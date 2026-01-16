Cảnh Báo Tấn Công Lừa Đảo Mới Nhắm Vào Người Dùng Amazon

Bước sang đầu năm 2026, người dùng Amazon tiếp tục là mục tiêu của các chiến dịch lừa đảo qua email. Trong dịp lễ cuối năm, số vụ tấn công tăng mạnh và xu hướng này chưa dừng lại.





Hãng an ninh mạng Darktrace cho biết Amazon là thương hiệu bị đánh lừa nhiều nhất hiện nay, chiếm khoảng 80% các cuộc tấn công giả mạo nhắm vào các thương hiệu lớn. Mục tiêu là chiếm quyền truy cập tài khoản, từ đó lấy thông tin cá nhân và dữ liệu thanh toán.









Các email lừa đảo thường yêu cầu người nhận “kiểm tra” hoặc “cập nhật” tài khoản, với lý do như “xác minh an ninh” hay “cập nhật hệ thống đầu năm”. Nội dung kèm nút bấm dẫn đến trang giả mạo để thu thập mật khẩu.

Trước đó, một chiến dịch tương tự đã nhắm vào người dùng Apple, mạo danh thông báo iCloud và yêu cầu bấm nút “Update Account”. Đợt tấn công mới nhắm vào Amazon sử dụng cùng cách thức, với tiêu đề như “Action Required: Update Your Account”.





Giới chuyên môn khuyến cáo TUYỆT ĐỐI KHÔNG bấm vào các đường link trong email kiểu này. Nếu cần kiểm tra tài khoản, người dùng nên tự vào thẳng trang chính thức của Amazon rồi nhấn vào trương mục, hoặc xóa email đáng ngờ để tránh phiền.