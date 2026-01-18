“‘Ông ấy không quan tâm gì chúng tôi’: Người biểu tình Iran nói mình bị Trump phản bội”

Hôm nay,  

Khi Donald Trump nói với người biểu tình Iran rằng “sự giúp đỡ đang trên đường tới”, nhiều người đã tin. Niềm tin ấy được thổi bùng khi có tin Ngũ Giác Đài ra lệnh rút một số nhân viên không thiết yếu khỏi căn cứ không quân lớn nhất của Hoa Kỳ tại Trung Đông, một dấu hiệu quen thuộc của chuẩn bị quân sự. Trong bối cảnh đó, lời hứa của Trump được hiểu như một bảo chứng: lần này Hoa Kỳ sẽ không đứng ngoài.

Nhưng chỉ một ngày sau, Trump đổi giọng. Ông tuyên bố rằng chính quyền Iran đã cam kết sẽ ngưng giết người trên đường phố. Đối với những người đang xuống đường tại Tehran và các tỉnh xa, đó không phải là tin mừng mà là một cú quay lưng. Một giáo viên mỹ thuật nói ông “hèn cả trong lẫn ngoài”. Một người khác, vừa rời khỏi Iran, kể rằng cả thành phố sững sờ rồi phẫn nộ, vì cảm giác bị đem ra làm bia đỡ đạn cho một lời hứa rút lui.

Một thương gia 40 tuổi tại Tehran nói Trump “tệ hơn Obama”. Sau dòng chữ “sự giúp đỡ đang trên đường tới”, ông đã gọi điện cho người thân, bạn bè để báo tin vui. Vài ngày sau, ông nói, tấm thảm đã bị kéo phăng dưới chân họ. Cảm giác ấy lan rộng trong các cuộc phỏng vấn được thực hiện khi Trump tỏ ra chùn bước trước khả năng dùng quân sự chống Iran, dù ông lại làm dư luận thêm rối khi kêu gọi chấm dứt sự cai trị của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, nói với POLITICO rằng Iran cần một ban lãnh đạo mới và đổ trách nhiệm cho Khamenei về cái chết của người biểu tình.

Những lời ấy đến quá muộn đối với nhiều người Iran. Trump, người từng ra lệnh cho quân đội Hoa Kỳ phối hợp cùng Israel đánh vào chương trình nguyên tử Iran hồi tháng Sáu, đã khích lệ phong trào ngay từ đầu. Biểu tình bùng nổ ngày 28 tháng 12 tại Đại Chợ Tehran sau cú sụp giá thê thảm của đồng rial, rồi lan nhanh khắp nước. Đến ngày 2 tháng Giêng, Trump công khai hứa trên Truth Social rằng nếu Iran nổ súng giết người biểu tình ôn hòa thì Hoa Kỳ sẽ can thiệp, nói rằng nước Mỹ “đã khóa nòng và sẵn sàng”.

Người Iran tin. Ngày 8 tháng Giêng, theo lời kêu gọi của cựu Thái tử lưu vong Reza Pahlavi cùng các nhóm đối lập, hàng triệu người đã xuống đường trên khắp cả nước. Phản ứng của chính quyền là quen thuộc và tàn bạo: cắt Internet, chặn liên lạc, rồi dùng bạo lực vũ trang. Chính Ali Khamenei thừa nhận trên truyền hình nhà nước rằng hàng ngàn người đã chết.

Một thương gia kể lại cảnh ngày 8 tháng Giêng, khi ông thấy người trước mặt mình ngã gục vì đạn bắn tỉa trong đêm tối của một con phố Tehran. Ông nói lệnh nổ súng đến từ chế độ, nhưng Trump cũng phải chịu phần trách nhiệm, vì nhiều người đã xuống đường khi tin vào lời hứa rằng Hoa Kỳ sẵn sàng can thiệp.

Bạo lực không chỉ diễn ra ở thủ đô. Tại Zirab, một thị trấn nhỏ phía bắc, đèn đường bị tắt, súng máy nổ giữa phố, và trong những ngày sau đó có tới hàng chục người mất tích. Trong khi đó, giới chức Iran công khai chế nhạo sự đổi ý của Trump. Công tố viên Tehran nói ông “nói nhảm”, và trên thực tế các chốt kiểm soát mọc lên, điện thoại người dân bị lục soát, tạo ra một đời sống mà nhiều người mô tả là thiết quân luật không tuyên bố.

Trong bầu không khí ấy, có người tuyệt vọng nói Trump sẽ không làm gì, vì “ông ta đâu có quan tâm”. Có người khác vẫn cố tin rằng đây chỉ là cách đánh lạc hướng quen thuộc của Trump, rằng rồi ông sẽ ra tay. Một thương gia khác chấp nhận ở lại Iran khi vợ con đã rời đi thì nói thẳng rằng người biểu tình tay không không thể thắng súng máy nếu không có can thiệp quốc tế, như Kosovo hay Bosnia.

Nhưng bất kể Trump rốt cuộc chọn con đường nào, điều mà đa số người Iran đồng ý là phong trào đã buộc phải rút vào bóng tối. Cuộc nổi dậy, ít nhất vào lúc này, bị tê liệt bởi bạo lực của chính quyền và bởi chính sự lùi bước của lời hứa từng thắp lên hy vọng.


Nguyên Hòa tóm dịch

Nguồn: theo phóng sự của Kay Armin Serjoie, “‘He Doesn’t Care About Us’: Iranian Protesters Say They Were Betrayed By Trump”, tạp chí TIME (tháng 1.2026), cùng với một số bản tin và tổng thuật quốc tế về các cuộc biểu tình và đàn áp tại Iran giai đoạn 2025–2026.

Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

