

Quang cảnh lễ đài nơi cử hành Lễ Đại Tường Cố Trưởng Lão HT Thích Thắng Hoan.

Ontario, Nam California (Thanh Huy) — Sáng Chủ Nhật 18 tháng 1 năm 2026, vào lúc 10 giờ, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ long trọng cử hành Lễ Đại Tường cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm, tại chùa Quang Thiện, thành phố Ontario.





Hiện diện chứng minh buổi lễ có chư tôn Trưởng Lão Hội Đồng Giáo Phẩm: Hòa Thượng Thích Phước Thuận, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Hòa Thượng Thích Minh Dung, Hòa Thượng Thích Thông Hải, Hòa Thượng Thích Minh Hồi, Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Hòa Thượng Thích Đồng Trí, Hòa Thượng Thích Tuệ Uy. Ngoài ra còn có Hòa Thượng Thích Bổn Đạt, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Canada, quang lâm chứng minh.



Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu chụp hình lưu niệm với các Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Chùa Quang Thiện, nơi Hòa Thượng Thích Minh Dung đảm nhiệm vai trò Viện chủ, đã trang nghiêm đón tiếp đông đảo chư tôn đức Tăng Ni, đại diện các cơ quan truyền thông và đồng hương Phật tử về chứng minh và tham dự để tưởng niệm một bậc Trưởng Lão suốt đời gắn bó với vận mệnh đạo pháp và văn hóa Phật giáo Việt Nam.





Thượng Tọa Thích Thiện Long điều hợp chương trình Lễ Đại Tường. Về phía Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, hiện diện có Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Chủ Tịch; Hòa Thượng Thích Thánh Minh, Phó Chủ Tịch Nội Vụ; Thượng Tọa Thích Thiện Long, Tổng Thư Ký, cùng chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni đảm nhiệm các Tổng Vụ Trưởng. Tham dự còn có Tiến sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê, Phụ tá Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành; các cư sĩ Huỳnh Kim Quang (Tâm Huy), Vĩnh Hảo (Tâm Quang), Như Hùng, Nguyễn Thanh Huy (Quảng Trà), cùng quý Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ và đông đảo đồng hương Phật tử.



Chương trình buổi lễ do Thượng Tọa Thích Thiên Long điều hợp, diễn tiến trong không khí trang nghiêm, trầm lắng.









Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu nói về hành trạng của Cố Trưởng Lão HT Thích Thắng Hoan. Sau nghi thức tác bạch cung thỉnh chư tôn giáo phẩm quang lâm đạo tràng, niệm Phật cầu gia bị và hô chuông cầu nguyện, Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu ngỏ lời cung bạch tưởng niệm hành trạng cố Trưởng Lão. Trong lời tưởng niệm, Hòa Thượng Chủ Tịch nhấn mạnh đến một cuộc đời hành đạo bền bỉ và sâu rộng: một bậc trưởng thượng uyên thâm Phật học, nhà giáo dục, nhà văn hóa, nhà thơ và học giả Duy Thức, suốt đời thao thức với việc giữ gìn tiếng Việt, bảo tồn nền văn hóa dân tộc và đào luyện thế hệ Tăng Ni kế thừa.



Theo tiểu sử được tuyên đọc tại buổi lễ, Đức Trưởng Lão sinh trưởng tại miền Tây Nam Phần. Khi vừa tròn tám tuổi, Ngài được song thân cho xuất gia tại chùa Hội Thắng, làng Châu Điền, quận Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Bình, theo học với Hòa Thượng Đắc Ngộ, thọ Tam quy với pháp danh Thắng Hoan. Trong khung cảnh chùa quê thanh đạm, nếp sống rau dưa và giới luật nghiêm cẩn đã sớm nuôi dưỡng nơi Ngài một chí nguyện xuất trần vững chãi.





Tại chùa Hội Thắng, Ngài chuyên cần học nội điển dưới sự chỉ dạy của bổn sư, đồng thời theo học ngoại điển tại trường Phong Phú địa phương. Sự kết hợp hài hòa giữa đạo học và thế học hình thành từ thuở thiếu thời, trở thành nét đặc trưng xuyên suốt trong con đường tu học và hành đạo của Ngài.









Hòa Thượng Thích Minh Dung là Viện Chủ Chùa Quang Thiện, Ontario, California. Năm 18 tuổi, Ngài thọ Sa-di, được ban pháp hiệu Long Hoan, thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông. Những năm sau đó, Ngài tiếp tục tu học miên mật cho đến năm 1950 thì nhân duyên đưa Ngài đến Phật Học Đường Nam Việt Ấn Quang tại Sài Gòn, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Đây là giai đoạn quan trọng, đặt nền móng cho một đời học Phật bài bản và nghiêm cẩn.



Năm 1953, Ngài đăng đàn thọ Đại giới tại Phật Học Đường Nam Việt Ấn Quang, chính thức bước vào hàng trưởng tử của Như Lai. Ngài lần lượt hoàn tất chương trình Trung Đẳng và Cao Đẳng Phật Học, tiếp tục tham học tại Phật Học Viện Trung Phần Nha Trang, rồi trở về Sài Gòn tốt nghiệp Cao Đẳng Phật Học năm 1962. Song song với Phật học, Ngài chú tâm đến thế học và tốt nghiệp Cử nhân Văn khoa tại Đại học Vạn Hạnh năm 1970.





Từ đầu thập niên 1960 đến năm 1975, Ngài dấn thân sâu rộng vào công tác giáo dục và hoằng pháp. Ngài từng giữ nhiều trách nhiệm trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, làm Đốc học, giảng sư tại các Phật Học Viện, trường Bồ Đề và nhiều đạo tràng ở Sài Gòn, Biên Hòa, Mỹ Tho. Đây là giai đoạn Ngài vừa là nhà giáo, vừa là người tổ chức Phật sự, góp phần đào tạo một thế hệ Tăng Ni có học vấn và ý thức trách nhiệm đối với đạo pháp và xã hội.









Chư tôn Hòa Thượng cử hành nghi thức Lễ Đại Tường. Hàng đầu từ trái, HT Thích Nguyên Siêu, HT Thích Phước Thuận, HT Thích Minh Tuyên, HT Thích Bổn Đạt. Sau năm 1975, trong hoàn cảnh Phật giáo gặp nhiều thử thách, Ngài vẫn âm thầm duy trì công tác giảng dạy và nghiên cứu, đặc biệt chuyên sâu về Duy Thức học. Ngài mở các lớp giảng cho Tăng Ni và giới trí thức, kiên trì giữ mạch học thuật Phật giáo giữa thời đại nhiều biến động.



Năm 1982, với ý chí tìm tự do để tiếp tục phụng sự đạo pháp và góp phần xây dựng Phật giáo hải ngoại, Ngài rời quê hương bằng con đường vượt biên. Định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1983, Ngài trú ngụ tại chùa Việt Nam ở Los Angeles và nhanh chóng trở thành một trong những trụ cột của sinh hoạt Phật giáo Việt Nam nơi xứ người.





Tại Hoa Kỳ, Ngài đảm nhiệm nhiều chức vụ hoằng pháp và lãnh đạo Giáo Hội tại các tiểu bang, đồng thời góp phần vận động thành lập và củng cố Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Canada. Ngài tổ chức các khóa giảng, các đại hội hoằng pháp, xây dựng sinh hoạt Duy Thức học tại nhiều đạo tràng ở Bắc Mỹ. Bên cạnh đó, Ngài dành nhiều năm ẩn cư để trước tác, dịch kinh và viết sách, coi việc viết và dịch như một hình thức hoằng pháp thầm lặng nhưng bền bỉ.









Di ảnh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan.

Di ảnh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan.

Tiếp theo phần tiểu sử là nghi thức tiến cúng Giác Linh cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan trong không khí trang nghiêm, thành kính. Ca sĩ Hồ Quốc Việt dâng tiếng hát với nhạc phẩm "Kính Lạy Giác Linh Thầy", như một lời thành kính tri ân. Từ cuối thập niên 1990 cho đến những năm cuối đời, dù tuổi hạc đã cao, Ngài vẫn tiếp tục giảng dạy tại Âu Châu, Úc Châu, giữ vai trò chứng minh và điều hợp Tăng Ni Việt Nam hải ngoại. Tháng 2 năm 2023, Ngài được chư Trưởng Lão Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống cung thỉnh lên ngôi vị Tăng Trưởng, biểu tượng tinh thần thanh tịnh và hòa hiệp của Tăng-già Phật giáo Việt Nam.

Phần cảm từ của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa, Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm, vì lý do sức khỏe không thân lâm đến đại lễ, do Thượng Tọa Thích Thiện Long tuyên đọc, đã tán dương công hạnh và đạo nghiệp của cố Trưởng Lão, đồng thời ghi nhận công đức tổ chức Lễ Đại Tường chu toàn và trang nghiêm.





Buổi lễ khép lại với lời cảm tạ của Ban Tổ Chức. Sau đó, chư tôn đức Tăng Ni thọ trai. Đồng hương Phật tử được mời dùng cơm chay do chùa Quang Thiện khoản đãi.





Lễ Đại Tường không chỉ là một nghi lễ tưởng niệm, mà còn là dịp để hàng hậu học và Phật tử cùng lắng tâm, nhìn sâu vào một cuộc đời tận tụy, lặng lẽ mà bền bỉ — một đời dành trọn cho đạo pháp, văn hóa và sự tiếp nối lâu dài của Phật giáo Việt Nam nơi xứ người.