Hạ Viện Biểu Quyết Đề Nghị Khiển Trách Hình Sự Vợ Chồng Clinton Trong Điều Tra Epstein.



Ủy ban Giám sát Hạ viện ngày 21/1 đã biểu quyết, với số phiếu lưỡng đảng, đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự vì khinh thường Quốc hội đối với Bill Clinton và Hillary Clinton, do từ chối ra điều trần trong cuộc điều tra liên quan đến Jeffrey Epstein, theo tờ The New York Times.





Chín dân biểu phía Dân Chủ bỏ phiếu thuận đối với Bill Clinton; ba người trong số này cũng ủng hộ khiển trách Hillary Clinton. Nếu toàn thể Hạ viện thông qua trong vài tuần tới, hồ sơ sẽ được chuyển sang Bộ Tư pháp để xem xét truy tố, với mức phạt tối đa 100.000 đô-la và có thể tù giam đến một năm.





Chủ tịch Ủy ban Giám sát James R. Comer (Cộng Hòa, Kentucky) cho biết các nghị quyết “sẽ được thông qua, kể cả với phiếu của Dân Chủ”. Cuộc họp kéo dài suốt ngày, tranh luận gay gắt, phản ánh thế lưỡng nan của nhiều dân biểu Dân Chủ: vừa đòi minh bạch trong hồ sơ Epstein dưới chính quyền Trump, vừa tránh bị xem là bênh vực những nhân vật dính dáng đến Epstein.





Một số dân biểu Dân Chủ thừa nhận trát đòi là hợp lệ và cho rằng Bill Clinton cần trả lời câu hỏi; số khác phản đối việc hình sự hóa, viện dẫn nỗ lực hợp tác của hai ông bà Clinton, gồm việc nộp bản khai tuyên thệ và đề nghị phỏng vấn dưới tuyên thệ. Phe Dân Chủ cũng chỉ trích tiêu chuẩn kép, nói rằng ủy ban không gây áp lực tương tự đối với Donald Trump và Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi trong việc công bố hồ sơ Epstein.

Dân biểu Rashida Tlaib bỏ phiếu thuận cho cả hai nghị quyết, song nói “đáng xấu hổ” khi không buộc Bondi ra trước ủy ban. Đề nghị của Summer Lee nhằm khiển trách Bondi đã không được chấp thuận. Phía Cộng Hòa phản bác rằng Bondi đang bàn giao tài liệu và sẽ điều trần trước Ủy ban Tư pháp.





Ông Comer cũng thông báo sẽ thẩm vấn Ghislaine Maxwell vào ngày 9/2; luật sư của Maxwell cho biết bà sẽ viện Tu chính án Thứ Năm. Ở chiều ngược lại, Dân biểu Robert Garcia, dân biểu cao cấp của phe Dân Chủ trong ủy ban, nói mục tiêu dường như là “đánh chính trị”, đặt câu hỏi vì sao Hillary Clinton bị đưa vào điều tra khi bà nói không nhớ từng liên lạc với Epstein.





Một số dân biểu từng là luật sư lưu ý rằng việc thương lượng kéo dài cho thấy không có sự “cố ý bất tuân” — tiêu chuẩn pháp lý để cấu thành khinh thường hình sự. Dân biểu Dave Min bỏ phiếu “present”, cho rằng nên chọn biện pháp dân sự thay vì hình sự.





Danh sách chín dân biểu Dân Chủ bỏ phiếu thuận đối với Bill Clinton gồm: Ayanna Pressley, Emily Randall, Lateefah Simon, Melanie Stansbury, Rashida Tlaib, Maxwell Alejandro Frost, Stephen Lynch, Raja Krishnamoorthi và Summer Lee; trong đó Lee, Stansbury và Tlaib cũng bỏ phiếu thuận đối với Hillary Clinton.