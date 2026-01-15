Việt Bút Phân Ưu cùng Anne Khánh Vân và Tang Quyến

Nhận được tin buồn thân phụ giám khảo VVNM Anne Khánh Vân: Ông PHANXICÔ XAVIÊ ĐỔ HUY LIỆU; Sinh ngày 28 tháng 9 năm 1954, tại Sài Gòn, Việt Nam; Đã an nghỉ trong Chúa vào chiều thứ tư, ngày 7 tháng 1 năm 2026 tại Inova Vernon Hospital, Alexandria, Virgina, USA. Hưởng thọ 74 tuổi. Xin thành thật chia buồn cùng Ann Khánh Vân và toàn thể tang quyến. Nguyện cầu linh hốn Ông PHANXICÔ XAVIÊ ĐỔ HUY LIỆU sớm hưởng nhan thánh Chúa.
PHÂN ƯU Nhận được tin Hiền Thê của đồng Nghiệp Phạm Tấn Danh, Nguyên Giám Đốc Nha Tài Chánh Bộ Dân Vận Chiêu Hồi VNCH *
Bà Phạm Tấn Danh * Nhũ danh HÀ THỊ NHƯ HOA * Pháp Danh TỊNH HUÊ * Sinh ngày 12/07/1933 tại Việt Nam * Vãng sanh ngày 03/12/2025 tại Melbourne, Australia * Hưởng Đại Thọ 93 tuổi. * Toàn thể cấp chỉ huy, nhân viên, cán bộ Bộ Dân Vận Chiêu Hồi Việt Nam Cộng Hoà
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU* Với đồng nghiệp Phạm Tấn Danh và toàn thể tang quyến.* Nguyện cầu hương linh Phật tử TỊNH HUÊ
Sớm vãng sanh PHẬT QUỐC.* Hoàng Đức Nhã và Đại Gia đình Thông Tin-Dân Vận-Chiêu Hồi.* Thành Kính Phân Ưu
PHÂN ƯU
Được tin
Thân phụ của bạn Doãn Quốc Hưng là:
Nhà văn, nhà giáo DOĂN QUỐC Sỹ Pháp danh Hạnh Tuệ
Đã qua đời vào ngày 14 tháng 10 năm 2025 tại Anaheim, California Hưởng thọ 103 tuổi
Tang lễ được tổ chức tại chùa Bảo Quang, Santa Ana, California vào ngày 01 tháng 11 năm 2025.
Các bạn học lớp C3 niên khóa 73-80 trường Trung Học Petrus Ký -Lê Hồng Phong Sài Gòn xin được thành kính phân ưu cùng bạn Doãn Quốc Hưng và gia quyến.
Nguyện hương linh của bác trai sớm được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.
Dương Ngọc Hưng và con trai Hayden Dương
