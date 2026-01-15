Tu Viện Huyền Không Tổ Chức lớp luyện tập “Tiên Long Khí Công” rèn luyện thân thể khỏe mạnh, bệnh tật tiêu trừ



Lạy Phật theo Kim Cang Thừa



Westminster (Thanh Huy) – Tu Viện Huyền Không (Chùa A Di Đà cũ), số 14042 Swan ST, Thành Phố Westminster, CA 92683, hiện do Thầy Thích Tánh Tuệ làm Viện Chủ và Thầy Thích Tuệ Giác Trụ Trì.





Một số học viên chụp hình trước Chánh Điện Tu Viện ngoài việc tổ chức các khóa tu học cho Phật tử hiện nay Tu Viện đang có lớp luyện tập “Tiên Long Khí Công” dưới sự hướng dẫn của Bác Sĩ Đông Y Trung Võ. Đây là lớp học đầu tiên với số học viên tham gia khoảng 40 học viên, thời gian luyện tập từ 6 giờ sáng đến 7:30 sáng từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hằng tuần. Tiếp xúc với BS. Trung Võ được ông cho biết: “Đây là môn khí công được truyền thừa từ Đức Phù Đổng Thiên Vương, mở đầu với phần lạy Phật theo “Kim Cang Thừa”

Sau đó luyện tập theo phương pháp dưỡng sinh, làm cho lưu thông khí huyết một cách hoàn hảo, luyện tập thân thể có cuộc sống lành mạnh. Lạy Phật theo Kim Cang Thừa giúp thân tâm an ổn…





Các học viên đang luyện tập Ông cho biết: “Tiên Long Khí Công bắt nguồn từ thời Phù Đổng Thiên Vương từ Đức Thánh Gióng “Trí Thánh Võ Công, Thánh Gióng đánh giặc Ân.” Tiên Long Khí Công trích một phần từ Tiên Long Thần Công.

Ông cho biết mỗi khóa học khoảng 3,000 giờ, sau 3,000 giờ học viên sẽ đạt được hơi thở Tiên Thiên đó là “hơi thở bằng bụng”. Tiên Long Khí Công luyện tập theo châm ngôn: “Chúng Nhân Hữu bệnh - Ngã hành vô bệnh”. Tập luyện theo phương pháp nầy bệnh tật tiêu trừ.





Các học viên đang luyện tập Theo BS. Trung Võ cho biết đây là lần đầu tiên phương pháp nầy được tổ chức tại Tu Viện Huyền Không. Khóa học hoàn toàn miễn phí, sinh hoạt như một đại gia đình, hiện nay mỗi buổi sáng có khoảng từ 30-40 người theo học, học viên hiện đang theo học tuổi từ 17 đến 80 tuổi.





Các học viên đang luyện tập Chúng tôi quan sát lớp học được thấy mỗi học viên vào chánh điện bắt đầu với phần lạy Phật theo “Kim Cang Thừa” sau khi lạy Phật mọi người cùng ra trước sân chùa luyện tập theo phương pháp do BS. Trung Võ hướng dẫn.

BS. Trung Võ cho biết cuối tuần vào ngày Thứ Bảy sẽ có buổi giảng về lý thuyết, về quy luật vận hành của vũ trụ và nói về lịch sử truyền thừa dòng “Tiên Long Y Đạo-Tiên Long Y Thuật và Tiên Long Thần Công.”

Một buổi sáng Thứ Năm ngày 8 tháng 1 năm 2026 vào lúc 6 giờ sáng, tiết trời khá lạnh, nhưng sau khi luyện tập mọi người đều cởi áo lạnh để tiếp tục làm theo những động tác do BS. Trung Võ hướng dẫn với 15 thế tập cổ truyền theo “Tiên Long Khí Công.”





Từ trái Nha Sĩ Hồ Mộng Lan, Thầy Tuệ Giác và Bác Sĩ Trung Võ Trong dịp nầy chúng tôi tiếp xúc với Nha Sĩ Hồ Mộng Lan, bà là một học viên có mặt từ ngày đầu lớp học khai giảng được Bà cho biết, sau thời gian dài làm việc tinh thần mệt mỏi, sức khỏe suy giảm, nhưng khi tham gia vào chương trình luyện tập “Tiên Long Khí Công” một thời gian ngắn bà đã thấy sức khỏe hồi phục, tinh thần minh mẫn, và thân thể không còn mệt mỏi như trước đây. Bà cũng cho biết một số thành viên tham gia luyện tập đều công nhận đây là một phương pháp luyện tập có hiệu quả nhanh nhất, một vài người trước khi tham gia vào lớp học phải chống gậy, sau thời gian luyện tập nay bỏ gậy đi đứng bình thường.

Theo Thầy Tuệ Giác, Trụ Trì Tu Viện Huyền Không cho biết: “Nhằm mục đích giúp đồng hương có cơ hội rèn luyện thân thể khỏe mạnh, thân tâm an lạc, một phần làm cho bệnh tật tiêu trừ nên Tu Viện đứng ra bảo trợ cho lớp luyện tập “Tiên Long Khí Công”. Thầy nói: “Thầy rất vui khi nhìn thấy những học viên hăng say luyện tập càng ngày càng đông coi nhau như một gia đình vì vậy nên mỗi buổi sáng Thầy thức dậy từ lúc 5 giờ sáng để chiên chả giò hoặc làm một vài món ăn sáng cho các học viên ăn sáng sau khi luyện tập xong.

Đồng hương muốn tìm hiểu và biết thêm chi tiết xin liên lạc Tu Viện Huyền Không (Chùa A Di Đà cũ), 14042 Swan St., Thành phố Westminster, CA 92683. Điện thoại: (714) 210-9860.