Hôm nay,  

Iran Sôi Sục Biểu Tình – Hoa Kỳ Sẽ Can Dự?

14/01/202612:53:00(Xem: 272)

GettyImages-2255488011
LONDON, ANH – 11 tháng 1 năm 2026: Cộng đồng người Iran tụ tập bên ngoài phố Downing Street, London, bày tỏ hậu thuẫn các cuộc biểu tình đang diễn ra tại Iran và kêu gọi chính phủ Anh lên tiếng ủng hộ người dân Iran trước làn sóng đàn áp của chính quyền. (Ảnh: Alishia Abodunde/Getty Images)

 

 

LỜI TÒA SOẠN:  Iran đang ở thời điểm căng thẳng nhất trong nhiều năm. Biểu tình lan rộng, đàn áp leo thang, và những dấu hiệu quân sự từ Washington cho thấy Hoa Kỳ có thể sắp can dự trực tiếp. Bài viết này ghi lại diễn biến chính, bối cảnh lịch sử và các tín hiệu đang hình thành, để độc giả tự suy diễn.

Trong lúc tình hình thay đổi từng giờ, tòa soạn chọn trình bày ngắn gọn, dựa trên dữ kiện đã được kiểm chứng, không suy đoán thay người đọc.

***

Theo tường thuật cập nhật của US politics live sáng 14 tháng 1 năm 2026, Hoa Kỳ đã bắt đầu cho di tản một phần nhân sự khỏi một căn cứ không quân lớn tại Trung Đông, làm dấy lên nhận định rằng Washington có thể sắp tiến hành một cuộc không kích nhắm vào Iran trong vòng 24 giờ tới. Căn cứ này đặt tại Qatar, từng bị Iran tấn công hồi năm ngoái sau khi quân đội Hoa Kỳ oanh kích các cơ sở liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran. Việc di tản nhân sự tại các căn cứ tiền phương thường chỉ diễn ra khi khả năng xung đột đã bước sang giai đoạn cận kề.

***

Suốt gần hai thập niên qua, người dân Iran đã nhiều lần xuống đường phản đối chính quyền thần quyền đang cai trị đất nước họ. Nhưng những gì đang diễn ra trong những ngày đầu năm nay vượt xa các đợt trước, cả về quy mô lẫn mức độ đối đầu. Biểu tình nổ ra liên tiếp, lan nhanh từ thành thị đến nông thôn. Chính quyền đáp trả bằng lực lượng cảnh sát dã chiến, hơi cay và đạn thật. Số người thiệt mạng, theo nhiều nguồn khác nhau, đã vượt quá hàng trăm và có thể lên tới hàng ngàn.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần tuyên bố Hoa Kỳ sẵn sàng đứng về phía người biểu tình Iran. Tuy nhiên, cho đến giờ này, Washington vẫn chưa có hành động trực tiếp nào.

Vì Sao Người Iran Xuống Đường?

Ngòi nổ trước mắt là kinh tế. Ngày 28 tháng 12, đồng Rial của Iran rớt giá thê thảm, xuống mức khoảng một triệu bốn trăm tám mươi ngàn Rial đổi một đô-la Mỹ. Đây không còn là chuyện tiền tệ trên giấy tờ, mà là cú đánh thẳng vào đời sống hằng ngày. Các tiểu thương ở chợ trung tâm Tehran đóng cửa sạp, than rằng buôn bán không còn lời, thậm chí không biết lấy gì định giá hàng hóa. Người dân thường, nhìn đồng tiền trong túi mất giá từng giờ, nhanh chóng nhập cuộc.

Chỉ trong vòng một tuần, các cuộc tụ tập lan ra khắp 31 tỉnh. Khi số người xuống đường ngày càng đông, yêu sách không còn dừng ở chuyện cơm áo. Khẩu hiệu chuyển sang đòi thay đổi tận gốc chế độ Cộng Hòa Hồi Giáo, vốn nắm quyền từ năm 1979. Trong con mắt nhiều người Iran, chế độ này đã mất uy tín từ lâu vì tham nhũng, quản trị yếu kém và đời sống ngày càng bế tắc.

Tình trạng kinh tế xấu đi rõ rệt sau khi Liên Hiệp Quốc tái áp đặt trừng phạt vào tháng 9 năm ngoái, do Iran tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân. Các biện pháp ấy làm nguồn thu cạn dần, giá cả leo thang, và gánh nặng cuối cùng rơi vào người dân.

Ngoài kinh tế, còn có nỗi bất mãn âm ỉ từ nhiều năm qua đối với các hạn chế xã hội khắt khe. Nhà nước can thiệp sâu vào cách ăn mặc, sinh hoạt và đời sống riêng tư. Chính những quy định ấy từng làm bùng nổ làn sóng phản kháng toàn quốc năm 2022, sau cái chết của một phụ nữ trẻ khi đang bị giam giữ.

Có Liên Quan Đến Cuộc Tấn Công Của Israel Và Mỹ Hồi Tháng Sáu Không?

Không có liên hệ trực tiếp. Israel đã tấn công các cơ sở quân sự của Iran và, với sự hỗ trợ của không quân Mỹ, gây thiệt hại nặng cho hạ tầng hạt nhân. Nhiều chỉ huy cao cấp bị loại khỏi vòng chiến, các mục tiêu mang tính biểu tượng của chính quyền cũng bị đánh trúng.

Tuy vậy, cuộc xung đột kéo dài mười hai ngày ấy làm Tehran suy yếu thêm về chính trị. Cùng lúc, các lực lượng thân Iran tại Lebanon và Gaza cũng chịu những đòn nặng nề. Trong bối cảnh ấy, chính quyền Iran cố tỏ ra cứng rắn trong nước, nhưng nền tảng quyền lực đã lung lay.

Việc Tổng thống Trump cho điều động oanh tạc cơ B-2 tham chiến cũng tạo ra một tiền lệ mới về sự can dự quân sự của Hoa Kỳ ngoài Tây Bán Cầu. Điều này khiến một bộ phận người Iran hy vọng Washington có thể sẽ còn đi xa hơn.

Bao Nhiêu Người Biểu Tình Đã Chết?

Cho đến nay, không có con số nào được xác nhận đầy đủ.

Tối thứ Năm, ngày 8 tháng 1, khi biểu tình lên cao, chính quyền Iran cắt internet và mạng điện thoại trên diện rộng. Điều này từng xảy ra trong các cuộc phản kháng năm 2019, và sau đó là đàn áp bằng đạn thật. Lần này, diễn biến có vẻ không khác.

Một bác sĩ nói với TIME rằng chỉ riêng sáu bệnh viện tại Tehran đã tiếp nhận ít nhất 217 thi thể trong một đêm. Hình ảnh lọt ra ngoài cho thấy các nhà xác chật kín. Một nhóm phân tích độc lập, dựa trên báo cáo bệnh viện, ước tính số người chết trên toàn quốc trong các ngày 8 đến 10 tháng 1 có thể lên tới 6.000. Kênh Iran International đưa ra con số 12.000. The New York Times dẫn lời hai viên chức Iran nói ít nhất 3.000 người đã thiệt mạng. Một tổ chức nhân quyền, làm việc trong điều kiện mất liên lạc, xác nhận được 646 trường hợp tính đến ngày 12 tháng 1.


Ai Đang Dẫn Dắt Phong Trào?

 

Không có dấu hiệu cho thấy các cuộc biểu tình do một tổ chức hay lãnh tụ duy nhất điều khiển. Cũng như các đợt phản kháng năm 2017, 2019 và 2022, phong trào hiện nay bùng nổ một cách tự phát, như phản xạ tập thể trước những quyết định của nhà nước.

Việc thiếu vắng lãnh đạo cũng phản ánh thực tế rằng chính quyền đã bắt giữ hoặc làm tê liệt phần lớn các nhân vật xã hội dân sự trong nhiều năm qua.

Khi phong trào lan rộng, Reza Pahlavi, con trai của vị shah cuối cùng, lên tiếng từ hải ngoại, kêu gọi tổng nổi dậy. Một số cuộc tụ tập lớn diễn ra đúng thời điểm và địa điểm ông gợi ý, và tại vài thành phố, đám đông hô vang tên ông.

Pahlavi, 65 tuổi, sống tại Hoa Kỳ từ sau khi cha ông bị lật đổ trong cuộc Cách Mạng Hồi Giáo năm 1979. Ông nói không tìm cách phục hồi quân chủ, mà chỉ mong đóng vai trò kết nối trong giai đoạn chuyển tiếp sang một thể chế dân chủ thế tục.

Trong khi đó, nhiều nhân vật đối lập quan trọng khác, trong đó có nhà hoạt động nhân quyền đoạt giải Nobel Narges Mohammadi, vẫn đang bị giam giữ trong nước.

Ai Nắm Quyền Ở Iran Hiện Nay?

Chức danh đã nói rõ vai trò: Lãnh Tụ Tối Cao Cách Mạng. Ali Khamenei, nay 86 tuổi, nắm quyền quyết định tối hậu tại Iran từ năm 1989. Ông ít xuất hiện trước công chúng trong thời gian gần đây, nhất là từ sau cuộc chiến mười hai ngày.

Thủ tướng Israel từng nói Khamenei có thể đã là mục tiêu, nhưng kế hoạch ấy không được tiến hành. Khác với Nicolás Maduro của Venezuela, Khamenei không bị Hoa Kỳ truy tố hình sự. Tuy nhiên, hồ sơ Bộ Tư Pháp Mỹ năm 2024 cho thấy các đơn vị tình báo thuộc Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo, trực tiếp dưới quyền Lãnh Tụ Tối Cao, có liên quan đến các âm mưu ám sát Tổng thống Trump.

Vì Sao Hoa Kỳ Đối Đầu Với Iran?

Trước năm 1979, Iran là đồng minh thân cận của Hoa Kỳ và Israel. Mối quan hệ này chấm dứt khi Cách Mạng Hồi Giáo thành công, lập nên một chế độ xác định mình bằng sự chống đối phương Tây, trong đó Hoa Kỳ là biểu tượng chính.

Thái độ thù địch trở nên gay gắt sau vụ chiếm tòa đại sứ Mỹ tại Tehran và giữ con tin suốt 444 ngày. Cuối thập niên 1990, từng có những nỗ lực hàn gắn, khi cử tri Iran bầu các chính trị gia hứa hẹn mở rộng tự do cá nhân. Nhưng phe bảo thủ do Khamenei đứng đầu đã dùng toàn bộ quyền lực của chế độ giáo quyền để dập tắt phong trào cải cách.

Lần phản kháng lớn cuối cùng là năm 2009, khi một tổng thống cải cách thắng cử rõ ràng nhưng bị quản thúc thay vì tuyên thệ. Hàng trăm ngàn người xuống đường và bị giải tán bằng dùi cui cùng đạn ghém.

Trump Nói Với Người Biểu Tình Iran: “Giúp Đỡ Đang Trên Đường,” Phát Tín Hiệu Có Thể Dùng Võ Lực

Trong lúc các cuộc biểu tình tại Iran vẫn tiếp diễn và chính quyền chưa cho thấy dấu hiệu chùn tay, Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba 13 tháng1 đã lên tiếng trực tiếp kêu gọi người dân Iran tiếp tục xuống đường, đồng thời hứa rằng “sự giúp đỡ đang trên đường tới.” Phát biểu này được xem là tín hiệu cho thấy Hoa Kỳ có thể sắp sửa cho phép hành động quân sự nhắm vào ban lãnh đạo Tehran.

Trong một thông điệp đăng trên mạng Truth Social, Trump viết: “Những người yêu nước Iran, hãy tiếp tục biểu tình, hãy giành lấy các định chế của các bạn. Hãy ghi lại tên những kẻ giết người và đàn áp. Chúng sẽ phải trả giá rất đắt. Tôi đã hủy mọi cuộc gặp với giới chức Iran cho đến khi việc giết hại người biểu tình chấm dứt. Sự giúp đỡ đang trên đường.”

Theo các nguồn tin tại Washington, cuối tuần qua Trump đã được trình bày nhiều phương án quân sự khác nhau liên quan đến Iran, nhưng cho đến nay vẫn chưa đưa ra quyết định sau cùng.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, đại diện tiểu bang South Carolina, một đồng minh thân cận của Trump và có ảnh hưởng lớn trong việc định hình chính sách Iran, cho rằng nếu Hoa Kỳ ra tay thì sẽ không đưa bộ binh vào lãnh thổ Iran. Theo ông, các biện pháp sẽ tập trung vào những đòn tấn công bằng không lực, chiến tranh mạng và tâm lý chiến, nhằm phá hủy các cơ cấu cho phép việc đàn áp và nhắm vào những người chịu trách nhiệm trực tiếp.

Từ phía Tehran, Chủ tịch Quốc Hội Mohammad Bagher Qalibaf cảnh báo rằng nếu Iran bị tấn công, Israel cùng toàn bộ các căn cứ, cơ sở quân sự và chiến hạm của Hoa Kỳ trong khu vực sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp.” Ông nói Iran không chờ đến khi bị đánh mới phản ứng, mà sẽ hành động ngay khi nhận thấy những dấu hiệu đe dọa rõ ràng.

Trump đồng thời tuyên bố mọi quốc gia tiếp tục làm ăn với Iran sẽ lập tức bị áp thuế 25 phần trăm, có hiệu lực “ngay tức khắc”.  Iran vốn đã là một trong những quốc gia bị trừng phạt nặng nề nhất thế giới và gần như bị cô lập khỏi hệ thống tài chính toàn cầu. Trong nhiều năm qua, Hoa Kỳ cùng các nước đồng minh đã dùng biện pháp cấm vận, đặc biệt nhắm vào dầu hỏa, để ngăn Iran phát triển chương trình hạt nhân. Hiện nay, khoảng 90 phần trăm lượng dầu xuất khẩu của Iran được bán sang Trung Quốc với giá thấp, và Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Tehran.

Việt Báo tổng hợp

Nguồn: 
1. https://www.news.com.au/world/north-america/us-politics/us-politics-live/live-coverage/644d48e3fb3a6c1f3dc3f7baaa7128ee
2https://time.com/7345555/iran-protests-deaths-us-trump-israel/?itm_source=parsely-api

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Khi nhiều nơi trên thế giới sửa soạn đón năm mới vào đầu tháng Giêng, thì ở không ít quốc gia và nền văn hóa khác, năm mới lại đến vào những thời điểm hoàn toàn khác. Dù là lịch Gregory, lịch âm, lịch dương–âm hay các hệ lịch cổ gắn với tôn giáo và thiên nhiên, việc đánh dấu một năm mới vẫn là tập tục lâu đời. Ăn uống, lễ nghi, sum họp gia đình và suy ngẫm về năm cũ là những điểm chung; khác biệt nằm ở nhịp thời gian và ý nghĩa tinh thần mà mỗi nền văn hóa gửi gắm vào khoảnh khắc ấy.

Năm 2025 là một năm sôi động của khoa học, khi những bước tiến lớn đã được thực hiện trong nhiều lĩnh vực, từ y học, thiên văn, khảo cổ đến công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo. Những phát hiện và sự kiện này không chỉ mở rộng hiểu biết của con người về thế giới, mà còn đặt ra nhiều câu hỏi mới, thúc đẩy sự phát triển của khoa học và công nghệ trong tương lai.

Ở Hoa Kỳ, khoa học xưa nay hiếm khi giành hàng tít lớn trên báo, cho dù ngân sách nghiên cứu suốt nhiều thập niên vẫn vững vàng qua mọi triều tổng thống như một thứ “quốc ước bất thành văn” về tri thức thuần túy. Năm 2025, khúc quân hành êm ả đó bỗng khựng lại: chính quyền Donald Trump, trở lại Nhà Trắng với nghị trình cải tổ khoa học và kỹ nghệ theo hướng ý thức hệ, đã kéo chính sách khoa học từ trang trong ra thẳng trang nhất.

Thuế quan — thứ từng vắng bóng trên mặt báo suốt nhiều thập niên — nay trở lại trung tâm chính sách kinh tế Hoa Kỳ, trong lúc Tối Cao Pháp Viện đang xét tính hợp hiến của các mức thuế toàn cầu do Tổng thống Donald Trump ban hành. Bài viết dưới đây, theo phân tích của Kent Jones, giáo sư kinh tế danh dự Đại học Babson, đăng trên The Conversation ngày 11 tháng 12 năm 2025, nhằm giải thích cặn kẽ thuế quan là gì, ai thực sự gánh chịu, và vì sao vấn đề này đang tác động trực tiếp đến túi tiền và tương lai kinh tế nước Mỹ. Thuế quan, nói gọn, là thuế đánh lên hàng hóa nhập cảng. Khi một công ty Hoa Kỳ nhập hàng từ nước ngoài, Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ sẽ gửi hóa đơn thuế; doanh nghiệp phải nộp đủ thì hàng mới được thông quan. Trên giấy tờ, người trả thuế là nhà nhập cảng. Nhưng trên thực tế, phần lớn chi phí ấy được chuyển thẳng sang người tiêu dùng qua giá bán cao hơn — từ thực phẩm, xe cộ cho đến quà tặng cuối năm.

Vào những ngày cuối tháng Tám của năm 2025, tôi cùng hai đồng nghiệp đã quyết định từ bỏ chức vụ tại Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Bệnh (CDC). Chúng tôi ra đi vì không thể tiếp tục im lặng khi chứng kiến tính liêm chính khoa học ngày một xói mòn, còn cơ sở hạ tầng y tế công cộng của quốc gia cứ dần rệu rã dưới sự lãnh đạo của Robert F. Kennedy Jr., Bộ trưởng Bộ Y tế và Nhân sinh (HHS). Khi đó, chúng tôi đã khẩn thiết kêu gọi Quốc Hội, các tổ chức chuyên ngành và các bên liên quan trong lĩnh vực y tế công cộng hãy can thiệp trước khi xảy ra những thiệt hại không thể cứu vãn. Tôi rời đi với niềm tin mọi thứ rồi sẽ được chấn chỉnh.

Khi nhìn bản đồ thế giới và duyệt xét lịch sử hình thành, chúng ta nhận thấy có rất nhiều điểm tương đồng giữa Canada và Úc Đại Lợi.

Người Việt miền Nam từng trải qua một bài học cay đắng: sau 1975, những lời nói về “thống nhất” và “hàn gắn” không bao giờ đi cùng sự nhìn nhận. Không một lời chính thức nào nhắc đến các trại cải tạo, những cuộc tước đoạt, hay những đời sống bị đảo lộn dưới tay những người nhân danh chiến thắng. Không có sự thật, hòa giải chỉ là chiếc khẩu hiệu rỗng. Câu chuyện nước Mỹ hôm nay, khi chính quyền muốn làm mờ các chứng tích về chế độ nô lệ, cho thấy một điều quen thuộc: không quốc gia nào trưởng thành bằng cách giấu đi phần tối. Sự thật không tự biến mất chỉ vì người ta muốn quên.

Hai mươi năm trước, Thống đốc Jeb Bush ký đạo luật “stand your ground” (đứng vững tại chỗ), được giới ủng hộ xem là một biện pháp chống tội phạm dựa trên “lý lẽ thường tình”. Lời hứa khi ấy: bảo vệ người dân tuân thủ pháp luật khi họ dùng vũ lực để tự vệ. Sau vụ George Zimmerman được tha trong cái chết của Trayvon Martin, đồng bảo trợ dự luật, dân biểu Dennis Baxley, vẫn bảo rằng “trao quyền” cho người dân sẽ giúp chặn bạo lực.

“Di sản, còn có thể mang hình thức phi vật thể của lối nghĩ, lối sống, lối hành động, mà con người miền Nam khi xưa đã được trau dồi, hun đúc qua tinh thần của thể chế, của một nền dân chủ hiến định. Chính con người, chính cộng đồng xã hội mới là trung tâm và cũng là cội nguồn lẫn mục đích của mọi bản hiến pháp.” – Hải Sa, “Ngót 60 năm từ một khế ước nhân quyền dang dở,” trang 56 Cùng với tin tạp chí Luật Khoa vừa được đề cử giải thưởng Tự Do Báo Chí năm 2025 của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới, ban chủ trương trong một thư tới độc giả vào cuối tháng 10 đồng thời thông báo việc phát hành ấn bản đặc biệt với chủ đề “70 Năm Việt Nam Cộng Hòa – Chân Dung & Di Sản” gồm 86 trang, với 14 bài vẽ lại hành trình từ ra đời tới bị bức tử của nền dân chủ duy nhất của Việt Nam và di sản của thể chế yểu mệnh này để lại. Bài này nhằm điểm qua nội dung của ấn bản đặc biệt này, và sẽ chú trọng vào một bài đã gợi nơi người viết một suy tư sâu sắc.

Một nhóm sử gia, thủ thư và tình nguyện viên đang gấp rút chạy đua với thời gian – và với chính quyền Trump – để giữ lại những mảnh ký ức của nước Mỹ.Từ hình ảnh người nô lệ bị đánh đập, các trại giam người Mỹ gốc Nhật trong Thế Chiến II, đến những bảng chỉ dẫn về biến đổi khí hậu ở công viên quốc gia, tất cả đều có thể sớm biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Trong vài tháng gần đây, hơn một ngàn sáu trăm người – giáo sư, sinh viên, nhà khoa học, thủ thư – đã âm thầm chụp lại từng góc trưng bày, từng bảng giải thích, để lập ra một kho lưu trữ riêng tư. Họ gọi đó là “bản ghi của công dân” – một bộ sưu tập độc lập nhằm bảo tồn những gì đang tồn tại, trước khi bị xoá bỏ bởi lệnh mới của chính quyền.
1234567Trang sauTrang cuối
VB Podcast



Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.