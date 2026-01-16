Hôm nay,  

Nguy Hại Từ Lịch Chủng Ngừa Phản Khoa Học Của Robert F. Kennedy Jr.

16/01/202600:00:00(Xem: 155)

lich chung ngua
Bộ Trưởng Y Tế Robert F. Kennedy Jr. đã cho đổi lịch chủng ngừa trẻ em mà không qua hội đồng chuyên gia như thông lệ. Nhiều bác sĩ lo rằng quyết định này sẽ làm hệ thống y tế thêm rối rắm, và trẻ em nghèo sẽ gánh chịu hậu quả trước tiên. (Ảnh: Chụp lại từ YouTube)

Đầu Tháng Giêng, trong hệ thống y tế Hoa Kỳ đã xảy ra một thay đổi lớn khiến nhiều bác sĩ và phụ huynh không khỏi lo ngại. Các viên chức y tế liên bang đã sửa đổi lịch chủng ngừa cho trẻ em. Trước giờ, có những mũi vắc-xin được xem là “chuẩn chung,” tức là hầu như đứa trẻ nào cũng nên chích. Phòng khám chuẩn bị sẵn thuốc, bác sĩ theo dõi theo lịch, cha mẹ chỉ cần đưa con đi đúng hẹn. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, ít rắc rối.
 
Nay thì khác. Một số mũi không còn nằm trong diện “ai cũng nên chích,” mà chuyển sang dạng gọi là “bác sĩ với cha mẹ tự bàn với nhau.” Nói cho dễ hiểu, là không còn mặc nhiên chích theo lịch chung, mà mỗi gia đình phải tự hỏi, tự bàn, tự quyết định.
 
Uché Blackstock, giám đốc điều hành tổ chức Advancing Health Equity, đồng thời là một bác sĩ cấp cứu và cũng là một người mẹ, cho biết bà thật sự bàng hoàng khi đọc lịch chủng ngừa mới này.
 
Theo bà, điều đáng lo là lần thay đổi này đã bỏ qua quy trình tham vấn các hội đồng chuyên gia độc lập vốn là thông lệ lâu nay. Bộ Trưởng Y Tế Hoa Kỳ Robert F. Kennedy Jr. cùng với Jim O’Neill, quyền giám đốc Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Bệnh (CDC), đã tự quyết định bỏ khuyến nghị chích đại trà đối với bốn loại vắc-xin: cúm mùa, rotavirus (loại virus gây ói mửa và tiêu chảy nặng ở trẻ nhỏ), bệnh viêm màng óc (meningococcal), và viêm gan A.
 
Đó vốn là những loại vắc-xin đã được khoa học chứng minh là có hiệu quả và từng được sử dụng rộng rãi trong nhiều năm. Trước giờ, CDC xem đó là phần căn bản để bảo vệ trẻ em. Nay, cơ quan này không còn khuyên mọi trẻ đều nên chích nữa.
 
Blackstock lo rằng hậu quả của thay đổi này có thể rất nặng nề, và những gia đình nghèo sẽ là nhóm chịu thiệt thòi nhiều nhứt.
 
Khi nghe nói “cha mẹ và bác sĩ cùng bàn với nhau rồi tự quyết,” có thể nhiều người cảm thấy nhẹ đầu, vì nghĩ rằng mình có thêm quyền chọn lựa, không bị ép buộc. Thật ra, trong y khoa, chuyện bác sĩ lắng nghe hoàn cảnh gia đình và bàn bạc kỹ lưỡng là điều tốt. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: khi một mũi chích ngừa không còn được xem là việc “ai cũng phải làm,” mà trở thành “tùy chọn,” thì mọi chuyện không còn đơn giản như trước.
 
Ở Mỹ, đổi từ “chích theo chuẩn chung” sang “chích hay không là tùy quyết định,” không có nghĩa là bớt việc. Chỉ là dời cái việc đó từ hệ thống y tế sang từng gia đình. Và nếu việc đó không được làm tới nơi tới chốn, thì chính các gia đình, nhứt là trẻ em, là người chịu thiệt thòi.
 
Khi một mũi chích được xếp vào loại “thường quy,” cha mẹ hiểu ngay: đây là việc quan trọng, cần làm, không nên bỏ qua. Phòng khám cũng chuẩn bị sẵn vắc-xin, bác sĩ cũng có danh sách rõ ràng để theo dõi. Còn khi nói là “có thể thương lượng,” thì trong cuộc sống bận rộn, rất dễ bị dời lại; hôm nay chưa chích được thôi để mai, rồi lâu dần quên luôn.
 
Lịch chủng ngừa không phải chỉ là tờ giấy ghi mấy mũi thuốc. Đó là khung chung cho cả hệ thống: cho phòng khám biết cần trữ thuốc gì; cho cha mẹ biết đâu là cách chăm sóc con theo chuẩn chung; và giúp bác sĩ, nhất là lúc đông bệnh nhân, không bỏ sót đứa trẻ nào.
 
Thay đổi khuyến nghị chích ngừa như vậy, mỗi gia đình sẽ chịu ảnh hưởng khác nhau. Với những gia đình khá giả, có giờ giấc làm việc thoải mái, có xe riêng, và có bác sĩ riêng luôn sẵn sàng trả lời điện thoại; thì việc ngồi xuống bàn bạc xem có nên chích hay không là chuyện dễ dàng. Nếu hôm nay chưa chích được, họ có thể xin hẹn lại, gọi hỏi thêm, hoặc tìm chỗ khác.
 
Còn với những gia đình công nhân, làm công ăn lương theo giờ, nghỉ một buổi làm là thiếu tiền nhà; với người không rành tiếng Anh; hoặc từng bị bệnh viện, phòng mạch làm ngơ, thì “cùng bàn rồi quyết định” lại thành ra thêm một cửa ải. Những gì trước đây vốn đơn giản, nay trở nên khó khăn hơn nhiều.
 
Từ kinh nghiệm của một bác sĩ cấp cứu, Blackstock nhấn mạnh rằng trong y tế, người ta không thể chỉ nhìn vào ý định tốt, mà phải nhìn vào kết quả thực tế. Bà kể lại trường hợp một em bé mới biết đi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng lả người vì mất nước, sau nhiều ngày ói mửa và tiêu chảy. Cha mẹ em không hề bỏ bê con, nhưng họ đã hết ngày nghỉ phép, không xin được lịch hẹn sớm với bác sĩ, và không có người coi con để đi khám thêm lần nữa. Họ cố gắng cầm cự ở nhà cho đến khi tình trạng trở nên nguy kịch. Vậy nên, khi hệ thống y tế làm mọi chuyện trở nên rườm rà hơn, thì những gia đình yếu thế rất dễ bị bỏ lại phía sau.
 
Chính quyền Trump giải thích rằng thay đổi này nhằm đưa Hoa Kỳ “sánh ngang” với các quốc gia giàu có khác. Tuy nhiên, so sánh lịch chích ngừa mà không so sánh hệ thống y tế thì cũng giống như so sánh luật giao thông mà không nhìn vào tình hình đường sá.
 
Học Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ từng nhiều lần chỉ ra rằng dù các nước giàu có lịch chích ngừa tương tự nhau, nhưng vẫn có khác biệt, vì mỗi nơi có mức độ bệnh tật, dân số, và hệ thống chăm sóc y tế khác nhau. Ở nhiều quốc gia tân tiến, người dân được hưởng bảo hiểm y tế toàn dân, lại có các chương trình hỗ trợ xã hội mạnh, nên việc đi khám và tái khám thuận lợi hơn. Còn tại Hoa Kỳ, hệ thống y tế vẫn còn nhiều kẽ hở, công nhân không phải lúc nào được bảo đảm nghỉ phép có lương. Việc phòng bệnh bị chuyển từ diện “bắt buộc” sang “tùy chọn,” có thể âm thầm khiến nhiều gia đình nghèo không còn khả năng theo kịp; dù trên giấy tờ, quyền chọn lựa vẫn còn đó.
 
Nguồn: “The Dangers of RFK Jr.’s Unscientific Vaccine Schedule” được đăng trên trang Time.com.
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Những năm gần đây, sức khỏe phụ nữ được nói tới nhiều hơn trước. Từ mạng xã hội, podcast cho tới phim ảnh và bản tin thời sự, các đề tài như ung thư vú, mãn kinh hay liệu pháp hormone đã trở thành chuyện thường ngày. Đây là một thay đổi tích cực. Tuy nhiên, theo nhiều bác sĩ, sự quan tâm ấy cũng mang theo một rủi ro: thông tin thường bị nói quá gọn, thiếu bối cảnh, thậm chí sai lệch. Vì vậy, không ít phòng mạch phải dành thời gian giải thích lại, giúp bệnh nhân hiểu đúng vấn đề.

Lần đầu tiên, nhiều người tại Hoa Kỳ thuộc diện cần tầm soát ung thư cổ tử cung sẽ có thêm lựa chọn ngoài cuộc khám phụ khoa truyền thống vốn gây e ngại cho không ít người. Hướng dẫn y tế liên bang mới công bố khuyến nghị cho phép tự lấy mẫu xét nghiệm virus HPV tại nhà hoặc tại cơ sở y tế. Hướng dẫn cập nhật do Health Resources and Services Administration (HRSA) ban hành ngày 5 tháng 1 cho biết: những người từ 30 đến 65 tuổi, thuộc nhóm nguy cơ trung bình, có thể tự lấy mẫu bằng dụng cụ tương tự tampon để xét nghiệm HPV. Mẫu được gửi đến phòng thí nghiệm nhằm phát hiện các chủng HPV nguy cơ cao, vốn là nguyên nhân của hầu hết các trường hợp ung thư cổ tử cung.

Các thuốc kích thích thần kinh như Ritalin và Adderall đã được dùng rộng rãi nhiều thập niên để chữa rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), song một công trình nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Cell cho thấy chúng không thật sự tác động lên hệ thống điều khiển sự chú ý của não bộ như giới chuyên môn từng tin tưởng. Trái lại, các loại thuốc ấy chủ yếu ảnh hưởng lên vùng phần thưởng và vùng tỉnh thức, hai trung khu chi phối hứng thú và sự tỉnh táo. Nghiên cứu được tiến hành trên gần 5.800 trẻ em từ 8 đến 11 tuổi, đồng thời nêu bật vai trò quan trọng của thiếu ngủ trong căn bệnh này.

WASHINGTON — Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (Centers for Disease Control and Prevention) ngày Thứ Hai công bố một thay đổi hiếm thấy trong lịch chủng ngừa trẻ em: số bệnh được khuyến cáo chích ngừa cho mọi trẻ được giảm xuống còn 11, thay vì khoảng 17–18 như trước. Lịch mới có hiệu lực tức khắc và được nói là điều chỉnh theo mô hình của Đan Mạch. Theo lịch cập nhật, CDC vẫn khuyến cáo tất cả trẻ em được chủng ngừa các bệnh sởi, quai bị, rubella, bại liệt, ho gà, uốn ván, bạch hầu, Hib (Haemophilus influenzae type B), phế cầu, HPV và thủy đậu. Các vaccine khác, vốn trước đây được khuyến cáo rộng rãi, nay được chuyển sang hai diện: chỉ khuyến cáo cho trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao, hoặc để phụ huynh và bác sĩ cùng quyết định tùy trường hợp. Trong nhóm này có vaccine cúm mùa, RSV, rota-virus, viêm gan A, viêm gan B, sốt xuất huyết dengue và một số vaccine viêm màng não mô cầu. Vaccine COVID đã được đưa sang diện “quyết định chung” từ năm ngoái.

Dịch cúm mùa đông năm nay đang lan mạnh khắp nơi ở Hoa Kỳ, đẩy số người đi khám bác sĩ vì triệu chứng giống cúm lên mức cao nhất trong gần ba mươi năm. Theo số liệu của CDC, từ đầu mùa đến nay đã có khoảng 5.000 người chết vì cúm, trong đó có chín trẻ em. Trong tuần kết thúc ngày 27 tháng 12, gần 1 trong 10 lượt khám ngoại trú trên toàn quốc — tương đương 8,2% — vì các triệu chứng như sốt, đau họng, mệt rã rời và đau nhức mình mẩy. Đây là mức cao nhất kể từ khi CDC bắt đầu theo dõi dữ liệu này vào năm 1997. Tính đến nay, cúm đã gây hơn 11 triệu ca bệnh và khoảng 120.000 ca phải nhập viện.

Theo bản tin khoa học do Molly Coddington viết, công bố ngày 20 tháng 8 năm 2025, một công trình nghiên cứu mới cho thấy sự khác biệt về chất béo trong máu giữa hai phái có thể là chìa khóa giúp lý giải vì sao phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer cao hơn nam giới. Một nhóm khoa học gia thuộc King’s College London và Queen Mary University London phát hiện rằng phụ nữ mắc Alzheimer có mức độ thấp hơn rõ rệt của một số loại chất béo chưa bão hòa trong máu, so với những phụ nữ khỏe mạnh. Khi khảo sát cùng những phân tử lipid này ở nam giới, nhóm nghiên cứu không thấy sự khác biệt đáng kể giữa người bệnh và người không bệnh.

Não bộ không già đi trong một đêm. Quá trình này diễn ra chậm rãi và âm thầm. Khi lớn tuổi, nhiều người bắt đầu thấy mình hay quên hơn, suy nghĩ chậm hơn, khó tập trung, và làm nhiều việc cùng lúc không còn giỏi như trước. Đây là chuyện rất thường gặp. Với nhiều người, điều họ quan tâm không phải là lão hóa có xảy ra hay không, mà là liệu có cách nào giúp làm chậm quá trình này không.

Số ca ho gà (pertussis) tại Hoa Kỳ đang tăng vọt trong năm 2025, trùng với đà sụt giảm rõ rệt của tỷ lệ chủng ngừa nơi trẻ em. Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), tính đến ngày 6 tháng 12, cả nước đã ghi nhận 26.632 ca ho gà — mức cao nhất trong hơn một thập niên, kể từ năm 2014.

Các bác sĩ đã từng nhận thấy người mang nồng độ vitamin D trong máu thấp dễ gặp hơn các chứng bệnh về tim, mạch và cao huyết áp. Người ta giải thích rằng vitamin D có thể làm dịu các phản ứng viêm trong cơ thể, từ đó giảm thiểu nguy cơ tổn thương mạch máu. Ngoài ra, nó còn liên hệ tới việc điều hòa huyết áp, đường huyết và sức co bóp của cơ tim. Tuy nhiên, cho đến gần đây, y học vẫn chưa chứng minh được rằng việc uống thêm vitamin D thực sự có khả năng phòng ngừa hay làm giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Hoa Thịnh Đốn – Mùa cảm cúm tại Hoa Kỳ đang vào giai đoạn gay gắt. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho biết trong vài tuần gần đây, các ca nhiễm tăng nhanh ở nhiều tiểu bang, đặc biệt nơi có khí hậu lạnh. Bà Alicia Budd, trưởng toán giám sát cảm cúm của CDC, cho hay dịch bệnh năm nay khởi phát sớm và lan rộng bất thường. Từ đầu mùa tới nay, nước Mỹ đã ghi nhận trên bốn triệu người mắc, gần năm chục ngàn trường hợp nhập viện và gần hai ngàn tử vong. Trẻ em từ sơ sinh đến bốn tuổi là nhóm bị ảnh hưởng nặng nhất.
1234567Trang sauTrang cuối
VB Podcast



Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.