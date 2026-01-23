Người thứ ba chết trong trại giam di trú ở El Paso



Ảnh: Trại Camp East Montana tại Fort Bliss, El Paso, tiểu bang Texas. Ảnh minh họa, nguồn public domain.



Một di dân không giấy tờ bị giam tại trại lều Camp East Montana trong căn cứ Fort Bliss, ngoại ô El Paso, đã thiệt mạng, theo thông cáo của cơ quan Di trú và Quan thuế Hoa Kỳ (ICE) phổ biến hôm Chủ nhật, nâng số người chết tại đây lên ba người chỉ trong vòng hơn sáu tuần lễ. Camp East Montana, dựng bằng dãy lều bạt trên vùng sa mạc Texas, hiện là một trong những cơ sở giam giữ lớn nhất của ICE, với gần 3.000 người bị tạm giữ vào đầu tháng Giêng năm nay.

Người mới chết tên Victor Manuel Diaz, 36 tuổi, gốc Nicaragua, trước đó bị ICE chặn tại thành phố Minneapolis rồi chuyển về trại ở El Paso. Hôm thứ Tư vừa qua, nhân viên hợp đồng phụ trách an ninh phát giác Diaz nằm bất tỉnh trong phòng giam; ông được tuyên bố đã tắt thở lúc 4 giờ 9 phút chiều cùng ngày. ICE cho hay đây là “trường hợp có vẻ tự sát”, nhưng nguyên nhân chính thức vẫn đang được giảo nghiệm và cơ quan này chưa giải thích vì sao vội nghi là tự tử.

Trong những tháng gần đây, Camp East Montana liên tục bị các dân biểu liên bang nêu tên khi chất vấn về mức độ an toàn và điều kiện giam giữ, nhất là sau khi nơi này được mở vội vã vào tháng Tám trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh kế hoạch bắt giữ và trục xuất hàng loạt người nhập cư không giấy tờ. Chính sách ấy kéo theo việc dựng thêm các trại lều “tạm” trên sa mạc, nhưng lại giam người trong thời gian dài.

Trước Diaz, ngày 3 tháng Chạp năm ngoái, một người Guatemala tên Francisco Gaspar-Andres, 48 tuổi, chết tại Bệnh viện The Hospitals of Providence East sau khi được đưa đi từ Camp East Montana; trong bản tin phát đi hôm 5 tháng Chạp, ICE nói nguyên nhân tử vong còn chờ kết luận, song nhân viên y tế tạm cho là do “suy gan và thận tự nhiên”. Đến ngày 3 tháng Giêng, một người Cuba tên Geraldo Lunas Campos, 55 tuổi, cũng chết trong khi bị giam, sau khi được ghi nhận là “gặp cơn nguy kịch về sức khỏe”.

ICE cho biết Campos trước đó bị đưa vào khu “cách ly” riêng, tách khỏi số đông, vì “gây rối” lúc xếp hàng nhận thuốc và không chịu quay về phòng ngủ tập thể; tại đây, nhân viên trại thấy ông có dấu hiệu nguy ngập, gọi y sĩ đến cấp cứu và xe cứu thương, nhưng ông đã được đội cấp cứu ngoài trại xác nhận là đã tắt thở. Văn phòng giảo nghiệm quận El Paso đến nay chưa công bố kết quả khám nghiệm liên quan tới ba cái chết liên tiếp. Trong tất cả các bản thông cáo, ICE vẫn lặp lại câu khẳng định rằng cơ quan “cam kết bảo đảm những người bị giam được ở trong môi trường an toàn, có trật tự và nhân đạo”.