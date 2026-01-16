Hôm nay,  

Thiết Bị Liên Quan “Hội Chứng Havana” Có Thể Mở Khóa Bí Ẩn Nhiều Năm

16/01/202600:00:00(Xem: 195)
hội chứng havana
Nguyên nhân của Hội chứng Havana — một tình trạng gây suy nhược nặng — suốt nhiều năm qua vẫn là điều bí ẩn, khiến những người bị ảnh hưởng lẫn giới chức trách không khỏi bức xúc vì thiếu lời giải thích rõ ràng.  Ảnh: AI minh họa.

Hội chứng Havana có thể sắp bước sang một ngã rẽ mới, theo bản tin của Ellie Cook, ký giả quốc phòng cao cấp của Newsweek, đăng ngày 13 tháng 1 năm 2026.

Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đã thử nghiệm một thiết bị mà các điều tra viên tin rằng có thể liên quan trực tiếp đến tình trạng thường được gọi là “Hội chứng Havana,” theo tiết lộ của CNN hôm Thứ Hai. Thiết bị này được mua trong một chiến dịch hoạt động bí mật do Bộ Nội An Hoa Kỳ thực hiện, và đã được thử nghiệm suốt hơn một năm qua, theo lời bốn nguồn tin giấu tên được thông báo về vấn đề này.

Newsweek cho biết đã liên lạc qua email với Bộ Quốc Phòng, Cơ Quan Tình Báo Trung Ương và Bộ Nội An ngoài giờ hành chánh, nhưng chưa nhận được trả lời chính thức.

Vì Sao Việc Này Quan Trọng

Nguyên nhân của Hội chứng Havana — một tình trạng gây suy nhược nặng — suốt nhiều năm qua vẫn là điều bí ẩn, khiến những người bị ảnh hưởng lẫn giới chức trách không khỏi bức xúc vì thiếu lời giải thích rõ ràng.

Các triệu chứng bất thường lần đầu được công bố vào cuối năm 2016, khi các viên chức Hoa Kỳ và thân nhân của họ báo cáo hàng loạt dấu hiệu lạ sau thời gian làm việc tại tòa đại sứ Mỹ ở Havana, Cuba. Những triệu chứng này gồm mất trí nhớ, rối loạn thính giác, mất ngủ và các dấu hiệu cho thấy tổn thương não.

Giới chức ước tính hiện có hơn 1.000 người tại Hoa Kỳ và các nước khác bị ảnh hưởng. Trong hồ sơ chính thức, cộng đồng tình báo Hoa Kỳ gọi hiện tượng này là “các sự cố sức khỏe bất thường.”

Những Điều Cần Biết

Theo hai nguồn tin giấu tên, các viên chức trong chính quyền tiền nhiệm dưới thời Tổng thống Joe Biden đã mua thiết bị này với chi phí lên tới hàng chục triệu Mỹ kim. Nguồn ngân khoản do Bộ Quốc Phòng cung cấp.


Từ nhiều năm nay, dư luận vẫn nghi ngờ rằng một loại vũ khí năng lượng định hướng có thể đứng sau hội chứng bí ẩn này, với giả thuyết cho rằng công nghệ của Nga có liên quan. Moscow đã nhiều lần bác bỏ mọi cáo buộc.

Thiết bị do bộ phận Điều Tra An Ninh Nội Địa, trực thuộc Bộ Nội An, thu giữ được cho là tạo ra các xung sóng vô tuyến. Một nguồn tin nói với CNN rằng thiết bị này có chứa linh kiện của Nga, nhưng không hoàn toàn do Nga sản xuất.

Một bản phúc trình tình báo Hoa Kỳ công bố hồi tháng 1 năm 2025 cho biết phần lớn cộng đồng tình báo vẫn nghi ngờ khả năng một thế lực ngoại quốc đứng sau Hội chứng Havana. Tuy nhiên, có ít nhất một cơ quan tình báo nhận định rằng khả năng một tác nhân nước ngoài sử dụng “một loại vũ khí mới hoặc thiết bị thử nghiệm” để gây ra các triệu chứng này là ngang nhau, khoảng 50–50.

Một cơ quan khác cũng đưa ra đánh giá tương tự, cho rằng xác suất một quốc gia ngoại quốc phát triển được loại vũ khí có thể gây ra các triệu chứng nói trên là tương đương.

Những Phát Biểu Đáng Chú Ý

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov từng tuyên bố vào năm 2021 rằng Nga “không hề dính líu” đến các triệu chứng ảnh hưởng tới viên chức Hoa Kỳ và Canada cùng gia đình họ.

Trong khi đó, Ned Price, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao dưới thời chính quyền Biden, nói với báo giới hồi tháng 1 năm 2023 rằng đang có “một nỗ lực lớn” nhằm truy tìm nguyên nhân của Hội chứng Havana, với sự tham gia của Bạch Ốc, Bộ Quốc Phòng, Bộ Ngoại Giao, các cơ quan tình báo, Quốc Hội và giới khoa học.

Diễn Tiến Kế Tiếp

Theo CNN, thiết bị nói trên hiện vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu, trong bối cảnh một số viên chức trong chính quyền vẫn tỏ ra hoài nghi về mối liên hệ trực tiếp giữa thiết bị này và Hội chứng Havana.

Cho đến nay, chính phủ Hoa Kỳ vẫn chưa đưa ra tuyên bố công khai nào về việc này.
 

