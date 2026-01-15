Hôm nay,  

Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Nam California Long Trọng Tổ Chức Đại Lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ Lần Thứ 106

Nghi thức chào cờ do các em trong Ban Thanh Niên Đoàn PGHH thực hiện
 
Santa Ana (Thanh Huy) Tại Hội Quán Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) Miền Nam California số 2114 W. McFadden Ave, Santa Ana CA. 92704 vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật ngày 11 tháng 1 năm 2026, Ban Trị Sự PGHH Miền Nam Cali do Ông Trần Văn Tài làm Hội Trưởng đã long trọng tổ chức Đại Lễ Đản Sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ Lần Thứ 106.
 
Buổi lễ diễn ra với sự tham dự của hàng trăm đồng đạo và thân hữu. Chức sắc PGHH có Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo Hải Ngoại và một số quý vị trong hội. Về quan khách có: Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Viện Chủ Tu Viện Huệ Quang; Phái Đoàn Cao Đài gồm có các Ông: Chánh Trị Sự Hà Vũ Bâng, Ngô Thiện Đức, Hồ Ngọc Ân… Giáo Sư Nguyễn Trung Quân, Dược Sĩ Trần Nghĩa Đời, GS. Trần Trọng Đạt, Chủ Tịch Đảng Đại Việt Quốc Dân Đảng và phái đoàn, Đại diện Giám Sát Viên Janet Nguyễn, Cô Roxanne Chow, Đại Diện Dân Biểu Liên Bang Derek Trần, Bà Quỳnh Hoa, Hội Trưởng Hội Phụ Nữ Việt Mỹ… Các cơ quan truyền thông có Báo Người Việt, Việt Báo, Viễn Đông, Đài Truyền Hình SBTN, Đài Truyền Hình Little Sài Gòn TV…

Ông Nguyễn Đắc Thành, Trưởng Ban Tổ Chức chào mừng quan khách và đồng đạo
 
Điều hợp chương trình buổi lễ do MC Ngân Lưu. Mở đầu với nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Đạo Kỳ và phút mặc niệm do Ban Thanh Niên Đoàn PGHH thực hiện. Tiếp theo Ông Nguyễn Đắc Thành, Phó Hội Trưởng Nội Vụ, Trưởng Ban Tổ Chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của quý vị quan khách, quý cơ quan truyền thông và đồng đạo. Trong dịp nầy Ông cũng cho biết một phần chi tiết của cuộc đời Đức Huỳnh Giáo Chủ và ông tuyên bố khai mạc buổi lễ.

Nghi thức lễ trước Tam Bảo
 
Sau đó là nghi thức tôn giáo do Đồng Đạo Lê Hữu Ky hướng dẫn, trong lúc nầy ban tổ chức mời Ông Trần Văn Tài, Nguyễn Thanh Giàu và quý vị trưởng lão lên niệm hương và làm lễ trước ngôi Tam Bảo.
 
Tiếp theo Đồng Đạo Từ Duy Khoa lên tuyên đọc bài Sứ Mạng của Đức Thầy do chính tay Ngài viết tại Bạc Liêu ngày 18 tháng 5, năm Nhâm Ngủ (1942).
 
Đồng Đạo Nguyễn Hằng Nga lên đọc Lời Khuyên Bổn Đạo của Đức Thầy (8 Điều Răn Cấm) được trích trong Sấm Giảng quyển 6 về: “Cách tu hiền và ăn ở của một người bổn đạo.”

Tiếp theo Ông Ngô Văn Ẩn, Trưởng Ban Phổ Thông Giáo Lý lên trình bày “Ý Nghĩa Ngày lễ Đản Sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ”. Được biết:  “ … Ngài còn là một vị Phật hoá hiện không phải một lần mà đã nhiều lần rồi, qua nhiều tiền kiếp với sứ mạng cứu nhân độ thế, nhưng chúng sanh hoặc vì mải mê việc thế trần hoặc vì tâm trí cạn hẹp nên không được rõ, như Ngài đã thổ lộ trong bài “Dặn dò bổn đạo”.

Ông Ngô Văn Ẩn trình bày Ý Nghĩa Ngày Đản Sinh
 
Đức Huỳnh Giáo Chủ đản sanh cũng sống như một người bình thường, cũng chịu đựng bao nhiêu điều đau khổ của bá tánh, cũng trải qua những cực hình của người dân bị trị, cũng đích thân dũng cảm xông pha vào đời, vào cách mạng, vào kháng chiến để mong giải thoát chúng sanh và mưu tìm độc lập cho đất nước cho dân tộc…”

Phần diễn ngâm Sấm Giảng do đồng đạo Nguyễn Sum và đồng đạo Thái Mỹ Ni với bài Diệu Pháp Quang Minh do Đức Thầy viết tại làng Hòa Hảo năm Canh Thìn 1940. Tiêp theo hai đồng đạo Nguyễn Kim và Mai Thị Huyền diễn ngâm “Giác Mê tâm Kệ” (Trích đoạn trong Sấm Giảng quyển 5).

Cô Dương Thanh Trúc phát biểu cảm tưởng sau khi về thăm Thánh Địa Hòa Hảo
 
Sau đó là phần phát biểu cảm tưởng của Cô Dương Thanh Trúc một người trẻ, sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ nhưng cô không quên cội nguồn, cô kể lại chuyến về thăm quê, thăm Thánh Địa Phật Giáo Hòa Hảo, thăm nơi sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ, tìm hiểu những liên quan đến tôn giáo như Cao Đài, Hòa Hảo mà chính cô và gia đình đã có phần liên quan vào những sinh hoạt hai tôn giáo nầy.

Ông Hội trưởng Trần Văn Tài cảm ơn quan khách và đồng đạo
 
Cuối cùng là lời cảm tạ của Ông Hội Trưởng Trần Văn Tài, trong lời cảm tạ ông đã chu đáo nhắc tên từng vị quan khách, những vị niên trưởng, thân hữu đã bỏ thời gian quý báu đến tham dự ngày lễ trọng đại hôm nay. Sau đó ông mời tất cả mọi người cùng dùng bữa cơm chay thân mật do ban trai soạn Phật Giáo Hòa Hảo khoản đãi.
 
Mọi chi tiết liên lạc: (714) 557-7563, (714) 593-1551.

Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

