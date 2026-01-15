Hôm nay,  

Vì Sao Thuế Quan Ông Trump Giống Như Mọt Mối

15/01/202611:01:00(Xem: 224)

tariff AI

 

 

Ngay khi trở lại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Donald Trump đặt thuế quan làm trung tâm trục chính kinh tế – chính trị. Ông hứa hẹn việc tăng thuế nhập khẩu sẽ đưa kỹ nghệ Mỹ hồi hương, khôi phục việc làm cho tầng lớp công nhân, buộc dân chúng ưu tiên hàng nội địa, và nhờ đó nước Mỹ sẽ lấy lại địa vị siêu cường trên cả hai mặt trận kinh tế lẫn ngoại giao. Trong các cuộc vận động quần chúng, ông thẳng thừng tuyên bố: “Thuế quan là phát minh vĩ đại nhất lịch sử loài người.”

Giới chuyên gia kinh tế, trái lại, gần như nhất loạt phản đối. Các nhà kinh tế uy tín, từ phái tự do mậu dịch đến phái chủ trương điều tiết, đều chỉ rõ rằng thuế quan đẩy giá hàng nhập khẩu lên cao, kéo theo lạm phát gia tăng; làm giảm giá trị đồng lương thực tế của người lao động; tăng chi phí nguyên liệu đầu vào cho xưởng sản xuất; khiến phần lớn nền công nghiệp Hoa Kỳ rơi vào thế bất lợi trên trường quốc tế. Họ còn cảnh báo thị trường chứng khoán sẽ lao dốc, kinh tế toàn cầu có nguy cơ rơi vào vòng xoáy suy thoái mới, và tiến trình toàn cầu hóa sau nhiều thập niên mở rộng có thể bị đảo ngược.

Thế nhưng gần một năm qua, ngày tàn của kinh tế thế giới mà nhiều người lo ngại vẫn chưa đến. Tăng trưởng chưa sụp đổ, thị trường tài chính chưa tan hoang. Câu hỏi đặt ra: phải chăng ông Trump đúng, còn các nhà kinh tế đã lầm? Giáo sư Robert Lawrence của Trường Kennedy thuộc Đại học Harvard khẳng định rằng không hề có chuyện lạ lùng ấy. Thuế quan vẫn gây hại đúng như dự báo, nhưng thay vì giáng một đòn chí mạng ngay tức khắc, chúng len lỏi gặm nhấm dần dần – tựa lũ mối mọt âm thầm đục khoét kết cấu gỗ của ngôi nhà. Hiện thời, tác hại ấy tạm thời được che đậy bởi hai yếu tố: các đối tác thương mại bị đánh thuế chưa trả đũa mạnh mẽ, và làn sóng lạc quan cùng đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo đã nâng đỡ thị trường, tạo vẻ phồn vinh bề ngoài. Mối mọt đã cắn xén, nhưng lớp sơn hào nhoáng vẫn che khuất mắt người.

Một chỗ dựa của ông Trump là thực tế: Hoa Kỳ vẫn là nền kinh tế lớn nhất địa cầu. Tuy nhiên, về thương mại hàng hóa, Mỹ chỉ chiếm 13% tổng nhập khẩu và 9% tổng xuất khẩu toàn cầu. Nghĩa là dù Washington dựng tường thuế cao, phần còn lại của thế giới vẫn có nhiều lối buôn bán với nhau. Nhiều quốc gia có thể điều chỉnh dòng chảy thương mại, chuyển hướng sang các thị trường khác thay vì lệ thuộc duy nhất vào Mỹ như thuở toàn cầu hóa thịnh trị. Chính vì tỷ trọng ấy, những cơn địa chấn thuế quan của ông Trump chưa làm toàn cầu hóa sụp ngay, mà chỉ khiến mạng lưới thương mại đổi dòng chảy. Các đối tác của Mỹ không đồng loạt phản công bằng thuế trả đũa, mà phần lớn chọn lối né tránh: tái sắp xếp thị trường, ký thêm hiệp ước khu vực, âm thầm giảm sự lệ thuộc vào thị trường Hoa Kỳ. Họ thừa hiểu rằng đối đầu trực diện với Washington – trong lúc an ninh khu vực còn cần chiếc ô bảo hộ Mỹ – sẽ mang họa chính trị nhiều hơn lợi kinh tế trước mắt.

Riêng Trung Quốc là ngoại lệ duy nhất đáp trả quyết liệt bằng cách vũ khí hóa đất hiếm, thứ nguyên liệu chiến lược của công nghệ cao. Các nước khác chỉ phản ứng cầm chừng, thậm chí nhu nhược. Nhờ vậy ông Trump tạm thoát hiểm ngắn hạn: chưa rơi vào chiến tranh thuế toàn diện, mà vẫn ép được nhiều đối tác chấp nhận mức thuế khoán trung bình 15% trên đa số mặt hàng. May mắn ấy không đến từ kinh tế học, mà từ địa chính trị. Người Âu Châu dù phẫn nộ trước thuế đánh vào thép, ô tô, nông sản, vẫn phải đong đếm: NATO còn là lá chắn an ninh do Mỹ cầm trịch; không ai dám lật bàn khi bóng dáng Nga lù lù phía Đông, và khủng hoảng an ninh vẫn rình rập. Nhật Bản với Hàn Quốc cũng chẳng dám trả đũa gay gắt, vì sống dưới chiếc ô hạt nhân Mỹ chống Bắc Hàn và Trung Hoa.

Nhờ lợi thế ấy, ông Trump biến thuế quan thành thứ cống nạp bắt buộc. Nhiều quốc gia phải nuốt gói thuế mới kèm cam kết đầu tư – mà Tòa Bạch Ốc gọi là “quà tặng” cho Mỹ – để đổi lấy yên ổn ngoại giao và an ninh. Cách thương lượng một chiều này không chỉ làm hỏng trật tự thương mại, mà còn đẩy hệ thống đồng minh vào một trật tự mới: sức mạnh quân sự dùng để áp đặt điều khoản kinh tế, thay vì cùng xây dựng luật chơi chung. Nhưng chính lối ấy đang âm thầm gieo oán hận trong phe đồng minh. Các đối tác truyền thống từ Canada đến Liên Âu buộc phải nhìn lại: nếu Mỹ sẵn sàng dùng thuế quan và đòn bẩy an ninh để ép, thì họ phải chuẩn bị cho ngày không còn dựa dẫm trọn vẹn vào Washington.

Nhìn vào chỉ số chứng khoán và dòng vốn đổ vào trí tuệ nhân tạo, dễ lầm tưởng kinh tế Mỹ đang rực rỡ. Thị trường công nghệ bùng nổ, trung tâm dữ liệu mọc lên liên tiếp. Nhiều nhà đầu tư tin kỷ nguyên năng suất mới sẽ mở ra nhờ AI, đủ bù đắp tổn thất của ngành truyền thống. Nhưng đằng sau đường biểu đồ là một bức tranh khác. Dấu hiệu trì trệ kỹ nghệ Mỹ ngày càng rõ: sản xuất ì ạch, xưởng máy chạy dưới công suất, giới chủ nhân ngần ngại tuyển mộ và đầu tư, nhất là các ngành dễ cuốn vào vòng thuế bất ổn. Việc làm ở lĩnh vực dễ bị đánh thuế không tăng như hứa hẹn, mà nhiều nơi âm thầm cắt giảm. Thuế quan không hồi sinh “nước Mỹ sản xuất”, mà chỉ trút gánh nặng lên người tiêu dùng nội địa, chi phí sản xuất, và sức cạnh tranh dài hạn của doanh nghiệp Mỹ. Thuế thu được khó bù nổi mất mát đầu tư, đổi mới công nghệ, và niềm tin giới kinh doanh.

Lập luận cốt lõi của giáo sư Lawrence là: thuế quan Trump không đủ sức chấm dứt toàn cầu hóa, nhưng đang thúc đẩy một dạng toàn cầu hóa mới – phân mảnh, ít đa phương hơn. Các nước bị đánh thuế không ngồi yên; họ tìm thị trường mới, tăng thương mại nội khối, lập “câu lạc bộ khu vực” để bớt lệ thuộc Mỹ. Canada và Liên Âu – đồng minh trung kiên xưa – nay siết chặt giao thương lẫn nhau, thúc đẩy thị trường nội địa, củng cố hiệp ước không cần Mỹ làm trung gian. Nhiều nước Á Phi học cách xoay chuyển, tránh đặt hết trứng vào giỏ Mỹ. Thế giới từ trật tự đơn cực với Mỹ cầm lái, chuyển sang cấu trúc phân tán, quyền lực chia năm sẻ bảy cho nhiều trung tâm.

Ai lấp khoảng trống lãnh đạo ấy vẫn là dấu hỏi. Trung Quốc, với kinh tế tăng trưởng không ngừng và tham vọng tranh AI, là một ứng cử viên đáng kể. Những đối tác từng nương nhờ Mỹ nay cảm thấy bị ruồng rẫy, bắt đầu gắn kết lẫn nhau, nuôi dưỡng các khối thị trường và liên minh riêng. Hệ thống thương mại toàn cầu từ mạng lưới đa phương rộng lớn, biến thành bức tranh loang lổ của các khối khu vực, mỗi nơi một luật chơi, đôi lúc xung đột.

Về mặt chiến lược, thuế quan cùng “khoản cống nạp đầu tư” của ông Trump gieo mầm bất bình với Mỹ khắp các lục địa. Đồng minh vừa nhún nhường trước sức ép thuế và an ninh, vừa tính đường giảm lệ thuộc. Đối thủ lợi dụng kẽ hở mở rộng ảnh hưởng, làm “đối tác thay thế” trong đầu tư, thương mại lẫn an ninh. Những chuyển biến ấy không gây sốc tức thì. Lạm phát từ thuế không bùng nổ ngay; suy giảm sản xuất và thất nghiệp diễn ra lặng lẽ; uy tín Mỹ cùng độ tin cậy cam kết an ninh cũng hao mòn theo năm tháng. Đó là lý do ẩn dụ “mối mọt trong khung gỗ” của giáo sư Lawrence chí lý: chủ nhà vẫn thấy tường vách thẳng tắp, mái ngói nguyên vẹn, nhưng bên trong xà gỗ đã rỗng ruột.

Ngắn hạn, ông Trump có thể khoe chiến thắng chính trị: ép đối tác rót vốn, tăng thuế nhập khẩu để chứng tỏ cứng rắn, làm cử tri hả hê với khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết”. Nhưng dài hạn, chính sách thuế quan đang gặm nhấm sức sản xuất, uy tín và vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trong trật tự kinh tế – chính trị thế giới. Khi lũ mối mọt ấy đủ đông, chỉ một cú rung chuyển – kinh tế hay an ninh – là cả bộ khung, có thể sụp đổ.

Nguyên Hòa tóm dịch

Nguồn: Bài dịch tóm lược theo quan điểm của Giáo sư Robert Lawrence – Harvard Kennedy School, đăng trên tạp chí Time.

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Hiện nay tại Iran, các cuộc biểu tình chống chính quyền đang lan rộng trên toàn quốc. Chế độ Mullah đã phản ứng hết sức cứng rắn bằng việc bắt giữ hàng loạt người biểu tình và phong tỏa gần như toàn bộ các kênh liên lạc Internet. Trước áp lực chính trị ngày càng gia tăng từ cộng đồng quốc tế, câu hỏi đặt ra là liệu giới lãnh đạo Iran còn đủ khả năng kiểm soát và duy trì sự ổn định của đất nước hay không.

Tác phẩm Metamorphosis, tạm dịch Biến Dạng của Franz Kafka mở đầu bằng một trong những câu văn gây ám ảnh nhất trong văn học thế giới: khi Gregor Samsa thức dậy và phát hiện mình đã biến thành một con côn trùng khổng lồ. Không có lời cảnh báo, không có lời giải thích, không có sự chuẩn bị kịch tính nào. Cú sốc đến ngay lập tức – và đó là thiên tài của Kafka. Ông không dẫn dắt người đọc bước nhẹ nhàng vào cơn ác mộng của Gregor Samsa. Ông ném độc giả của ông thẳng vào đó, buộc chúng ta phải đối mặt với sự phi lý của sự tồn tại mà không có sự an ủi của logic hay lý trí.

Sự thật là nạn nhân không “bám theo ICE suốt cả ngày” như Kristi Noem đã nói. Cô bị bắn khoảng 9 giờ 30 phút sáng, trên đường quay về sau khi chở con trai cô đến trường học cách đó vài ngã tư đường. Hôm nay, tờ New York Times và Washington Post đã có video và bài phân tích chi tiết những gì xảy ra thông qua tất cả video nhân chứng ở hiện trường. Hai tờ báo lớn chỉ ra mỗi phát súng của đặc vụ ICE bắn ra ở góc độ nào, có thật sự vì gặp nguy hiểm tính mạng hay không.

LTS: Biến cố Venezuela sau vụ bắt giữ Nicolás Maduro đang làm rúng động toàn vùng Nam Mỹ. Trong bối cảnh ấy, bà Delcy Rodríguez, 56 tuổi, vốn là phó tổng thống dưới thời Maduro, đã được Tòa án Tối cao và quân đội Venezuela đưa lên nắm quyền lâm thời. Bà cũng là một nhân vật từng được Washington ngỏ ý đối thoại trước đây. Sự kiện này đặt ra câu hỏi: Phải chăng đó là bước đầu của sự "chuyển quyền trong nội bộ," hay chỉ là hồi kế tiếp của cùng một vở tuồng?

Cuộc tấn công và bắt sống vợ chồng Tổng thống Nicolás Maduro ngay trên lãnh thổ Venezuela trong ngày cuối tuần đã trở thành một sự kiện chính trị thế giới hàng đầu khi bước vào năm mới 2026 này. Trong khi những đồng minh của Donald Trump ca ngợi và ủng hộ chiến dịch quân sự này thì ngược lại, một số câu hỏi cũng đã được đặt ra là, liệu một cuộc tấn công quân sự vào Venezuela, một quốc gia không mang tính đe dọa trực tiếp và hiển hiện đến an ninh quốc gia Hoa Kỳ, có được thông báo và sự chuẩn thuận của Quốc Hội Hoa Kỳ theo hiến pháp? Cũng như một chiến dịch quân sự và bắt sống một nguyên thủ quốc gia khác trên lãnh thổ một quốc gia có chủ quyền như Venezuela có đúng với nguyên tắc ngoại giao và công pháp quốc tế hay không?

Người đàn ông lê những bước chân nặng nề giữa hai triền núi mù sương. Gió và bụi cát làm mái tóc dài của ông ta rối bời. Chiếc khăn choàng và áo măng-tô có vẻ không đủ ấm, nên gương mặt hốc hác, mệt mỏi, lấm lem những vết đen như vừa chui ra từ mỏ than. Rồi ngay sau đó, ông ta xuất hiện trong một quán nước, ngồi bên chiếc bàn có ly trà nóng bốc khói nghi ngút trên tay, mắt nhìn xa xăm ra cửa. Một tiếng hát khàn, đục, nặng như những vách núi hai bên đường ông ấy đang đi, vang lên.

Sau khi bài “Chúng Ta Sống Sót” đăng tuần qua, Việt Báo nhận được nhiều hồi âm hơn thường lệ: tin nhắn, điện thoại, thư điện tử. Có người quen, có độc giả chưa từng gặp. Nội dung không khác nhau mấy. Phần lớn là sự đồng cảm. Có người nói đọc xong thấy nhẹ lòng, vì biết mình không phải là kẻ đơn độc nghĩ như thế. Có người gửi lời cảm kích khi có người nói hộ tiếng nói lòng mình. Nhưng điều đáng chú ý không nằm ở nội dung, mà ở cách người ta nhắn gửi hồi âm. Tất cả đều chọn nói riêng. Không bình luận công khai. Không chia sẻ kèm ý kiến. Họ đi bằng “cửa hậu”. Lý do dễ hiểu: không muốn bàn chuyện chính trị nơi công cộng, nhất là trên mạng xã hội — nơi một câu nói có thể bị chụp mũ nhanh hơn tốc độ người ta kịp giải thích mình muốn nói gì.

Năm 2025 đi qua trong chiếc bóng của Donald Trump. Vị tổng thống ồn ào này, với cách hành xử phá bỏ mọi khuôn thước, đã làm xoay chuyển trật tự thế giới: khiến các nền kinh tế lên cơn sốt, nhưng cũng đẩy đồng minh Âu châu phải chi nhiều hơn cho quốc phòng. Bước sang 2026, khi “cơn lốc Trump” vẫn còn cuộn, đây là mười điều đáng dõi theo.

Năm 2025 đang khép lại. Không tổng kết. Không lời ca tụng. Chỉ lặng lẽ như một người vừa đi qua nhiều mất mát — chẳng còn hơi sức nói thêm điều gì. Nhìn lại — năm 2025 không dạy ta cách thắng, mà dạy ta cách không ngã gục. Chúng ta sống sót — vì thói quen nhiều hơn hy vọng. Quen giá cả leo nhanh hơn đồng lương. Quen nhìn nhau bằng ngờ vực hơn cảm thông. Quen tin dữ đến sớm hơn cà phê sáng. Quen mỗi ngày đều phải chọn một nỗi lo để mang theo, bởi không ai ôm nỗi chừng ấy đổ vỡ vào lòng cùng lúc.

Con người ở bất cứ nơi nào trên thế giới cũng có quyền được hạnh phúc và tạo ra hạnh phúc. Nó giống như dưới bầu trời có thể xảy ra trận không kích bất cứ lúc nào, dù ngày hay đêm, nhưng người Ukraine vẫn có thể khảy lên tiếng đàn Bandura. Một năm qua, ai trong chúng ta không mệt mỏi với những dòng chảy đầy bụi bặm, thoát ra từ một gánh xiếc nghiệp dư, mang theo những chất dơ của hận thù, ích kỷ, tham vọng, độc tài. Những ngày cuối cùng của năm 2025, hãy nói về Lửa Và Tro (Avatar: Fire and Ash), thưởng thức siêu phẩm giả tưởng của James Cameron, để cùng khép lại một năm ngộp thở của nước Mỹ, và cùng chiêm nghiệm một điều mà nước Mỹ đang cố tình lãng quên.
1234567Trang sauTrang cuối
VB Podcast



Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.