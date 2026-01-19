Thư Gửi Thủ Tướng Na Uy: Trượt Nobel, Trump Đòi Chiếm Greenland

Một bức thư từ Tổng thống Donald Trump gửi Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre đã tiết lộ Trump không còn cảm thấy phải có nghĩa vụ hành động vì hòa bình nữa, vì Ông đã không nhận được Giải Nobel Hòa bình, và cho cho rằng điều này đã “bật đèn xanh” để Trump chiếm Greenland.

Theo nguồn tin từ báo VG của Na Uy, một bức thư của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gửi Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre vừa được tiết lộ, trong đó Trump bày tỏ sự bất mãn vì không được trao Giải Nobel Hòa bình và liên hệ việc này với lập trường của ông trong vấn đề Greenland.

Thủ tướng Gahr Støre xác nhận bức thư này là hồi đáp từ thông điệp mà ông và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb gửi Trump để phản đối việc Hoa Kỳ mở rộng thuế quan đối với một số quốc gia Bắc Âu, đồng thời kêu gọi giảm căng thẳng và đề nghị một cuộc điện đàm giữa các bên.

Trong thư Trump nhắc lại việc ông không được trao Giải Nobel Hòa bình, cho rằng điều này khiến ông không còn cảm thấy bị ràng buộc phải hành động vì hòa bình, mà nay có thể cân nhắc những điều ông cho là thích hợp và có lợi cho quyền lợi Hoa Kỳ.

Trump còn tuyên bố rằng ông đã đóng góp cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhiều hơn bất kỳ ai khác, và cho rằng đến nay NATO cần phải có những hành động đáp lại vì quyền lợi của Hoa Kỳ. Ông kết luận rằng thế giới sẽ không thể an toàn nếu Hoa Kỳ không nắm quyền kiểm soát hoàn toàn đối với Greenland. "Xét rằng quốc gia của ông đã quyết định không trao cho tôi giải Nobel Hòa bình vì đã chấm dứt 8 cuộc chiến tranh trở lên, tôi không còn cảm thấy có nghĩa vụ phải chỉ nghĩ đến hòa bình nữa, mặc dù điều đó sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu, nhưng giờ đây tôi có thể nghĩ đến những gì tốt và phù hợp cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ..."



Về vấn đề này, Trump tiếp tục nhấn mạnh quan điểm của mình: "Đan Mạch không thể bảo vệ vùng đất đó khỏi Nga hoặc Trung Quốc, và tại sao họ lại có 'quyền sở hữu' chứ?" Trump hỏi. "Không có tài liệu nào được viết ra, chỉ là một con thuyền đã cập bến ở đó cách đây hàng trăm năm, nhưng chúng tôi cũng có những con thuyền cập bến ở đó." Ông nói thêm rằng thế giới "sẽ không an toàn trừ khi chúng tôi có quyền kiểm soát hoàn toàn Greenland." (Ghi chú của VB: Mỹ chỉ mới thành lập năm 1776, tức mới 250 năm tuổi, nên làm sao có chuyện tàu Mỹ vào Greenland xưa hơn.)



Các nhân viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ đã chuyển bức thư này cho các đại sứ châu Âu, theo Nick Schifrin của PBS đưa tin. Về giải thưởng hòa bình, Trump không hề giấu giếm mong muốn nhận được giải thưởng này—và ông đã nhận một giải thưởng "từ tay người khác" vào tuần trước từ lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado.

Trước các tuyên bố trên, Thủ tướng Na Uy vẫn khẳng định lập trường của Oslo rằng Greenland là một phần của Vương quốc Đan Mạch, và Na Uy hoàn toàn ủng hộ Đan Mạch. Ông cũng nhấn mạnh rằng Giải Nobel Hòa bình do một ủy ban độc lập quyết định, không thuộc thẩm quyền của chính phủ Na Uy.



