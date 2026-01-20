Bản Tin Cà Phê Sáng Thứ Ba 20 Tháng Giêng

Với nguồn tiền gần như không bị kiểm soát đến năm 2029, Trump đặt mục tiêu 100.000 vụ giam giữ mỗi ngày và 1 triệu ca trục xuất mỗi năm. (Hình: Việt Báo)



Lực Lượng ICE Đang Quét Sạch Nước Mỹ Có Ngân Sách Từ Đâu?

Ngân sách của lực lượng thực thi di trú và pháp luật (ICE) đang tăng vọt nhanh chóng, theo AP. Các khoản tiền thưởng tuyển dụng lên tới $50.000. Đội ngũ đặc vụ ICE tăng mạnh lên con số 22.000 người, tạo thành một lực lượng liên bang lớn hơn hầu hết các sở cảnh sát tại Mỹ.

Phân tích của AP cho thấy Tổng thống Donald Trump đã hứa về một chiến dịch trục xuất hàng loạt lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, nhưng để đạt được mục tiêu này, Trump sẽ không thể thực hiện nếu thiếu nguồn kinh phí từ đạo luật cắt giảm thuế và chi tiêu lớn do đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội thông qua. Đạo luật này đang thúc đẩy các hoạt động thực thi di trú chưa từng có tại các thành phố như Minneapolis và nhiều nơi khác.

Một chuyên gia ngân sách cho biết dự luật lớn của Đảng Cộng Hòa đang "tiếp thêm sức mạnh cho ICE" theo những cách mà người dân Mỹ có thể chưa nhận thức đầy đủ – và điều này mới chỉ là sự khởi đầu. Bobby Kogan, giám đốc cấp cao về chính sách ngân sách liên bang tại Trung tâm Tiến bộ Hoa Kỳ và là cựu cố vấn cho Văn phòng Quản lý và Ngân sách của chính quyền Biden, cho biết: “Tôi không nghĩ mọi người cảm nhận được quy mô của nó. Chúng ta đang chứng kiến ICE ở một mức độ mà chưa từng thấy trước đây.”

Trên thực tế, ngay cả khi Quốc Hội muốn hạn chế các hoạt động di trú của ông Trump, ví dụ bằng cách đe dọa đóng cửa chính phủ, thì cũng rất khó để ngăn chặn dòng tiền chi tiêu. Thứ mà Trump gọi là "dự luật lớn và đẹp đẽ" về cơ bản đang ở chế độ "tự điều khiển" (autopilot) cho đến năm 2029, năm hắn dự trù kết thúc nhiệm kỳ và rời nhiệm sở.

Đạo luật này về cơ bản đã tăng gấp đôi kinh phí hàng năm cho Bộ Nội An, bổ sung $170 tỷ để sử dụng trong bốn năm. Trong số đó, ICE, cơ quan thường nhận được khoảng $10 tỷ mỗi năm, đã được cấp $30 tỷ cho các hoạt động và $45 tỷ cho các cơ sở giam giữ.

Kathleen Bush-Joseph, một nhà phân tích chính sách tại Viện Chính sách Di cư, cho biết: “Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là mức chi tiêu này thường chỉ dành cho quân sự. Trump đang quân sự hóa hoạt động thực thi di trú.”

Cái chết do bị bắn của Renee Good ở Minneapolis đã làm bùng nổ các cuộc biểu tình, khi người dân phản đối các chiến thuật mang dáng dấp quân sự của lực lượng liên bang. Dù số người vượt biên trái phép ở biên giới Mexico giảm mạnh, các chiến dịch truy quét trong nội đô, với các đặc vụ liên bang ICE có vũ trang, đeo mặt nạ, đập kính xe và bắt giữ trên đường phố, đang gây kinh hoàng cho cả quốc gia. Giữa làn sóng phản đối dữ dội, Trump đã lặp lại lời đe dọa kích hoạt Đạo luật Chống nổi loạn (Insurrection Act) để dập tắt các cuộc biểu tình, và Lục quân Hoa Kỳ đã có 1.500 binh sĩ sẵn sàng khai triển.

Chính quyền Trump liên tục rêu rao bằng diễn ngôn nhắm vào “những đối tượng tồi tệ nhất” nhưng nhiều báo cáo cho thấy cả người không có tiền án và công dân Mỹ cũng bị bắt nhầm. Với nguồn tiền gần như không bị kiểm soát đến năm 2029, Trump đặt mục tiêu 100.000 vụ giam giữ mỗi ngày và 1 triệu ca trục xuất mỗi năm. Tuy nhiên, sự phản đối của công chúng ngày càng tăng, và mức ủng hộ của Trump về chính sách nhập cư đang suy giảm.

Trump ‘Tự Sướng’ Về Quân Sự, Nói Sẽ Bàn Bạc Về Greenland Tại WEF Ở Davos Tuần Này

Sáng sớm Thứ Ba, Donald Trump cho biết đã đồng ý gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte cùng các đồng minh châu Âu khác để thảo luận về tương lai của Greenland tại Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới diễn ra tuần này ở Davos, Thụy Sĩ.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Trump viết ông ta đã có một "cuộc điện đàm rất tốt đẹp" với ông Rutte về vấn đề Greenland.

“Tôi đã đồng ý về một cuộc họp giữa các bên tại Davos, Thụy Sĩ. Như tôi đã bày tỏ với mọi người một cách rất thẳng thắn, Greenland là yếu tố cấp thiết đối với an ninh quốc gia và thế giới. Sẽ không có chuyện rút lui. Về điều đó, mọi người đều đồng ý!”

“Hoa Kỳ là quốc gia hùng mạnh nhất ở bất cứ đâu trên thế giới, bỏ xa các nước khác. Phần lớn lý do là nhờ việc tái thiết quân đội trong nhiệm kỳ đầu tiên của tôi, và quá trình này đang tiếp tục với tốc độ nhanh hơn nữa,” Trump ‘tự sướng’ nói thêm. “Chúng ta là CƯỜNG QUỐC duy nhất có thể bảo đảm HÒA BÌNH trên toàn thế giới. Và điều đó được thực hiện, một cách đơn giản, thông qua SỨC MẠNH!”

Trong một bài đăng khác, Trump đã chia sẻ ảnh chụp màn hình cuộc trao đổi tin nhắn giữa ông và ông Rutte, trong đó vị tổng thư ký đã ca ngợi cách xử lý của tổng thống tại Syria là “thật kinh ngạc.”

Theo ảnh chụp màn hình, ông Rutte viết: “Tôi sẽ tận dụng các buổi làm việc với truyền thông tại Davos để nêu bật những thành tựu của ngài ở đó, cũng như tại Gaza và Ukraine. Tôi cam kết sẽ cùng ngài tìm ra hướng đi cho vấn đề Greenland. Rất mong sớm được gặp ngài.”

Nội dung này nằm trong số hàng loạt thông tin mà Trump tung ra trong đêm khi chuẩn bị lên đường tới Davos vào Thứ Ba.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã phản đối ý đồ của Trump trong việc mua lại Greenland từ Đan Mạch. Tuy nhiên, Trump và chính quyền lập luận rằng hòn đảo ở vùng Bắc Cực vốn giàu khoáng sản này là cần thiết cho mục đích an ninh quốc gia, và họ cũng không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực quân sự để tiếp quản vùng lãnh thổ này.

Trump cũng chia sẻ ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong đó ông Macron nói với ông rằng: “Tôi không hiểu ngài đang làm gì với Greenland vậy.”

Vào Thứ Hai, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã đưa ra lời chỉ trích hiếm hoi đối với ông Trump về vấn đề Mỹ muốn thâu tóm Greenland. Ông phát biểu tại một cuộc họp báo rằng: “bất kỳ quyết định nào về vị thế tương lai của Greenland đều chỉ thuộc về người dân Greenland và vương quốc Đan Mạch.”

Bác Sĩ Của Phó Tổng Thống Cheney Kêu Gọi Điều Tra Hành Vi Năng Lực Của Trump

Hôm Thứ Hai 19 Tháng Giêng, Tiến Sĩ Jonathan Reiner, bác sĩ tim mạch của cố Phó Tổng Thống Dick Cheney, đã kêu gọi Quốc Hội nên mở một cuộc điều tra về tình trạng sức khỏe và năng lực hành vi (Presidential Fitness) của Donald Trump. Trong ngữ cảnh này, Presidential Fitness không chỉ nói về thể hình mà là năng lực về cả thể chất lẫn trí tuệ để đảm đương trọng trách quốc gia.

Tiến Sĩ Reiner, hiện là nhà phân tích y tế của đài CNN, đã dẫn chứng bức thư gần đây của Trump gửi Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre. Trong thư, Trump đã liên kết những lời đe dọa thâu tóm Greenland với việc ông ta không được trao giải Nobel Hòa Bình.

“Bức thư này, cùng với việc tổng thống chỉ đạo gửi nó trực tiếp tới các quốc gia châu Âu khác, nên là phát súng bắt đầu cho một cuộc điều tra lưỡng đảng tại Quốc Hội về năng lực hành vi của tổng thống,” ông Reiner viết trên nền tảng mạng xã hội X.

“Tổng thống Hoa Kỳ đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần và điều đó đang đặt tính mạng của tất cả chúng ta vào vòng nguy hiểm. Tu chính án thứ 25 tồn tại là có lý do, chúng ta cần sử dụng nó ngay lập tức,” Dân Biểu Yassamin Ansari (D-Ariz.) cho biết trong một bài đăng trên X khi chia sẻ bức thư gửi ông Støre.

Thông điệp của Trump gửi tới nhiều đại sứ châu Âu, đã đặt câu hỏi tại sao Đan Mạch lại có “quyền sở hữu” đối với Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị ở Bắc Cực vốn giàu khoáng sản và được xem là chìa khóa an ninh trong khu vực. Trump chưa từng che dấu những nỗ lực không ngừng nhằm mua lại Greenland, bất chấp sự phản đối từ các đồng minh châu Âu, đã gây ra sự báo động cả trong và ngoài nước.

Trước đây, Tiến Sĩ Reiner cũng từng đặt ra nhiều nghi vấn về sức khỏe và chế độ sinh hoạt của Trump. Tháng trước, ông nhận định rằng chế độ dùng thuốc aspirin của ông Trump (được tờ Wall Street Journal mô tả chi tiết) là “hoàn toàn vô lý.”

Ted Cruz “Vuốt Đuôi” Trump, Ca Ngợi Ý Đồ Mua Greenland

Thượng nghị sĩ Ted Cruz (Đảng Cộng Hòa, Texas) tuyên bố Mỹ giành quyền kiểm soát Greenland là “hoàn toàn phù hợp với lợi ích quốc gia cốt lõi của Hoa Kỳ.” Phát biểu trên Fox News, Cruz “vuốt đuôi” Donald Trump vì theo đuổi chính sách “Nước Mỹ Trên Hết”, nhấn mạnh các lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia của Mỹ trong đề xướng này.

Cruz lập luận rằng lịch sử Mỹ gắn liền với việc mở rộng lãnh thổ, viện dẫn các thương vụ như Louisiana Purchase hay việc mua Alaska từ Nga, những quyết định từng bị chỉ trích nhưng sau này được coi là mang tính chiến lược. Ông ta nhấn mạnh Greenland sở hữu trữ lượng lớn khoáng sản hiếm và có vị trí then chốt ở Bắc Cực, khu vực cạnh tranh quân sự ngày càng gay gắt với Nga và Trung Quốc.

Kể từ khi nhiệm kỳ hai của Trump bắt đầu, quan chức Tòa Bạch Ốc đã nhiều lần nêu khả năng Mỹ mua hoặc thậm chí sử dụng sức mạnh quân sự để giành Greenland, với lý do an ninh quốc gia. Trump trực tiếp thúc đẩy ý tưởng tiếp quản hòn đảo bán tự trị này, nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, dù Đan Mạch đã kiên quyết bác bỏ khả năng bán lãnh thổ.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều đồng tình. Dân biểu Cộng Hòa Michael McCaul cho rằng Mỹ không cần chiếm Greenland để tăng hiện diện quân sự, cảnh báo rằng một hành động xâm lược sẽ gây xung đột nghiêm trọng với NATO.

Thị Trường Chứng Khoán Lao Dốc

Thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc mạnh vào Thứ Ba sau khi Tổng thống Donald Trump tiếp tục phát ngôn về ước vọng mua Greenland, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn cầu và làn sóng rút vốn khỏi các tài sản của Mỹ. Theo CNBC sáng Thứ Ba, chỉ số Dow Jones giảm 536 điểm (1,1%), S&P 500 mất 1,2% và Nasdaq Composite giảm 1,5%. Chỉ số biến động VIX – thước đo “nỗi sợ” của Phố Wall – tăng vọt lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 11.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh trong khi đồng USD suy yếu, cho thấy nhà đầu tư đang rời bỏ tài sản Mỹ. Nguyên nhân trực tiếp là tuyên bố của Trump về việc áp thuế leo thang đối với hàng nhập khẩu từ tám nước NATO, nhằm gây sức ép buộc họ chấp nhận việc Mỹ mua lại Greenland. Thuế dự kiến bắt đầu ở mức 10% từ ngày 1/2 và tăng lên 25% vào Tháng Sáu. Trump cũng đe dọa áp thuế 200% lên rượu vang và champagne Pháp, đồng thời chỉ trích Anh và nhiều nước châu Âu khác.

Các lãnh đạo châu Âu gọi những đe dọa thuế quan này là “không thể chấp nhận” và đang cân nhắc biện pháp trả đũa. Nhà đầu tư Ray Dalio cảnh báo rằng chiến tranh thương mại có thể dẫn tới “chiến tranh vốn”, khi thế giới giảm nhu cầu nắm giữ nợ và tài sản của Mỹ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, một trong những người luôn ve vuốt Trump, cho rằng việc kiểm soát Greenland có thể ngăn ngừa xung đột quân sự trong tương lai. Tuy nhiên, thị trường vẫn đang chịu áp lực lớn khi bất ổn chính trị và thương mại phủ bóng lên triển vọng kinh tế toàn cầu.

Người Đàn Ông Hmong Quốc Tịch Mỹ Bị ICE Bắt Đi: ‘Tôi Không Phải Tội Phạm’

Ông ChongLy “Scott” Thao, còn được biết là Saly, người Mỹ gốc Hmong kể với hãng tin AP rằng con dâu ông đã đánh thức ông dậy vào buổi ngủ ngày Chủ Nhật và nói rằng các đặc vụ ICE đang đập cửa nhà ông ở St. Paul, Minnesota. Ông bảo con dâu đừng mở cửa. Ông Thao nhớ lại, các đặc vụ đeo mặt nạ sau đó đã phá cửa xông vào và chĩa súng vào gia đình ông, la hét với họ.

“Tôi run rẩy,” ông nói. “Họ không xuất trình bất kỳ lệnh khám xét nào, họ chỉ phá cửa xông vào.”

Ông Thao, người đã nhập tịch công dân Mỹ nhiều thập niên, cho biết khi ICE bắt giữ ông, ông đã yêu cầu con dâu tìm giấy tờ tùy thân của mình, nhưng lực lượng ICE nói rằng họ không cần xem. Trong lúc đó, cháu trai 4 tuổi của ông chứng kiến ​​và khóc. Ông Thao bị dẫn ra khỏi nhà trong tình trạng bị còng tay, chỉ mặc quần lót và đi dép lê, trên người chỉ quấn một tấm chăn. Nhiệt độ bên ngoài là khoảng 10 độ F.

Gia đình ông Thao tuyên bố rằng họ "hoàn toàn bác bỏ" lời giải thích của Bộ An ninh Nội địa (DHS) và "phản đối mạnh mẽ nỗ lực của DHS nhằm biện minh công khai cho hành vi này bằng những tuyên bố sai sự thật và gây hiểu lầm".

Ông Thao nói với hãng tin AP rằng chỉ có ông, con trai, con dâu và cháu trai của ông sống tại căn nhà thuê đó. Cả họ và chủ sở hữu bất động sản đều không có tên trong danh sách những người phạm tội tình dục ở Minnesota. Người phạm tội tình dục gần nhất được ghi nhận sống trong khu vực mã bưu chính đó cách nhà ông hơn hai dãy nhà.

“ICE không làm những gì họ nói,” bà Kaohly Her, thị trưởng thành phố St. Paul và là người Mỹ gốc Hmong, nói trong một tuyên bố về vụ bắt giữ ông Thao. “Họ không nhắm vào những tên tội phạm nguy hiểm. Họ nhắm vào bất cứ ai và tất cả mọi người trên đường đi của họ. Điều đó không thể chấp nhận được và đi ngược lại các giá trị của nước Mỹ.”

Cảnh Sát Truy Tìm Nghi Phạm Vụ Nổ Súng Vào Vợ Chồng Chánh Án Indiana

Cảnh sát tiểu bang Indiana đang ráo riết truy tìm nghi phạm trong vụ nổ súng vào vợ chồng chánh án Steven Meyer tại nhà riêng của ông ở thành phố Lafayette. Chánh án Steven Meyer của tòa Tippecanoe bị thương ở cánh tay. Vợ ông, bà Kimberly Meyer, bị thương ở hông. Cả hai đều đang trong tình trạng ổn định, theo thông tin từ giới chức.

Vụ nổ súng xảy ra vào chiều Chủ Nhật. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, họ phát hiện hai nạn nhân bị thương và thu giữ được nhiều vỏ đạn. Cảnh sát Lafayette cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành với sự tham gia của các cơ quan địa phương, cấp bang và liên bang, song hiện chưa công bố động cơ gây án hay mô tả nghi phạm.

Thị trưởng Lafayette, ông Tony Roswarski, lên án đây là “hành vi bạo lực vô nghĩa và không thể chấp nhận”, đồng thời khẳng định chính quyền đang huy động mọi nguồn lực để bắt giữ kẻ gây án. Trong một tuyên bố, bà Kimberly Meyer bày tỏ niềm tin lớn vào các điều tra viên và gửi lời cảm ơn tới cảnh sát cùng đội ngũ y tế.

Vụ nổ súng đã làm dấy lên lo ngại về an toàn của giới tư pháp. Chánh án tòa tối cao bang Indiana, Loretta H. Rush, nhấn mạnh rằng mọi hành vi bạo lực nhằm vào các chánh án hay gia đình họ đều hoàn toàn không thể chấp nhận.

Trump Mời Putin Tham Gia Hội Đồng Hòa Bình Do Mỹ Dẫn Dắt

Tổng thống Donald Trump cho biết ông ta đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia “Hội đồng Hòa bình” do Mỹ dẫn dắt, một phần trong kế hoạch 20 điểm của Trump nhằm chấm dứt chiến tranh Israel–Hamas. Hội đồng này dự trù sẽ tạm thời giám sát việc điều hành Gaza và quản lý quá trình tái thiết sau chiến tranh. Điện Kremlin xác nhận đã nhận được lời mời, nhưng cả Moscow lẫn Trump đều chưa cho biết liệu Putin có chấp nhận hay không.

The Hill dẫn tin từ Tòa Bạch Ốc cho biết, Hội đồng Hòa Bình sẽ gồm các lãnh đạo thế giới, do Trump làm chủ tịch. Hành động mời Putin diễn ra trong bối cảnh Nga vẫn chưa chấp nhận thỏa thuận hòa bình do Mỹ hậu thuẫn nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine. Điện Kremlin cho biết đang “nghiên cứu kỹ” đề xướng này.

Trump cũng gây tranh cãi khi đe dọa áp thuế 200% lên rượu vang và champagne Pháp sau khi Tổng thống Emmanuel Macron từ chối tham gia hội đồng. Phía Pháp phản đối mạnh mẽ, cho rằng việc dùng thuế quan để gây sức ép chính sách đối ngoại là không thể chấp nhận.

Một số lãnh đạo khác, như Quốc vương Morocco Mohammed VI và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, đã đồng ý tham gia. Đáng chú ý, danh sách các hội đồng cấp cao hiện chưa có đại diện Palestine, trong khi Israel bày tỏ phản đối vì không được tham vấn.

Lãnh Đạo Quốc Hội Đạt Thỏa Thuận Ngân Sách $1.2 Tỷ Cho DHS, DOD, Chuẩn Bị Bỏ Phiếu

Tin từ Politico cho hay, các lãnh đạo của Quốc Hội đã đạt được thỏa thuận ngân sách trị giá $1,2 nghìn tỷ USD nhằm tài trợ cho phần lớn hoạt động của chính phủ liên bang, trong đó có Bộ Quốc Phòng (DOD), Bộ Nội An (DHS) và nhiều cơ quan dân sự quan trọng. Văn bản dự luật, mang tính thỏa hiệp lưỡng đảng, công bố hôm Thứ Ba, trong bối cảnh Quốc Hội chạy đua với thời hạn ngày 30/1 để tránh nguy cơ chính phủ lại phải đóng cửa.

Thỏa thuận này là kết quả của các cuộc đàm phán kín kéo dài nhiều tuần giữa các nhà lập pháp chủ chốt của Hạ Viện và Thượng Viện, diễn ra sau khi Quốc Hội chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử Mỹ. Các lãnh đạo Hạ Viện dự kiến sẽ tổ chức bỏ phiếu thông qua dự luật vào cuối tuần này.

Theo nội dung dự luật, ngân sách quốc phòng sẽ được tăng lên hơn $839 tỷ USD. Ngoài ra, gói chi tiêu cũng đảm bảo nguồn tài trợ cho nhiều cơ quan dân sự lớn, bao gồm các bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Lao động, Nhà ở và Phát triển Đô thị, Giao thông Vận tải, Giáo dục, cùng với Bộ Nội An.

Nếu được thông qua đúng hạn, thỏa thuận sẽ giúp chính phủ liên bang duy trì hoạt động ổn định, tránh gián đoạn các dịch vụ thiết yếu và giảm nguy cơ bất ổn chính trị do đóng cửa chính phủ gây ra.

Macron Từ Chối Tham Gia Hội Đồng Hòa Bình, Trump Dọa Áp 200% Thuế Quan Lên Rượu Vang Của Pháp

Cuối ngày Thứ Hai, Donald Trump đe dọa áp thuế 200% đối với rượu vang và rượu Champagne của Pháp để đáp trả Tổng Thống Emmanuel Macron từ chối lời đề nghị tham gia "Hội đồng Hòa bình" (Board of Peace) – cơ quan được giao nhiệm vụ giám sát các bước tiếp theo tại Gaza.

Khi một phóng viên nói tổng thống Pháp nói sẽ không tham gia hội đồng vì những lo ngại về quyền hạn của cơ quan này, Trump đã gạt phắt và cho rằng ông Macron thiếu tầm ảnh hưởng, đồng thời nói thêm rằng ông Macron sẽ "rời nhiệm sở trong vài tháng tới.”

"Tôi sẽ áp thuế 200% lên rượu vang và Champagne của ông ta, rồi ông ta sẽ tham gia thôi, nhưng thực ra ông ta cũng không nhất thiết phải tham gia," ông Trump nói trong một cuộc trao đổi nhanh với giới truyền thông.

Đáp lại, một quan chức Pháp thân cận với ông Macron (người yêu cầu giấu tên vì không được phép phát ngôn chính thức) chia sẻ với tờ POLITICO: "Chúng tôi đã ghi nhận các tuyên bố của ông Trump về rượu vang và Champagne. Như chúng tôi đã luôn nhấn mạnh, việc đe dọa thuế quan để gây ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của chúng tôi là điều không thể chấp nhận được và không có hiệu quả."

Một thông báo từ văn phòng ông Macron lưu ý rằng hiến chương của hội đồng "vượt ra ngoài khuôn khổ của Gaza và đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng, đặc biệt là đối với các nguyên tắc và cấu trúc của Liên Hợp Quốc, vốn là những điều không thể bị đem ra nghi ngờ."

Thứ Sáu tuần trước, ông Trump đã công bố việc thành lập Hội Đồng Hòa Bình, cơ quan mà Trump tự quảng bá là “Hội đồng vĩ đại và uy tín nhất từng được tập hợp ở bất kỳ đâu, vào bất kỳ lúc nào.” Đây là một phần then chốt trong kế hoạch 20 điểm của ông nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Một loạt các nhà lãnh đạo thế giới đã được mời tham gia, bao gồm cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko.

Bloomberg đưa tin hôm Thứ Ba rằng ông Trump muốn hiến chương đầy đủ và phạm vi hoạt động của hội đồng phải được chốt lại tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos tuần này, nhưng một số quốc gia đang cảm thấy bất an về các chi tiết trong đề xuất này.

Quyết định từ chối lời mời của Pháp được đưa ra do lo ngại rằng hội đồng này, dưới sự chủ trì của Trump, sẽ có quyền lực sâu rộng vượt xa việc quản trị chuyển tiếp dải Gaza và làm xói mòn khuôn khổ của Liên Hiệp Quốc.