư ký Bộ Nội An, đã giải thích trên X, cho biết các đặc vụ đang truy tìm hai kẻ phạm tội tình dục đã bị kết án và đều có lệnh trục xuất cuối cùng từ thẩm phán nhập cư.

Bộ Nội An mô tả trên X hai tội phạm này là là "những kẻ tồi tệ nhất trong số những kẻ tồi tệ nhất", được xác định là Lue Moua, bị truy nã vì tấn công tình dục trẻ vị thành niên, hiếp dâm, bắt cóc và bạo lực gia đình, và Kongmeng Vang, bị truy nã vì tấn công tình dục và hoạt động băng đảng.

“Công dân Mỹ này (ông Saly) sống cùng hai kẻ phạm tội tình dục đã bị kết án tại địa điểm diễn ra vụ việc,” Tricia McLaughlin viết trên X. “Cả hai kẻ phạm tội tình dục này vẫn đang NHỮNG KẺ TRỐN TRÁNH PHÁP LUẬT ở St. Paul. Chúng tôi sẽ cung cấp cho công chúng hình ảnh và mô tả để giúp chúng tôi tìm và bắt giữ những mối đe dọa an toàn công cộng này.”

Bà Moua cho biết anh rể của bà, người sống ở khu East Side của St. Paul, chưa từng phạm tội và vẫn đang trong thời gian tang lễ sau khi mẹ già của ông qua đời hồi Giáng Sinh. (vb)
 

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Vào ngày 20 tháng 1 năm 2025, chính quyền mới của TT. Trump đã làm rõ một điều: Người di dân không còn được coi là tài sản của Hoa Kỳ nữa. Thay vào đó, họ bị đối xử như là những kẻ xâm lược, bị cho là cướp việc làm của người Mỹ và tham gia vào các hoạt động tội phạm.

Một di dân không giấy tờ bị giam tại trại lều Camp East Montana trong căn cứ Fort Bliss, ngoại ô El Paso, đã thiệt mạng, theo thông cáo của cơ quan Di trú và Quan thuế Hoa Kỳ (ICE) phổ biến hôm Chủ nhật, nâng số người chết tại đây lên ba người chỉ trong vòng hơn sáu tuần lễ. Camp East Montana, dựng bằng dãy lều bạt trên vùng sa mạc Texas, hiện là một trong những cơ sở giam giữ lớn nhất của ICE, với gần 3.000 người bị tạm giữ vào đầu tháng Giêng năm nay.

Một người tị nạn gốc Campuchia từng đến Mỹ lúc còn nhỏ đã qua đời tại một bệnh viện ở Philadelphia, sau ba ngày bị nhốt trong trại tạm giam của cơ quan Di trú và Quan thuế Hoa Kỳ (ICE). Nạn nhân tên Parady La, 46 tuổi, cư trú tại thị trấn Upper Darby, ngoại ô Philadelphia. Ông bị bắt ngày 6 tháng Giêng và được đưa vào Trung tâm Giam giữ Liên bang ở Philadelphia. Hôm sau, ông được phát hiện bất tỉnh trong phòng giam và chở đi cấp cứu tại bệnh viện Thomas Jefferson University, nơi ông trút hơi thở cuối cùng.

Tại thành phố Minneapolis tuần rồi, một công dân Mỹ mang hộ chiếu hợp lệ bị nhân viên Biên phòng chặn giữ chỉ vì giọng nói của mình. Vụ này được thu vào video, lan truyền khắp mạng và làm dấy lên lo ngại về tình trạng phân biệt chủng tộc trong thi hành luật di trú, nay đã lan tới các cộng đồng gốc Á. Người bị bắt là ông Ramon Menera, vừa bước ra khỏi nhà hôm thứ Tư tuần trước thì gặp nhóm nhân viên Biên phòng đến yêu cầu trình giấy tờ. Khi ông hỏi lý do, một người đáp thẳng: “Vì giọng nói của anh.” Menera phản ứng bằng cách chỉ ra chính giọng nói của viên chức ấy, khiến tình hình căng thẳng. Ông bị khống chế và đưa đi giam, rồi được thả sau khi họ xác nhận ông có hộ chiếu Mỹ cấp năm 2021, dù sinh tại Mễ Tây Cơ. Toàn bộ sự việc diễn ra trước mắt con gái năm tuổi của ông, đứa nhỏ sau đó sợ hãi không dám ra khỏi nhà.

Bắt đầu từ ngày 26 tháng 12 năm 2025, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ sẽ yêu cầu hầu hết công dân nước ngoài phải hoàn tất kiểm tra nhận dạng sinh trắc học (nhận diện khuôn mặt) khi nhập cảnh và xuất cảnh khỏi Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên sinh trắc học được sử dụng thường xuyên để ghi lại hồ sơ xuất cảnh. Biện pháp này đưa bước xác minh danh tính chính thức vào quy trình xuất cảnh đối với du khách quốc tế.

Chính phủ Hoa Kỳ đang nhanh chóng mở rộng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các quyết định về di trú và chiếu khán. Các hồ sơ di dân không chỉ được xem xét bởi các viên chức người thật mà còn bởi các hệ thống tự động có khả năng quét và phân tích khối lượng dữ liệu rất lớn. Các hệ thống này tìm kiếm sự khác biệt, thông tin bị thiếu và các yếu tố bất thường. Kết quả là, các đơn xin di dân đang được xem xét kỹ lưỡng hơn bao giờ hết.

Sở Di trú Hoa Kỳ hiện áp dụng các quy định chặt chẽ hơn đối với thẻ xanh diện gia đình (ngày 1 tháng 8 năm 2025). Đối với đơn xin chiếu khán di dân diện gia đình, Sở Di Trú hiện yêu cầu nhiều giấy tờ hơn và các bằng chứng rõ ràng hơn về mối quan hệ gia đình thực sự (vợ/chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em ruột, v.v.).

Từ các diễn đàn mạng xã hội đến những văn phòng di trú, một khẩu hiệu mới đang lan tỏa mạnh mẽ: “Giấc Mơ Mỹ Mới Là Rời Bỏ Nước Mỹ”. Holly Baxter ghi nhận lời chứng của các bậc phụ huynh, sinh viên, giáo sư và ngay cả những người về hưu – tất cả đều đang lên kế hoạch vĩnh viễn từ biệt Hợp Chúng Quốc trong một tương lai gần.

Sở Di Trú Hoa kỳ hiện đã cung cấp mẫu đơn đăng ký cho Thẻ Vàng. Đó là Mẫu I-140G (“G” có thể là viết tắt của Gold?). Tòa Bạch Ốc gọi đây là “một lộ trình mới để trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ thông qua việc đóng góp một khoản tài chính đáng kể và không bị ràng buộc cho Hoa Kỳ.” Nói cách khác: Hoa Kỳ hiện đang bán Thẻ Xanh, và cho rằng với “khoản tặng” dành cho chính phủ Hoa Kỳ, thì nhà đầu tư được xem là đủ điều kiện trở thành đương đơn theo diện EB1 hoặc EB2.

Chính quyền Trump đang chuẩn bị mở rộng đáng kể việc tước quốc tịch đối với một số công dân Hoa Kỳ nhập tịch, theo chỉ dẫn nội bộ của U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), theo tờ The New York Times tiết lộ tuần trước. Đây được xem là bước leo thang mới trong chính sách siết chặt di trú của Tổng thống Donald Trump. Theo văn bản ban hành, các văn phòng địa phương của USCIS được yêu cầu mỗi tháng chuyển từ 100 đến 200 hồ sơ tước quốc tịch cho Văn phòng Tranh tụng Di trú thuộc Department of Justice trong niên khóa 2026. Nếu chỉ tiêu này được thực hiện đầy đủ, số vụ tước quốc tịch sẽ tăng vọt, vượt xa mọi giai đoạn trước đây. Từ năm 2017 đến nay, tổng cộng chỉ hơn 120 hồ sơ như vậy được nộp.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.