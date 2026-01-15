Hôm nay,  

Chánh Lục Sự Hugh Nguyen Chính Thức Ra Mắt Xe Văn Phòng Lưu Động “Clerk-Recorder on Wheels”

Chiếc xe văn phòng lưu động, người ngồi trong cửa sổ xe là Ông Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn, người đứng là Anh Billy Lê, Phụ Tá Chánh Lục Sự
 
Santa Ana, (Thanh Huy) – Tại khu đậu xe P4 Tòa Nhà Hành Chánh Quận Cam số 630 North Broadway St., Santa Ana, CA 9270 vào lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu ngày 9 tháng 1 năm 2026 Chánh Lục Sự Quận Cam Ông Hugh Nguyen đã tổ chức buổi ra mắt xe văn phòng lưu động “Clerk-Recorder on Wheels”, nhằm mang các dịch vụ thiết yếu của Văn Phòng Chánh Lục Sự trực tiếp đến cư dân trên khắp Quận Cam.
 
Tham dự buổi lễ có các cơ quan truyền thông, báo chí Mỹ-Việt, các giám sát viên như ông Doug Chaffee, chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Orange County; bà Katrina Foley, phó chủ tịch; ông Don Wagner; và đại diện của Giám Sát Viên Vicente Sarmiento.
 
Ông Hugh Nguyen nói: “Chúng tôi  thực hiện chiếc xe làm Văn Phòng Chánh Lục Sự lưu động đầu tiên tại California cung cấp dịch vụ làm hộ chiếu lưu động, theo xác nhận của văn phòng làm hộ chiếu tại Los Angeles thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ,” Chánh Lục Sự Hugh Nguyen cho biết “Clerk-Recorder on Wheels” thể hiện sự cam kết của chúng tôi trong việc mở rộng khả năng tiếp cận, đổi mới phương thức phục vụ và nâng cao hiệu quả dịch vụ bằng cách đưa các dịch vụ thiết yếu trực tiếp đến cộng đồng. Trong giai đoạn thử nghiệm, xe lưu động đã đi hơn 260 dặm, giúp chúng tôi hoàn thiện quy trình hoạt động. Xe cũng sẵn sàng hỗ trợ công tác phục hồi sau thiên tai bằng cách cung cấp nhanh chóng các hồ sơ quan trọng cho cư dân tại 34 thành phố thuộc Quận Cam. Ông Hugh Nguyễn hy vọng sẽ được nhiều cư dân sử dụng Xe Dịch Vụ Lưu Động trong năm nay. Tổ chức đám cưới lưu động, cho họ kết hôn ngay tại nơi mình chọn mà không cần phải đi đến các chi nhánh của Văn Phòng Lục Sự.”


Từ trái Bà Katrina Foley, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, Ông Hugh Nguyễn, Chánh Lục Sự và Ông Doug Chaffee, Chủ Tịch Hội Đồng Giám sát Quận Cam
 
“Clerk-Recorder on Wheels” đầy đủ tiện nghi cung cấp các dịch vụ như sau:
 
-Hồ sơ hộ tịch (Giấy khai sinh, giấy khai tử và giấy hôn thú).
-Dịch vụ chụp hình và làm hộ chiếu.
-Cấp giấy phép kết hôn và tổ  chức hôn lễ dân sự.
-Xin Tên Thương Hiệu (Fictitious Business Name FBN).
-Cấp bản sao của các hồ sơ bất động sản (Grant Deeds, Deeds of Trust, v.v.)

Cắt băng khai trương xe, người cầm kéo là ông Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn
 
Anh Billy Lê, giám đốc giao tế cộng đồng Văn Phòng Lục Sự cho biết: “mục đích là cung cấp các dịch vụ thiết yếu của văn phòng trực tiếp đến người dân khắp Orange County, đi đến tất cả năm địa hạt.Việc cung cấp dịch vụ có thể thay đổi tùy theo địa điểm và điều kiện tổ chức sự kiện. Xe dịch vụ lưu động có thể phục vụ tại các khu cộng đồng, trường học, trung tâm cao niên và các địa điểm với phong cảnh phù hợp cho lễ cưới, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ của Văn Phòng Chánh Lục Sự trên toàn Quận Cam.”

Thực hiện lễ cưới cho cư dân ngay tại chiếc xe
 
Sau khi cắt băng khai trương xe văn phòng lưu động, Ông Hugh Nguyễn cũng đã làm nghi thức lễ cưới cho hai cư dân dưới sự chứng kiến của các vị Giám Sát Viên thuộc các Địa Hạt Quận Cam và các cơ quan truyền thông.
 
Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi số (714) 834-2500 hoặc vào trang web OCRecorder.com.Giờ làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều (trừ ngày lễ). Qúy vị có thể gọi điện thoại liên lạc Billy Lê (714) 949-3595.
 

Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

