Đọc sách thường xuyên có thể giúp sống lâu hơn – và đây là lý do

Mỗi dịp đầu năm, nhiều người đặt mục tiêu đọc nhiều hơn – không chỉ để thư giãn mà còn để tìm lại sự bình an và tò mò. Thế nhưng, các nghiên cứu gần đây cho thấy thói quen này còn mang lại lợi ích lớn hơn: giúp giảm căng thẳng, cải thiện trí nhớ, làm chậm suy giảm nhận thức và kéo dài tuổi thọ.

Theo nhà trị liệu tâm lý Zoe Shaw (Los Angeles), khi người đọc “đánh mất mình trong một cuốn sách”, họ bước vào trạng thái tập trung tương tự thiền định – một trạng thái có khả năng bảo vệ thần kinh và giúp hệ thần kinh tự điều chỉnh.

Một nghiên cứu nổi bật của Trường Y tế Công cộng Yale theo dõi 3.635 người từ 50 tuổi trở lên trong 12 năm cho thấy: những người đọc sách thường xuyên sống lâu hơn trung bình 23 tháng so với người không đọc, kể cả khi đã tính đến các yếu tố như giáo dục, thu nhập hay tình trạng sức khỏe.

Các chuyên gia cho rằng hiệu quả này phần lớn đến từ yếu tố xã hội – cảm xúc. Giáo sư Raymond Mar (Đại học York, Canada) cho biết đọc tiểu thuyết giúp người đọc rèn luyện khả năng đồng cảm và hiểu cảm xúc – “một dạng tương tác xã hội trong tâm trí”, qua đó giảm cảm giác cô đơn, vốn là yếu tố gây tử vong sớm tương đương hút thuốc hay béo phì.

Đọc sách cũng là một hình thức giảm căng thẳng hiệu quả: nó mang lại sự tập trung nhẹ nhàng, giúp cơ thể thư giãn, ổn định nhịp sinh học và giảm viêm – những yếu tố liên quan chặt chẽ đến quá trình lão hóa.

Ngoài ra, đọc sách thường xuyên còn bảo vệ não bộ khỏi suy giảm trí nhớ và bệnh Alzheimer. Các nghiên cứu kéo dài 14 năm cho thấy những người duy trì hoạt động trí não như đọc – viết có tốc độ sa sút nhận thức chậm hơn đáng kể, ngay cả khi não xuất hiện dấu hiệu bệnh lý.

Tóm lại, mỗi trang sách không chỉ mở ra thế giới của tri thức và tưởng tượng mà còn là liều thuốc dưỡng sinh cho trí tuệ và tuổi thọ.



