Trump Lên Núi Davos "Đòi" Greenland

Từ chuyện nội bộ Hoa Kỳ, Trump bẻ lái sang diễn đàn toàn cầu với điệp khúc cũ nhưng chưa bao giờ ngừng… ca: “Hoa Kỳ là đầu máy kinh tế của hành tinh.” Ông nói với một hội trường toàn tỷ phú, bộ trưởng và đại sứ rằng nếu không có Mỹ, “lúc này quý vị hẳn đã nói tiếng Đức pha chút Nhật”. Người ta cười, nhưng không ai rõ cười vì câu chuyện "cứu tinh" nửa đùa nửa thật hay vì người kể.

 

Trên đỉnh Davos năm nay, giữa tuyết trắng, cà phê nóng và những lời kêu gọi “đa phương, bền vững, trách nhiệm” - xuất hiện giữa quần hùng là một giọng nói “ngoại môn” chẳng xa lạ gì với chính trường: Donald Trump. Ông lên núi Thụy Sĩ không phải để trồng cây, bàn cứu khí hậu, hay nói chuyện hòa giải, mà để nói với thế giới một câu thẳng thừng: Greenland là “CỦA TÔI”.

 

Bài diễn văn của tổng thống Hoa Kỳ mở đầu bằng một màn “điểm danh công trạng” đúng kiểu độc thoại: chỉ trong một năm trở lại Nhà Trắng, ông tuyên bố đã tạo nên “cuộc chuyển mình kinh tế nhanh và ngoạn mục nhất trong lịch sử nước Mỹ”, đánh bại lạm phát, bịt kín biên giới và chuẩn bị cho đà tăng trưởng “vượt mọi kỷ lục cũ” của nước Mỹ, hay “của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới”. Để bức tranh thêm rõ nét, ông dựng bên kia sân khấu một nhân vật quen mặt: cựu tổng thống Joe Biden, được Trump đặt cho một cái tên gọn ghẽ là “cây bút tự động – the autopen”, người mà theo ông đã để lại phía sau mình một “cơn ác mộng đình đốn kèm lạm phát”.

 

Đến đây, Davos bắt đầu hiểu mình đang nghe gì: không phải bài giảng về toàn cầu hóa, mà là một bản tuyên ngôn về quyền lực Mỹ – và về cách một ông chủ Nhà Trắng nhìn châu Âu như đám học trò bất trị. Ông than phiền “một số nơi ở Âu châu bây giờ nhìn không ra nữa”, đổ tội cho di dân ồ ạt, chính sách môi sinh và việc dời các xí nghiệp nặng đi chỗ khác. Rồi như thường lệ, ông trở lại đề tài ưa thích: NATO chỉ tốn kém cho Mỹ, còn các đồng minh thì “không biết có đứng bên Hoa Kỳ hay không nếu Mỹ bị tấn công”, trong khi Mỹ thì “100% sẽ có mặt” nếu họ lâm nạn, giọng vừa than vãn, vừa nhắc rằng cái ô che chở của Washington không phải là thứ miễn phí.

 

Công thức ngoại giao kiểu Trump được lặp đi lặp lại: một tay giơ cao hũ mật ong, tay kia cầm roi. Ông kể chuyện đã “buộc” các nước NATO tăng chi tiêu phòng thủ, vừa khoe vừa dằn mặt; rằng các người nên “làm theo những gì chúng tôi đang làm”, hứa hẹn phúc lộc cho ai thuận, và để ngỏ những cái giá phải trả cho ai không theo. Trong lúc ông nói, các nhà lãnh đạo Âu châu – đã trải qua một năm đầy hội nghị khẩn cấp, kế hoạch thuế đáp trả và đủ thứ phương án để giảm bớt sức ép từ Washington – có vẻ như đang cố gắng tiêu hóa.

 

Nhưng món “tuyệt chiêu” Trump mang lên Davos lần này không chỉ là NATO hay thuế quan, mà là Greenland. Trước quần hùng, ông kêu gọi “mở ngay các cuộc thương lượng” với Đan Mạch để Hoa Kỳ mua lại hòn đảo phủ băng ấy, lập luận rằng đây là điều kiện thiết yếu cho an ninh Hoa Kỳ và cả thế giới, vì “không có quốc gia hay nhóm quốc gia nào khác đủ sức bảo vệ Greenland ngoài Hoa Kỳ”.

 

Ông nói một câu nghe vừa dỗ dành vừa dọa nạt: “Có lẽ chúng tôi sẽ chẳng được gì nếu tôi quyết định không dùng sức mạnh và vũ lực một cách quá đáng – mà khi dùng thì chúng tôi, thú thật, là không ai cản nổi. Nhưng tôi sẽ không làm vậy.” Rồi ông nhấn thêm: “Tôi không phải dùng vũ lực. Tôi không muốn dùng vũ lực. Tôi sẽ không dùng vũ lực. Tất cả những gì Hợp Chúng Quốc xin, chỉ là một nơi tên là Greenland.”

 

Trong câu chữ, đó là lời cam đoan; trong cách đặt vấn đề, đó vẫn là lời nhắc khéo về một thứ quyền mà ông coi là đương nhiên. Ông lý luận rằng muốn bảo vệ được Greenland thì Hoa Kỳ phải “sở hữu trọn vẹn”, “không thể bảo vệ bằng hợp đồng thuê”, và gọi hòn đảo “tuyệt vời, không được bảo vệ đúng mức” ấy là một phần của Bắc Mỹ, “ở tuyến đầu của Tây bán cầu”, kết luận: “Đó là lãnh thổ của chúng tôi.”

 

Trong khi ông nói, phòng họp Davos không chỉ toàn tiếng cười. Có những cái nhíu mày khi ông nhắc đến khả năng trưng dụng “sức mạnh quá đáng”, rồi rút lại. Có những tiếng thở phào khi ông nói rõ “sẽ không dùng vũ lực”. Đến cuối buổi, thị trường chứng khoán Mỹ – vốn đã chao đảo vì tin đồn can thiệp quân sự – ngóc đầu lên chút, nhờ lời trấn an ấy.

 

Đương nhiên, Greenland không trôi lỏng lẻo trên bản đồ. Những tuần lễ trước Davos, Đan Mạch đã tăng quân hiện diện trên đảo, được Đức, Thụy Điển, Na Uy tiếp tay. Chính phủ Copenhagen cùng các đồng minh Âu châu liên tục bác bỏ mọi gợi ý mua bán hay chuyển nhượng chủ quyền, coi cả ý tưởng lẫn giọng điệu là điều khó chấp nhận trong thế kỷ 21. Vậy mà ở Davos, người ta lại nghe Tổng thống Hoa Kỳ kể lại – như một chuyện lầm lỡ của lịch sử – việc quân Mỹ từng bảo vệ Greenland trong Thế chiến rồi trả lại cho Đan Mạch, để tự hỏi: lần này, ông muốn viết lại đoạn sau như thế nào.

 

Những đoạn ông nói về Greenland cũng đi kèm vài cú… trật địa lý nho nhỏ. Có lúc ông dường như lẫn lộn Greenland với Iceland, rồi phàn nàn “Iceland đã làm chúng tôi tốn nhiều tiền rồi” vì một đợt sụt giá trên thị trường chứng khoán. Người nghe có thể chọn cách hiểu: đó là lối nói phúng dụ kiểu Trump, hoặc đơn giản là một màn nhầm lẫn giữa băng tuyết với chứng khoán.

 

Tất cả những màn ấy đặt bên cạnh những lời lẽ một ngày trước của Carney và Macron cho thấy Davos có hai thứ ngôn ngữ. Thủ tướng Canada nói về “cơn đứt gãy” của trật tự quốc tế, tố các cường quốc dùng hội nhập kinh tế làm vũ khí, kêu gọi các nước tầm trung “sống trong sự thật” và tự đứng vững để không trở thành kẻ “bị quyết định”. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đả kích việc dùng thuế quan và sức ép kinh tế để phục vụ tham vọng lãnh thổ, tuyên bố Âu châu không chấp nhận “luật kẻ mạnh” và không sợ “bị bắt nạt”.

 

Trump trả lời bằng ngôn ngữ riêng của ông. Ông giễu chiếc kính mát của Macron, kể lại – theo cách của mình – cảnh “ra điều kiện” với Paris về giá thuốc, dọa đánh thuế 25% lên hàng hóa Pháp và 100% lên rượu vang, champagne nếu Pháp không chịu nhượng bộ. Với Canada, ông cũng không ngần ngại “đe dọa”: “Canada được hưởng nhiều thứ miễn phí từ chúng tôi… Canada sống được là nhờ Hợp Chúng Quốc.” Rồi ông quay sang Carney: “Tôi xem Thủ tướng của quý vị hôm qua. Ông ta không tỏ ra biết ơn mấy. Nhớ điều đó, Mark, lần sau anh phát biểu.”

 

Trong vài câu, người ta thấy rõ hai lối ngoại giao: bên kia là những lời cảnh báo trật tự đang rạn nứt; bên này là thông điệp: ai ăn nên làm ra dưới cái ô Mỹ thì phải lo mà “biết điều”.

 

Thêm vào đó là những phàn nàn quen thuộc đã trở thành một thứ “ca khúc bất hủ” trong mọi buổi diễn của Trump. Ông nhắc lại rằng bầu cử 2020 đã bị “gian lận”, rằng ông đã “giải quyết tám cuộc chiến trong năm qua”, rằng chiến tranh Ukraine “không bao giờ xảy ra” nếu ông còn tại chức. Ông kể công trong thỏa thuận dầu khí với Venezuela, trong việc “xóa sổ” chương trình hạt nhân Iran, ca ngợi việc mở rộng hạ tầng hạt nhân, trí tuệ nhân tạo, cổ vũ tư nhân xây nhà máy điện riêng – tất cả đều gom về một kết luận: quyền lực Mỹ, do ông lèo lái, là chiếc khung duy nhất giữ thế giới khỏi hỗn loạn.

 

Kết sổ, ông nhìn lại một năm và nói: “Chúng tôi đã làm nhiều việc lớn, tất cả đều được thực hiện một cách hoàn hảo.” Ở hàng ghế dưới, có lẽ không ít người đang nhớ đến những bản báo cáo thực tế – vốn không biết nói dối – chả tròn trịa như thế.

 

Davos lần này, vì thế, giống một sân khấu hai màn. Màn thứ nhất: Carney và các nhà lãnh đạo Âu châu nói về liên minh, luật lệ và bổn phận cùng nhau gia cố trật tự đang rạn nứt, các nước tầm trung rủ nhau “gỡ tấm bảng xuống” và thôi tin vào những huyền thoại cũ. Màn thứ hai: Trump bước ra, nhắc cả hội trường rằng huyền thoại ấy quả thật đã hết – và thay vào đó là một thế giới nơi ai có sức mạnh thì nói thẳng mình muốn gì, kể cả việc muốn chiếm một hòn đảo phủ băng ở phương Bắc.

Giữa tuyết rơi, người ta nhận ra mình vừa chứng kiến một màn “tỉ võ” không gươm giáo, nơi lời nói, thuế quan và đòi hỏi lãnh thổ được tung ra như chiêu thức, còn phần hậu trường – đàm phán, mặc cả và đối phó – mới là trận đấu dài những ngày sau đó.

 

Nina HB Lê

Nina HB Lê

Tham khảo: https://time.com/7354005/trump-davos-speech-greenland/

 
 
 
 
 

VB Podcast



Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

