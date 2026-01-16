‘Con Đường Cô Đơn Nhất California’: Xa Lộ Độc Đáo Đi Qua Công Viên Quốc Gia Hàng Đầu

Hôm nay,  

CA state route 190
Ảnh: Hwy 190 trên Google Map
 
Rebecca Crowe là một tay viết chuyên về du lịch dã ngoại và du lịch giá phải chăng. Niềm đam mê du lịch và những chuyến phiêu lưu một mình của cô bắt đầu từ những chuyến đi nhóm nhỏ xuyên qua vùng Đông Bắc Hoa Kỳ và Canada. Hiện nay cô đã đi nhiều nơi trên thế giới, cung cấp cho độc giả những kiến thức và lời khuyên thiết thực để có những chuyến du lịch thú vị với chi phí thấp .
 
Trong một bài viết đăng trên trang mạng www.thetravel.com, Rebecca cho rằng California là nơi có nhiều thành phố, công viên quốc gia, điểm du lịch tuyệt vời. Lái xe thăm tiểu bang là những chuyến đi đường bộ hấp dẫn. Thường thì nhiều du khách thích lái xe theo xa lộ Pacific Coast Highway (Hwy 1) dọc theo đường biển từ Nam chí Bắc California. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều con đường khác cũng mang tính biểu tượng mà du khách nên khám phá.
 
Lưu ý rằng California có nhiều công viên quốc gia tuyệt đẹp nằm bên trong đất liền chứ không dọc biển. Một số con đường đẹp nằm sâu hơn trong nội địa, lại ít bị kẹt xe. Một trong những tuyến đường bộ hấp dẫn của tiểu bang là một con đường cô đơn nhất trong 48 tiểu bang lục địa. Nó đi qua hai công viên quốc gia nổi tiếng: Sequoia National Park, Death Valley National Park. Trên đoạn đường tương đối ngắn này, du khách có thể ngắm những cảnh thiên nhiên đẳng cấp thế giới. Vậy con đường cô đơn này tên gì? Nằm ở đâu? Tại sao tuyến đường này lại mang tính biểu tượng?
 
Xa lộ tiểu bang California 190 (Hwy 190) được biết đến như là một trong những con đường trải nhựa hoang vắng nhất Hoa Kỳ, cũng là một trong những tuyến đường thiên nhiên độc đáo, xứng đáng được chú ý nhiều hơn. Trải dài 187.6 dặm ở Đông California, Hwy 190 của California trở thành xa lộ tiểu bang từ những năm 1930; được nâng cấp thành Đường Ngắm Cảnh Quốc Gia ( National Scenic Byway, ngắm cảnh Death Valley) vào năm 1934. Nó còn được gọi là "Mighty 190", là cửa ngõ dẫn đến các công viên quốc gia, những cuộc phiêu lưu ngoài trời và những khung cảnh tuyệt đẹp.
 
Không giống như nhiều tuyến đường du lịch ngắm cảnh khác, Hwy 190 được chia thành hai phần. Tuyến đường bắt đầu ở phía Tây từ ngã ba Tipton Junction ở thung lũng San Joaquin thuộc miền Trung California, nơi giao với Hwy 99 và hướng về phía Đông đến Porterville. Đoạn đường này kết thúc tại Quaking Aspen trong khu rừng redwood Sequoia tuyệt đẹp.
 
Phần thứ hai của Hwy 190 bắt đầu lại ở phía Đông Nam Olancha. Từ đây, du khách tiếp tục đi về phía Đông xuyên qua Death Valley National Park; kết thúc tại ngã ba Death Valley Junction với Hwy 127. Đây là một xa lộ vắng vẻ vào bậc nhất nước Mỹ. Du khách có thể đi hàng giờ mà không nhìn thấy bất kỳ sinh vật sống nào, chỉ có sa mạc làm bạn đồng hành. Tuy nhiên, vẫn có một vẻ đẹp riêng trong sự khắc nghiệt của thiên nhiên hoang dã. Đoạn đường dài khoảng 130 dặm.
 
Đoạn đầu tiên từ Tipton đến Sequoia National Park dài 43 dặm ở phía Tây, với hai bên đường là cây xanh, những cây gỗ đỏ và sequoia khổng lồ, khung cảnh núi non hùng vĩ, hồ nước tĩnh mặc. Đoạn thứ hai hoàn toàn trái ngược với những sa mạc rộng lớn, màu sắc đỏ cam rực rỡ, với sự hoang sơ độc đáo. Hai đoạn đường cho thấy sự đa dạng của cảnh quan California chỉ trong một khoảng cách ngắn.

sequoia national park wwwnpsgov
Sequoia national park www.nps.gov
 
Nhưng tại sao Hwy 190 lại bị chia thành hai đoạn ngay từ đầu, trong khi hầu hết các tuyến đường nổi tiếng đều được kết nối xuyên suốt? Đó là do nó đi qua một khu vực bảo tồn thiên nhiên quan trọng: dãy núi Sierra Nevada và Sequoia National, với những khu vực hoàn toàn hoang dã. CalTrans, cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng và bảo trì Hwy 190, cho biết họ chưa có kế hoạch kết nối con đường xuyên qua khu vực thiên nhiên này. Để đi vòng qua, người lái xe từ Hwy 190 phía Tây phải đi qua một chặn đường mất thêm gần ba tiếng, khoảng 134 dặm. Lấy Hwy 99 đi về phía Nam, sau đó là Hwy 178 về phía Đông, rồi đi lên phía Bắc theo Hwy 395 cho đến khi nối lại với Hwy 190 tại Olancha.
 
Vì sao Hwy 190 là một tuyến đường độc đáo? Đầu tiên, đó là sự đa dạng. Nó nối liền những cảnh quan đối nghịch, từ những khu rừng cây gỗ đỏ khổng lồ, những hồ nước thơ mộng đến những sa mạc rộng lớn đến tận chân trời. Thông thường, du khách phải đi du lịch nhiều ngày mới có thể thấy được sự đa dạng về cảnh quan như vậy. Trên Hwy 190, họ chỉ mất vài giờ.
 
Một lý do khác là nó đưa du khách đến những công viên quốc gia nổi tiếng của Hoa Kỳ. Sequoia với những cây redwood cổ thụ lâu đời và huyền thoại nhất. Hãy đi dạo, tận hưởng một đêm cắm trại, đắm mình trong màu xanh tươi mát của thiên nhiên. Rồi đi qua Death Valley, một trong những vườn quốc gia khắc nghiệt nhất nước Mỹ. Trên đường đi, du khách có thể ghé thăm những cánh đồng muối của Badwater Basin, điểm thấp nhất ở toàn bộ Bắc Mỹ. Du khách có thể chiêm ngưỡng khung cảnh rộng lớn của khu vực Towne Pass, một trong những điểm cao nhất có độ cao 4,956 feet. Du khách được ngắm ​​vùng đất đồi núi hiểm trở của Zabriskie Point, vùng cồn cát của Devil's Cornfield.
 
Hwy 190 trên lý thuyết chỉ dài 187.6 dặm. Nếu cộng thêm đoạn đường nối hai nửa, tổng chiều dài lái xe liên tục sẽ vào khoảng 321.6 dặm; lái xe không ngừng nghỉ mất khoảng năm đến sáu giờ. So với các tuyến du lịch bằng xe hơi ở California, tuyến đường này tương đối ngắn. Du khách có thể lên kế hoạch du lịch trong một dịp cuối tuần.
 
Lời khuyên của Rebecca: những ai đang tìm kiếm một tuyến đường du lịch bằng xe hơi ở California khác biệt, hãy tạm quên Hwy 1, thử khám phá Hwy 190. Đó là một tuyến đường ngắm cảnh nổi tiếng từ những năm 1930, đưa du khách đi qua những phong cảnh đa dạng trong một khoảng cách tương đối ngắn.
 
