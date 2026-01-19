Hôm nay,  

Minnesota Và Khoảnh Khắc "Birmingham" Của Thời Nay

19/01/202611:38:00(Xem: 321)

LTS: Việt Báo tóm lược bài viết của Gal Beckerman, đăng trên The Atlantic ngày 19 tháng 1 năm 2026 nhân ngày Lễ Martin Luther King Jr., như một hình ảnh về tinh thần bất tuân dân sự bất bạo động và sức mạnh của đối diện đạo lý trong lịch sử Hoa Kỳ.

 

Birmingham_campaign_water_hoses

Học sinh trung học bị vòi rồng áp lực cao của lực lượng cứu hỏa xịt thẳng vào người trong một cuộc tuần hành ôn hòa tại Birmingham năm 1963. Ảnh của Charles Moore; những hình ảnh như thế này, đăng trên tạp chí Life, đã làm rung động dư luận và khơi dậy sự ủng hộ khắp nơi đối với người biểu tình. Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Birmingham_campaign


***

Sau vụ đặc vụ liên bang bắn chết Renee Nicole Good tại Minnesota, một lập luận quen thuộc được những người bênh vực lực lượng di trú đưa ra: rằng các nhóm hoạt động đã cố tình cản trở nhân viên công lực, gây nguy hiểm không cần thiết, chỉ để kiếm lấy một khoảnh khắc lan truyền trên mạng, biến những người thi hành nhiệm vụ thành kẻ hung hãn trước ống kính. Lập luận ấy không hẳn là không có cơ sở. Nhưng điều họ xem là quấy rối và khiêu khích, trong thực chất lại là một chiến lược có lịch sử lâu dài, từng được vận dụng thành công, và nay đang được lặp lại.

Những người dân không mang vũ khí, không chủ trương bạo lực, theo dõi hoạt động của lực lượng di trú, thổi còi báo động cho xóm giềng, thậm chí buông lời châm chọc, không chỉ nhằm làm chậm bước thi hành công vụ. Họ chủ ý dựng lên một thế đối chiếu. Một bên là sức mạnh thô bạo, che mặt, hành xử ngoài khuôn khổ pháp lý. Bên kia là những con người bình thường, cố giữ vai trò người láng giềng tử tế. Đó là một câu chuyện được kể bằng hình ảnh, bằng video, bằng chính sự hiện diện của thân xác trước quyền lực. Renee Nicole Good và nhóm “phản ứng nhanh” của cô đã tạo ra thế đối chiếu ấy — bằng cái giá là mạng sống.

Có người cho rằng cách làm này là bất công, rằng nhân viên di trú chỉ làm việc của họ, còn bạo lực phát sinh là do sự khiêu khích. Nhưng sau cái chết của Good, cách nhìn ấy không còn chiếm ưu thế. Một thăm dò của CNN cho thấy hơn phân nửa người dân Hoa Kỳ tin rằng các hoạt động cưỡng chế di trú đang làm cho đô thị kém an toàn hơn. Tỷ lệ những người cho rằng chính sách di trú của chính quyền Trump đi quá xa cũng gia tăng rõ rệt. Chuyển biến không đột ngột, nhưng đủ để thấy chiều gió đang đổi.

Những gì diễn ra tại Minneapolis gợi nhớ một tiền lệ lịch sử. Phong trào dân quyền Hoa Kỳ từng được xây dựng trên những khoảnh khắc đối diện như thế — những khoảnh khắc phơi bày sự bất cân xứng đạo lý. Người cổ vũ mạnh mẽ nhất cho lối hành động ấy là Martin Luther King Jr..

Tháng Tư năm 1963, bị giam tám ngày trong nhà lao thành phố Birmingham, Alabama, King viết bức thư nổi tiếng gửi giới giáo sĩ kêu gọi thái độ ôn hòa. Ông có mặt tại Birmingham trong khuôn khổ một chiến dịch có tên Project C — chữ C viết tắt của “đối đầu” — nhằm phá vỡ chế độ phân biệt chủng tộc đã bám rễ tại thành phố này. Các cuộc tuần hành, ngồi lỳ phản đối được tổ chức khắp nơi, từ quầy ăn Woolworth’s đến thư viện công cộng. Trưởng ty cảnh sát địa phương, một nhân vật khét tiếng vì tư tưởng kỳ thị, tìm cách dập tắt phong trào bằng lệnh cấm biểu tình, và đó là con đường đưa King vào tù.

Trong bức thư viết từ sau song sắt, King lập luận rằng muốn buộc chính quyền địa phương phải ngồi lại thương lượng, phong trào phải tạo ra căng thẳng. Một tình thế gay gắt đến mức không thể né tránh đối thoại. Ông chấp nhận bị gọi là “cực đoan” và đặt lại câu hỏi: cực đoan cho điều gì — cho hận thù hay cho công lý.

Những cuộc đối đầu tại Birmingham được dựng lên cho một công chúng rộng lớn. Cũng như những đoạn phim ghi lại khoảnh khắc Good ngã xuống — kể cả đoạn quay từ phía người nổ súng — đều nhắm đến dư luận. King hiểu rằng ông khó lòng thay đổi ngay lập tức tâm lý kỳ thị của miền Nam. Điều ông nhắm tới là làm lay động miền Bắc, gây áp lực chính trị lan tỏa toàn quốc. Những hình ảnh ấy tích lũy một thứ vốn biểu tượng, để đổi lấy những quyền tự do cụ thể: được ngồi ở quầy ăn, được lên xe buýt, được bước vào trường học.

Sau khi được thả, King cùng các cộng sự quyết định để trẻ em tham gia biểu tình. Quyết định ấy đầy rủi ro. Rủi ro ấy bộc lộ trần trụi khi cảnh sát dùng vòi rồng áp lực cao và chó nghiệp vụ trấn áp đoàn thiếu niên. Nước mạnh đến mức xé toạc áo, quật ngã các em xuống mặt đường. Các em bám vào cột điện, vừa ngã vừa đứng dậy, vừa hô vang hai chữ “tự do”. Hình ảnh cậu thiếu niên Walter Gadsden bị chó tấn công, cảnh sát kéo tay em về phía hàm răng đang há rộng, xuất hiện trên trang nhất báo chí toàn quốc. Một sự đối chiếu không cần lời bình.

Chiến thuật ấy buộc thành phố Birmingham phải nhượng bộ, đồng ý chấm dứt phân biệt tại khu thương mại trung tâm chỉ ít ngày sau đó. Không ai chết trong đợt đối đầu ấy. Nhưng điều này không ai biết trước. Nhiều phụ huynh phẫn nộ. Nhiều nhân vật tên tuổi chỉ trích King, từ Malcolm X đến Robert F. Kennedy. Chính King cũng lo lắng, cho đến khi ông thấy cục diện đảo chiều, khi nhà tù chật cứng học sinh và chính quyền không còn chịu nổi sức ép dư luận.

Nhắc lại Birmingham hôm nay không phải để tạc lại một pho tượng thánh thiện. King tự xem mình là một nhà hoạt động, sẵn sàng chấp nhận hiểm nguy, và kêu gọi người khác làm điều tương tự. Ông hiểu điều gì khiến xã hội chuyển động. Có những lúc, phải phơi bày cái sai trái trong ánh sáng gắt gao nhất thì lương tri mới thức tỉnh. Ngay cả Tổng thống John F. Kennedy khi ấy, nhìn tấm ảnh trên mặt báo, cũng thừa nhận: có lẽ chỉ bằng cách này, sự việc mới đi đến hồi kết.

Cái chết của Renee Nicole Good là một bi kịch. Nhưng nó không phải là tai nạn vô nghĩa. Nó xuất phát từ một chiến lược: phơi bày sự thiếu hụt đạo lý trong cách hành xử của chính quyền Trump. Đối với nhiều người dân Hoa Kỳ, sự thiếu hụt ấy nay đã hiện ra rõ ràng. Rằng đôi khi, thay đổi chỉ đến sau tổn thương, thậm chí sau cái chết, là một nhận xét buồn về bản chất con người. Nhưng lịch sử cho thấy, con người thường chỉ chịu hành động khi được nhìn tận mắt điều sai trái, không thể chối cãi, không thể làm ngơ.

Trong thư viết từ nhà tù Birmingham, King từng ví bất công như một vết nhọt: nếu còn bị che đậy, nó không bao giờ lành. Phải mở ra, cho ánh sáng và không khí chạm tới, thì mới có thể chữa trị.

Minnesota vừa trải qua khoảnh khắc Birmingham của chính thời đại mình. Và lịch sử cho thấy, những khoảnh khắc như thế không bao giờ đến mà không có giá phải trả.

Nguyên Hòa tóm dịch

 

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Giữa thủ đô Washington, D.C., nơi mỗi ngày, dòng sông Potomac lặng lẽ soi bóng những lý tưởng cao đẹp của nước Mỹ, Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy (Kennedy Center) sừng sững như một biểu tượng của sự hợp nhất văn hóa và tự do nghệ thuật. Thế nhưng, vào Tháng Mười Hai năm 2025, di sản ấy đã đột ngột bị bẻ lái. Hội đồng quản trị của Kennedy Center do Donald Trump bổ nhiệm đã bỏ phiếu đổi tên thành "Trung tâm Tưởng Niệm Nghệ Thuật Biểu Diễn Donald J. Trump và John F. Kennedy.”

Tôi nghe tin ấy vào buổi sáng. Tin chưa kịp thành chữ trong đầu thì cơ thể đã vội phản ứng: tay lạnh ngắt, chân bủn rủn, tim đập dồn dập, như thể một bóng ma ký ức chôn sâu trong cơ bắp chợt bật nắp hòm ngồi dậy. Tôi phải ngồi yên hít thở thật sâu. Không nghĩ, không phân tích, nhưng rồi nhận ra trong cơn choáng váng, một phản xạ ký ức quen thuộc, rất cũ, tưởng đã bỏ lại ở một kiếp khác, trồi lên.

Các cuộc biểu tình chống chế độ thần quyền tại Iran vẫn còn đang tiếp diễn. Điểm đáng chú ý trong làn sóng biểu tình lần này là việc nhiều người dân công khai kêu gọi Reza Pahlavi — con trai của Quốc vương Shah bị lật đổ năm 1979, hiện sống lưu vong tại Hoa Kỳ — trở về Iran để nắm giữ vai trò lãnh đạo. Reza Pahlavi bất ngờ trở thành một gương mặt nổi bật trên chính trường đầy biến động khi ông tự xác định mình là đại diện của phe đối lập Iran ở hải ngoại.

Ngay khi trở lại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Donald Trump đặt thuế quan làm trung tâm trục chính kinh tế – chính trị. Ông hứa hẹn việc tăng thuế nhập khẩu sẽ đưa kỹ nghệ Mỹ hồi hương, khôi phục việc làm cho tầng lớp công nhân, buộc dân chúng ưu tiên hàng nội địa, và nhờ đó nước Mỹ sẽ lấy lại địa vị siêu cường trên cả hai mặt trận kinh tế lẫn ngoại giao. Trong các cuộc vận động quần chúng, ông thẳng thừng tuyên bố: “Thuế quan là phát minh vĩ đại nhất lịch sử loài người.” Giới chuyên gia kinh tế, trái lại, gần như nhất loạt phản đối. Các nhà kinh tế uy tín, từ phái tự do mậu dịch đến phái chủ trương điều tiết, đều chỉ rõ rằng thuế quan đẩy giá hàng nhập khẩu lên cao, kéo theo lạm phát gia tăng; làm giảm giá tr đồng lương thực tế của người lao động; tăng chi phí nguyên liệu đầu vào cho xưởng sản xuất; khiến phần lớn nền công nghiệp Hoa Kỳ rơi vào thế bất lợi trên trường quốc tế. Họ còn cảnh báo thị trường chứng khoán sẽ lao dốc, kinh tế toàn cầu có nguy cơ rơi vào vòng xoáy suy thoái mới

Hiện nay tại Iran, các cuộc biểu tình chống chính quyền đang lan rộng trên toàn quốc. Chế độ Mullah đã phản ứng hết sức cứng rắn bằng việc bắt giữ hàng loạt người biểu tình và phong tỏa gần như toàn bộ các kênh liên lạc Internet. Trước áp lực chính trị ngày càng gia tăng từ cộng đồng quốc tế, câu hỏi đặt ra là liệu giới lãnh đạo Iran còn đủ khả năng kiểm soát và duy trì sự ổn định của đất nước hay không.

Tác phẩm Metamorphosis, tạm dịch Biến Dạng của Franz Kafka mở đầu bằng một trong những câu văn gây ám ảnh nhất trong văn học thế giới: khi Gregor Samsa thức dậy và phát hiện mình đã biến thành một con côn trùng khổng lồ. Không có lời cảnh báo, không có lời giải thích, không có sự chuẩn bị kịch tính nào. Cú sốc đến ngay lập tức – và đó là thiên tài của Kafka. Ông không dẫn dắt người đọc bước nhẹ nhàng vào cơn ác mộng của Gregor Samsa. Ông ném độc giả của ông thẳng vào đó, buộc chúng ta phải đối mặt với sự phi lý của sự tồn tại mà không có sự an ủi của logic hay lý trí.

Sự thật là nạn nhân không “bám theo ICE suốt cả ngày” như Kristi Noem đã nói. Cô bị bắn khoảng 9 giờ 30 phút sáng, trên đường quay về sau khi chở con trai cô đến trường học cách đó vài ngã tư đường. Hôm nay, tờ New York Times và Washington Post đã có video và bài phân tích chi tiết những gì xảy ra thông qua tất cả video nhân chứng ở hiện trường. Hai tờ báo lớn chỉ ra mỗi phát súng của đặc vụ ICE bắn ra ở góc độ nào, có thật sự vì gặp nguy hiểm tính mạng hay không.

LTS: Biến cố Venezuela sau vụ bắt giữ Nicolás Maduro đang làm rúng động toàn vùng Nam Mỹ. Trong bối cảnh ấy, bà Delcy Rodríguez, 56 tuổi, vốn là phó tổng thống dưới thời Maduro, đã được Tòa án Tối cao và quân đội Venezuela đưa lên nắm quyền lâm thời. Bà cũng là một nhân vật từng được Washington ngỏ ý đối thoại trước đây. Sự kiện này đặt ra câu hỏi: Phải chăng đó là bước đầu của sự "chuyển quyền trong nội bộ," hay chỉ là hồi kế tiếp của cùng một vở tuồng?

Cuộc tấn công và bắt sống vợ chồng Tổng thống Nicolás Maduro ngay trên lãnh thổ Venezuela trong ngày cuối tuần đã trở thành một sự kiện chính trị thế giới hàng đầu khi bước vào năm mới 2026 này. Trong khi những đồng minh của Donald Trump ca ngợi và ủng hộ chiến dịch quân sự này thì ngược lại, một số câu hỏi cũng đã được đặt ra là, liệu một cuộc tấn công quân sự vào Venezuela, một quốc gia không mang tính đe dọa trực tiếp và hiển hiện đến an ninh quốc gia Hoa Kỳ, có được thông báo và sự chuẩn thuận của Quốc Hội Hoa Kỳ theo hiến pháp? Cũng như một chiến dịch quân sự và bắt sống một nguyên thủ quốc gia khác trên lãnh thổ một quốc gia có chủ quyền như Venezuela có đúng với nguyên tắc ngoại giao và công pháp quốc tế hay không?

Người đàn ông lê những bước chân nặng nề giữa hai triền núi mù sương. Gió và bụi cát làm mái tóc dài của ông ta rối bời. Chiếc khăn choàng và áo măng-tô có vẻ không đủ ấm, nên gương mặt hốc hác, mệt mỏi, lấm lem những vết đen như vừa chui ra từ mỏ than. Rồi ngay sau đó, ông ta xuất hiện trong một quán nước, ngồi bên chiếc bàn có ly trà nóng bốc khói nghi ngút trên tay, mắt nhìn xa xăm ra cửa. Một tiếng hát khàn, đục, nặng như những vách núi hai bên đường ông ấy đang đi, vang lên.
1234567Trang sauTrang cuối
VB Podcast



Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.