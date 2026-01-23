Tại Twin Cities, Hiệu Sách Độc Lập Đứng Lên Trước Các Cuộc Truy Quét Của ICE.



Bà Angela Schwesnedl, đồng chủ nhân tiệm sách Moon Palace Books, nói với Publishers Weekly rằng giới bán sách tại Minneapolis đã chuẩn bị tinh thần cho giai đoạn này từ lâu. Bà nhắc lại kinh nghiệm năm 2020, khi Moon Palace đứng về phía phong trào Black Lives Matter trong nhiều tuần biểu tình, thậm chí từng treo biểu ngữ “Abolish the Police” ngay trên cửa kính trưng bày. Ảnh: facebook.

Khi các cuộc bố ráp của Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) tiếp diễn tại khu Twin Cities, nhiều hiệu sách độc lập ở Minneapolis và St. Paul đã công khai tham gia các nỗ lực cộng đồng nhằm đối phó và bảo vệ cư dân địa phương. Khi các cuộc bố ráp của Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) tiếp diễn tại khu Twin Cities, nhiều hiệu sách độc lập ở Minneapolis và St. Paul đã công khai tham gia các nỗ lực cộng đồng nhằm đối phó và bảo vệ cư dân địa phương.

Theo phóng sự của Claire Kirch đăng trên Publishers Weekly tuần trước, giới bán sách tại hai thành phố đã phối hợp với các mạng lưới dân sự để hỗ trợ người dân trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau cái chết của nhà thơ Renee Good. Một số hiệu sách phát còi miễn phí để hỗ trợ mạng lưới cảnh báo khu xóm tự phát; nơi khác phát tài liệu biểu tình chống ICE, hoặc trực tiếp tham gia tuần tra và xuống đường cùng cư dân.





Tại khu Đông Bắc Minneapolis, Inkwell Booksellers mở cửa làm điểm nhận và giao vật dụng tiếp tế, trong khuôn khổ một nỗ lực do người dân điều hành nhằm che chở các cộng đồng dễ bị tổn thương trước các cuộc bố ráp. Giới quan sát cho biết cộng đồng người Somalia tại Minneapolis đang trở thành mục tiêu bị nhắm đến nhiều nhất trong đợt này.









Những hoạt động mang tính láng giềng ấy diễn ra trong lúc lượng khách tới nhiều khu vực của Twin Cities sụt giảm rõ rệt, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của các hiệu sách như Big Hill Books, Moon Palace Books và Uncle Hugo’s and Uncle Edgar’s.

Các hiệu sách thiếu nhi, trong đó có Wild Rumpus và Red Balloon, cho biết làn sóng truy quét đã làm đảo lộn lịch sinh hoạt và sự kiện. Vì lo ngại ICE, một số tác giả đã hủy các buổi ra mắt sách tại cửa hàng.





Dù đối diện nguy cơ thiệt hại kinh doanh, nhiều hiệu sách độc lập như Comma, Wild Rumpus, và Birchbark Books của nhà văn Louise Erdrich, đã loan báo sẽ tham gia cuộc “tẩy chay kinh tế” dự kiến diễn ra vào thứ Sáu tuần này. Cuộc vận động kêu gọi người dân Minnesota không đi làm, không mua sắm và không đến trường vào ngày 23 tháng 1, nhằm phản đối các cuộc bố ráp của ICE, vốn đã dẫn đến hơn 2.400 vụ bắt giữ và hàng chục người bị thương trong những tuần gần đây.





Bà Angela Schwesnedl, đồng chủ nhân tiệm sách Moon Palace Books, nói với Publishers Weekly rằng giới bán sách tại Minneapolis đã chuẩn bị tinh thần cho giai đoạn này từ lâu. Bà nhắc lại kinh nghiệm năm 2020, khi Moon Palace đứng về phía phong trào Black Lives Matter trong nhiều tuần biểu tình, thậm chí từng treo biểu ngữ “Abolish the Police” ngay trên cửa kính trưng bày.





Tháng Mười năm ngoái, Schwesnedl rời diễn đàn Heartland Fall Forum với những chiến lược chống ICE học hỏi từ các đồng nghiệp tại Chicago, nơi mạng lưới tương trợ cộng đồng vẫn đang chống chọi với làn sóng truy quét tương tự.





“Đây là một cộng đồng bán sách biết chăm sóc lẫn nhau,” Schwesnedl nói. “Chúng tôi đã quen với việc đứng cạnh nhau khi cần.”





Những người muốn ủng hộ các nỗ lực phản kháng ICE tại Minnesota được khuyến khích tìm hiểu các nguồn trợ giúp cộng đồng hiện có — và, nếu có thể, hãy ghé mua một cuốn sách tại các hiệu sách độc lập trong khu vực.